Программное обеспечение для бизнес-аналитики - Самые популярные приложения - Турция

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Внедрение аналитического программного обеспечения стало ключевым направлением для бизнеса в условиях его цифровой эволюции, при этом основное внимание уделяется развертыванию инструментов бизнес-аналитики (BI). Эти решения BI играют решающую роль в предоставлении понимания ландшафта данных компании. Обеспечивая визуализацию и понимание бизнес-данных, они дают сотрудникам возможность принимать обоснованные решения, которые приводят к положительным результатам для компании. Учитывая огромный объем данных, доступных сегодня предприятиям, интеграция той или иной формы программного обеспечения BI стала практически необходимой для улучшения понимания и практической реализации таких данных.
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Canva
canva.com
Canva - это платформа графического дизайна, которая позволяет пользователям создавать графику, презентации, плакаты, документы, документы и другой визуальный контент. Пользователи могут выбирать из многих профессиональных шаблонов, а также редактировать проекты и загружать свои собственные фотографии через интерфейс Drag and Drop. Платформа бесплатна для использования и предлагает платные подписки, такие как Canva Pro и Canva для Enterprise для дополнительной функциональности. Пользователи также могут оплачивать физические продукты, которые должны быть напечатаны и отправлены. Начиная с 2019 года, Canva собрала в размере 3,2 миллиарда долларов и имела более 20 миллионов пользователей в 190 странах. В июне 2020 года Canva собрала 60 миллионов долларов при оценке 6 миллиардов долларов. Это почти удвоило свою последнюю оценку в 2019 году.
AgencyAnalytics
agencyanalytics.com
AgencyAnalytics — единственная платформа отчетности, разработанная специально для маркетинговых агентств. Простая в использовании платформа экономит ваше время, улучшает процессы отчетности и впечатляет ваших клиентов информативными отчетами и интерактивными настраиваемыми маркетинговыми информационными панелями, которые демонстрируют весь ваш маркетинговый эффект. Подключайте и отслеживайте каждый маркетинговый канал ваших клиентов с помощью единых единых информационных панелей. AgencyAnalytics интегрируется с более чем 80 платформами для отслеживания и составления отчетов по SEO, PPC, отслеживанию звонков, социальным сетям, маркетингу по электронной почте, электронной коммерции, локальной торговле и т. д. — все это полностью предназначено для вашего агентства. AgencyAnalytics также включает в себя полный набор инструментов SEO, предназначенных для оптимизации и автоматизации вашего агентства. Ежедневно отслеживайте рейтинги, отслеживайте обратные ссылки, проводите технический SEO-аудит и не отставайте от конкурентов с помощью полного набора встроенных инструментов SEO. Независимо от того, являетесь ли вы авторитетным агентством или только начинаете, AgencyAnalytics предлагает простые и гибкие цены для каждого этапа роста вашего агентства, начиная всего с 12 долларов США за клиентскую кампанию в месяц. Попробуйте без риска в течение 14 дней, кредитная карта не требуется.
Rose AI
rose.ai
Rose — это инструмент на базе искусственного интеллекта, который оптимизирует процесс исследования данных, предлагая эффективное решение для поиска, очистки, визуализации и преобразования данных. Уделяя особое внимание простоте использования, Rose использует передовые LLM с открытым исходным кодом (модели языковых моделей) и методы обработки естественного языка для анализа информации на основе подсказок человеческого языка. Это позволяет пользователям легко находить соответствующие источники данных, обеспечивая плавную интеграцию с ведущими поставщиками данных по всему миру. Сила платформы заключается в ее способности эффективно использовать и визуализировать данные. Сочетая творческие аспекты технологии SF (Сан-Франциско) с надежностью финансов Нью-Йорка (Нью-Йорк), Rose предоставляет полностью проверяемую структуру, позволяющую пользователям проследить логику ее выходных данных до входных необработанных данных. Эта функция повышает прозрачность и подотчетность. Rose также обеспечивает беспрепятственный обмен данными, позволяя пользователям легко обмениваться информацией с внутренними командами или третьими сторонами. Пользователи могут контролировать уровень разрешений, предоставляемых получателям, обеспечивая защиту конфиденциальной информации. Кроме того, Rose действует как надежный сторонний рынок данных, облегчая покупку и продажу разнообразных и обширных наборов данных. Эта функция предлагает пользователям возможность с легкостью просматривать, покупать и продавать наборы данных, создавая среду для совместной работы. Rose используется аналитиками известных финансовых учреждений, что еще раз подтверждает ее надежность и пригодность для задач, требующих большого объема данных. Инструмент сопровождается обширной документацией и обеспечивает поддержку клиентов по каналам связи, включая электронную почту.
Genially
genial.ly
Genially — мировой лидер в области интерактивных визуальных коммуникаций. Используйте Genially в качестве универсального онлайн-инструмента для создания потрясающих презентаций, интерактивных изображений, инфографики, досье, викторин, резюме и т. д. и обогащайте их интерактивными и анимационными эффектами за считанные секунды. Вам больше не нужна команда дизайнеров и программистов, чтобы мгновенно произвести впечатление с помощью ярких визуальных коммуникаций. Используйте интерактивные и анимированные эффекты, чтобы легко распределять информацию по слоям, которые зрители смогут исследовать и открывать. Оставьте устаревшее программное обеспечение для создания контента, ошеломите и вовлеките свою аудиторию с помощью Genially. Wow-эффект всего в нескольких кликах. Выбирайте из более чем 1100 шаблонов или начните с нуля. Присоединяйтесь к сообществу миллионов пользователей по всему миру, в которое входят бизнесмены, преподаватели, маркетологи, дизайнеры и такие компании, как Hulu, Danone, Michelin и Heineken. Будущее коммуникаций ждет вас.
Visme
visme.co
Visme-это платформа All-in-One, расширяющая возможности не дизайнерских специалистов из-за ведущих компаний, чтобы преобразовать способ, которым они создают, обмениваются и публикуют привлекательные презентации, документы, визуальные отчеты, визуализации данных и другие визуальные форматы за меньшее время. Пользователи из IBM, Goldenstate Warriors, Gartner, Nationwide и 15 миллионов других пользователей используют Visme в качестве инструмента создания контента, чтобы рассказать и представлять свои истории и перевести скучные данные в привлекательные визуальные эффекты. Работать индивидуально или как команда, чтобы сотрудничать. Опубликовать онлайн, встроить на ваш сайт или скачать для автономного использования. Пользователи могут сотрудничать, организовать данные проекта в папках и предоставлять разрешения на основе ролей для связанных команд или отдельных лиц. Кроме того, Visme поставляется с несколькими функциями автоматизации для публикации и отображения, которые позволяют издателям устанавливать время для автоматизации онлайн -презентаций и аналитики для отслеживания эффективности опубликованного контента.
