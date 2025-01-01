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Программное обеспечение для бизнес-аналитики
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Программное обеспечение для бизнес-аналитики - Самые популярные приложения

Внедрение аналитического программного обеспечения стало ключевым направлением для бизнеса в условиях его цифровой эволюции, при этом основное внимание уделяется развертыванию инструментов бизнес-аналитики (BI). Эти решения BI играют решающую роль в предоставлении понимания ландшафта данных компании. Обеспечивая визуализацию и понимание бизнес-данных, они дают сотрудникам возможность принимать обоснованные решения, которые приводят к положительным результатам для компании. Учитывая огромный объем данных, доступных сегодня предприятиям, интеграция той или иной формы программного обеспечения BI стала практически необходимой для улучшения понимания и практической реализации таких данных.

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Canva

Canva

canva.com

Canva - это платформа для графического дизайна, позволяющая создавать визуальный контент, включая графику для соцсетей, презентации и документы.

Kittl

Kittl

kittl.com

Kittl - это инструмент дизайна, который генерирует изображения и клипарт по текстовым описаниям, используя модели глубокого обучения.

Looker Studio

Looker Studio

cloud.google.com

Looker Studio — это онлайн-инструмент для создания настраиваемых отчетов и информационных панелей из различных источников данных.

Genially

Genially

genial.ly

Genially — это онлайн-платформа для создания интерактивного контента: презентаций, инфографики, викторин и др., с анимацией и интеграцией.

Tableau

Tableau

tableau.com

Tableau - платформа для анализа данных, позволяющая визуализировать и управлять данными для принятия обоснованных решений.

Litmaps

Litmaps

litmaps.com

Litmaps — это инструмент для исследователей, помогающий визуализировать сети цитирования и отслеживать новые публикации в научных областях.

Zoho Analytics

Zoho Analytics

zoho.com

Zoho Analytics - это программа для бизнес-аналитики, которая позволяет визуально анализировать данные, создавать отчеты и делиться ими.

Looker

Looker

looker.com

Looker — инструмент бизнес-аналитики, позволяющий интегрировать аналитику в приложения и упрощать работу с данными с помощью языка моделирования Lookml.

Rose AI

Rose AI

rose.ai

Rose — это инструмент на основе ИИ для поиска, очистки, визуализации и трансформации данных, обеспечивающий простой доступ к источникам информации.

Visme

Visme

visme.co

Visme — платформа для создания визуального контента, включая презентации и инфографику, с функциями совместной работы и аналитики.

SafetyCulture

SafetyCulture

safetyculture.com

Приложение SafetyCulture помогает пользователям проводить проверки, управлять рисками и обеспечивать безопасность на рабочем месте с помощью цифровых инструментов.

Grow

Grow

grow.com

Grow — это платформа для бизнес-аналитики, позволяющая каждой организации принимать решения на основе данных без необходимости в кодировании.

Flourish

Flourish

flourish.studio

Flourish — это платформа для создания интерактивных визуализаций данных с акцентом на доступность и пользовательский опыт.

Scribble Maps

Scribble Maps

scribblemaps.com

Scribble Maps — это онлайн-решение для создания карт, позволяющее аннотировать, анализировать данные и оптимизировать маршруты. Подходит для команд, работающих с картами.

AgencyAnalytics

AgencyAnalytics

agencyanalytics.com

AgencyAnalytics - это платформа для отчетности, разработанная для маркетинговых агентств, позволяющая отслеживать данные клиентов с разных каналов в единой панели.

GeoComply

GeoComply

geocomply.com

GeoComply — это приложение для проверки геолокации и предотвращения мошенничества, используемое в играх, финансах и медиа для соответствия требованиям и защиты данных.

ArcGIS Online

ArcGIS Online

arcgis.com

ArcGIS Online — облачное программное обеспечение для создания и обмена интерактивными веб-картами и анализа пространственных данных.

