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Программное обеспечение для бизнес-аналитики - Самые популярные приложения
Платформы бизнес-аналитики. Наиболее распространенным типом инструментов BI являются платформы бизнес-аналитики. Платформы BI — это комплексные аналитические инструменты, которые используются аналитиками данных и учеными. Они часто требуют определенного уровня знаний в области кодирования или подготовки данных. Эти решения подключаются к базам данных, хранилищам данных или хранилищам больших данных и предлагают аналитикам возможность работать с данными для получения ценной информации. Некоторые платформы BI предлагают расширенные функции аналитики, такие как прогнозная аналитика, анализ больших данных и возможность приема неструктурированных данных. Кроме того, платформы BI могут предлагать функции самообслуживания, чтобы базовые бизнес-пользователи могли использовать этот инструмент, но по сути они предназначены для использования группами данных и ИТ.
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Canva
canva.com
Canva — это платформа графического дизайна, которая позволяет пользователям создавать графику, презентации, плакаты, документы и другой визуальный контент для социальных сетей. Пользователи могут выбирать из множества профессиональных шаблонов, редактировать дизайны и загружать свои собственные фото...
Looker Studio
cloud.google.com
Looker Studio, ранее Google Data Studio, — это онлайн-инструмент для преобразования данных в настраиваемые информативные отчеты и информационные панели, представленный Google 15 марта 2016 года как часть корпоративного пакета Google Analytics 360. Раскройте потенциал своих данных с помощью интеракт...
Kittl
kittl.com
Ускорьте свои рабочие процессы с помощью инструментов дизайна Kittl на базе искусственного интеллекта и получите мгновенный доступ к множеству потрясающих иллюстраций, шрифтов, фотографий, значков и текстур.
Genially
genial.ly
Создавайте презентации, инфографику и другой потрясающий контент самостоятельно или вместе со своей командой.
Tableau
tableau.com
Tableau (по-французски буквально «столик», также означает «картина»; мн. «таблицы» или, реже, «таблицы») может означать:
Litmaps
litmaps.com
Откройте для себя науку быстрее. Визуальная навигация по исследованиям, поиск в сети цитирования и синхронизация команды. Лучшая платформа для научных открытий.
Looker
looker.com
Looker — это программное обеспечение для бизнес-аналитики и платформа для анализа больших данных, которая помогает вам легко исследовать, анализировать и делиться бизнес-аналитикой в реальном времени.
Flourish
flourish.studio
Красивая и простая визуализация данных и рассказывание историй
Zoho Analytics
zoho.com
Программное обеспечение для бизнес-аналитики и аналитики. Zoho Analytics — это программное обеспечение самообслуживания для бизнес-аналитики и анализа данных, которое позволяет вам визуально анализировать ваши данные, создавать потрясающие визуализации данных и обнаруживать скрытые идеи за считанны...
Grow
grow.com
Программное обеспечение для бизнес-аналитики, которое дает вам ценную информацию, которая вам так необходима для стимулирования роста и преобразования вашего бизнеса.
Visme
visme.co
Создавайте профессиональные презентации, интерактивную инфографику, красивый дизайн и увлекательные видеоролики — и все это в одном месте. Начните использовать Visme сегодня.
Rose AI
rose.ai
Исследуйте быстрее с Роуз. Сократите затраты времени на поиск, очистку, визуализацию и преобразование данных, используя возможности искусственного интеллекта.
Infogram
infogram.com
Infogram — простой в использовании инструмент для создания инфографики и диаграмм. Создавайте и делитесь красивой инфографикой, онлайн-отчетами и интерактивными картами. Сделайте здесь свой собственный.
Metabase
metabase.com
Самый быстрый и простой способ поделиться данными и аналитикой внутри вашей компании. Сервер бизнес-аналитики с открытым исходным кодом, который вы можете установить за 5 минут и который подключается к MySQL, PostgreSQL, MongoDB и многим другим! Любой может использовать его для создания диаграмм, ин...
Scribble Maps
scribblemaps.com
Легко создавайте, анализируйте и делитесь картами. Делитесь картами с друзьями, встраивайте карты на веб-сайты и создавайте изображения или PDF-файлы.
ArcGIS Online
arcgis.com
ArcGIS Online — облачное программное обеспечение для создания и публикации интерактивных веб-карт. Составляйте карту и взаимодействуйте с данными о вашем местоположении Создавайте интерактивные веб-карты с помощью ArcGIS Online, веб-картографического программного обеспечения Esri. Получите новые п...
SafetyCulture
safetyculture.com
Культура безопасности (iAuditor) Проводить проверки. Захват проблем. Управляйте задачами. Общайтесь четко. Обучайте рабочие команды. Предприятия любого размера выполняют свою работу с помощью SafetyCulture.
Venngage
venngage.com
Присоединяйтесь к более чем 5 миллионам профессионалов, которые считают Venngage лучшим производителем инфографики. Выбирайте из более чем 10 000 профессиональных шаблонов, созданных для бизнеса.
