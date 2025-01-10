Программное обеспечение для бизнес-аналитики - Самые популярные приложения - Филиппины

Glympse

corp.glympse.com

Glympse — это ведущая платформа для отслеживания геолокации, которая оснащена встроенными уведомлениями и средствами связи для клиентов. Он работает с компаниями всех размеров, которым требуются решения для прогнозной видимости и анализа местоположения, помогая им собирать и обрабатывать элементы данных для визуализации и интеллектуального запуска как внутренних, так и внешних событий. Glympse была основана на предпосылке, что совместное использование местоположения должно быть временным, и конечный пользователь всегда может устанавливать временные ограничения и географические границы для этой части местоположения. Компания потратила более десяти лет на предоставление возможностей совместного использования местоположения, которые обеспечивают гармоничный баланс между простотой, безопасностью, полезностью, временностью и конфиденциальностью. Он освоил нюансы построения интерактивного опыта на основе данных о местоположении. Компания гордится тем, что может автоматизировать обновление того, что видит клиент, на основе сложной логики обнаружения прибытия и геозонирования, оптимизировать время автономной работы и сбалансировать все это с плавными возможностями UX/UI. Поскольку все в Glympse являются техническими фанатами и увлечены созданием передовых решений, компания применила тот же подход к разработке решений, которые позволяют корпоративным брендам обеспечивать более плавное обслуживание клиентов, когда люди, продукты и услуги находятся в движении. Glympse предлагает гибкую платформу отслеживания географического местоположения с SDK корпоративного уровня, API-интерфейсами, информационными панелями и многим другим для создания собственных решений для продуктов или услуг на основе местоположения для выездного обслуживания, автопарка и логистики, доставки продуктов и уведомлений о прибытии розничной торговли, или используйте один из двух готовых продуктов: Glympse En Route для корпоративных клиентов и Glympse PRO для малого бизнеса.