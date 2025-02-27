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Внедрение аналитического программного обеспечения стало ключевым направлением для бизнеса в условиях его цифровой эволюции, при этом основное внимание уделяется развертыванию инструментов бизнес-аналитики (BI). Эти решения BI играют решающую роль в предоставлении понимания ландшафта данных компании. Обеспечивая визуализацию и понимание бизнес-данных, они дают сотрудникам возможность принимать обоснованные решения, которые приводят к положительным результатам для компании. Учитывая огромный объем данных, доступных сегодня предприятиям, интеграция той или иной формы программного обеспечения BI стала практически необходимой для улучшения понимания и практической реализации таких данных.
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Canva
canva.com
Canva - это платформа графического дизайна, которая позволяет пользователям создавать графику, презентации, плакаты, документы, документы и другой визуальный контент. Пользователи могут выбирать из многих профессиональных шаблонов, а также редактировать проекты и загружать свои собственные фотографии через интерфейс Drag and Drop. Платформа бесплатна для использования и предлагает платные подписки, такие как Canva Pro и Canva для Enterprise для дополнительной функциональности. Пользователи также могут оплачивать физические продукты, которые должны быть напечатаны и отправлены. Начиная с 2019 года, Canva собрала в размере 3,2 миллиарда долларов и имела более 20 миллионов пользователей в 190 странах. В июне 2020 года Canva собрала 60 миллионов долларов при оценке 6 миллиардов долларов. Это почти удвоило свою последнюю оценку в 2019 году.
Tableau
tableau.com
Tableau - это аналитическая платформа, преобразующая способ, которым мы используем данные для решения проблем, способствуя людям и организациям, чтобы максимально использовать их данные. Tableau-самая широкая и глубокая, сквозная платформа данных и аналитики. Убедитесь, что ответственное использование данных и улучшение бизнес-результатов с полностью интегрированным управлением и управлением данными, визуальной аналитикой и рассказыванием историй данных, а также сотрудничеством-все с ведущим в отрасли Einstein ведущей в отрасли Einstein в Tableau Pulse-это переосмысленный опыт данных, который делает данные больше доступны для всех, независимо от их опыта с инструментами визуализации данных. Tableau Pulse доступен для пользователей Tableau Cloud и использует мощность Tableau AI для доставки данных таким образом, которые являются более персонализированными, контекстуальными и умными. Узнайте больше на https://tableau.com/pulse table Испытайте полностью размещенное облачное решение предприятия на платформе аналитики № 1 в мире. Tableau Prep Builder обеспечивает современный подход к подготовке данных, что облегчает его более быстрое и проще комбинировать, форму и чистую данные для анализа.
Scribble Maps
scribblemaps.com
Простое в использовании онлайн-решение для визуализации ГИС и веб-карт. Аннотируйте карты, рисуйте территории, фильтруйте данные, анализируйте данные, оптимизируйте маршруты и многое другое. Отлично подходит для команд, которым необходимо управлять большим количеством карт и создавать их. Низкая потребность в обучении позволяет оцифровывать карты на всех уровнях организации. Scribble Maps, основанная в 2009 году, была создана на основе прямых отзывов пользователей. Наш командный портал позволяет командам сотрудничать и работать вместе над картами, а благодаря множеству вариантов экспорта Scribble Maps может интегрироваться с существующими рабочими процессами, чтобы предоставить геопространственные возможности всей вашей организации.
Reportabl Business
reportabl.io
Reportabl — это облачная платформа данных и решение для создания отчетов для организаций малого и среднего размера. Мы специализируемся на данных и отчетности для организаций здравоохранения, бухгалтерского учета и спорта.
ScaleXP
scalexp.com
ScaleXP — это платформа анализа данных, объединяющая финансовые и маркетинговые системы, которая помогает амбициозным компаниям максимально эффективно использовать свои данные и быстрее расти. Мы предоставляем B2B-компаниям единый источник достоверной информации, объединяя данные из ведущих систем (бухгалтерский учет, продажи, маркетинг), что облегчает уверенный рост. Обеспечение совместной работы между командами через общие информационные панели. Благодаря автоматизированным KPI и метрикам B2B в зависимости от типа вашего бизнеса (SaaS, стартап и т. д.) для расчета MRR, ARR, LTC, CAC, когортного анализа и многого другого! Платформа предназначена для растущих компаний, особенно с инвесторами. ScaleXP позволяет пользователям уверенно собирать средства, используя наши данные в режиме реального времени, а учредители просматривают информационную панель, чтобы держать руку на пульсе эффективности бизнеса.
Spontivly
spontivly.com
Spontivly — это инструмент анализа данных, который интегрируется с набором инструментов компании, обеспечивая более глубокое понимание и эффективность. Наша цель — сделать данные легко доступными, предоставив командам простые информационные панели данных.
Flowtrail AI
flowtrail.ai
Диалоговый интерфейс Flowtrail AI, управляемый искусственным интеллектом, упрощает ваш путь к анализу данных. Оптимизируйте процесс анализа данных без особых усилий и устраните сложность традиционного анализа. Никаких знаний в области аналитики или SQL не требуется. Мгновенно создавайте отчеты и информационные панели для получения ценной информации за считанные минуты. Почему Flowtrail AI: В современном технологически развитом мире существует множество аналитических платформ, и многие из них могут использовать экспертов по аналитике. Напротив, Flowtrail AI позволяет вам задавать любые вопросы о ваших данных и мгновенно получать ответ, поэтому вам не нужно знать SQL-запросы, схемы баз данных или аналитику, чтобы использовать их. Функции: 1. Общайтесь со своими данными: Flowtrail AI автоматически генерирует отчеты, обращаясь к вашей базе данных. Никаких знаний SQL не требуется. Наша система на базе искусственного интеллекта понимает ваши намерения и генерирует запросы, необходимые для получения необходимой вам информации. 2. Расширенное создание наборов данных. Легко переводите описания на простом языке в запросы SQL. Наш механизм искусственного интеллекта интерпретирует ваши инструкции, создает запросы SQL и извлекает соответствующие данные из подключенных баз данных, делая извлечение данных более быстрым и доступным. Используйте динамические параметры для создания настраиваемых наборов данных, реагирующих на ввод пользователя. 3. Настраиваемые отчеты. Настраивайте отчеты в соответствии с вашими потребностями. Настройте визуализацию, форматирование и группировку данных, чтобы создавать подробные и визуально привлекательные отчеты, которые эффективно передают ваши данные. Интегрируйте динамические параметры, чтобы обеспечить интерактивную фильтрацию и персонализированные представления отчетов. 4. Настраиваемые информационные панели: с легкостью создавайте динамические информационные панели с помощью нашего интуитивно понятного интерфейса перетаскивания. Упорядочивайте и изменяйте размеры визуальных элементов для создания информационных панелей, которые предоставляют комплексный обзор ваших данных, позволяя быстро получать ценную информацию и принимать решения. 5. Публикация и внедрение: безопасно делитесь своими отчетами и информационными панелями с заинтересованными сторонами, используя публикацию, защищенную паролем. Это гарантирует, что только авторизованные лица смогут просматривать ваши отчеты и взаимодействовать с ними. Вы также можете интегрировать свои отчеты и информационные панели во внешние платформы или веб-сайты. Улучшите доступность и охват, встраивая визуализации там, где это необходимо. 6. Подключайтесь к любимым базам данных. Легко подключайтесь к предпочитаемым вами базам данных, таким как MySQL, PostgreSQL и MSSQL. Больше опций будут доступны в ближайшее время. Оптимизируйте свой рабочий процесс, получая доступ к данным из ваших любимых источников непосредственно в Flowtrail AI, устраняя необходимость ручного извлечения и импорта данных.