Infogram

Infogram

infogram.com

Infogram - это инструмент для создания инфографики и диаграмм, позволяющий пользователям визуализировать данные и делиться ими онлайн.

Venngage

Venngage

venngage.com

Venngage - это платформа для создания визуального контента, предлагающая шаблоны для инфографики, отчетов и бизнес-коммуникаций.

Mapbox

Mapbox

mapbox.com

Mapbox - платформа для интеграции геопространственных функций в приложения с использованием интерактивных карт и данных в реальном времени.

Grist

Grist

getgrist.com

Grist - это инструмент для работы с данными, который объединяет таблицы, базы данных и панели мониторинга, позволяя организовывать и визуализировать информацию.

IP GeoLocation

IP GeoLocation

ipgeolocation.io

Приложение IP Geolocation предоставляет информацию о геолокации IP-адресов, включая страну, город, язык и безопасность, для тестирования и адаптации сервисов.

Metabase

Metabase

metabase.com

Metabase - это open source решение для бизнес-аналитики, позволяющее пользователям легко анализировать и визуализировать данные без специальных знаний.

SalesRabbit

SalesRabbit

salesrabbit.com

SalesRabbit — приложение для управления продажами, помогающее командам эффективно работать, отслеживать лидов и анализировать продажи.

Nearmap

Nearmap

nearmap.com

Nearmap — платформа для просмотра высококачественных воздушных изображений и геоданных, помогающая в принятии решений для бизнеса и правительства.

Hex

Hex

hex.tech

Hex — платформа для совместной аналитики и науки о данных, объединяющая коды, приложения и управление знаниями.

Observable

Observable

observablehq.com

Observable - это платформа для разработки и развертывания аналитических приложений и дашбордов, с возможностью сотрудничества и визуализации данных.

NVivo

NVivo

qsrinternational.com

NVivo — программное обеспечение для качественного анализа данных, позволяющее исследователям организовать и анализировать неструктурированные данные.

Domo

Domo

domo.com

Domo - это платформа для анализа данных и бизнес-решений, которая позволяет пользователям интегрировать, визуализировать и анализировать данные из различных источников.

TravelTime

TravelTime

traveltime.com

TravelTime — это API, который вычисляет время в пути различным транспортом к тысячам мест за миллисекунды. Используется в корпоративном поиске и геолокационных сервисах.

Geckoboard

Geckoboard

geckoboard.com

Geckoboard - это инструмент для создания и совместного использования панелей мониторинга, который интегрируется с более чем 80 сервисами для отображения данных в реальном времени.

Placer.ai

Placer.ai

placer.ai

Placer.ai предоставляет аналитические данные о посещаемости мест, позволяя компаниям принимать обоснованные решения и оптимизировать свои стратегии.

IBM

IBM

ibm.com

IBM Cognos Analytics предоставляет инструменты для анализа данных, позволяя пользователям визуализировать и делиться ценными выводами в организации.

Whatagraph

Whatagraph

whatagraph.com

Whatagraph — платформа для автоматизации отчетности, которая собирает и визуализирует данные из разных маркетинговых каналов в одном месте.

Elastic Cloud

Elastic Cloud

elastic.co

Elastic Cloud — это облачная платформа для поиска, наблюдения и безопасности, интегрированная с AWS, Azure и Google Cloud.

Cluvio

Cluvio

cluvio.com

Cluvio позволяет запускать SQL-запросы к базам данных и визуализировать результаты в виде интерактивных панелей, которые можно легко делиться с командой.

Reportei

Reportei

reportei.com

Reportei — приложение для создания отчетов и панелей мониторинга в области маркетинга и социальных медиа за 3 секунды, интегрируя данные из различных источников.

datapine

datapine

datapine.com

Datapine - это программа для бизнес-аналитики, позволяющая интегрировать, визуализировать и анализировать данные из разных источников.

Glympse

Glympse

corp.glympse.com

Glympse — приложение для временного обмена местоположением в реальном времени с возможностью настройки временных лимитов и конфиденциальности.