Geo Targetly
geotargetly.com
Геотаргетинг посетителей вашего сайта с помощью наших инструментов геотаргетинга. Перенаправляйте посетителей или показывайте контент по стране, штату и городу, используя их геолокацию по IP.
SafetyCulture
safetyculture.com
SafetyCulture-это мобильная операционная платформа, которая дает вам знания, инструменты и процессы, необходимые для безопасной работы, соответствия более высоким стандартам и улучшения каждый день, предлагая лучший способ работы. То, что началось как приложение для цифрового контрольного списка, превратилось в платформу для проведения инспекций, поднятия и решения проблем, управления активами и учебных команд на ходу. SafeTyCulture также помогает командам делать больше, чем просто отметить ящики для управления, риска и соответствия - это может помочь установить окружающую среду, стандарты здоровья и безопасности и повысить планку, когда речь идет о совершенстве. Благодаря захвату данных в реальном времени и практической информации у вас под рукой, вы всегда будете знать, что работает, а что не так, чтобы сосредоточиться на том, что действительно имеет значение-становится лучше с каждым днем. Разблокируйте потенциал ваших рабочих команд, чтобы продвинуть ваш бизнес вперед с помощью SafetyCulture.
GeoComply
geocomply.com
Компания GeoComply, основанная в 2011 году, предоставляет решения для предотвращения мошенничества и кибербезопасности, которые обнаруживают мошенничество с местоположением и помогают подтвердить истинную цифровую личность пользователя. Решения компании по борьбе с мошенничеством и соблюдением требований, которым доверяют ведущие бренды и регулирующие органы на протяжении последних десяти лет, одобрены десятками регулирующих органов, установлены на более чем 400 миллионах устройств и анализируют более 10 миллиардов транзакций в год. Решения GeoComply включают в себя анализ местоположения, устройства и идентификации, а также расширенное машинное обучение для обнаружения и оповещения о мошеннической деятельности. Интегрируя решения GeoComply в свои процессы и системы управления рисками, организации могут выявлять мошенничество на более раннем этапе взаимодействия с пользователем, лучше устанавливать его истинную цифровую идентичность и укреплять цифровое доверие. Отмеченные наградами продукты GeoComply основаны на технологиях, разработанных для строго регулируемого и сложного рынка онлайн-игр и ставок на спорт в США. Помимо iGaming, GeoComply предоставляет решения для обнаружения мошенничества с использованием геолокации для потоковых видеовещателей, а также для онлайн-банкинга, платежей и криптовалют, формируя впечатляющий список клиентов, включая Akamai, Amazon Prime Video, BBC, BetMGM, DraftKings и FanDuel.
Reportz
reportz.io
Reportz — это инструмент для создания отчетов в режиме реального времени на основе информационной панели для компаний, агентств и фрилансеров цифрового маркетинга, который может помочь автоматизировать процессы отчетности клиентов. Установите правильные ключевые показатели эффективности и позвольте Reportz сделать за вас всю рутинную работу. Подключите своих клиентов и предоставьте им самую прозрачную отчетность о клиентах, которую они когда-либо видели. Неограниченные интеграции. Неограниченное количество пользователей. Бесплатная электронная почта и учетная запись. Неограниченное количество KPI внутри информационных панелей.
Kittl
kittl.com
Kittl AI — это инструмент дизайна, который использует модели глубокого обучения, которые понимают текст пользователя и преобразуют его в визуально привлекательные изображения или клипарты за считанные секунды. Инструмент идеально подходит для создания дизайна, будь то привлекательный дизайн товаров или публикаций в социальных сетях. Пользователи могут легко освоить новые методы дизайна независимо от уровня навыков, используя функции преобразования текста в изображение и текста в клипарт Kittl AI, которые генерируют потрясающие изображения, иллюстрации или фотографии на основе текстовых описаний всего за несколько кликов. Созданный контент сохраняется, и доступ к нему можно получить из раздела «Загрузки». Kittl AI удаляет фон клипартов одним щелчком мыши, а инструмент предлагает предустановки стилей изображений и клипартов, которые помогут пользователям найти нужные стили. Изображения, сгенерированные искусственным интеллектом на Kittl AI, создаются с использованием моделей глубокого обучения, что позволяет пользователям творить быстрее и экономить деньги и ресурсы. Пользователи могут использовать контент, созданный искусственным интеллектом, для коммерческих проектов при условии, что они соблюдают условия использования и лицензирования Kittl. Инструмент предлагает специальный справочный центр, и пользователи могут обратиться в службу поддержки Kittl за помощью в своих проектах.
Flourish
flourish.studio
Красивая и простая визуализация данных и рассказывание историй
Looker Studio
cloud.google.com
Looker Studio, ранее Google Data Studio, является онлайн -инструментом для преобразования данных в настраиваемые информативные отчеты и панели инструментов, представленные Google 15 марта 2016 года в рамках Suite Enterprise Google Analytics 360. Разблокируйте силу ваших данных интерактивными информационными панелями и красивыми отчетами, которые вдохновляют более умные деловые решения.
Scribble Maps
scribblemaps.com
Простое в использовании онлайн-решение для визуализации ГИС и веб-карт. Аннотируйте карты, рисуйте территории, фильтруйте данные, анализируйте данные, оптимизируйте маршруты и многое другое. Отлично подходит для команд, которым необходимо управлять большим количеством карт и создавать их. Низкая потребность в обучении позволяет оцифровывать карты на всех уровнях организации. Scribble Maps, основанная в 2009 году, была создана на основе прямых отзывов пользователей. Наш командный портал позволяет командам сотрудничать и работать вместе над картами, а благодаря множеству вариантов экспорта Scribble Maps может интегрироваться с существующими рабочими процессами, чтобы предоставить геопространственные возможности всей вашей организации.
