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Программное обеспечение для бизнес-аналитики - Самые популярные приложения

Платформы бизнес-аналитики. Наиболее распространенным типом инструментов BI являются платформы бизнес-аналитики. Платформы BI — это комплексные аналитические инструменты, которые используются аналитиками данных и учеными. Они часто требуют определенного уровня знаний в области кодирования или подготовки данных. Эти решения подключаются к базам данных, хранилищам данных или хранилищам больших данных и предлагают аналитикам возможность работать с данными для получения ценной информации. Некоторые платформы BI предлагают расширенные функции аналитики, такие как прогнозная аналитика, анализ больших данных и возможность приема неструктурированных данных. Кроме того, платформы BI могут предлагать функции самообслуживания, чтобы базовые бизнес-пользователи могли использовать этот инструмент, но по сути они предназначены для использования группами данных и ИТ.

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Canva

Canva

canva.com

Canva — это платформа графического дизайна, которая позволяет пользователям создавать графику, презентации, плакаты, документы и другой визуальный контент для социальных сетей. Пользователи могут выбирать из множества профессиональных шаблонов, редактировать дизайны и загружать свои собственные фото...

Looker Studio

Looker Studio

cloud.google.com

Looker Studio, ранее Google Data Studio, — это онлайн-инструмент для преобразования данных в настраиваемые информативные отчеты и информационные панели, представленный Google 15 марта 2016 года как часть корпоративного пакета Google Analytics 360. Раскройте потенциал своих данных с помощью интеракт...

Kittl

Kittl

kittl.com

Ускорьте свои рабочие процессы с помощью инструментов дизайна Kittl на базе искусственного интеллекта и получите мгновенный доступ к множеству потрясающих иллюстраций, шрифтов, фотографий, значков и текстур.

Genially

Genially

genial.ly

Создавайте презентации, инфографику и другой потрясающий контент самостоятельно или вместе со своей командой.

Tableau

Tableau

tableau.com

Tableau (по-французски буквально «столик», также означает «картина»; мн. «таблицы» или, реже, «таблицы») может означать:

Litmaps

Litmaps

litmaps.com

Откройте для себя науку быстрее. Визуальная навигация по исследованиям, поиск в сети цитирования и синхронизация команды. Лучшая платформа для научных открытий.

Looker

Looker

looker.com

Looker — это программное обеспечение для бизнес-аналитики и платформа для анализа больших данных, которая помогает вам легко исследовать, анализировать и делиться бизнес-аналитикой в ​​реальном времени.

Flourish

Flourish

flourish.studio

Красивая и простая визуализация данных и рассказывание историй

Zoho Analytics

Zoho Analytics

zoho.com

Программное обеспечение для бизнес-аналитики и аналитики. Zoho Analytics — это программное обеспечение самообслуживания для бизнес-аналитики и анализа данных, которое позволяет вам визуально анализировать ваши данные, создавать потрясающие визуализации данных и обнаруживать скрытые идеи за считанны...

Grow

Grow

grow.com

Программное обеспечение для бизнес-аналитики, которое дает вам ценную информацию, которая вам так необходима для стимулирования роста и преобразования вашего бизнеса.

Visme

Visme

visme.co

Создавайте профессиональные презентации, интерактивную инфографику, красивый дизайн и увлекательные видеоролики — и все это в одном месте. Начните использовать Visme сегодня.

Rose AI

Rose AI

rose.ai

Исследуйте быстрее с Роуз. Сократите затраты времени на поиск, очистку, визуализацию и преобразование данных, используя возможности искусственного интеллекта.

Infogram

Infogram

infogram.com

Infogram — простой в использовании инструмент для создания инфографики и диаграмм. Создавайте и делитесь красивой инфографикой, онлайн-отчетами и интерактивными картами. Сделайте здесь свой собственный.

Metabase

Metabase

metabase.com

Самый быстрый и простой способ поделиться данными и аналитикой внутри вашей компании. Сервер бизнес-аналитики с открытым исходным кодом, который вы можете установить за 5 минут и который подключается к MySQL, PostgreSQL, MongoDB и многим другим! Любой может использовать его для создания диаграмм, ин...

Scribble Maps

Scribble Maps

scribblemaps.com

Легко создавайте, анализируйте и делитесь картами. Делитесь картами с друзьями, встраивайте карты на веб-сайты и создавайте изображения или PDF-файлы.