Domo
domo.com
Domo, Inc. — компания по разработке облачного программного обеспечения, базирующаяся в Американ-Форк, штат Юта, США. Специализируется на инструментах бизнес-аналитики и визуализации данных.
AgencyAnalytics
agencyanalytics.com
Панели мониторинга SEO, PPC, социальных сетей, электронной почты, обзоров и отслеживания звонков
Mapbox
mapbox.com
Карты и локации для разработчиков. Точные данные о местоположении и мощные инструменты разработчика, которые изменят наше представление о мире.
Observable
observablehq.com
Исследуйте, анализируйте и объясняйте данные. Как команда. Откройте для себя новую информацию, ответьте на больше вопросов и принимайте более эффективные решения.
Sisense
sisense.com
Программное обеспечение для бизнес-аналитики от Sisense, лидера отрасли в области бизнес-аналитики для сложных данных, позволяет легко подготавливать, анализировать и исследовать растущие данные из нескольких источников.
Whatagraph
whatagraph.com
Whatagraph — самый наглядный инструмент для маркетинговой аналитики и отчетности в социальных сетях. Начните бесплатную пробную версию прямо сейчас! CC не требуется.
Grist
getgrist.com
Мир заслуживает лучшего инструмента, чем электронные таблицы. Объедините гибкость электронных таблиц с надежностью базы данных, чтобы организовать данные по-своему.
Mode Analytics
mode.com
Mode — это платформа для совместной работы с данными, которая объединяет SQL, R, Python и визуальную аналитику в одном месте. Подключайтесь, анализируйте и делитесь данными быстрее.
Databox
databox.com
Платформа бизнес-аналитики, созданная, чтобы помочь вам понять, что происходит с вашим бизнесом. KPI из облачных сервисов, таблиц, базы данных в одном месте.
Elastic Cloud
elastic.co
Корпоративный поиск, наблюдаемость и безопасность в облаке. Быстро и легко находите информацию, получайте ценную информацию и защищайте свои инвестиции в технологии, независимо от того, используете ли вы Amazon Web Services, Microsoft Azure или Google Cloud.
Placer.ai
placer.ai
Принимайте более разумные решения в сфере недвижимости и заключайте больше сделок, используя данные Placer.ai о местоположении и пешеходном трафике.
IPinfo
ipinfo.io
Мы являемся надежным источником информации об IP-адресах, обрабатывая 40 миллиардов запросов API геолокации IP в месяц для более чем 1000 компаний и более 100 000 разработчиков.
Cluvio
cluvio.com
С Cluvio вы можете выполнять SQL-запросы к своей базе данных и визуализировать результаты в виде красивых интерактивных панелей мониторинга, которыми можно легко поделиться с вашей командой. Cluvio поддерживает все основные базы данных SQL, такие как Postgres, MySQL, Redshift, Athena, BigQuery, Snow...
Geckoboard
geckoboard.com
Легко создавайте общие информационные панели, которые сделают ключевые бизнес-данные, показатели и ключевые показатели эффективности ясными и понятными.
Hex
hex.tech
Hex — это современная платформа данных для науки о данных и аналитики. Блокноты для совместной работы, красивые приложения для работы с данными и безопасность корпоративного уровня.
Reportei
reportei.com
Создавайте отчеты и информационные панели по социальным сетям и цифровому маркетингу всего за 3 секунды. Просматривайте все свои основные показатели из Instagram, Facebook, метаобъявлений, YouTube, TikTok, LinkedIn, Google Analytics, Google Ads, Mailchimp, Hotmart, RD Station, Active Campaign, Phon...
Nearmap
nearmap.com
Изучите карты с высоты птичьего полета, качество которых лучше, чем у спутниковых изображений и 3D-данных, а также автоматизированную аналитику для правительств и предприятий.
GoodData
gooddata.com
GoodData — это встроенная платформа бизнес-аналитики и аналитики, которая обеспечивает быструю, надежную и простую в использовании аналитику. Создано для всех ваших бизнес-пользователей.
Cyfe
cyfe.com
Cyfe, Inc. — компания-разработчик облачного программного обеспечения для самообслуживания для бизнес-аналитики, расположенная в Лос-Анджелесе, Калифорния. Компания известна созданием приложения бизнес-панели, предназначенного для анализа, преобразования и составления отчетов о данных из различных ин...
NVivo
qsrinternational.com
Получите ценную информацию о своих данных с помощью лучшего программного обеспечения для качественного анализа данных. NVivo поможет вам узнать больше о данных качественных и смешанных методов. Раскройте более обширную информацию и сделайте четко сформулированные, обоснованные выводы, подкрепленные...
SalesRabbit
salesrabbit.com
Ведущая платформа продаж на местах теперь с геймификацией Геймификация — это революционный набор инструментов, который преобразует данные в значительно улучшенную производительность торговых представителей, повышая способность вашей команды продаж преуспевать на целых 107%. Испытайте это прямо сейч...
Radar
radar.com
Инфраструктура местоположения для каждого продукта и услуги. Самые инновационные компании используют SDK и API определения местоположения Radar для обеспечения работы на основе определения местоположения на сотнях миллионов устройств по всему миру.