Bold BI
boldbi.com
Превратите своих клиентов в истории успеха с помощью встроенной аналитики. Bold BI от Syncfusion позволяет встраивать в ваши приложения полноценную систему бизнес-аналитики и аналитику. Это комплексное решение для бизнес-аналитики, которое позволяет любому создавать красивые, современные информационные панели. Он поставляется с полноценной платформой интеграции данных, позволяющей решать самые сложные задачи по подготовке данных. От источников необработанных данных до полностью интерактивных информационных панелей — Bold BI устраняет разрыв между данными и практическими знаниями в рекордно короткие сроки. Платформа предлагает интеграцию с более чем 130 наиболее распространенными источниками данных, включая хранилище данных SQL Azure, Microsoft SQL Server и Oracle, а также универсальный доступ к любому источнику данных с помощью REST API. Дополнительные функции Bold BI включают в себя: • Легкое встраивание аналитики с помощью JavaScript SDK. • Комплексная поддержка от адаптации до готового продукта. • Современная архитектура данных — никаких собственных кубов. • Мощный SDK, настроенный для всех основных платформ. • Развертывание где угодно. • Возможность единого входа с помощью OAuth2 и OpenID. • Масштабируемое лицензирование без сюрпризов. • Особенности дизайна с возможностью перетаскивания. • Совместная работа в режиме реального времени на информационных панелях. • Интеграция с Office 365 и Active Directory. Syncfusion гордится тем, что обслуживает широкий круг клиентов, от индивидуальных разработчиков до компаний из списка Fortune 500. За более чем два десятилетия компания создала одну из самых впечатляющих коллекций элементов управления пользовательского интерфейса на рынке. Направление своего опыта в области визуализации данных в упрощенное, но комплексное решение Bold BI — это следующий шаг в удовлетворении потребностей сообщества разработчиков. Чтобы обеспечить успех каждого клиента, команды поддержки Syncfusion готовы помочь на каждом этапе. Компания стремится предлагать не только инструменты, но и опыт, начиная с адаптации и заканчивая любыми проблемами внедрения, которые могут возникнуть. ПРИМЕЧАНИЕ. Более старые обзоры могут ссылаться на историческое название продукта.
Litmaps
litmaps.com
Litmaps — это инструмент для открытия исследований, который сочетает в себе интерактивные карты цитирования, современные инструменты поиска и целевые обновления, помогающие исследователям и группам исследований и разработок разобраться в обширном научном массиве. Он может визуализировать тему вашего исследования со всем: от научных статей, патентов, предварительных и электронных отпечатков.
Radar
radar.com
Инфраструктура местоположения для каждого продукта и услуги. Самые инновационные компании используют SDK и API определения местоположения Radar для обеспечения возможности определения местоположения на сотнях миллионов устройств по всему миру.
TravelTime
traveltime.com
TravelTime — это API, который позволяет рассчитывать время в пути любым видом транспорта до тысяч мест за миллисекунды. Он используется в корпоративном поиске и геолокации.
Grist
getgrist.com
Grist сочетает в себе лучшее из электронных таблиц, баз данных и конструкторов приложений. Используя знакомый интерфейс электронных таблиц, организуйте свою информацию в виде реляционной базы данных и создавайте информационные панели с возможностью перетаскивания за считанные минуты. Получите максимальную отдачу от своих данных, гарантируя, что они хорошо структурированы и хранятся в одном месте. Никакого дублирования, никаких споров с электронными таблицами и объединения документов. Сотрудничайте в режиме реального времени, защищая свои данные с помощью настраиваемых правил доступа, которые контролируют разрешения вплоть до ячейки. Позвольте всем работать с одними и теми же данными без ущерба для конфиденциальности и стабильности. Зарегистрируйте бесплатную командную учетную запись или организуйте Grist самостоятельно — в любом случае ваши данные всегда будут вашими.
Jet Admin
jetadmin.io
Представляем JetAdmin: ваш мощный инструмент для создания внутренних инструментов и клиентских порталов без программирования! Откройте будущее разработки программного обеспечения с помощью JetAdmin, вашего идеального конструктора без кода для создания внутренних инструментов и привлекательных клиентских порталов. Попрощайтесь со сложностями традиционного кодирования и воспользуйтесь более быстрым и эффективным способом создания надежных, индивидуальных решений, расширяющих возможности вашего бизнеса. Почему ДжетАдмин? Простота без кода: с JetAdmin вам не нужно быть мастером кодирования, чтобы создавать мощные приложения. Наш интуитивно понятный интерфейс с возможностью перетаскивания и готовые компоненты упрощают создание внутренних инструментов и клиентских порталов. Универсальный доступ. С легкостью разрабатывайте веб-решения, к которым можно получить доступ из любого места и в любое время. Будь то оптимизация внутренних процессов или улучшение взаимодействия с клиентами, JetAdmin обеспечивает непревзойденную доступность. Совершенство: JetAdmin дает вам возможность создавать решения, которые точно соответствуют вашим уникальным потребностям. Настраивайте все, от полей данных до пользовательских интерфейсов, без особых усилий. Анализ данных: используйте наши надежные инструменты управления данными, чтобы с легкостью собирать, анализировать и визуализировать информацию. Принимайте обоснованные решения и оптимизируйте свои операции, как никогда раньше. Безопасность прежде всего: мы уделяем приоритетное внимание безопасности ваших данных и приложений. JetAdmin может похвастаться первоклассными функциями безопасности для защиты ваших внутренних инструментов и клиентских порталов от угроз, обеспечивая душевное спокойствие. Масштабируемость в основе: JetAdmin растет вместе с вами. Начните с малого и масштабируйтесь по мере расширения вашего бизнеса без ущерба для производительности и стабильности. Бесшовная интеграция: легко интегрируйте JetAdmin с существующими системами и сторонними приложениями, максимизируя эффективность и возможности подключения во всей вашей экосистеме. Раскройте свой творческий потенциал: с JetAdmin возможности безграничны. Создавайте потрясающие интерфейсы, автоматизируйте задачи и с легкостью предоставляйте исключительный пользовательский опыт. Никаких ограничений, только возможности: независимо от того, являетесь ли вы опытным разработчиком или полным новичком, JetAdmin дает вам возможность без ограничений воплотить свои идеи в реальность. Испытайте революцию в разработке программного обеспечения. Присоединяйтесь к числу компаний по всему миру, которые используют JetAdmin для создания инновационных внутренних инструментов и клиентских порталов, которые устанавливают новые стандарты производительности и удовлетворенности пользователей. JetAdmin: Там, где отсутствие кода сочетается с безграничным потенциалом. Начните сегодня и по-новому определите возможности своего цифрового путешествия!
Venngage
venngage.com
Venngage — это платформа информационного дизайна, которая предоставляет ряд шаблонов, специально предназначенных для b2b, которые позволяют легко и без дизайнера передавать сложную информацию внутри и за пределами вашей организации. Продукт Venngage предоставляет привлекательные визуальные материалы, которые можно добавить в вашу учебную программу по обучению и развитию, что, в свою очередь, помогает держать вашу организацию в курсе важных решений и процессов. Продукт Venngage помогает преобразовать аналитические данные для создания привлекательного и мощного визуального контента/исследовательских документов для установления интеллектуального лидерства в сфере b2b. Venngage также предоставляет полезные шаблоны внешних коммуникаций, которые помогут поделиться историей вашей компании с потенциальными клиентами и покупателями. Если у вас есть сложное решение, которое вы предлагаете, и вам нужен более простой способ донести ценностное предложение вашего бизнеса, шаблоны инфографики Venngage гарантируют, что они поймут ваши предложения. Venngage — отличное место для создания и систематизации важных визуальных ресурсов для вашей организации, таких как отчеты, организационная структура и информация, руководства и материалы для адаптации, исследовательские документы, официальные документы и многое другое. Вы можете отличиться от других компаний, используя рассказывание историй на основе данных, чтобы вдохновить вашу организацию и клиентов понимать сложную техническую информацию в визуальном формате. Присоединяйтесь к более чем 500 командам и организациям, использующим Venngage каждый день, чтобы оптимизировать свои коммуникации и вовлекать свои команды и аудиторию. Превратите сообщения и контент вашего бренда из высокотехнологичного и запутанного жаргона в визуально привлекательную и убедительную информационную графику. Обеспечьте связь и согласованность своих распределенных команд с помощью более эффективных корпоративных коммуникаций. Узнайте, почему такие компании, как Wal-Mart, AstraZeneca, Facebook, GoodLife, считают Venngage важнейшим инструментом для поддержания продуктивности, согласованности и вовлеченности своих организаций.
