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Внедрение аналитического программного обеспечения стало ключевым направлением для бизнеса в условиях его цифровой эволюции, при этом основное внимание уделяется развертыванию инструментов бизнес-аналитики (BI). Эти решения BI играют решающую роль в предоставлении понимания ландшафта данных компании. Обеспечивая визуализацию и понимание бизнес-данных, они дают сотрудникам возможность принимать обоснованные решения, которые приводят к положительным результатам для компании. Учитывая огромный объем данных, доступных сегодня предприятиям, интеграция той или иной формы программного обеспечения BI стала практически необходимой для улучшения понимания и практической реализации таких данных.
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Scribble Maps
scribblemaps.com
Простое в использовании онлайн-решение для визуализации ГИС и веб-карт. Аннотируйте карты, рисуйте территории, фильтруйте данные, анализируйте данные, оптимизируйте маршруты и многое другое. Отлично подходит для команд, которым необходимо управлять большим количеством карт и создавать их. Низкая потребность в обучении позволяет оцифровывать карты на всех уровнях организации. Scribble Maps, основанная в 2009 году, была создана на основе прямых отзывов пользователей. Наш командный портал позволяет командам сотрудничать и работать вместе над картами, а благодаря множеству вариантов экспорта Scribble Maps может интегрироваться с существующими рабочими процессами, чтобы предоставить геопространственные возможности всей вашей организации.
Flex.bi
flex.bi
flex.bi — это система бизнес-аналитики и отчетности, это гибкий и простой способ анализа и визуализации прогресса вашей компании. Инструмент бизнес-аналитики, который помогает собрать все данные вашей компании в одном месте, сэкономить время на ручном управлении данными, быстрее принимать решения и мотивировать вашу команду для более эффективного достижения целей. Подходит для: малых и средних предприятий в любой области, у которых данные находятся в разных местах (системы ERP, Excel или другие файлы) и которым нужен инструмент для объединения всех данных в одном месте, их визуализации и подготовки к анализу. Обзор цен на flex.bi: цена на flex.bi начинается от 35 евро в месяц. flex.bi предлагает бесплатную пробную версию. Дополнительную информацию о ценах см. ниже https://flex.bi/pricing/.
Reportabl Business
reportabl.io
Reportabl — это облачная платформа данных и решение для создания отчетов для организаций малого и среднего размера. Мы специализируемся на данных и отчетности для организаций здравоохранения, бухгалтерского учета и спорта.
ScaleXP
scalexp.com
ScaleXP — это платформа анализа данных, объединяющая финансовые и маркетинговые системы, которая помогает амбициозным компаниям максимально эффективно использовать свои данные и быстрее расти. Мы предоставляем B2B-компаниям единый источник достоверной информации, объединяя данные из ведущих систем (бухгалтерский учет, продажи, маркетинг), что облегчает уверенный рост. Обеспечение совместной работы между командами через общие информационные панели. Благодаря автоматизированным KPI и метрикам B2B в зависимости от типа вашего бизнеса (SaaS, стартап и т. д.) для расчета MRR, ARR, LTC, CAC, когортного анализа и многого другого! Платформа предназначена для растущих компаний, особенно с инвесторами. ScaleXP позволяет пользователям уверенно собирать средства, используя наши данные в режиме реального времени, а учредители просматривают информационную панель, чтобы держать руку на пульсе эффективности бизнеса.
Spontivly
spontivly.com
Spontivly — это инструмент анализа данных, который интегрируется с набором инструментов компании, обеспечивая более глубокое понимание и эффективность. Наша цель — сделать данные легко доступными, предоставив командам простые информационные панели данных.
Flowtrail AI
flowtrail.ai
Flowtrail AI — приложение, позволяющее легко анализировать данные через разговорный интерфейс, создавая отчеты и дашборды без необходимости в SQL или аналитических навыках.
Cube
cubeanywhere.com
Cube – приложение для отслеживания времени и расходов, позволяющее эффективно управлять проектами и задачами в любой момент и с любого устройства.
Domo
domo.com
Domo - это платформа для анализа данных и бизнес-решений, которая позволяет пользователям интегрировать, визуализировать и анализировать данные из различных источников.