Cube
cubeanywhere.com
Информация, необходимая для управления вашим бизнесом! Учитывая стоимость проекта, время и расходы в режиме реального времени, управлять проектами, задачами и клиентами очень просто. Получайте подробные интерактивные диаграммы на уровне члена команды, проекта, клиента и компании. Мы знаем, что ваш бизнес не начинается и не заканчивается у входной двери вашего офиса. Ваш бизнес там, где ВЫ! И вы можете получить доступ к Cube в любое время и в любом месте. Вы можете получить доступ к Cube из простого веб-браузера на своем ноутбуке или на своем iPhone, iPad или Android с помощью собственных приложений.
Domo
domo.com
Domo использует данные для всех, чтобы они могли увеличить свое влияние на бизнес. Наша облачная платформа обработки данных выходит за рамки традиционной бизнес-аналитики и аналитики, делая данные видимыми и пригодными для принятия мер с помощью удобных панелей мониторинга и приложений. Опираясь на искусственный интеллект, науку о данных и безопасную основу данных, которая соединяется с существующими облачными и устаревшими системами, Domo помогает компаниям оптимизировать критически важные бизнес-процессы в масштабе и в рекордно короткие сроки, чтобы вызвать смелое любопытство, которое приводит к экспоненциальным бизнес-результатам.
GoodData
gooddata.com
GoodData — это ведущая облачная платформа данных и аналитики, которая позволяет организациям по всему миру принимать решения на основе данных на основе искусственного интеллекта. Благодаря платформе, которая использует потенциал автоматизации и искусственного интеллекта, GoodData дает своим клиентам возможность сделать анализ данных доступным каждому конечному пользователю посредством анализа данных с самообслуживанием в режиме реального времени прямо на рабочем месте. Более 140 000 ведущих компаний мира и 3,2 миллиона пользователей полагаются на GoodData, чтобы добиться значимых изменений и добиться большего с помощью данных.
Holistics
holistics.io
Целостность позволяет каждому отвечать на свои вопросы о данных, не беспокоя технические команды. Больше никаких «разочарований в очереди запросов» как для бизнес-команды, так и для команды обработки данных.
Keen
keen.io
Keen.io — это комплексное решение для управления данными о событиях. Наша платформа может обрабатывать все аспекты управления данными о ваших мероприятиях, от сбора до применения. Передавайте, храните, запрашивайте и представляйте свои данные в одном месте и получите конкурентное преимущество над конкурентами. Keen позволяет вам получить истинное представление об использовании и взаимодействии вашего продукта с помощью данных на основе событий. Мы упрощаем изучение необходимых вам данных о продуктах, позволяя вам выявлять и решать проблемы с продуктом, улучшать взаимодействие с пользователем и быстрее выпускать продукты.
Looker
looker.com
Looker заново изобретает бизнес-аналитику для современной компании. Looker работает так же, как Интернет: его уникальный язык моделирования на основе браузера позволяет любому сотруднику использовать работу ваших лучших аналитиков данных. Работая на 100% в базе данных, Looker использует новейшие и самые быстрые аналитические базы данных, чтобы получать реальные результаты в реальном времени.
Metabase
metabase.com
Самый быстрый и простой способ поделиться данными и аналитикой внутри вашей компании. Сервер бизнес-аналитики с открытым исходным кодом, который вы можете установить за 5 минут и который подключается к MySQL, PostgreSQL, MongoDB и многим другим! Любой может использовать его для создания диаграмм, информационных панелей и ежевечерних отчетов по электронной почте.
MicroStrategy
microstrategy.com
MicroStrategy ONE — это комплексная интеллектуальная платформа, объединяющая возможности генеративного искусственного интеллекта с точностью бизнес-аналитики. Облачная платформа с открытой архитектурой построена на масштабируемом, перспективном семантическом уровне, предназначенном для внедрения интеллекта на базе искусственного интеллекта повсюду™. MicroStrategy ONE позволяет компаниям по всему миру беспрепятственно предоставлять современные решения для анализа данных десяткам тысяч людей как внутри, так и за пределами своих организаций. Благодаря передовым технологиям GenAI он позволяет использовать интеллектуальные функции на любом устройстве, ускоряя переход от данных к действию для любого пользователя.
Mode Analytics
mode.com
Mode — это первая платформа BI, которая использует методы работы современных групп обработки данных, что позволяет руководителям данных проводить более эффективный и эффективный анализ, а также повышать зрелость данных за счет настоящего самообслуживания. Являясь уровнем единого интеллекта, Mode максимизирует рентабельность инвестиций в современный стек данных и превращает данные в конкурентное преимущество для ведущих предприятий во всех секторах и на всех этапах.