Looker
looker.com
Looker заново изобретает бизнес-аналитику для современной компании. Looker работает так же, как Интернет: его уникальный язык моделирования на основе браузера позволяет любому сотруднику использовать работу ваших лучших аналитиков данных. Работая на 100% в базе данных, Looker использует новейшие и самые быстрые аналитические базы данных, чтобы получать реальные результаты в реальном времени.
NVivo
qsrinternational.com
Откройте возможности для анализа с помощью программного обеспечения для качественного анализа данных. Узнайте больше о своих данных качественных и смешанных методов с помощью NVivo 14, ведущего решения для качественного анализа данных. С помощью NVivo 14 вы можете задавать сложные вопросы о своих данных, чтобы выявить темы и сделать выводы, использовать передовые инструменты управления данными и визуализации для получения более глубокой информации, а также получать четко сформулированные, обоснованные выводы, подкрепленные строгими доказательствами, — и все это на одной платформе для совместной работы. Купите сейчас или запросите бесплатную пробную версию NVivo 14, чтобы глубже погрузиться в свои исследования уже сегодня.
Observable
observablehq.com
Observable — это комплексное решение, которое помогает разработчикам создавать и развертывать выразительные и производительные приложения для работы с данными, информационные панели и отчеты. В отличие от устаревших инструментов BI, Observable позволяет разработчикам создавать информационные панели с использованием кода, что позволяет им разрабатывать собственные отчеты и получать более глубокие и детальные сведения. Разработчики могут перебирать и исследовать данные в живых блокнотах для совместной работы. Затем, используя Observable Framework с открытым исходным кодом, они могут создавать локально загружаемые приложения с данными, используя любой язык или библиотеку. На Observable легко безопасно развернуть и разместить приложения для работы с данными. Мы позаботимся о едином входе, управлении рабочим пространством, журналах аудита и многом другом, чтобы разработчики могли сосредоточиться на создании лучших приложений для работы с данными, которые когда-либо видела их команда. Лучшие информационные панели, приложения для обработки данных и отчеты создаются с помощью кода. Лучшие из них создаются с помощью Observable.
Zoho Analytics
zoho.com
Программное обеспечение для бизнес-аналитики и аналитики. Zoho Analytics — это программное обеспечение самообслуживания для бизнес-аналитики и анализа данных, которое позволяет вам визуально анализировать ваши данные, создавать потрясающие визуализации данных и обнаруживать скрытую информацию за считанные минуты.
Geckoboard
geckoboard.com
Geckoboard — это простой инструмент для создания и обмена бизнес-панелями в реальном времени. Geckoboard, созданный для того, чтобы помочь руководителям групп получать актуальные данные для своей команды и всей организации, напрямую интегрируется с более чем 80 различными инструментами и сервисами, которые помогут вам получить свои данные и за считанные минуты получить профессионально выглядящую панель мониторинга для других. Никакого программирования или обучения не требуется. Создавайте информационные панели прямо в браузере с помощью простого интерфейса с возможностью перетаскивания и извлекайте важные цифры, показатели и ключевые показатели эффективности из безжизненных отчетов и таблиц. Geckoboard делает ваши ключевые данные более привлекательными для всех благодаря визуализациям, которые каждый может понять с первого взгляда, и которые автоматически обновляются, чтобы всегда оставаться актуальными. Выделите примечательные изменения в определенных показателях с помощью индикаторов состояния, которые привлекают внимание к показателям, эффективность которых выше или ниже ожиданий, и визуально показывают цели, над достижением которых вы работаете, одним щелчком мыши. Как бы ни работала ваша команда, Geckoboard упрощает обмен вашими панелями мониторинга. Скопируйте и вставьте ссылку на действующую панель мониторинга, которую можно просмотреть в любом веб-браузере, или предложите своим товарищам по команде войти в систему, просмотреть и даже создать свои собственные панели мониторинга. Для регулярных обновлений вы можете запланировать отправку снимков экрана информационной панели по электронной почте или публикацию на канале Slack через регулярные промежутки времени. Для максимальной наглядности в Geckoboard есть функция «Отправить на ТВ», позволяющая вам связать свою учетную запись с браузером на большом экране или телевизоре и выбрать, какие информационные панели вы хотите там отображать. Он может даже просматривать несколько панелей мониторинга на одном экране. У нас есть простые инструкции о том, как добиться этого за день, используя доступное готовое оборудование. Наконец, вы можете отслеживать ключевые цифры на ходу, войдя в свою учетную запись в браузере мобильного устройства, где вы получите доступ к своим информационным панелям, идеально отформатированным для небольших экранов. Создайте свои первые информационные панели бесплатно в течение 14 дней – платежные данные не требуются.
IPinfo
ipinfo.io
Мы являемся надежным источником информации об IP-адресах, обрабатывая 40 миллиардов запросов API геолокации IP в месяц для более чем 1000 компаний и более 100 000 разработчиков.
ArcGIS Online
arcgis.com
ArcGIS Online — облачное программное обеспечение для создания и публикации интерактивных веб-карт. Составляйте карту и взаимодействуйте с данными о вашем местоположении Создавайте интерактивные веб-карты с помощью ArcGIS Online, веб-картографического программного обеспечения Esri. Получите новые перспективы и улучшенные детали, взаимодействуя с данными, увеличивая масштаб и выполняя поиск на карте. Используйте умные стили картографирования на основе данных и интуитивно понятные инструменты анализа для получения информации о местоположении. Эффективно работайте в своей организации, совместно создавая и используя карты. Поделитесь своими мыслями с конкретными людьми или со всем миром.
