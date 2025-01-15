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Программное обеспечение для деловой музыки - Самые популярные приложения - Гвинея-Бисау
Программное обеспечение для деловой музыки предоставляет предприятиям доступ к полностью лицензированному музыкальному каталогу, что позволяет им создавать привлекательную фирменную атмосферу, которая привлекает внимание клиентов и способствует лояльности. Эти решения часто включают в себя профессионально составленные плейлисты или возможности создания пользовательских плейлистов, адаптированных к индивидуальности бренда. В зависимости от предпочтений бизнеса доступны варианты как потокового, так и физического музыкального оборудования. Деловая музыка широко используется в обычных местах, таких как рестораны, бары и розничные магазины, но ее также можно интегрировать в веб-сайты, приложения или мероприятия.
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Chartmetric
chartmetric.com
Развивайте музыку с помощью силы данных. Chartmetric — это универсальная платформа, которая предоставляет профессионалам музыкальной индустрии комплексные потоковые и социальные данные для построения успешной карьеры в музыке.
KABOB
kabob.io
Kabob Retail Cloud - это комплексная технологическая платформа для розничной торговли, предназначенную для поддержки сетевых магазинов и брендов. Платформа предоставляет набор основных и расширения приложений, чтобы помочь предприятиям автоматизировать и оптимизировать различные аспекты их операций. Основные приложения, предлагаемые Kabob, включают: * Отображения - решение для управления цифровыми вывесками для централизованного управления и синхронизации контента на нескольких дисплеях и устройствах. * BGM (фоновая музыка) - управление звуком в магазине, позволяющее дистанционное управление и обновления фоновой музыки и рекламных сообщений. * Управление персоналом - Инструменты для обучения, планирования и управления персоналом магазина. В дополнение к основным приложениям, Kabob предлагает ряд приложений для расширения для поддержки маркетинга, операций и других бизнес -функций, таких как: * Цифровой маркетинг - Инструменты для управления контентом, многоканального маркетинга и онлайн -опросов. * Операции автоматизации - решения для очередей заказа, резервирования и управления таблицами и синхронизации доски меню. * AIOT (Искусственный интеллект вещей) - Интеллектуальные системы для управления удаленным устройством, обнаружения лица, социального мониторинга и отслеживания занятости таблицы. * Управление персоналом - Инструменты для обучения, планирования и управления персоналом магазина. Kabob позиционирует себя как универсальную платформу для сетевых брендов, предлагая комплексный набор облачных решений для оптимизации и автоматизации различных аспектов розничных операций. Платформа утверждает, что обеспечивает кроссплатформенную поддержку, масштабируемость и легкую интеграцию со сторонними системами. Компания имеет глобальное присутствие, с прямыми филиалами в материковом Китае, Тайване, Сингапуре и Японии, а также с партнерами по переселению в Канаде и Австралии. Kabob обслуживает различные отрасли отраслей, в том числе сети быстрого питания, конвейерные рестораны суши, скандинавские домашние бренды и даже кафе VR в Соединенных Штатах. Kabob Retail Cloud, по-видимому, является надежной и универсальной розничной технологической платформой, направленной на то, чтобы помочь цепным предприятиям оптимизировать их операции, повысить опыт клиентов и повысить эффективность благодаря использованию решений для ИИ, IoT и облачных.
Rockbot
rockbot.com
С 2010 года Rockbot является пионером в индустрии медиа для бизнеса. Предлагая музыку, телевидение, цифровые вывески и рекламу в рамках общепризнанного одноплатформенного решения, Rockbot позволяет крупнейшим мировым компаниям, франшизам и тысячам малых и средних предприятий обеспечивать наилучшее качество обслуживания клиентов на местах. Клиентами Rockbot, поддерживаемыми Google и которому доверяют почти 50 000 компаний по всей Северной Америке, являются Planet Fitness, Walmart, Shake Shack и Ashley Furniture. Узнайте больше на сайте www.rockbot.com.
Soundtrack Your Brand
soundtrackyourbrand.com
Потоковое воспроизведение музыки для бизнеса стало проще. Слушайте полностью лицензированную музыку из крупнейшего в мире коммерческого каталога, насчитывающего более 100 миллионов песен! Soundtrack Your Brand (ранее Spotify for Business) предоставляет легальную глобальную услугу, предлагающую гибкость, такую же, как персональная платформа потокового вещания. Идеально подходит для компаний, которые усиливают свой бренд с помощью музыки; включая рестораны, бары, гостиницы и розничную торговлю. Слушайте более 1300 готовых плейлистов от музыкальных кураторов Soundtrack или вдохновляйтесь на создание собственных. Используйте специальные инструменты, такие как планирование музыки, обмен сообщениями с клиентами, импорт Spotify и фильтр явных текстов. Управляйте звуком с помощью приложения «Саундтрек» или управляйте им с рабочего стола, если хотите. Посетите SoundtrackYourBrand.com сегодня!
Voicefinder
voicefinder.io
Voicefinder — это рынок профессиональных услуг, на котором можно услышать лучшие человеческие голоса на планете. Voicefinder — идеальный творческий инструмент, призванный помочь кинематографистам и компаниям в творческом процессе. Мы хотим, чтобы мир звучал лучше и человечнее. Наше видение простое: мы хотим соединить авторов и бизнес с лучшими человеческими голосами мира, и наша миссия — помочь раскрыть потенциал каждого таланта и создать экономические возможности, чтобы люди во всем мире могли жить лучше.