Observable
observablehq.com
Observable — это комплексное решение, которое помогает разработчикам создавать и развертывать выразительные и производительные приложения для работы с данными, информационные панели и отчеты. В отличие от устаревших инструментов BI, Observable позволяет разработчикам создавать информационные панели с использованием кода, что позволяет им разрабатывать собственные отчеты и получать более глубокие и детальные сведения. Разработчики могут перебирать и исследовать данные в живых блокнотах для совместной работы. Затем, используя Observable Framework с открытым исходным кодом, они могут создавать локально загружаемые приложения с данными, используя любой язык или библиотеку. На Observable легко безопасно развернуть и разместить приложения для работы с данными. Мы позаботимся о едином входе, управлении рабочим пространством, журналах аудита и многом другом, чтобы разработчики могли сосредоточиться на создании лучших приложений для работы с данными, которые когда-либо видела их команда. Лучшие информационные панели, приложения для обработки данных и отчеты создаются с помощью кода. Лучшие из них создаются с помощью Observable.
Sisense
sisense.com
Sisense выходит за рамки традиционной бизнес-аналитики, предоставляя организациям возможность повсеместно внедрять аналитику, встроенную в приложения и рабочие процессы как для клиентов, так и для сотрудников. Клиенты Sisense преодолевают барьеры внедрения аналитики, выходя за рамки информационной панели с помощью Sisense Fusion — настраиваемой облачной аналитической платформы на основе искусственного интеллекта, которая каждый раз вводит аналитику в нужное место и в нужное время. Более 2000 компаний по всему миру полагаются на Sisense для внедрения инноваций, изменения рынков и проведения значимых изменений в мире. Sisense занимает первое место в рейтинге компаний бизнес-аналитики с точки зрения успеха клиентов и пять лет подряд входит в список Cloud 100 лучших облачных компаний мира по версии Forbes. Посетите нас на сайте www.sisense.com и свяжитесь с нами в LinkedIn, Twitter и Facebook.
Zoho Analytics
zoho.com
Программное обеспечение для бизнес-аналитики и аналитики. Zoho Analytics — это программное обеспечение самообслуживания для бизнес-аналитики и анализа данных, которое позволяет вам визуально анализировать ваши данные, создавать потрясающие визуализации данных и обнаруживать скрытую информацию за считанные минуты.
Hex
hex.tech
Hex — это платформа для совместной аналитики и анализа данных. Он сочетает в себе блокноты кода, приложения для обработки данных и управление знаниями, что упрощает использование данных и обмен результатами. Hex объединяет лучшее из блокнотов, бизнес-аналитики и документов в единый пользовательский интерфейс для совместной работы. Используйте SQL, Python и R вместе или по отдельности. Публикуйте работу внутри или снаружи в виде приложений с интерактивными данными с помощью перетаскивания в адаптивных макетах, которые может использовать каждый. Используйте полную библиотеку компонентов пользовательского интерфейса с мгновенной публикацией и получайте комментарии в режиме реального времени, чтобы обеспечить удобство работы с пользователем. Развивайте организационные знания с помощью Hex, позволяя любому находить и использовать данные.
Sigma
sigmacomputing.com
Sigma — это отмеченная наградами современная платформа бизнес-аналитики (BI) и аналитики, специально созданная для облака. С помощью Sigma каждый может использовать уже известные ему функции и формулы электронных таблиц для изучения данных в реальном времени в облачном масштабе, вплоть до мельчайших деталей. Наш знакомый интерфейс, похожий на электронные таблицы, предоставляет любому пользователю всю мощь SQL, сохраняя при этом актуальность и безопасность данных в облачных хранилищах данных. Компании, ориентированные на данные, используют Sigma, чтобы дать своим сотрудникам, клиентам и партнерам возможность вырваться за пределы информационной панели и самостоятельно исследовать данные, чтобы принимать более эффективные и быстрые решения. Наше программное обеспечение было создано с целью максимально эффективно использовать производительность облачных хранилищ данных для объединения источников данных и мгновенного анализа миллиардов строк данных — без необходимости написания кода.
Toucan
jointoucan.com
Toucan — это аналитическая платформа, ориентированная на клиентов, которая позволяет компаниям повышать эффективность взаимодействия с помощью повествования о данных. Благодаря лучшим настраиваемым возможностям для конечных пользователей на любом устройстве каждый год просматривается более 4 миллионов историй Toucan. Облачная платформа Toucan, не требующая написания кода, сокращает затраты на разработку и сокращает время окупаемости за счет быстрого и бесперебойного внедрения. Пользователи могут подключаться к любым данным, облачным или другим, потоковым или хранимым, с помощью AnyConnect™ от Toucan — набора из сотен включенных разъемов. Подготовка данных также проста с помощью Toucan YouPrep™, функции визуальной готовности данных, которая позволяет деловым людям выполнять задачи с данными, для которых обычно требуется эксперт по данным. Визуализация принимает форму «рассказа данных», где каждая диаграмма сопровождается контекстом (например, определениями), сотрудничеством и аннотациями, чтобы пользователи понимали «почему», а не только «что» своих данных. А чтобы облегчить начало работы, Toucan включает в себя «Галерею приложений» с стартовыми панелями мониторинга, GuidedDesign™, помогающий выбирать и компоновку диаграмм, а также примеры наборов данных для быстрого создания прототипов. Наконец, развертывание и управление упрощаются благодаря развертыванию в одно касание от промежуточной до рабочей среды, простому внедрению с помощью веб-компонентов или iFrame и публикации на любом устройстве — в Интернете, смартфонах, планшетах или киосках/настенных дисплеях — за одно действие. Все это регулируется безопасностью на уровне строк, ролей или пользователей с полным журналом аудита, а адаптация и взаимодействие поддерживаются встроенными функциями автоматизации и управления пользователями.