Vaizle
vaizle.com
Vaizle — это пакет маркетинговой аналитики, предназначенный для расширения возможностей менеджеров по маркетингу и маркетинговых агентств. Это помогает компаниям визуализировать сложные данные маркетингового анализа и принимать обоснованные решения на основе данных. Пакет предлагает набор функций для социальных сетей и аналитики рекламы, которые облегчают повседневную жизнь маркетологов. Вот как клиенты Vaizle используют этот инструмент для повышения производительности и прибыльного масштабирования маркетинговых операций: 1. Получайте быстрые полезные идеи из маркетинговых данных. 2. Визуализируйте маркетинговые данные из нескольких каналов на единой интерактивной информационной панели. 3. Экономьте время, используя соединители данных для автоматического обновления маркетинговых данных. отчеты 4. Создавайте маркетинговые отчеты с белой маркировкой для руководства и клиентов. 5. Эффективно масштабируйте маркетинговые операции, поддерживая систему сдержек и противовесов. Аналитика социальных сетей и соединители данных: 1. Мета: Facebook и Instagram 2. YouTube 3. Рекламные платформы LinkedIn Аналитика и соединители данных: 1. Мета-объявления 2. Реклама Google 3. Реклама LinkedIn 4. Веб-аналитика Amazon Ads и соединители данных: 1. Google Analytics 2. Аналитика консоли поиска Google 3. Shopify Analytics
Aiven
aiven.io
Выступая в качестве центрального узла для всех потребностей баз данных, Aiven предлагает услуги реляционных и нереляционных баз данных, а также пакет визуализации и брокер сообщений с высокой пропускной способностью. Наше предложение услуг включает Kafka, PostgreSQL, MySQL, Opensearch, Elasticsearch, Cassandra, Redis, InfluxDB, M3 и Grafana. Все услуги Aiven оплачиваются почасово, исходя из фактического использования, без каких-либо скрытых комиссий. Начните 30-дневную пробную версию сегодня!
NinjaCat
ninjacat.io
NinjaCat — это платформа управления эффективностью цифрового маркетинга, которая помогает маркетологам унифицировать данные кампаний и автоматизировать отчетность. Мы работаем с агентствами, медиакомпаниями и брендами; любая маркетинговая команда, которой необходимо подготовить всеобъемлющие и последовательные отчеты для клиентов или заинтересованных сторон. NinjaCat интегрируется с более чем 150 каналами цифрового маркетинга, поэтому вы можете объединить показатели из нескольких источников данных в единый источник достоверной информации. С NinjaCat теперь можно укротить хаос данных и отказаться от маркетинговых технологий Frankenstack. Основные функции включают в себя: - Конвейер данных для более чем 150 маркетинговых каналов - Полностью управляемое хранилище данных - ETL - Автоматизированные шаблоны отчетов - Информационные панели для интерактивного обмена данными - Мониторинг бюджетов, кампаний и ключевых показателей эффективности - Масштабируемость и безопасность на уровне предприятия Если вы хотите узнать больше о NinjaCat, зайдите на наш сайт ninjacat.io, чтобы настроить демо-версию.
Mapbox
mapbox.com
Mapbox — это платформа для определения местоположения в режиме реального времени, которую предпочитают более 4 миллионов разработчиков. Mapbox предоставляет точные данные о местоположении и гибкие инструменты разработчика, которые позволяют любому бизнесу добавлять геопространственные функции в свои приложения и улучшать операции с помощью аналитики местоположения. Клиенты охватывают автомобилестроение, логистику, бизнес-аналитику, розничную торговлю, путешествия, визуализацию данных, потребительские приложения, погоду, Интернет вещей, геопространственный анализ и многое другое. Благодаря ведущей технологии рендеринга карт для Интернета и мобильных устройств, Mapbox известен тем, что предоставляет высокопроизводительные, настраиваемые, надежные и масштабируемые службы определения местоположения, которым доверяют разработчики, компании и бизнес-лидеры. Сервисы Mapbox включают глобальные картографические данные, трафик в реальном времени, геокодирование и поиск адресов, а также маршрутизацию и указания для навигации. Создавайте приложения с помощью Mapbox с помощью API, библиотек кода, SDK и подробной документации для разработчиков. Mapbox, разработанный для предприятий любого размера, можно начать бесплатно, а цены основаны на ежемесячном использовании, никаких предварительных лицензий или контрактов не требуется. Mapbox — это глобальная команда из более чем 700 человек с офисами в Вашингтоне, Хельсинки и Токио. Компания Mapbox была основана в 2010 году. Сегодня Mapbox обеспечивает анализ местоположения платформ, приложений и брендов по всему миру.
Nearmap
nearmap.com
Изучите карты с высоты птичьего полета, качество которых лучше, чем у спутниковых изображений и 3D-данных, а также автоматизированную аналитику для правительств и предприятий.
Infogram
infogram.com
Infogram — простой в использовании инструмент для создания инфографики и диаграмм. Создавайте и делитесь красивой инфографикой, онлайн-отчетами и интерактивными картами. Сделайте здесь свой собственный.
Solvice
solvice.io
Solvice — это платформа автоматизации принятия решений для разработчиков. Как крупные поставщики программного обеспечения, так и конечные пользователи-новаторы внедряют наши решатели и ежедневно оптимизируют планирование маршрутов и ресурсов. Мы предоставляем предприятиям инструменты, необходимые для решения сложных задач планирования, маршрутизации и планирования. Solvice внедряет технологии искусственного интеллекта в ваши приложения. Мы используем глубокие знания в области исследований операций, чтобы ускорить и улучшить развитие вашего решения. Продукты Solvice OnRoute и OnShift — идеальный ответ на все ваши проблемы планирования и логистики. Наши решатели за считанные секунды вычисляют лучшее решение и отправляют эти данные обратно вашей команде разработчиков. Наши API помогут вам поднять эффективность на совершенно новый уровень. Начните оптимизацию бесплатно с нашей 30-дневной пробной версией.
Alteryx
alteryx.com
Alteryx — это увлекательная, комплексная платформа для анализа данных с низким уровнем кода/без кода, которая позволяет любому человеку и в любом месте превращать огромные объемы данных в быстрые идеи, которые помогают им каждый день совершать прорывы. Сегодня организации по всему миру полагаются на Alteryx для быстрого повышения квалификации своих сотрудников и достижения эффективных бизнес-результатов. Посетите Alteryx.com, чтобы начать бесплатную пробную версию и получить больше от своих данных!
PiinPoint
piinpoint.com
PiinPoint оптимизирует стратегию ритейлеров в сфере недвижимости, чтобы обеспечить более быстрое и точное принятие решений. Простая в использовании и централизованная платформа данных предлагает расширенную прогнозную аналитику национальным франчайзерам и сетям с доступом к ведущим в отрасли данным, которые расширяют инструменты планирования рынка PiinPoints и модели прогнозирования.