GoodData
gooddata.com
GoodData — облачная платформа для анализа данных, обеспечивающая пользователям доступ к аналитике и визуализации данных в реальном времени с возможностью автоматизации.
Holistics
holistics.io
Целостность позволяет каждому отвечать на свои вопросы о данных, не беспокоя технические команды. Больше никаких «разочарований в очереди запросов» как для бизнес-команды, так и для команды обработки данных.
Keen
keen.io
Keen.io — это комплексное решение для управления данными о событиях. Наша платформа может обрабатывать все аспекты управления данными о ваших мероприятиях, от сбора до применения. Передавайте, храните, запрашивайте и представляйте свои данные в одном месте и получите конкурентное преимущество над конкурентами. Keen позволяет вам получить истинное представление об использовании и взаимодействии вашего продукта с помощью данных на основе событий. Мы упрощаем изучение необходимых вам данных о продуктах, позволяя вам выявлять и решать проблемы с продуктом, улучшать взаимодействие с пользователем и быстрее выпускать продукты.
Looker
looker.com
Looker — инструмент бизнес-аналитики, позволяющий интегрировать аналитику в приложения и упрощать работу с данными с помощью языка моделирования Lookml.
Metabase
metabase.com
Metabase - это open source решение для бизнес-аналитики, позволяющее пользователям легко анализировать и визуализировать данные без специальных знаний.
MicroStrategy
microstrategy.com
MicroStrategy ONE - это платформа для бизнес-аналитики, позволяющая пользователям анализировать данные, создавать отчеты и визуализации на различных устройствах.
Mode Analytics
mode.com
Mode Analytics - платформа для анализа данных с поддержкой SQL, R и Python, обеспечивающая гибкий и персонализированный подход к аналитике и отчетности.
Observable
observablehq.com
Observable - это платформа для разработки и развертывания аналитических приложений и дашбордов, с возможностью сотрудничества и визуализации данных.
Sisense
sisense.com
Sisense - платформа бизнес-аналитики для преобразования данных, анализа и визуализации, оптимизирующая работу с большими объемами информации.
Tableau
tableau.com
Tableau - платформа для анализа данных, позволяющая визуализировать и управлять данными для принятия обоснованных решений.
Zoho Analytics
zoho.com
Zoho Analytics - это программа для бизнес-аналитики, которая позволяет визуально анализировать данные, создавать отчеты и делиться ими.
Hex
hex.tech
Hex — это платформа для совместной аналитики и анализа данных. Он сочетает в себе блокноты кода, приложения для обработки данных и управление знаниями, что упрощает использование данных и обмен результатами. Hex объединяет лучшее из блокнотов, бизнес-аналитики и документов в единый пользовательский интерфейс для совместной работы. Используйте SQL, Python и R вместе или по отдельности. Публикуйте работу внутри или снаружи в виде приложений с интерактивными данными с помощью перетаскивания в адаптивных макетах, которые может использовать каждый. Используйте полную библиотеку компонентов пользовательского интерфейса с мгновенной публикацией и получайте комментарии в режиме реального времени, чтобы обеспечить удобство работы с пользователем. Развивайте организационные знания с помощью Hex, позволяя любому находить и использовать данные.
Sigma
sigmacomputing.com
Sigma – облачная платформа для бизнес-аналитики и анализа данных, позволяющая пользователям исследовать и визуализировать большие наборы данных без кода.