Vaizle
vaizle.com
Vaizle — это пакет маркетинговой аналитики, предназначенный для расширения возможностей менеджеров по маркетингу и маркетинговых агентств. Это помогает компаниям визуализировать сложные данные маркетингового анализа и принимать обоснованные решения на основе данных. Пакет предлагает набор функций дл...
Cube
cubeanywhere.com
Информация, необходимая для управления вашим бизнесом! Учитывая стоимость проекта, время и расходы в режиме реального времени, управлять проектами, задачами и клиентами очень просто. Получайте подробные интерактивные диаграммы на уровне члена команды, проекта, клиента и компании. Мы знаем, что ваш б...
DashThis
dashthis.com
Простой способ автоматизировать ваши маркетинговые отчеты! Получите красивые автоматизированные отчеты по маркетингу, аналитике, SEM и SEO за считанные секунды. Запустите бесплатную пробную версию и убедитесь!
GeoComply
geocomply.com
Компания GeoComply, основанная в 2011 году, предоставляет решения для предотвращения мошенничества и кибербезопасности, которые обнаруживают мошенничество с местоположением и помогают подтвердить истинную цифровую личность пользователя. Решения компании по борьбе с мошенничеством и соблюдением требо...
TravelTime
traveltime.com
Создавайте великолепные приложения с помощью API-интерфейсов местоположения TravelTime. Посвящается конфиденциальности данных и точности транспортных данных.
IP GeoLocation
ipgeolocation.io
Бесплатный API-интерфейс геолокации IP и точная база данных поиска IP-адресов. Бесплатный IP-API предоставляет информацию о стране, городе, штате, провинции, местной валюте, широте и долготе, сведениях о компании, поиске интернет-провайдера, языке, почтовом индексе, телефонном коде страны, информаци...
Geo Targetly
geotargetly.com
Геотаргетинг посетителей вашего сайта с помощью наших инструментов геотаргетинга. Перенаправляйте посетителей или показывайте контент по стране, штату и городу, используя их геолокацию по IP.
Jet Admin
jetadmin.io
Jet Admin — это внутренний инструмент для создания инструментов без кода. Простой интерфейс перетаскивания позволяет любому создавать инструменты, необходимые для управления ежедневными операциями, такими как отслеживание заказов, решение проблем и мониторинг платежей.
PopSQL
popsql.com
PopSQL — это эволюция устаревших редакторов SQL, таких как DataGrip, DBeaver, Postico. Мы предоставляем красивый, современный редактор SQL для команд, ориентированных на данные, которые хотят сэкономить время, повысить точность данных, быстрее нанимать новых сотрудников и быстрее предоставлять анали...
Reportz
reportz.io
Инструмент отчетности, предназначенный для экономии вашего времени и денег на трудоемких периодических задачах отчетности за счет использования интерактивных панелей мониторинга.
MicroStrategy
microstrategy.com
Платформа бизнес-аналитики и мобильности MicroStrategy помогает предприятиям создавать и развертывать приложения для аналитики и мобильности для трансформации своего бизнеса.
Glympse
corp.glympse.com
Glympse — пионер технологий определения местоположения и ведущая платформа отслеживания геолокации со встроенными уведомлениями и средствами связи для клиентов. Мы предоставляем лучшую в своем классе технологию определения местоположения для сбора, обработки и обработки данных для прогнозной визуали...
IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics выступает в качестве вашего надежного второго пилота для бизнеса, чтобы сделать вас умнее, быстрее и увереннее в принятии решений на основе данных. IBM Cognos Analytics дает каждому пользователю — будь то специалист по данным, бизнес-аналитик или специалист, не связанный с ИТ, —...
Chartbrew
chartbrew.com
Держите свою команду и клиентов в курсе событий с помощью интерактивных и полностью подключенных информационных панелей.
Smappen
smappen.com
Приложение карты радиуса движения. Smappen — это интерактивная карта, которую можно использовать для создания зон в зависимости от времени в пути. Быстро и легко анализируйте зоны обслуживания, оптимизируйте логистику и подготавливайте местные маркетинговые стратегии.
Holistics
holistics.io
Целостность позволяет каждому отвечать на свои вопросы о данных, не беспокоя технические команды. Больше никаких «разочарований в очереди запросов» как для бизнес-команды, так и для группы обработки данных.
Mapline
mapline.com
Подключите свои данные к реальному миру. За считанные секунды вы можете загрузить свои данные, просмотреть их на карте, создать маршруты, создать диаграммы и отчеты и объединить все это на визуальной информационной панели. Используя наши мощные аналитические инструменты, создайте новые способы визуа...
Aiven
aiven.io
Полностью управляемая облачная платформа данных с открытым исходным кодом Aiven позволяет вам создавать конвейеры данных, о которых вы всегда мечтали, менее чем за 10 минут. На всех крупных облаках повсюду.
CARTO
carto.com
Монетизация данных о транзакциях. Mastercard Advisors использует CARTO, чтобы превращать миллионы ежедневных транзакций по кредитным картам в данные о местоположении для B2B-клиентов в сфере розничной торговли, недвижимости и государственного сектора.