Bold Reports
boldreports.com
Бизнес-отчетность не должна обременять ИТ-команду или бюджет. Отчеты Bolds от Syncfusion меняют как способ представления организацией своих данных, так и опыт, который ее заинтересованные стороны получают на этом пути. С помощью локального решения Bold Reports, встроенных инструментов отчетности и SDK для просмотра отчетов команда может реализовать по-настоящему современную систему управления отчетами с расширенными функциями и неограниченным количеством пользователей. Создавайте и редактируйте отчеты с помощью дизайнера отчетов, который использует опыт пользовательского интерфейса Syncfusion для предоставления десятков элементов отчета, интерактивных функций, привлекательных стилей и настраиваемых параметров форматирования. Затем используйте сервер отчетов для публикации и экспорта отчетов, управления разрешениями на доступ к ним и доставки их пользователям в Интернете. Когда отчеты доступны где угодно, соответствующие заинтересованные стороны могут сотрудничать для принятия более эффективных бизнес-решений. Syncfusion гордится тем, что обслуживает широкий круг клиентов, от индивидуальных разработчиков до компаний из списка Fortune 500. За более чем два десятилетия компания создала одну из самых впечатляющих коллекций элементов управления пользовательского интерфейса на рынке. В ходе этой работы компания обнаружила необходимость упростить способы создания, хранения и обмена важными бизнес-отчетами предприятий, а затем приступила к созданию веб-решения для управления отчетами. Результатом стали Bold Reports, в которых учитываются мелочи, поэтому создатели отчетов могут сосредоточиться на общей картине. Чтобы обеспечить успех каждого клиента, команды поддержки Syncfusion готовы помочь на каждом этапе. Компания стремится предлагать не только инструменты, но и опыт, начиная с адаптации и заканчивая любыми проблемами внедрения, которые могут возникнуть. ПРИМЕЧАНИЕ. Более старые обзоры могут ссылаться на историческое название продукта.
ClicData
clicdata.com
ClicData — это ведущая платформа комплексного анализа данных, предназначенная для того, чтобы дать возможность лицам, принимающим решения, и аналитикам достигать истинной производительности и получать ценную информацию, основанную на надежных, актуальных и унифицированных данных. Получите выгоду от ClicData за считанные дни с помощью нашей простой в использовании, но очень мощной облачной платформы, которая оптимизирует подключение к данным, управление данными, визуализацию данных и обмен ими с вашими командами или клиентами. От интеграции и управления данными до анализа, визуализации и совместного использования данных — мы предоставляем вам все необходимое, чтобы вы могли легко разобраться в ваших данных, отслеживать свою производительность и следить за ключевыми показателями на настраиваемых, полностью интерактивных информационных панелях. В мире, где решения, основанные на данных, являются ключом к успеху, наша миссия — поддерживать организации во всех отраслях, чтобы они могли получить представление об их эффективности с помощью автоматизированного анализа данных и отчетности, делая сложное простым. ClicData доверяют и используют более 1000 ведущих организаций в различных отраслях (розничная торговля и электронная коммерция, здравоохранение, средства массовой информации и реклама, гостиничный бизнес, производство, государственный сектор и т. д.) в более чем 25 странах.
ConverSight
conversight.ai
ConverSight — это платформа анализа контекстных решений, созданная на основе запатентованных методов расширенного диалогового искусственного интеллекта и аналитики. Помощник ConverSight по искусственному интеллекту, Athena, предоставляет бизнес-аналитику, подключаясь к данным клиентов и генерируя идеи и рекомендации с использованием методов машинного обучения. С помощью ConverSight компании могут внедрять искусственный интеллект в свои методы планирования реагирования, что обеспечивает большую точность, более четкое принятие решений и более плавное время реакции, что в конечном итоге снижает затраты и радикально улучшает функционирование цепочки поставок. ConverSight действует как башня управления цепочкой поставок, помогая предприятиям оптимизировать операции, минимизировать сбои и решать критические проблемы в режиме реального времени. Бизнес-помощник ConverSight по искусственному интеллекту, Athena, предлагает предприятиям большую прозрачность данных и аналитическую информацию, позволяющую активно совершенствовать свои цепочки поставок и принимать другие точные и обоснованные решения.
Bold BI
boldbi.com
Превратите своих клиентов в истории успеха с помощью встроенной аналитики. Bold BI от Syncfusion позволяет встраивать в ваши приложения полноценную систему бизнес-аналитики и аналитику. Это комплексное решение для бизнес-аналитики, которое позволяет любому создавать красивые, современные информационные панели. Он поставляется с полноценной платформой интеграции данных, позволяющей решать самые сложные задачи по подготовке данных. От источников необработанных данных до полностью интерактивных информационных панелей — Bold BI устраняет разрыв между данными и практическими знаниями в рекордно короткие сроки. Платформа предлагает интеграцию с более чем 130 наиболее распространенными источниками данных, включая хранилище данных SQL Azure, Microsoft SQL Server и Oracle, а также универсальный доступ к любому источнику данных с помощью REST API. Дополнительные функции Bold BI включают в себя: • Легкое встраивание аналитики с помощью JavaScript SDK. • Комплексная поддержка от адаптации до готового продукта. • Современная архитектура данных — никаких собственных кубов. • Мощный SDK, настроенный для всех основных платформ. • Развертывание где угодно. • Возможность единого входа с помощью OAuth2 и OpenID. • Масштабируемое лицензирование без сюрпризов. • Особенности дизайна с возможностью перетаскивания. • Совместная работа в режиме реального времени на информационных панелях. • Интеграция с Office 365 и Active Directory. Syncfusion гордится тем, что обслуживает широкий круг клиентов, от индивидуальных разработчиков до компаний из списка Fortune 500. За более чем два десятилетия компания создала одну из самых впечатляющих коллекций элементов управления пользовательского интерфейса на рынке. Направление своего опыта в области визуализации данных в упрощенное, но комплексное решение Bold BI — это следующий шаг в удовлетворении потребностей сообщества разработчиков. Чтобы обеспечить успех каждого клиента, команды поддержки Syncfusion готовы помочь на каждом этапе. Компания стремится предлагать не только инструменты, но и опыт, начиная с адаптации и заканчивая любыми проблемами внедрения, которые могут возникнуть. ПРИМЕЧАНИЕ. Более старые обзоры могут ссылаться на историческое название продукта.
panintelligence
panintelligence.com
Гибкая встроенная аналитика для SaaS. Уменьшение сложности, ускорение реализации плана и уверенность в будущем вашего SaaS-решения. Наше аналитическое программное обеспечение (pi) встраивается в существующий стек данных, сокращая техническую задолженность и предоставляя вашим клиентам более захватывающий опыт работы с данными. pi был создан для того, чтобы обеспечить низкий уровень кода для вас и отсутствие кода для ваших клиентов. Вы можете сосредоточить время разработки на своем основном предложении, чтобы ускорить реализацию плана, а ваш клиент сможет самостоятельно принимать решения на основе данных без необходимости обладать техническими навыками.