Toucan
jointoucan.com
Toucan — это аналитическая платформа, ориентированная на клиентов, которая позволяет компаниям повышать эффективность взаимодействия с помощью повествования о данных. Благодаря лучшим настраиваемым возможностям для конечных пользователей на любом устройстве каждый год просматривается более 4 миллионов историй Toucan. Облачная платформа Toucan, не требующая написания кода, сокращает затраты на разработку и сокращает время окупаемости за счет быстрого и бесперебойного внедрения. Пользователи могут подключаться к любым данным, облачным или другим, потоковым или хранимым, с помощью AnyConnect™ от Toucan — набора из сотен включенных разъемов. Подготовка данных также проста с помощью Toucan YouPrep™, функции визуальной готовности данных, которая позволяет деловым людям выполнять задачи с данными, для которых обычно требуется эксперт по данным. Визуализация принимает форму «рассказа данных», где каждая диаграмма сопровождается контекстом (например, определениями), сотрудничеством и аннотациями, чтобы пользователи понимали «почему», а не только «что» своих данных. А чтобы облегчить начало работы, Toucan включает в себя «Галерею приложений» с стартовыми панелями мониторинга, GuidedDesign™, помогающий выбирать и компоновку диаграмм, а также примеры наборов данных для быстрого создания прототипов. Наконец, развертывание и управление упрощаются благодаря развертыванию в одно касание от промежуточной до рабочей среды, простому внедрению с помощью веб-компонентов или iFrame и публикации на любом устройстве — в Интернете, смартфонах, планшетах или киосках/настенных дисплеях — за одно действие. Все это регулируется безопасностью на уровне строк, ролей или пользователей с полным журналом аудита, а адаптация и взаимодействие поддерживаются встроенными функциями автоматизации и управления пользователями.
Bold Reports
boldreports.com
Бизнес-отчетность не должна обременять ИТ-команду или бюджет. Отчеты Bolds от Syncfusion меняют как способ представления организацией своих данных, так и опыт, который ее заинтересованные стороны получают на этом пути. С помощью локального решения Bold Reports, встроенных инструментов отчетности и SDK для просмотра отчетов команда может реализовать по-настоящему современную систему управления отчетами с расширенными функциями и неограниченным количеством пользователей. Создавайте и редактируйте отчеты с помощью дизайнера отчетов, который использует опыт пользовательского интерфейса Syncfusion для предоставления десятков элементов отчета, интерактивных функций, привлекательных стилей и настраиваемых параметров форматирования. Затем используйте сервер отчетов для публикации и экспорта отчетов, управления разрешениями на доступ к ним и доставки их пользователям в Интернете. Когда отчеты доступны где угодно, соответствующие заинтересованные стороны могут сотрудничать для принятия более эффективных бизнес-решений. Syncfusion гордится тем, что обслуживает широкий круг клиентов, от индивидуальных разработчиков до компаний из списка Fortune 500. За более чем два десятилетия компания создала одну из самых впечатляющих коллекций элементов управления пользовательского интерфейса на рынке. В ходе этой работы компания обнаружила необходимость упростить способы создания, хранения и обмена важными бизнес-отчетами предприятий, а затем приступила к созданию веб-решения для управления отчетами. Результатом стали Bold Reports, в которых учитываются мелочи, поэтому создатели отчетов могут сосредоточиться на общей картине. Чтобы обеспечить успех каждого клиента, команды поддержки Syncfusion готовы помочь на каждом этапе. Компания стремится предлагать не только инструменты, но и опыт, начиная с адаптации и заканчивая любыми проблемами внедрения, которые могут возникнуть. ПРИМЕЧАНИЕ. Более старые обзоры могут ссылаться на историческое название продукта.
ClicData
clicdata.com
ClicData — это ведущая платформа комплексного анализа данных, предназначенная для того, чтобы дать возможность лицам, принимающим решения, и аналитикам достигать истинной производительности и получать ценную информацию, основанную на надежных, актуальных и унифицированных данных. Получите выгоду от ClicData за считанные дни с помощью нашей простой в использовании, но очень мощной облачной платформы, которая оптимизирует подключение к данным, управление данными, визуализацию данных и обмен ими с вашими командами или клиентами. От интеграции и управления данными до анализа, визуализации и совместного использования данных — мы предоставляем вам все необходимое, чтобы вы могли легко разобраться в ваших данных, отслеживать свою производительность и следить за ключевыми показателями на настраиваемых, полностью интерактивных информационных панелях. В мире, где решения, основанные на данных, являются ключом к успеху, наша миссия — поддерживать организации во всех отраслях, чтобы они могли получить представление об их эффективности с помощью автоматизированного анализа данных и отчетности, делая сложное простым. ClicData доверяют и используют более 1000 ведущих организаций в различных отраслях (розничная торговля и электронная коммерция, здравоохранение, средства массовой информации и реклама, гостиничный бизнес, производство, государственный сектор и т. д.) в более чем 25 странах.