Chartbrew

Chartbrew

chartbrew.com

Chartbrew — это веб-приложение с открытым исходным кодом для создания диаграмм на основе данных из баз данных и API.

Geo Targetly

Geo Targetly

geotargetly.com

Geo Targetly — приложение для гео-таргетинга, позволяющее настраивать контент и рекламу для посетителей сайта по их геолокации.

IPinfo

IPinfo

ipinfo.io

IPinfo предоставляет информацию о IP-адресах, включая геолокацию, данные о провайдерах и возможности анализа для бизнеса и разработчиков.

Cyfe

Cyfe

cyfe.com

Cyfe - это облачное приложение для создания бизнес-панелей, позволяющее анализировать и визуализировать данные из разных источников.

DashThis

DashThis

dashthis.com

DashThis — инструмент для создания отчетов по цифровому маркетингу, интегрирующий данные из 30+ источников и позволяющий настраивать панели без программирования.

Vaizle

Vaizle

vaizle.com

Vaizle - это платформа для маркетинговой аналитики, помогающая компаниям визуализировать данные и принимать обоснованные решения в области цифрового маркетинга.

Databox

Databox

databox.com

Databox - платформа для бизнес-аналитики, позволяющая централизовать данные, создавать панели и отчёты, отслеживать цели и прогнозировать эффективность.

Mode Analytics

Mode Analytics

mode.com

Mode Analytics - платформа для анализа данных с поддержкой SQL, R и Python, обеспечивающая гибкий и персонализированный подход к аналитике и отчетности.

Aiven

Aiven

aiven.io

Aiven - облачная платформа для управления базами данных и потоками данных, предлагающая услуги по множеству технологий, включая PostgreSQL и Kafka.

Mapify IoT

Mapify IoT

mapify.ai

Mapify IoT - платформа для управления геопространственными данными и приложениями IoT, позволяющая визуализировать, анализировать и управлять данными в реальном времени.

GoodData

GoodData

gooddata.com

GoodData — облачная платформа для анализа данных, обеспечивающая пользователям доступ к аналитике и визуализации данных в реальном времени с возможностью автоматизации.

PopSQL

PopSQL

popsql.com

PopSQL - это редактор SQL для совместной работы с базами данных, позволяющий писать запросы, визуализировать данные и обмениваться результатами.

GeoPostcodes

GeoPostcodes

geopostcodes.com

GeoPostcodes - приложение для доступа к данным почтовых кодов, географическим границам и улицам для 247 стран, обновляемое еженедельно.

Reportz

Reportz

reportz.io

Reportz - это инструмент для автоматизации отчетности, который позволяет предприятиям интегрировать данные, настраивать отчеты и анализировать ключевые показатели в реальном времени.

ATLAS.ti

ATLAS.ti

atlasti.com

ATLAS.ti - программное обеспечение для качественного анализа данных, позволяющее организовывать, кодировать и интерпретировать неструктурированные данные.

Radar

Radar

radar.com

Radar — инфраструктура местоположения для продуктов и услуг, использующая SDK и API для создания приложений на основе геолокации.

Jet Admin

Jet Admin

jetadmin.io

Jet Admin — это платформа без кодов для создания внутренних инструментов и порталов. Она позволяет настраивать приложения, подключать данные и автоматизировать процессы.

Sisense

Sisense

sisense.com

Sisense - платформа бизнес-аналитики для преобразования данных, анализа и визуализации, оптимизирующая работу с большими объемами информации.

Mapline

Mapline

mapline.com

Mapline - это приложение для визуализации данных на карте, позволяющее создавать маршруты, генерировать отчеты и анализировать географическую информацию.

FlyPix AI

FlyPix AI

flypix.ai

FlyPix AI — платформа для анализа спутниковых и дронов изображений. Она позволяет обнаруживать объекты, отслеживать изменения и выявлять аномалии.

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