Smappen
smappen.com
Smappen — это онлайн-инструмент для картографирования территорий, который предоставляет предприятиям информацию о местоположении для эффективного исследования рынка. Визуализируйте торговые площади, получайте доступ к данным о населении и анализируйте конкурентов, чтобы принимать обоснованные решения о лучших местах для бизнеса. Благодаря зонам времени в пути вы также можете легко управлять логистикой и реализовывать местные маркетинговые стратегии. Раскройте возможности геолокации и оптимизируйте успех своего бизнеса с помощью Smappen уже сегодня!
Placer.ai
placer.ai
Placer.ai расскажет вам историю любого места. Данные о посещаемости Placer.ai позволяют измерять посещаемость, просматривать тенденции, сравнивать конкуренцию, находить новую аудиторию, а также находить и выигрывать идеального арендатора или недвижимость. Розничные торговцы, специалисты CRE, компании CPG, инвесторы и муниципалитеты полагаются на Placer.ai для принятия обоснованных решений и выигрышных предложений. Ключевые функции включают в себя: - Измерение и тенденции посещений - Настоящая торговая зона - Информация о клиентах и демография - Пути клиентов - Сравнительный анализ конкурентов - Анализ цепочки и отрасли - Платформа онлайн-аналитики - Поток данных, пользовательские отчеты и API. Зарегистрируйтесь, чтобы получить бесплатную учетную запись и Placer. ай
Loqate
loqate.com
Loqate Address Capture and Verification — это решение для поиска адресов в режиме реального времени, которое ускоряет и упрощает сбор и проверку адресов для онлайн-форм и проверок. Решение предоставляет автозаполненные предложения, как только пользователь начинает печатать, а наш алгоритм поиска предугадывает нюансы ввода, такие как местоположение, чтобы мгновенно предоставить правильный адрес. С Loqate вы можете начать оптимизировать работу пользователей на своем сайте и снизить количество отказов от корзин или форм, предоставив пользователям более быстрый способ ввода своего адреса. Кроме того, функция захвата и проверки адресов Loqate повышает эффективность, позволяя избежать низкого качества данных и затрат из-за пропущенных доставок. Loqate Address Capture and Verification имеет следующие функции: - Более качественные данные — адреса получаются из нескольких наборов данных, а затем объединяются, подвергаются перекрестным ссылкам и очищаются для получения наиболее правильной версии адреса. - Нечеткое сопоставление: наш искусственный интеллект, обрабатывающий естественный язык, исправляет любые орфографические ошибки, перепутанные буквы или любые другие ошибки без задержки времени ответа. - Unicode – клиенты теперь могут вводить свой адрес на родном языке и в наборе символов. - Смещение местоположения — автоматически определяет местоположение пользователя, чтобы облегчить поиск и генерировать результаты еще быстрее, не вводя полный адрес. - Фильтрация результатов: настройте параметры возвращаемых адресов для удобной сегментации, чтобы ограничить результаты определенными областями или исключить адреса за пределами какого-либо региона. Мы помогаем каждому бизнесу в мире охватить каждого клиента в мире Loqate — это решение GBG. GBG — ведущий в мире специалист по анализу идентификационных данных, предоставляющий организациям в более чем 70 странах возможность анализировать данные почти о 4,5 миллиардах человек. Объединив триллионы записей данных, мы помогаем нашим клиентам принимать обоснованные решения о сборе и управлении личными данными, управлении рисками, борьбе с мошенничеством и трудоустройстве. Наши глобальные, отмеченные наградами решения предоставляются через настраиваемые SaaS, мобильные и локальные платформы.
CARTO
carto.com
Монетизация данных о транзакциях. Mastercard Advisors использует CARTO, чтобы превращать миллионы ежедневных транзакций по кредитным картам в данные о местоположении для B2B-клиентов в сфере розничной торговли, недвижимости и государственного сектора.
Lumenore
lumenore.com
Lumenore помогает предприятиям превращать данные в полезную бизнес-аналитику с помощью ИИ, запросов на естественном языке и прогнозной аналитики. Благодаря отраслевым решениям, встроенным в мощную платформу бизнес-аналитики, Lumenore превращает ваши необработанные данные в точную информацию. Обеспечьте плавную интеграцию данных, обеспечьте возможность современного бизнес-рассказа и поощряйте обнаружение расширенной информации. Создайте универсальную среду данных для эффективного принятия решений по всем бизнес-функциям с помощью Lumenore.
Vizzly
vizzly.co
Vizzly предлагает решение с низким кодом для создания информационных панелей, ориентированных на клиента, предлагая тот же уровень гибкости, что и процесс собственной разработки, с минимальными техническими накладными расходами. С Vizzly у вас есть возможность подключиться к любой базе данных SQL или API и легко встроить панель мониторинга в качестве компонента React или Vue. Поскольку продукт имеет широкие возможности расширения с помощью кода, вы будете иметь полный контроль над продуктом и пользовательским интерфейсом, который вы создаете.
Kyligence
kyligence.io
Добро пожаловать в новое поколение бизнес-аналитики, где ваши бизнес-показатели — это не просто цифры, а источник интеллектуальной информации, которая всегда у вас под рукой. Погрузитесь в Kyligence Zen, ваш централизованный центр показателей, который преобразует данные в полезную информацию. Основанный на едином источнике достоверных показателей, Kyligence Zen предоставляет каждому точную, комплексную и интеллектуальную поддержку принятия решений, адаптированную для современных предприятий.