ConverSight
conversight.ai
ConverSight — это платформа анализа контекстных решений, созданная на основе запатентованных методов расширенного диалогового искусственного интеллекта и аналитики. Помощник ConverSight по искусственному интеллекту, Athena, предоставляет бизнес-аналитику, подключаясь к данным клиентов и генерируя идеи и рекомендации с использованием методов машинного обучения. С помощью ConverSight компании могут внедрять искусственный интеллект в свои методы планирования реагирования, что обеспечивает большую точность, более четкое принятие решений и более плавное время реакции, что в конечном итоге снижает затраты и радикально улучшает функционирование цепочки поставок. ConverSight действует как башня управления цепочкой поставок, помогая предприятиям оптимизировать операции, минимизировать сбои и решать критические проблемы в режиме реального времени. Бизнес-помощник ConverSight по искусственному интеллекту, Athena, предлагает предприятиям большую прозрачность данных и аналитическую информацию, позволяющую активно совершенствовать свои цепочки поставок и принимать другие точные и обоснованные решения.
Bold BI
boldbi.com
Bold BI - это платформа бизнес-аналитики, позволяющая интегрировать аналитические панели в приложения и обеспечивать доступ к данным в реальном времени.
panintelligence
panintelligence.com
Гибкая встроенная аналитика для SaaS. Уменьшение сложности, ускорение реализации плана и уверенность в будущем вашего SaaS-решения. Наше аналитическое программное обеспечение (pi) встраивается в существующий стек данных, сокращая техническую задолженность и предоставляя вашим клиентам более захватывающий опыт работы с данными. pi был создан для того, чтобы обеспечить низкий уровень кода для вас и отсутствие кода для ваших клиентов. Вы можете сосредоточить время разработки на своем основном предложении, чтобы ускорить реализацию плана, а ваш клиент сможет самостоятельно принимать решения на основе данных без необходимости обладать техническими навыками.
Epsilon3
epsilon3.io
Epsilon3 - это платформа для управления сложными операционными процедурами, экономящая время и уменьшающая ошибки в проектах и испытаниях.
Kleene
kleene.ai
Позвольте лицам, принимающим решения в вашем бизнесе, принимать более эффективные и быстрые решения с помощью рекомендаций ИИ, основанных на надежных межведомственных данных. Kleene — единственная комплексная платформа, которая систематизирует все ваши данные. Получите конкурентное преимущество и быстрый рост бизнеса на основе данных с помощью платформы Decision Intelligence Platform от Kleene.
Datazip
datazip.io
Откройте для себя Datazip, комплексное решение для обработки данных без кода, предназначенное для аналитиков и операторов, экономящих время. Упростите процесс управления данными за счет консолидации разрозненных источников данных, использования ETL, хранилищ данных и возможностей преобразования. С помощью интуитивно понятной платформы Datazip создайте надежную масштабируемую инфраструктуру данных всего за 45 минут. Оцените быстрое подключение к данным, надежные запросы и плавный экспорт для принятия проницательных решений.