Epsilon3
epsilon3.io
Программная платформа Epsilon3 управляет сложными эксплуатационными процедурами, экономя время операторов и уменьшая количество ошибок. Он поддерживает весь жизненный цикл проекта: от интеграции и тестирования до реальных операций. * Интерактивные синхронизированные процедуры в реальном времени для нескольких программ/миссий. * Встроенный процесс выпуска, включая утверждения, изменения, обратную связь и отслеживание изменений между версиями. * Доступная для запросов база данных текущих процедур. * Представления и возможности ручных и автоматизированных процедур * Интегрированная телеметрия, управление и данные миссии. * Подробная аналитика, отчеты и информационные панели.
Kleene
kleene.ai
Позвольте лицам, принимающим решения в вашем бизнесе, принимать более эффективные и быстрые решения с помощью рекомендаций ИИ, основанных на надежных межведомственных данных. Kleene — единственная комплексная платформа, которая систематизирует все ваши данные. Получите конкурентное преимущество и быстрый рост бизнеса на основе данных с помощью платформы Decision Intelligence Platform от Kleene.
Datazip
datazip.io
Откройте для себя Datazip, комплексное решение для обработки данных без кода, предназначенное для аналитиков и операторов, экономящих время. Упростите процесс управления данными за счет консолидации разрозненных источников данных, использования ETL, хранилищ данных и возможностей преобразования. С помощью интуитивно понятной платформы Datazip создайте надежную масштабируемую инфраструктуру данных всего за 45 минут. Оцените быстрое подключение к данным, надежные запросы и плавный экспорт для принятия проницательных решений.
AnswerDock
answerdock.com
AnswerDock — это аналитическое решение на основе искусственного интеллекта, которое использует обработку естественного языка для предоставления ответов на вопросы бизнес-пользователей, позволяя им принимать более качественные и быстрые решения на основе данных без необходимости использования аналитиков данных. Вы можете попробовать продукт бесплатно, зарегистрировавшись. Вы сможете загружать свои собственные данные и пользоваться большинством функций AnswerDock в бесплатной версии. Используя AnswerDock, бизнес-пользователи создают свои собственные отчеты и информационные панели, вводя свои вопросы, как при использовании поисковой системы в Интернете. Например, пользователи могут ввести «10 лучших продавцов» по росту количества потенциальных клиентов в этом квартале. AnswerDock запускает анализ и мгновенно отображает оптимальную визуализацию. AnswerDock использует мощные алгоритмы интеллектуального анализа данных, чтобы отвечать на вопросы, заданные на естественном языке, например: • Что повышает мой коэффициент конверсии? • Почему вчера выросли продажи? • Что заставляет отгрузку задерживаться? • Как количество просмотров страниц влияет на доход? AnswerDock подключается к различным источникам: от файлов Excel до реляционных баз данных (Mysql, SQL Server и т. д.) и сторонних API, таких как Google Analytics. Пользователи могут создавать информационные панели, объединяющие несколько источников, что позволяет им иметь комплексное представление о своем бизнесе. Профессионалы отрасли из любой бизнес-функции могут использовать AnswerDock, чтобы легко исследовать данные своей компании, используя интуитивно понятный интерфейс, похожий на поиск, без необходимости обучения. AnswerDock поддерживает профессионалов в сфере розничной торговли и электронной коммерции, финансов и страхования, здравоохранения, транспорта и логистики, коммуникаций и СМИ, производства и других отраслей. AnswerDock предоставляет комплексную платформу данных с множеством функций: • Обработка естественного языка • Автоматический выбор диаграммы • Более 30 типов интерактивных диаграмм • Более 50 вариантов настройки • Интеллектуальный анализ данных и обнаружение аналитической информации • Объяснение анализа • Пользовательские ключевые слова • Автоматическое индексирование данных • Совместное использование и совместная работа • Столбцы на основе формул • Объединения наборов данных • Консоль администрирования • Запланированная загрузка данных • Экспорт в CSV, PNG или PDF • Разрешения для столбцов, строк и наборов данных • Управление пользователями • Интерактивные информационные панели
Kyligence
kyligence.io
Добро пожаловать в новое поколение бизнес-аналитики, где ваши бизнес-показатели — это не просто цифры, а источник интеллектуальной информации, которая всегда у вас под рукой. Погрузитесь в Kyligence Zen, ваш централизованный центр показателей, который преобразует данные в полезную информацию. Основанный на едином источнике достоверных показателей, Kyligence Zen предоставляет каждому точную, комплексную и интеллектуальную поддержку принятия решений, адаптированную для современных предприятий.
Vizzly
vizzly.co
Vizzly предлагает решение с низким кодом для создания информационных панелей, ориентированных на клиента, предлагая тот же уровень гибкости, что и процесс собственной разработки, с минимальными техническими накладными расходами. С Vizzly у вас есть возможность подключиться к любой базе данных SQL или API и легко встроить панель мониторинга в качестве компонента React или Vue. Поскольку продукт имеет широкие возможности расширения с помощью кода, вы будете иметь полный контроль над продуктом и пользовательским интерфейсом, который вы создаете.
Lumenore
lumenore.com
Lumenore помогает предприятиям превращать данные в полезную бизнес-аналитику с помощью ИИ, запросов на естественном языке и прогнозной аналитики. Благодаря отраслевым решениям, встроенным в мощную платформу бизнес-аналитики, Lumenore превращает ваши необработанные данные в точную информацию. Обеспечьте плавную интеграцию данных, обеспечьте возможность современного бизнес-рассказа и поощряйте обнаружение расширенной информации. Создайте универсальную среду данных для эффективного принятия решений по всем бизнес-функциям с помощью Lumenore.
ArcGIS Online
arcgis.com
ArcGIS Online — облачное программное обеспечение для создания и публикации интерактивных веб-карт. Составляйте карту и взаимодействуйте с данными о вашем местоположении Создавайте интерактивные веб-карты с помощью ArcGIS Online, веб-картографического программного обеспечения Esri. Получите новые перспективы и улучшенные детали, взаимодействуя с данными, увеличивая масштаб и выполняя поиск на карте. Используйте умные стили картографирования на основе данных и интуитивно понятные инструменты анализа для получения информации о местоположении. Эффективно работайте в своей организации, совместно создавая и используя карты. Поделитесь своими мыслями с конкретными людьми или со всем миром.
