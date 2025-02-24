Программное обеспечение для бизнес-аналитики - Самые популярные приложения - Токелау

intuizi

intuizi.com

Компания Intuizi, Inc. была основана в 2019 году опытными специалистами в области маркетинга и технологий с целью создания простого в использовании программного решения по подписке, которое можно было бы использовать для улучшения кампаний в СМИ, улучшить понимание предприятием своих клиентов и потенциальных клиентов, а также значительно улучшить финансовая отдача от расходов на цифровые технологии. С самого начала мы хотели создать решение для обработки данных, которое было бы основано на согласии пользователя (и соответствовало GDPR и CCPA), не было бы неудобным и приносило бы лучшие финансовые результаты как для издателей, так и для рекламодателей. Нам нужно было решение, которое бы вписывалось в существующий рабочий процесс, чтобы его можно было использовать в сочетании с текущими клиентскими DSP, SSP, DMP, CMP и т. д., а не заменять их. Мы хотели иметь возможность видеть любой набор данных и сравнивать его с любыми другими на общедоступной или частной основе. Мы также хотели создать платформу, на которой вы могли бы сами убедиться, полезны ли чужие данные. Наконец, мы хотели создать решение, которое было бы столь же ценным за пределами маркетинговой индустрии. Создавая платформу Intuizi, мы решаем большие проблемы в агрегировании, обработке и отображении данных. Мы уже предлагаем наиболее экономичный способ повышения рентабельности инвестиций в рекламу для цифровых кампаний, и мы становимся лучше с каждым добавляемым поставщиком сигналов и клиентом. Сейчас мы готовим нашу платформу для использования за пределами маркетинга для таких целей, как исследования, общественные услуги, здравоохранение и благополучие.