AnswerDock
answerdock.com
AnswerDock — это аналитическое решение на основе искусственного интеллекта, которое использует обработку естественного языка для предоставления ответов на вопросы бизнес-пользователей, позволяя им принимать более качественные и быстрые решения на основе данных без необходимости использования аналитиков данных. Вы можете попробовать продукт бесплатно, зарегистрировавшись. Вы сможете загружать свои собственные данные и пользоваться большинством функций AnswerDock в бесплатной версии. Используя AnswerDock, бизнес-пользователи создают свои собственные отчеты и информационные панели, вводя свои вопросы, как при использовании поисковой системы в Интернете. Например, пользователи могут ввести «10 лучших продавцов» по росту количества потенциальных клиентов в этом квартале. AnswerDock запускает анализ и мгновенно отображает оптимальную визуализацию. AnswerDock использует мощные алгоритмы интеллектуального анализа данных, чтобы отвечать на вопросы, заданные на естественном языке, например: • Что повышает мой коэффициент конверсии? • Почему вчера выросли продажи? • Что заставляет отгрузку задерживаться? • Как количество просмотров страниц влияет на доход? AnswerDock подключается к различным источникам: от файлов Excel до реляционных баз данных (Mysql, SQL Server и т. д.) и сторонних API, таких как Google Analytics. Пользователи могут создавать информационные панели, объединяющие несколько источников, что позволяет им иметь комплексное представление о своем бизнесе. Профессионалы отрасли из любой бизнес-функции могут использовать AnswerDock, чтобы легко исследовать данные своей компании, используя интуитивно понятный интерфейс, похожий на поиск, без необходимости обучения. AnswerDock поддерживает профессионалов в сфере розничной торговли и электронной коммерции, финансов и страхования, здравоохранения, транспорта и логистики, коммуникаций и СМИ, производства и других отраслей. AnswerDock предоставляет комплексную платформу данных с множеством функций: • Обработка естественного языка • Автоматический выбор диаграммы • Более 30 типов интерактивных диаграмм • Более 50 вариантов настройки • Интеллектуальный анализ данных и обнаружение аналитической информации • Объяснение анализа • Пользовательские ключевые слова • Автоматическое индексирование данных • Совместное использование и совместная работа • Столбцы на основе формул • Объединения наборов данных • Консоль администрирования • Запланированная загрузка данных • Экспорт в CSV, PNG или PDF • Разрешения для столбцов, строк и наборов данных • Управление пользователями • Интерактивные информационные панели
Kyligence
kyligence.io
Добро пожаловать в новое поколение бизнес-аналитики, где ваши бизнес-показатели — это не просто цифры, а источник интеллектуальной информации, которая всегда у вас под рукой. Погрузитесь в Kyligence Zen, ваш централизованный центр показателей, который преобразует данные в полезную информацию. Основанный на едином источнике достоверных показателей, Kyligence Zen предоставляет каждому точную, комплексную и интеллектуальную поддержку принятия решений, адаптированную для современных предприятий.
Vizzly
vizzly.co
Vizzly предлагает решение с низким кодом для создания информационных панелей, ориентированных на клиента, предлагая тот же уровень гибкости, что и процесс собственной разработки, с минимальными техническими накладными расходами. С Vizzly у вас есть возможность подключиться к любой базе данных SQL или API и легко встроить панель мониторинга в качестве компонента React или Vue. Поскольку продукт имеет широкие возможности расширения с помощью кода, вы будете иметь полный контроль над продуктом и пользовательским интерфейсом, который вы создаете.
Lumenore
lumenore.com
Lumenore помогает предприятиям превращать данные в полезную бизнес-аналитику с помощью ИИ, запросов на естественном языке и прогнозной аналитики. Благодаря отраслевым решениям, встроенным в мощную платформу бизнес-аналитики, Lumenore превращает ваши необработанные данные в точную информацию. Обеспечьте плавную интеграцию данных, обеспечьте возможность современного бизнес-рассказа и поощряйте обнаружение расширенной информации. Создайте универсальную среду данных для эффективного принятия решений по всем бизнес-функциям с помощью Lumenore.
ArcGIS Online
arcgis.com
ArcGIS Online — облачное программное обеспечение для создания и обмена интерактивными веб-картами и анализа пространственных данных.
CARTO
carto.com
Монетизация данных о транзакциях. Mastercard Advisors использует CARTO, чтобы превращать миллионы ежедневных транзакций по кредитным картам в данные о местоположении для B2B-клиентов в сфере розничной торговли, недвижимости и государственного сектора.
IPinfo
ipinfo.io
IPinfo предоставляет информацию о IP-адресах, включая геолокацию, данные о провайдерах и возможности анализа для бизнеса и разработчиков.