CARTO
carto.com
Монетизация данных о транзакциях. Mastercard Advisors использует CARTO, чтобы превращать миллионы ежедневных транзакций по кредитным картам в данные о местоположении для B2B-клиентов в сфере розничной торговли, недвижимости и государственного сектора.
IPinfo
ipinfo.io
Мы являемся надежным источником информации об IP-адресах, обрабатывая 40 миллиардов запросов API геолокации IP в месяц для более чем 1000 компаний и более 100 000 разработчиков.
Loqate
loqate.com
Loqate Address Capture and Verification — это решение для поиска адресов в режиме реального времени, которое ускоряет и упрощает сбор и проверку адресов для онлайн-форм и проверок. Решение предоставляет автозаполненные предложения, как только пользователь начинает печатать, а наш алгоритм поиска предугадывает нюансы ввода, такие как местоположение, чтобы мгновенно предоставить правильный адрес. С Loqate вы можете начать оптимизировать работу пользователей на своем сайте и снизить количество отказов от корзин или форм, предоставив пользователям более быстрый способ ввода своего адреса. Кроме того, функция захвата и проверки адресов Loqate повышает эффективность, позволяя избежать низкого качества данных и затрат из-за пропущенных доставок. Loqate Address Capture and Verification имеет следующие функции: - Более качественные данные — адреса получаются из нескольких наборов данных, а затем объединяются, подвергаются перекрестным ссылкам и очищаются для получения наиболее правильной версии адреса. - Нечеткое сопоставление: наш искусственный интеллект, обрабатывающий естественный язык, исправляет любые орфографические ошибки, перепутанные буквы или любые другие ошибки без задержки времени ответа. - Unicode – клиенты теперь могут вводить свой адрес на родном языке и в наборе символов. - Смещение местоположения — автоматически определяет местоположение пользователя, чтобы облегчить поиск и генерировать результаты еще быстрее, не вводя полный адрес. - Фильтрация результатов: настройте параметры возвращаемых адресов для удобной сегментации, чтобы ограничить результаты определенными областями или исключить адреса за пределами какого-либо региона. Мы помогаем каждому бизнесу в мире охватить каждого клиента в мире Loqate — это решение GBG. GBG — ведущий в мире специалист по анализу идентификационных данных, предоставляющий организациям в более чем 70 странах возможность анализировать данные почти о 4,5 миллиардах человек. Объединив триллионы записей данных, мы помогаем нашим клиентам принимать обоснованные решения о сборе и управлении личными данными, управлении рисками, борьбе с мошенничеством и трудоустройстве. Наши глобальные, отмеченные наградами решения предоставляются через настраиваемые SaaS, мобильные и локальные платформы.
Mapbox
mapbox.com
Mapbox — это платформа для определения местоположения в режиме реального времени, которую предпочитают более 4 миллионов разработчиков. Mapbox предоставляет точные данные о местоположении и гибкие инструменты разработчика, которые позволяют любому бизнесу добавлять геопространственные функции в свои приложения и улучшать операции с помощью аналитики местоположения. Клиенты охватывают автомобилестроение, логистику, бизнес-аналитику, розничную торговлю, путешествия, визуализацию данных, потребительские приложения, погоду, Интернет вещей, геопространственный анализ и многое другое. Благодаря ведущей технологии рендеринга карт для Интернета и мобильных устройств, Mapbox известен тем, что предоставляет высокопроизводительные, настраиваемые, надежные и масштабируемые службы определения местоположения, которым доверяют разработчики, компании и бизнес-лидеры. Сервисы Mapbox включают глобальные картографические данные, трафик в реальном времени, геокодирование и поиск адресов, а также маршрутизацию и указания для навигации. Создавайте приложения с помощью Mapbox с помощью API, библиотек кода, SDK и подробной документации для разработчиков. Mapbox, разработанный для предприятий любого размера, можно начать бесплатно, а цены основаны на ежемесячном использовании, никаких предварительных лицензий или контрактов не требуется. Mapbox — это глобальная команда из более чем 700 человек с офисами в Вашингтоне, Хельсинки и Токио. Компания Mapbox была основана в 2010 году. Сегодня Mapbox обеспечивает анализ местоположения платформ, приложений и брендов по всему миру.
Nearmap
nearmap.com
Изучите карты с высоты птичьего полета, качество которых лучше, чем у спутниковых изображений и 3D-данных, а также автоматизированную аналитику для правительств и предприятий.
Placer.ai
placer.ai
Placer.ai расскажет вам историю любого места. Данные о посещаемости Placer.ai позволяют измерять посещаемость, просматривать тенденции, сравнивать конкуренцию, находить новую аудиторию, а также находить и выигрывать идеального арендатора или недвижимость. Розничные торговцы, специалисты CRE, компании CPG, инвесторы и муниципалитеты полагаются на Placer.ai для принятия обоснованных решений и выигрышных предложений. Ключевые функции включают в себя: - Измерение и тенденции посещений - Настоящая торговая зона - Информация о клиентах и демография - Пути клиентов - Сравнительный анализ конкурентов - Анализ цепочки и отрасли - Платформа онлайн-аналитики - Поток данных, пользовательские отчеты и API. Зарегистрируйтесь, чтобы получить бесплатную учетную запись и Placer. ай
Smappen
smappen.com
Smappen — это онлайн-инструмент для картографирования территорий, который предоставляет предприятиям информацию о местоположении для эффективного исследования рынка. Визуализируйте торговые площади, получайте доступ к данным о населении и анализируйте конкурентов, чтобы принимать обоснованные решения о лучших местах для бизнеса. Благодаря зонам времени в пути вы также можете легко управлять логистикой и реализовывать местные маркетинговые стратегии. Раскройте возможности геолокации и оптимизируйте успех своего бизнеса с помощью Smappen уже сегодня!
PiinPoint
piinpoint.com
PiinPoint оптимизирует стратегию ритейлеров в сфере недвижимости, чтобы обеспечить более быстрое и точное принятие решений. Простая в использовании и централизованная платформа данных предлагает расширенную прогнозную аналитику национальным франчайзерам и сетям с доступом к ведущим в отрасли данным, которые расширяют инструменты планирования рынка PiinPoints и модели прогнозирования.
Combain
combain.com
С помощью Combain легко находите подключенные устройства внутри и снаружи. Наша глобальная база данных Cell ID и данных Wi-Fi предоставляет данные о широте и долготе вашего устройства.
