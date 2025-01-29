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Программное обеспечение для деловой музыки
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Программное обеспечение для деловой музыки - Самые популярные приложения - Бурунди

Программное обеспечение для деловой музыки предоставляет предприятиям доступ к полностью лицензированному музыкальному каталогу, что позволяет им создавать привлекательную фирменную атмосферу, которая привлекает внимание клиентов и способствует лояльности. Эти решения часто включают в себя профессионально составленные плейлисты или возможности создания пользовательских плейлистов, адаптированных к индивидуальности бренда. В зависимости от предпочтений бизнеса доступны варианты как потокового, так и физического музыкального оборудования. Деловая музыка широко используется в обычных местах, таких как рестораны, бары и розничные магазины, но ее также можно интегрировать в веб-сайты, приложения или мероприятия.

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Chartmetric

Chartmetric

chartmetric.com

Развивайте музыку с помощью силы данных. Chartmetric — это универсальная платформа, которая предоставляет профессионалам музыкальной индустрии комплексные потоковые и социальные данные для построения успешной карьеры в музыке.

KABOB

KABOB

kabob.io

Kabob Retail Cloud - это комплексная технологическая платформа для розничной торговли, предназначенную для поддержки сетевых магазинов и брендов. Платформа предоставляет набор основных и расширения приложений, чтобы помочь предприятиям автоматизировать и оптимизировать различные аспекты их операций. Основные приложения, предлагаемые Kabob, включают: * Отображения - решение для управления цифровыми вывесками для централизованного управления и синхронизации контента на нескольких дисплеях и устройствах. * BGM (фоновая музыка) - управление звуком в магазине, позволяющее дистанционное управление и обновления фоновой музыки и рекламных сообщений. * Управление персоналом - Инструменты для обучения, планирования и управления персоналом магазина. В дополнение к основным приложениям, Kabob предлагает ряд приложений для расширения для поддержки маркетинга, операций и других бизнес -функций, таких как: * Цифровой маркетинг - Инструменты для управления контентом, многоканального маркетинга и онлайн -опросов. * Операции автоматизации - решения для очередей заказа, резервирования и управления таблицами и синхронизации доски меню. * AIOT (Искусственный интеллект вещей) - Интеллектуальные системы для управления удаленным устройством, обнаружения лица, социального мониторинга и отслеживания занятости таблицы. * Управление персоналом - Инструменты для обучения, планирования и управления персоналом магазина. Kabob позиционирует себя как универсальную платформу для сетевых брендов, предлагая комплексный набор облачных решений для оптимизации и автоматизации различных аспектов розничных операций. Платформа утверждает, что обеспечивает кроссплатформенную поддержку, масштабируемость и легкую интеграцию со сторонними системами. Компания имеет глобальное присутствие, с прямыми филиалами в материковом Китае, Тайване, Сингапуре и Японии, а также с партнерами по переселению в Канаде и Австралии. Kabob обслуживает различные отрасли отраслей, в том числе сети быстрого питания, конвейерные рестораны суши, скандинавские домашние бренды и даже кафе VR в Соединенных Штатах. Kabob Retail Cloud, по-видимому, является надежной и универсальной розничной технологической платформой, направленной на то, чтобы помочь цепным предприятиям оптимизировать их операции, повысить опыт клиентов и повысить эффективность благодаря использованию решений для ИИ, IoT и облачных.

Rockbot

Rockbot

rockbot.com

С 2010 года Rockbot является пионером в индустрии СМИ для бизнеса. Предлагая музыку, телевидение, цифровые вывески и рекламу с помощью известного одноплатформенного решения, Rockbot позволяет крупнейшим в мире компаниям, франшизам и тысячам малых малых маленьких средств для обеспечения лучшего опыта клиентов. При поддержке Google и доверяют почти 50 000 предприятий по всей Северной Америке, клиенты Rockbot включают Planet Fitness, Walmart, Shake Shack и Ashley Furniture.

Soundtrack Your Brand

Soundtrack Your Brand

soundtrackyourbrand.com

Потоковое воспроизведение музыки для бизнеса стало проще. Слушайте полностью лицензированную музыку из крупнейшего в мире коммерческого каталога, насчитывающего более 100 миллионов песен! Soundtrack Your Brand (ранее Spotify for Business) предоставляет легальную глобальную услугу, предлагающую гибкость, такую ​​же, как персональная платформа потокового вещания. Идеально подходит для компаний, которые усиливают свой бренд с помощью музыки; включая рестораны, бары, гостиницы и розничную торговлю. Слушайте более 1300 готовых плейлистов от музыкальных кураторов Soundtrack или вдохновляйтесь на создание собственных. Используйте специальные инструменты, такие как планирование музыки, обмен сообщениями с клиентами, импорт Spotify и фильтр явных текстов. Управляйте звуком с помощью приложения «Саундтрек» или управляйте им с рабочего стола, если хотите. Посетите SoundtrackYourBrand.com сегодня!

Voicefinder

Voicefinder

voicefinder.io

Voicefinder — это рынок профессиональных услуг, на котором можно услышать лучшие человеческие голоса на планете. Voicefinder — идеальный творческий инструмент, призванный помочь кинематографистам и компаниям в творческом процессе. Мы хотим, чтобы мир звучал лучше и человечнее. Наше видение простое: мы хотим соединить авторов и бизнес с лучшими человеческими голосами мира, и наша миссия — помочь раскрыть потенциал каждого таланта и создать экономические возможности, чтобы люди во всем мире могли жить лучше.

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