Loqate
loqate.com
Loqate Address Capture and Verification — это решение для поиска адресов в режиме реального времени, которое ускоряет и упрощает сбор и проверку адресов для онлайн-форм и проверок. Решение предоставляет автозаполненные предложения, как только пользователь начинает печатать, а наш алгоритм поиска предугадывает нюансы ввода, такие как местоположение, чтобы мгновенно предоставить правильный адрес. С Loqate вы можете начать оптимизировать работу пользователей на своем сайте и снизить количество отказов от корзин или форм, предоставив пользователям более быстрый способ ввода своего адреса. Кроме того, функция захвата и проверки адресов Loqate повышает эффективность, позволяя избежать низкого качества данных и затрат из-за пропущенных доставок. Loqate Address Capture and Verification имеет следующие функции: - Более качественные данные — адреса получаются из нескольких наборов данных, а затем объединяются, подвергаются перекрестным ссылкам и очищаются для получения наиболее правильной версии адреса. - Нечеткое сопоставление: наш искусственный интеллект, обрабатывающий естественный язык, исправляет любые орфографические ошибки, перепутанные буквы или любые другие ошибки без задержки времени ответа. - Unicode – клиенты теперь могут вводить свой адрес на родном языке и в наборе символов. - Смещение местоположения — автоматически определяет местоположение пользователя, чтобы облегчить поиск и генерировать результаты еще быстрее, не вводя полный адрес. - Фильтрация результатов: настройте параметры возвращаемых адресов для удобной сегментации, чтобы ограничить результаты определенными областями или исключить адреса за пределами какого-либо региона. Мы помогаем каждому бизнесу в мире охватить каждого клиента в мире Loqate — это решение GBG. GBG — ведущий в мире специалист по анализу идентификационных данных, предоставляющий организациям в более чем 70 странах возможность анализировать данные почти о 4,5 миллиардах человек. Объединив триллионы записей данных, мы помогаем нашим клиентам принимать обоснованные решения о сборе и управлении личными данными, управлении рисками, борьбе с мошенничеством и трудоустройстве. Наши глобальные, отмеченные наградами решения предоставляются через настраиваемые SaaS, мобильные и локальные платформы.
Mapbox
mapbox.com
Mapbox - платформа для интеграции геопространственных функций в приложения с использованием интерактивных карт и данных в реальном времени.
Nearmap
nearmap.com
Nearmap — платформа для просмотра высококачественных воздушных изображений и геоданных, помогающая в принятии решений для бизнеса и правительства.
Placer.ai
placer.ai
Placer.ai предоставляет аналитические данные о посещаемости мест, позволяя компаниям принимать обоснованные решения и оптимизировать свои стратегии.
Smappen
smappen.com
Smappen — это онлайн-инструмент для картографирования территорий, который предоставляет предприятиям информацию о местоположении для эффективного исследования рынка. Визуализируйте торговые площади, получайте доступ к данным о населении и анализируйте конкурентов, чтобы принимать обоснованные решения о лучших местах для бизнеса. Благодаря зонам времени в пути вы также можете легко управлять логистикой и реализовывать местные маркетинговые стратегии. Раскройте возможности геолокации и оптимизируйте успех своего бизнеса с помощью Smappen уже сегодня!
PiinPoint
piinpoint.com
PiinPoint оптимизирует стратегию ритейлеров в сфере недвижимости, чтобы обеспечить более быстрое и точное принятие решений. Простая в использовании и централизованная платформа данных предлагает расширенную прогнозную аналитику национальным франчайзерам и сетям с доступом к ведущим в отрасли данным, которые расширяют инструменты планирования рынка PiinPoints и модели прогнозирования.
Combain
combain.com
С помощью Combain легко находите подключенные устройства внутри и снаружи. Наша глобальная база данных Cell ID и данных Wi-Fi предоставляет данные о широте и долготе вашего устройства.
Cloudscene
cloudscene.com
Cloudscene — это торговая платформа, управляемая данными, которая меняет способы покупки и продажи сетевых услуг компаниями. Оптимизируя закупки и упрощая деятельность по продажам, Cloudscene обеспечивает более прочные связи, упрощенное отслеживание и управление, расширенные и гибкие команды, экономию времени и затрат, а также повышение производительности для дальновидных организаций. Наша платформа опирается на непревзойденную информацию о рынке, поскольку мы считаем, что лучшие бизнес-решения основаны на достоверных данных.
Glympse
corp.glympse.com
Glympse — приложение для временного обмена местоположением в реальном времени с возможностью настройки временных лимитов и конфиденциальности.