Cloudscene
cloudscene.com
Cloudscene — это торговая платформа, управляемая данными, которая меняет способы покупки и продажи сетевых услуг компаниями. Оптимизируя закупки и упрощая деятельность по продажам, Cloudscene обеспечивает более прочные связи, упрощенное отслеживание и управление, расширенные и гибкие команды, экономию времени и затрат, а также повышение производительности для дальновидных организаций. Наша платформа опирается на непревзойденную информацию о рынке, поскольку мы считаем, что лучшие бизнес-решения основаны на достоверных данных.
Glympse
corp.glympse.com
Glympse — это ведущая платформа для отслеживания геолокации, которая оснащена встроенными уведомлениями и средствами связи для клиентов. Он работает с компаниями всех размеров, которым требуются решения для прогнозной видимости и анализа местоположения, помогая им собирать и обрабатывать элементы данных для визуализации и интеллектуального запуска как внутренних, так и внешних событий. Glympse была основана на предпосылке, что совместное использование местоположения должно быть временным, и конечный пользователь всегда может устанавливать временные ограничения и географические границы для этой части местоположения. Компания потратила более десяти лет на предоставление возможностей совместного использования местоположения, которые обеспечивают гармоничный баланс между простотой, безопасностью, полезностью, временностью и конфиденциальностью. Он освоил нюансы построения интерактивного опыта на основе данных о местоположении. Компания гордится тем, что может автоматизировать обновление того, что видит клиент, на основе сложной логики обнаружения прибытия и геозонирования, оптимизировать время автономной работы и сбалансировать все это с плавными возможностями UX/UI. Поскольку все в Glympse являются техническими фанатами и увлечены созданием передовых решений, компания применила тот же подход к разработке решений, которые позволяют корпоративным брендам обеспечивать более плавное обслуживание клиентов, когда люди, продукты и услуги находятся в движении. Glympse предлагает гибкую платформу отслеживания географического местоположения с SDK корпоративного уровня, API-интерфейсами, информационными панелями и многим другим для создания собственных решений для продуктов или услуг на основе местоположения для выездного обслуживания, автопарка и логистики, доставки продуктов и уведомлений о прибытии розничной торговли, или используйте один из двух готовых продуктов: Glympse En Route для корпоративных клиентов и Glympse PRO для малого бизнеса.
GeoIQ
geoiq.ai
GeoIQ — это платформа геолокационного анализа, которая отображает ценность каждого местоположения — людей, их поведения, бизнеса и потенциала — в виде легко используемых слоев на картах.
IdealSpot
idealspot.com
IdealSpot провел последние восемь лет, собирая данные о потребительском и розничном рынках, чтобы создать наиболее полную, актуальную и географически детализированную карту розничного рынка США, доступную в мире. Помимо нашей базы данных, мы накопили опыт в области анализа поведения потребителей и розничных сетей, работая с тысячами розничных брендов по всей стране. Мы предлагаем нашим клиентам несколько способов получения информации: SaaS с самообслуживанием, консультирование по проектам, интеграция API и обмен корпоративными данными. Что касается SaaS, наша гибкая платформа самообслуживания позволяет исследователям получать именно ту информацию и отчеты, которые им нужны, в любом месте, где они изучают. Для предприятий, достигших зрелости данных, мы обогащаем данные о местоположении в промышленных масштабах и нанимаем высокоспециализированных аналитиков для разработки новых решений бизнес-проблем с помощью собственных статистических методов.
FlyPix AI
flypix.ai
FlyPix AI — это усовершенствованная платформа обнаружения объектов, предназначенная для анализа изображений со спутников и дронов. Он предлагает пользователям возможность обнаруживать, сегментировать и локализовать объекты и области на этих изображениях, а также отслеживать изменения и выявлять аномалии. Его удобный интерфейс и подход без написания кода позволяют пользователям с любым техническим опытом создавать индивидуальные варианты использования и получать ценную информацию из своих данных.
Geoblink
geoblink.com
Geoblink — это платформа Location Intelligence, которая помогает профессионалам из отраслей розничной торговли, недвижимости и FMCG понять, как местоположение влияет на эффективность их бизнеса. Его расширенный анализ данных и прогнозная статистика позволяют компаниям проводить углубленные исследования рынка, чтобы они могли принимать обоснованные решения относительно своих стратегий. Ценная информация, полученная в результате этого анализа, мгновенно отображается в картографическом интерфейсе, в котором легко ориентироваться и понимать. Эта конкурентная бизнес-аналитика используется для максимизации эффективности сетей магазинов, составления точных прогнозов продаж, обновления маркетинговых комплексов и разработки планов расширения.
GeoPostcodes
geopostcodes.com
По-настоящему глобальный локальный набор данных, содержащий все почтовые индексы, географические границы и данные об улицах для 247 стран. Он обновляется еженедельно, чтобы поддерживать высочайшее качество данных, включая такие сложные страны, как Китай, Бразилия, Россия и Великобритания. База данных GeoPostcodes разделена на три продукта: - База данных почтовых индексов: полное предложение данных почтовых индексов для интеграции предприятий и продуктов. - База данных границ: наши границы, согласованные по краям, охватывают почтовые и административные территории с высокой точностью и разрешением визуализации. - База данных улиц: дополните свои географические данные информацией на уровне улиц для проверки адреса, автозаполнения и доставки последней мили. Наборы данных дополнены расширенными функциями, включая поддержку нескольких языков, коды UNLOCODE и IATA, определения городов, административных районов, координаты широты и долготы и многое другое. Менеджер по работе с клиентами, заботящийся о вашей учетной записи и стремящийся к вашему успеху, обеспечит бесперебойный процесс интеграции данных и немедленный ответ на все ваши вопросы. Такие компании, как Gartner, IBM и UPS, полагаются на наши международные базы данных почтовых индексов.
Mappedin
mappedin.com
Mappedin — ведущий поставщик программного обеспечения для 3D-картографии помещений. Наша платформа обеспечивает мощные возможности навигации внутри помещений, а Mappedin CMS служит ее основополагающим слоем. Будучи источником достоверных данных для ваших карт недвижимости, CMS обеспечивает сотрудничество между организациями для поддержания точных данных в режиме реального времени. Mappedin — мощная интеллектуальная картографическая платформа для помещений, которая предоставляет вам передовую картографическую систему и интуитивно понятные приложения для поиска пути. Наш редактор карт, являющийся источником достоверных сведений о ваших картах недвижимости, обеспечивает сотрудничество между организациями для поддержания точных карт и данных о местоположении в режиме реального времени.