AnswerDock
answerdock.com
AnswerDock — это аналитическое решение на основе искусственного интеллекта, которое использует обработку естественного языка для предоставления ответов на вопросы бизнес-пользователей, позволяя им принимать более качественные и быстрые решения на основе данных без необходимости использования аналитиков данных. Вы можете попробовать продукт бесплатно, зарегистрировавшись. Вы сможете загружать свои собственные данные и пользоваться большинством функций AnswerDock в бесплатной версии. Используя AnswerDock, бизнес-пользователи создают свои собственные отчеты и информационные панели, вводя свои вопросы, как при использовании поисковой системы в Интернете. Например, пользователи могут ввести «10 лучших продавцов» по росту количества потенциальных клиентов в этом квартале. AnswerDock запускает анализ и мгновенно отображает оптимальную визуализацию. AnswerDock использует мощные алгоритмы интеллектуального анализа данных, чтобы отвечать на вопросы, заданные на естественном языке, например: • Что повышает мой коэффициент конверсии? • Почему вчера выросли продажи? • Что заставляет отгрузку задерживаться? • Как количество просмотров страниц влияет на доход? AnswerDock подключается к различным источникам: от файлов Excel до реляционных баз данных (Mysql, SQL Server и т. д.) и сторонних API, таких как Google Analytics. Пользователи могут создавать информационные панели, объединяющие несколько источников, что позволяет им иметь комплексное представление о своем бизнесе. Профессионалы отрасли из любой бизнес-функции могут использовать AnswerDock, чтобы легко исследовать данные своей компании, используя интуитивно понятный интерфейс, похожий на поиск, без необходимости обучения. AnswerDock поддерживает профессионалов в сфере розничной торговли и электронной коммерции, финансов и страхования, здравоохранения, транспорта и логистики, коммуникаций и СМИ, производства и других отраслей. AnswerDock предоставляет комплексную платформу данных с множеством функций: • Обработка естественного языка • Автоматический выбор диаграммы • Более 30 типов интерактивных диаграмм • Более 50 вариантов настройки • Интеллектуальный анализ данных и обнаружение аналитической информации • Объяснение анализа • Пользовательские ключевые слова • Автоматическое индексирование данных • Совместное использование и совместная работа • Столбцы на основе формул • Объединения наборов данных • Консоль администрирования • Запланированная загрузка данных • Экспорт в CSV, PNG или PDF • Разрешения для столбцов, строк и наборов данных • Управление пользователями • Интерактивные информационные панели
Datazip
datazip.io
Откройте для себя Datazip, комплексное решение для обработки данных без кода, предназначенное для аналитиков и операторов, экономящих время. Упростите процесс управления данными за счет консолидации разрозненных источников данных, использования ETL, хранилищ данных и возможностей преобразования. С помощью интуитивно понятной платформы Datazip создайте надежную масштабируемую инфраструктуру данных всего за 45 минут. Оцените быстрое подключение к данным, надежные запросы и плавный экспорт для принятия проницательных решений.
Sigma
sigmacomputing.com
Sigma — это отмеченная наградами современная платформа бизнес-аналитики (BI) и аналитики, специально созданная для облака. С помощью Sigma каждый может использовать уже известные ему функции и формулы электронных таблиц для изучения данных в реальном времени в облачном масштабе, вплоть до мельчайших деталей. Наш знакомый интерфейс, похожий на электронные таблицы, предоставляет любому пользователю всю мощь SQL, сохраняя при этом актуальность и безопасность данных в облачных хранилищах данных. Компании, ориентированные на данные, используют Sigma, чтобы дать своим сотрудникам, клиентам и партнерам возможность вырваться за пределы информационной панели и самостоятельно исследовать данные, чтобы принимать более эффективные и быстрые решения. Наше программное обеспечение было создано с целью максимально эффективно использовать производительность облачных хранилищ данных для объединения источников данных и мгновенного анализа миллиардов строк данных — без необходимости написания кода.
Targomo
targomo.com
TargomoLOOP — это инструмент оптимизации местоположения, который помогает обычным предприятиям, таким как магазины, рестораны и поставщики услуг, в стратегическом планировании местоположения и принятии решений. TargomoLOOP — это централизованная платформа для управления всей информацией о местоположении вашего бизнеса, включая демографические данные клиентов, розничные продажи и предложения зон обслуживания. Информация, полученная с помощью этого метода, может быть использована для изучения и улучшения объектов розничной торговли и гостиничного бизнеса, а также для планирования развития и оптимизации сети. Аналитика на базе ИИ позволяет точно прогнозировать продажи с точностью до 80-90%, а также находить движущие силы успеха фирм и возможности роста.
Metabase
metabase.com
Самый быстрый и простой способ поделиться данными и аналитикой внутри вашей компании. Сервер бизнес-аналитики с открытым исходным кодом, который вы можете установить за 5 минут и который подключается к MySQL, PostgreSQL, MongoDB и многим другим! Любой может использовать его для создания диаграмм, информационных панелей и ежевечерних отчетов по электронной почте.
MicroStrategy
microstrategy.com
MicroStrategy ONE — это комплексная интеллектуальная платформа, объединяющая возможности генеративного искусственного интеллекта с точностью бизнес-аналитики. Облачная платформа с открытой архитектурой построена на масштабируемом, перспективном семантическом уровне, предназначенном для внедрения интеллекта на базе искусственного интеллекта повсюду™. MicroStrategy ONE позволяет компаниям по всему миру беспрепятственно предоставлять современные решения для анализа данных десяткам тысяч людей как внутри, так и за пределами своих организаций. Благодаря передовым технологиям GenAI он позволяет использовать интеллектуальные функции на любом устройстве, ускоряя переход от данных к действию для любого пользователя.
Mode Analytics
mode.com
Mode — это первая платформа BI, которая использует методы работы современных групп обработки данных, что позволяет руководителям данных проводить более эффективный и эффективный анализ, а также повышать зрелость данных за счет настоящего самообслуживания. Являясь уровнем единого интеллекта, Mode максимизирует рентабельность инвестиций в современный стек данных и превращает данные в конкурентное преимущество для ведущих предприятий во всех секторах и на всех этапах.
Sisense
sisense.com
Sisense выходит за рамки традиционной бизнес-аналитики, предоставляя организациям возможность повсеместно внедрять аналитику, встроенную в приложения и рабочие процессы как для клиентов, так и для сотрудников. Клиенты Sisense преодолевают барьеры внедрения аналитики, выходя за рамки информационной панели с помощью Sisense Fusion — настраиваемой облачной аналитической платформы на основе искусственного интеллекта, которая каждый раз вводит аналитику в нужное место и в нужное время. Более 2000 компаний по всему миру полагаются на Sisense для внедрения инноваций, изменения рынков и проведения значимых изменений в мире. Sisense занимает первое место в рейтинге компаний бизнес-аналитики с точки зрения успеха клиентов и пять лет подряд входит в список Cloud 100 лучших облачных компаний мира по версии Forbes. Посетите нас на сайте www.sisense.com и свяжитесь с нами в LinkedIn, Twitter и Facebook.
Tableau
tableau.com
Tableau - это аналитическая платформа, преобразующая способ, которым мы используем данные для решения проблем, способствуя людям и организациям, чтобы максимально использовать их данные. Tableau-самая широкая и глубокая, сквозная платформа данных и аналитики. Убедитесь, что ответственное использование данных и улучшение бизнес-результатов с полностью интегрированным управлением и управлением данными, визуальной аналитикой и рассказыванием историй данных, а также сотрудничеством-все с ведущим в отрасли Einstein ведущей в отрасли Einstein в Tableau Pulse-это переосмысленный опыт данных, который делает данные больше доступны для всех, независимо от их опыта с инструментами визуализации данных. Tableau Pulse доступен для пользователей Tableau Cloud и использует мощность Tableau AI для доставки данных таким образом, которые являются более персонализированными, контекстуальными и умными. Узнайте больше на https://tableau.com/pulse table Испытайте полностью размещенное облачное решение предприятия на платформе аналитики № 1 в мире. Tableau Prep Builder обеспечивает современный подход к подготовке данных, что облегчает его более быстрое и проще комбинировать, форму и чистую данные для анализа.
