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Программное обеспечение для бизнес-аналитики - Самые популярные приложения Самые популярные Недавно добавленные

Платформы бизнес-аналитики. Наиболее распространенным типом инструментов BI являются платформы бизнес-аналитики. Платформы BI — это комплексные аналитические инструменты, которые используются аналитиками данных и учеными. Они часто требуют определенного уровня знаний в области кодирования или подготовки данных. Эти решения подключаются к базам данных, хранилищам данных или хранилищам больших данных и предлагают аналитикам возможность работать с данными для получения ценной информации. Некоторые платформы BI предлагают расширенные функции аналитики, такие как прогнозная аналитика, анализ больших данных и возможность приема неструктурированных данных. Кроме того, платформы BI могут предлагать функции самообслуживания, чтобы базовые бизнес-пользователи могли использовать этот инструмент, но по сути они предназначены для использования группами данных и ИТ.