Postcoder
postcoder.com
Postcoder — это API с полностью интегрированным набором функций проверки для форм регистрации ваших клиентов. Добавьте одну или несколько функций в существующую форму и наблюдайте, как улучшаются показатели конверсии и качество данных. - Поиск адреса. Используйте поиск по почтовому индексу или автозаполнение, чтобы получать адреса в 5 раз быстрее и без опечаток. - Геокодирование на крыше. Получите координаты адресов по всему миру. - Проверка банковских счетов. Проверка банковских счетов для прямого дебета и денежных переводов. - Проверка электронной почты и мобильных устройств. Захват действительных адресов электронной почты и мобильного телефона. номера от клиентов и потенциальных клиентов - проверка OTP. Защита учетных записей клиентов с помощью одноразового пароля. Проверка SMS. Зачем использовать Postcoder? Postcoder помогает более чем 9000 организациям в Великобритании и по всему миру добиться измеримых улучшений в преобразовании форм и качестве данных. После интеграции Postcoder многие сообщают об увеличении количества новых клиентов, более быстром заполнении форм и резком росте количества качественных потенциальных клиентов.
Symaps.io
symaps.io
Платформа анализа местоположения для выбора места, планирования местоположения и стратегии расширения. Symaps помогает клиентам из различных отраслей (розничная торговля, предметы роскоши, рестораны, зарядные станции для автомобилей и т. д.) принимать более обоснованные решения, связанные с местоположением. Платформа объединяет и извлекает ценность различных типов данных о местоположении (социально-демографические данные, посещаемость, конкурентная среда, частные данные) для выявления и оценки лучших мест. Доступно множество функций: визуализация покрытия сети, исследование зон обслуживания, сравнение местоположений, определение белых зон, определение зон нового роста в соответствии с заранее определенным набором критериев, поиск похожих местоположений, сравнение с конкурентами... Интуитивно понятный интерфейс и простая визуализация слоев. данных на карте, импорт и экспорт данных. Платформа Symaps работает по всему миру и в настоящее время используется в 15 странах.
intuizi
intuizi.com
Компания Intuizi, Inc. была основана в 2019 году опытными специалистами в области маркетинга и технологий с целью создания простого в использовании программного решения по подписке, которое можно было бы использовать для улучшения кампаний в СМИ, улучшить понимание предприятием своих клиентов и потенциальных клиентов, а также значительно улучшить финансовая отдача от расходов на цифровые технологии. С самого начала мы хотели создать решение для обработки данных, которое было бы основано на согласии пользователя (и соответствовало GDPR и CCPA), не было бы неудобным и приносило бы лучшие финансовые результаты как для издателей, так и для рекламодателей. Нам нужно было решение, которое бы вписывалось в существующий рабочий процесс, чтобы его можно было использовать в сочетании с текущими клиентскими DSP, SSP, DMP, CMP и т. д., а не заменять их. Мы хотели иметь возможность видеть любой набор данных и сравнивать его с любыми другими на общедоступной или частной основе. Мы также хотели создать платформу, на которой вы могли бы сами убедиться, полезны ли чужие данные. Наконец, мы хотели создать решение, которое было бы столь же ценным за пределами маркетинговой индустрии. Создавая платформу Intuizi, мы решаем большие проблемы в агрегировании, обработке и отображении данных. Мы уже предлагаем наиболее экономичный способ повышения рентабельности инвестиций в рекламу для цифровых кампаний, и мы становимся лучше с каждым добавляемым поставщиком сигналов и клиентом. Сейчас мы готовим нашу платформу для использования за пределами маркетинга для таких целей, как исследования, общественные услуги, здравоохранение и благополучие.
Targomo
targomo.com
TargomoLOOP — это инструмент оптимизации местоположения, который помогает обычным предприятиям, таким как магазины, рестораны и поставщики услуг, в стратегическом планировании местоположения и принятии решений. TargomoLOOP — это централизованная платформа для управления всей информацией о местоположении вашего бизнеса, включая демографические данные клиентов, розничные продажи и предложения зон обслуживания. Информация, полученная с помощью этого метода, может быть использована для изучения и улучшения объектов розничной торговли и гостиничного бизнеса, а также для планирования развития и оптимизации сети. Аналитика на базе ИИ позволяет точно прогнозировать продажи с точностью до 80-90%, а также находить движущие силы успеха фирм и возможности роста.
Solvice
solvice.io
Solvice — это платформа автоматизации принятия решений для разработчиков. Как крупные поставщики программного обеспечения, так и конечные пользователи-новаторы внедряют наши решатели и ежедневно оптимизируют планирование маршрутов и ресурсов. Мы предоставляем предприятиям инструменты, необходимые для решения сложных задач планирования, маршрутизации и планирования. Solvice внедряет технологии искусственного интеллекта в ваши приложения. Мы используем глубокие знания в области исследований операций, чтобы ускорить и улучшить развитие вашего решения. Продукты Solvice OnRoute и OnShift — идеальный ответ на все ваши проблемы планирования и логистики. Наши решатели за считанные секунды вычисляют лучшее решение и отправляют эти данные обратно вашей команде разработчиков. Наши API помогут вам поднять эффективность на совершенно новый уровень. Начните оптимизацию бесплатно с нашей 30-дневной пробной версией.
Mapotic
mapotic.com
Mapotic — это облачная платформа, которая помогает организациям использовать данные геолокации и создавать приложения на основе карт. Он предлагает несколько продуктов, включая интерактивный конструктор карт, платформу обработки данных геолокации, мобильные приложения и решения для визуализации изменяющихся входных данных в реальном или близком к реальному времени режиме. Упрощая работу с данными о местоположении и обеспечивая привлекательную визуализацию карт, Mapotic позволяет компаниям создавать приложения, которые нравятся их пользователям.
Kinetica
kinetica.com
Kinetica — это база данных времени и пространства. Kinetica позволяет легко и быстро: - принимать огромные объемы данных Интернета вещей и других контекстных наборов данных - объединять наборы данных с помощью пространственных и временных соединений - анализировать данные с помощью аналитики на основе SQL для пространственной, графической аналитики и анализа временных рядов или запуска контейнерного машинного обучения. модели
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