Hex
hex.tech
Hex — это платформа для совместной аналитики и анализа данных. Он сочетает в себе блокноты кода, приложения для обработки данных и управление знаниями, что упрощает использование данных и обмен результатами. Hex объединяет лучшее из блокнотов, бизнес-аналитики и документов в единый пользовательский интерфейс для совместной работы. Используйте SQL, Python и R вместе или по отдельности. Публикуйте работу внутри или снаружи в виде приложений с интерактивными данными с помощью перетаскивания в адаптивных макетах, которые может использовать каждый. Используйте полную библиотеку компонентов пользовательского интерфейса с мгновенной публикацией и получайте комментарии в режиме реального времени, чтобы обеспечить удобство работы с пользователем. Развивайте организационные знания с помощью Hex, позволяя любому находить и использовать данные.
ClicData
clicdata.com
ClicData — это ведущая платформа комплексного анализа данных, предназначенная для того, чтобы дать возможность лицам, принимающим решения, и аналитикам достигать истинной производительности и получать ценную информацию, основанную на надежных, актуальных и унифицированных данных. Получите выгоду от ClicData за считанные дни с помощью нашей простой в использовании, но очень мощной облачной платформы, которая оптимизирует подключение к данным, управление данными, визуализацию данных и обмен ими с вашими командами или клиентами. От интеграции и управления данными до анализа, визуализации и совместного использования данных — мы предоставляем вам все необходимое, чтобы вы могли легко разобраться в ваших данных, отслеживать свою производительность и следить за ключевыми показателями на настраиваемых, полностью интерактивных информационных панелях. В мире, где решения, основанные на данных, являются ключом к успеху, наша миссия — поддерживать организации во всех отраслях, чтобы они могли получить представление об их эффективности с помощью автоматизированного анализа данных и отчетности, делая сложное простым. ClicData доверяют и используют более 1000 ведущих организаций в различных отраслях (розничная торговля и электронная коммерция, здравоохранение, средства массовой информации и реклама, гостиничный бизнес, производство, государственный сектор и т. д.) в более чем 25 странах.
Epsilon3
epsilon3.io
Программная платформа Epsilon3 управляет сложными эксплуатационными процедурами, экономя время операторов и уменьшая количество ошибок. Он поддерживает весь жизненный цикл проекта: от интеграции и тестирования до реальных операций. * Интерактивные синхронизированные процедуры в реальном времени для нескольких программ/миссий. * Встроенный процесс выпуска, включая утверждения, изменения, обратную связь и отслеживание изменений между версиями. * Доступная для запросов база данных текущих процедур. * Представления и возможности ручных и автоматизированных процедур * Интегрированная телеметрия, управление и данные миссии. * Подробная аналитика, отчеты и информационные панели.
panintelligence
panintelligence.com
Гибкая встроенная аналитика для SaaS. Уменьшение сложности, ускорение реализации плана и уверенность в будущем вашего SaaS-решения. Наше аналитическое программное обеспечение (pi) встраивается в существующий стек данных, сокращая техническую задолженность и предоставляя вашим клиентам более захватывающий опыт работы с данными. pi был создан для того, чтобы обеспечить низкий уровень кода для вас и отсутствие кода для ваших клиентов. Вы можете сосредоточить время разработки на своем основном предложении, чтобы ускорить реализацию плана, а ваш клиент сможет самостоятельно принимать решения на основе данных без необходимости обладать техническими навыками.
ConverSight
conversight.ai
ConverSight — это платформа анализа контекстных решений, созданная на основе запатентованных методов расширенного диалогового искусственного интеллекта и аналитики. Помощник ConverSight по искусственному интеллекту, Athena, предоставляет бизнес-аналитику, подключаясь к данным клиентов и генерируя идеи и рекомендации с использованием методов машинного обучения. С помощью ConverSight компании могут внедрять искусственный интеллект в свои методы планирования реагирования, что обеспечивает большую точность, более четкое принятие решений и более плавное время реакции, что в конечном итоге снижает затраты и радикально улучшает функционирование цепочки поставок. ConverSight действует как башня управления цепочкой поставок, помогая предприятиям оптимизировать операции, минимизировать сбои и решать критические проблемы в режиме реального времени. Бизнес-помощник ConverSight по искусственному интеллекту, Athena, предлагает предприятиям большую прозрачность данных и аналитическую информацию, позволяющую активно совершенствовать свои цепочки поставок и принимать другие точные и обоснованные решения.
Kleene
kleene.ai
Позвольте лицам, принимающим решения в вашем бизнесе, принимать более эффективные и быстрые решения с помощью рекомендаций ИИ, основанных на надежных межведомственных данных. Kleene — единственная комплексная платформа, которая систематизирует все ваши данные. Получите конкурентное преимущество и быстрый рост бизнеса на основе данных с помощью платформы Decision Intelligence Platform от Kleene.
Bold Reports
boldreports.com
Бизнес-отчетность не должна обременять ИТ-команду или бюджет. Отчеты Bolds от Syncfusion меняют как способ представления организацией своих данных, так и опыт, который ее заинтересованные стороны получают на этом пути. С помощью локального решения Bold Reports, встроенных инструментов отчетности и SDK для просмотра отчетов команда может реализовать по-настоящему современную систему управления отчетами с расширенными функциями и неограниченным количеством пользователей. Создавайте и редактируйте отчеты с помощью дизайнера отчетов, который использует опыт пользовательского интерфейса Syncfusion для предоставления десятков элементов отчета, интерактивных функций, привлекательных стилей и настраиваемых параметров форматирования. Затем используйте сервер отчетов для публикации и экспорта отчетов, управления разрешениями на доступ к ним и доставки их пользователям в Интернете. Когда отчеты доступны где угодно, соответствующие заинтересованные стороны могут сотрудничать для принятия более эффективных бизнес-решений. Syncfusion гордится тем, что обслуживает широкий круг клиентов, от индивидуальных разработчиков до компаний из списка Fortune 500. За более чем два десятилетия компания создала одну из самых впечатляющих коллекций элементов управления пользовательского интерфейса на рынке. В ходе этой работы компания обнаружила необходимость упростить способы создания, хранения и обмена важными бизнес-отчетами предприятий, а затем приступила к созданию веб-решения для управления отчетами. Результатом стали Bold Reports, в которых учитываются мелочи, поэтому создатели отчетов могут сосредоточиться на общей картине. Чтобы обеспечить успех каждого клиента, команды поддержки Syncfusion готовы помочь на каждом этапе. Компания стремится предлагать не только инструменты, но и опыт, начиная с адаптации и заканчивая любыми проблемами внедрения, которые могут возникнуть. ПРИМЕЧАНИЕ. Более старые обзоры могут ссылаться на историческое название продукта.
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