GeoIQ
geoiq.ai
GeoIQ — это платформа геолокационного анализа, которая отображает ценность каждого местоположения — людей, их поведения, бизнеса и потенциала — в виде легко используемых слоев на картах.
IdealSpot
idealspot.com
IdealSpot провел последние восемь лет, собирая данные о потребительском и розничном рынках, чтобы создать наиболее полную, актуальную и географически детализированную карту розничного рынка США, доступную в мире. Помимо нашей базы данных, мы накопили опыт в области анализа поведения потребителей и розничных сетей, работая с тысячами розничных брендов по всей стране. Мы предлагаем нашим клиентам несколько способов получения информации: SaaS с самообслуживанием, консультирование по проектам, интеграция API и обмен корпоративными данными. Что касается SaaS, наша гибкая платформа самообслуживания позволяет исследователям получать именно ту информацию и отчеты, которые им нужны, в любом месте, где они изучают. Для предприятий, достигших зрелости данных, мы обогащаем данные о местоположении в промышленных масштабах и нанимаем высокоспециализированных аналитиков для разработки новых решений бизнес-проблем с помощью собственных статистических методов.
FlyPix AI
flypix.ai
FlyPix AI — платформа для анализа спутниковых и дронов изображений. Она позволяет обнаруживать объекты, отслеживать изменения и выявлять аномалии.
Geoblink
geoblink.com
Geoblink — это платформа Location Intelligence, которая помогает профессионалам из отраслей розничной торговли, недвижимости и FMCG понять, как местоположение влияет на эффективность их бизнеса. Его расширенный анализ данных и прогнозная статистика позволяют компаниям проводить углубленные исследования рынка, чтобы они могли принимать обоснованные решения относительно своих стратегий. Ценная информация, полученная в результате этого анализа, мгновенно отображается в картографическом интерфейсе, в котором легко ориентироваться и понимать. Эта конкурентная бизнес-аналитика используется для максимизации эффективности сетей магазинов, составления точных прогнозов продаж, обновления маркетинговых комплексов и разработки планов расширения.
GeoPostcodes
geopostcodes.com
GeoPostcodes - приложение для доступа к данным почтовых кодов, географическим границам и улицам для 247 стран, обновляемое еженедельно.
Mappedin
mappedin.com
Mappedin — это приложение для создания 3D-карт помещений с функциями навигации и управления картами в режиме реального времени.
Postcoder
postcoder.com
Postcoder — это API с полностью интегрированным набором функций проверки для форм регистрации ваших клиентов. Добавьте одну или несколько функций в существующую форму и наблюдайте, как улучшаются показатели конверсии и качество данных. - Поиск адреса. Используйте поиск по почтовому индексу или автозаполнение, чтобы получать адреса в 5 раз быстрее и без опечаток. - Геокодирование на крыше. Получите координаты адресов по всему миру. - Проверка банковских счетов. Проверка банковских счетов для прямого дебета и денежных переводов. - Проверка электронной почты и мобильных устройств. Захват действительных адресов электронной почты и мобильного телефона. номера от клиентов и потенциальных клиентов - проверка OTP. Защита учетных записей клиентов с помощью одноразового пароля. Проверка SMS. Зачем использовать Postcoder? Postcoder помогает более чем 9000 организациям в Великобритании и по всему миру добиться измеримых улучшений в преобразовании форм и качестве данных. После интеграции Postcoder многие сообщают об увеличении количества новых клиентов, более быстром заполнении форм и резком росте количества качественных потенциальных клиентов.
Symaps.io
symaps.io
Платформа анализа местоположения для выбора места, планирования местоположения и стратегии расширения. Symaps помогает клиентам из различных отраслей (розничная торговля, предметы роскоши, рестораны, зарядные станции для автомобилей и т. д.) принимать более обоснованные решения, связанные с местоположением. Платформа объединяет и извлекает ценность различных типов данных о местоположении (социально-демографические данные, посещаемость, конкурентная среда, частные данные) для выявления и оценки лучших мест. Доступно множество функций: визуализация покрытия сети, исследование зон обслуживания, сравнение местоположений, определение белых зон, определение зон нового роста в соответствии с заранее определенным набором критериев, поиск похожих местоположений, сравнение с конкурентами... Интуитивно понятный интерфейс и простая визуализация слоев. данных на карте, импорт и экспорт данных. Платформа Symaps работает по всему миру и в настоящее время используется в 15 странах.
intuizi
intuizi.com
Компания Intuizi, Inc. была основана в 2019 году опытными специалистами в области маркетинга и технологий с целью создания простого в использовании программного решения по подписке, которое можно было бы использовать для улучшения кампаний в СМИ, улучшить понимание предприятием своих клиентов и потенциальных клиентов, а также значительно улучшить финансовая отдача от расходов на цифровые технологии. С самого начала мы хотели создать решение для обработки данных, которое было бы основано на согласии пользователя (и соответствовало GDPR и CCPA), не было бы неудобным и приносило бы лучшие финансовые результаты как для издателей, так и для рекламодателей. Нам нужно было решение, которое бы вписывалось в существующий рабочий процесс, чтобы его можно было использовать в сочетании с текущими клиентскими DSP, SSP, DMP, CMP и т. д., а не заменять их. Мы хотели иметь возможность видеть любой набор данных и сравнивать его с любыми другими на общедоступной или частной основе. Мы также хотели создать платформу, на которой вы могли бы сами убедиться, полезны ли чужие данные. Наконец, мы хотели создать решение, которое было бы столь же ценным за пределами маркетинговой индустрии. Создавая платформу Intuizi, мы решаем большие проблемы в агрегировании, обработке и отображении данных. Мы уже предлагаем наиболее экономичный способ повышения рентабельности инвестиций в рекламу для цифровых кампаний, и мы становимся лучше с каждым добавляемым поставщиком сигналов и клиентом. Сейчас мы готовим нашу платформу для использования за пределами маркетинга для таких целей, как исследования, общественные услуги, здравоохранение и благополучие.
Targomo
targomo.com
TargomoLOOP — это инструмент оптимизации местоположения, который помогает обычным предприятиям, таким как магазины, рестораны и поставщики услуг, в стратегическом планировании местоположения и принятии решений. TargomoLOOP — это централизованная платформа для управления всей информацией о местоположении вашего бизнеса, включая демографические данные клиентов, розничные продажи и предложения зон обслуживания. Информация, полученная с помощью этого метода, может быть использована для изучения и улучшения объектов розничной торговли и гостиничного бизнеса, а также для планирования развития и оптимизации сети. Аналитика на базе ИИ позволяет точно прогнозировать продажи с точностью до 80-90%, а также находить движущие силы успеха фирм и возможности роста.
Solvice
solvice.io
Solvice — это платформа автоматизации принятия решений для разработчиков. Как крупные поставщики программного обеспечения, так и конечные пользователи-новаторы внедряют наши решатели и ежедневно оптимизируют планирование маршрутов и ресурсов. Мы предоставляем предприятиям инструменты, необходимые для решения сложных задач планирования, маршрутизации и планирования. Solvice внедряет технологии искусственного интеллекта в ваши приложения. Мы используем глубокие знания в области исследований операций, чтобы ускорить и улучшить развитие вашего решения. Продукты Solvice OnRoute и OnShift — идеальный ответ на все ваши проблемы планирования и логистики. Наши решатели за считанные секунды вычисляют лучшее решение и отправляют эти данные обратно вашей команде разработчиков. Наши API помогут вам поднять эффективность на совершенно новый уровень. Начните оптимизацию бесплатно с нашей 30-дневной пробной версией.
Mapotic
mapotic.com
Mapotic - облачная платформа для создания пользовательских карт, позволяющая интегрировать данные и управлять проектами с поддержкой сообщества.
Kinetica
kinetica.com
Kinetica — это база данных времени и пространства. Kinetica позволяет легко и быстро: - принимать огромные объемы данных Интернета вещей и других контекстных наборов данных - объединять наборы данных с помощью пространственных и временных соединений - анализировать данные с помощью аналитики на основе SQL для пространственной, графической аналитики и анализа временных рядов или запуска контейнерного машинного обучения. модели
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