ArcGIS Online

ArcGIS Online

arcgis.com

ArcGIS Online — облачное программное обеспечение для создания и публикации интерактивных веб-карт. Составляйте карту и взаимодействуйте с данными о вашем местоположении Создавайте интерактивные веб-карты с помощью ArcGIS Online, веб-картографического программного обеспечения Esri. Получите новые п...

SafetyCulture

SafetyCulture

safetyculture.com

Культура безопасности (iAuditor) Проводить проверки. Захват проблем. Управляйте задачами. Общайтесь четко. Обучайте рабочие команды. Предприятия любого размера выполняют свою работу с помощью SafetyCulture.

Venngage

Venngage

venngage.com

Присоединяйтесь к более чем 5 миллионам профессионалов, которые считают Venngage лучшим производителем инфографики. Выбирайте из более чем 10 000 профессиональных шаблонов, созданных для бизнеса.

Domo

Domo

domo.com

Domo, Inc. — компания по разработке облачного программного обеспечения, базирующаяся в Американ-Форк, штат Юта, США. Специализируется на инструментах бизнес-аналитики и визуализации данных.

AgencyAnalytics

AgencyAnalytics

agencyanalytics.com

Панели мониторинга SEO, PPC, социальных сетей, электронной почты, обзоров и отслеживания звонков

Mapbox

Mapbox

mapbox.com

Карты и локации для разработчиков. Точные данные о местоположении и мощные инструменты разработчика, которые изменят наше представление о мире.

Observable

Observable

observablehq.com

Исследуйте, анализируйте и объясняйте данные. Как команда. Откройте для себя новую информацию, ответьте на больше вопросов и принимайте более эффективные решения.

Sisense

Sisense

sisense.com

Программное обеспечение для бизнес-аналитики от Sisense, лидера отрасли в области бизнес-аналитики для сложных данных, позволяет легко подготавливать, анализировать и исследовать растущие данные из нескольких источников.

Whatagraph

Whatagraph

whatagraph.com

Whatagraph — самый наглядный инструмент для маркетинговой аналитики и отчетности в социальных сетях. Начните бесплатную пробную версию прямо сейчас! CC не требуется.

Grist

Grist

getgrist.com

Мир заслуживает лучшего инструмента, чем электронные таблицы. Объедините гибкость электронных таблиц с надежностью базы данных, чтобы организовать данные по-своему.

Mode Analytics

Mode Analytics

mode.com

Mode — это платформа для совместной работы с данными, которая объединяет SQL, R, Python и визуальную аналитику в одном месте. Подключайтесь, анализируйте и делитесь данными быстрее.

Databox

Databox

databox.com

Платформа бизнес-аналитики, созданная, чтобы помочь вам понять, что происходит с вашим бизнесом. KPI из облачных сервисов, таблиц, базы данных в одном месте.

Elastic Cloud

Elastic Cloud

elastic.co

Корпоративный поиск, наблюдаемость и безопасность в облаке. Быстро и легко находите информацию, получайте ценную информацию и защищайте свои инвестиции в технологии, независимо от того, используете ли вы Amazon Web Services, Microsoft Azure или Google Cloud.

Placer.ai

Placer.ai

placer.ai

Принимайте более разумные решения в сфере недвижимости и заключайте больше сделок, используя данные Placer.ai о местоположении и пешеходном трафике.

IPinfo

IPinfo

ipinfo.io

Мы являемся надежным источником информации об IP-адресах, обрабатывая 40 миллиардов запросов API геолокации IP в месяц для более чем 1000 компаний и более 100 000 разработчиков.

Cluvio

Cluvio

cluvio.com

С Cluvio вы можете выполнять SQL-запросы к своей базе данных и визуализировать результаты в виде красивых интерактивных панелей мониторинга, которыми можно легко поделиться с вашей командой. Cluvio поддерживает все основные базы данных SQL, такие как Postgres, MySQL, Redshift, Athena, BigQuery, Snow...

Geckoboard

Geckoboard

geckoboard.com

Легко создавайте общие информационные панели, которые сделают ключевые бизнес-данные, показатели и ключевые показатели эффективности ясными и понятными.

Hex

Hex

hex.tech

Hex — это современная платформа данных для науки о данных и аналитики. Блокноты для совместной работы, красивые приложения для работы с данными и безопасность корпоративного уровня.

Reportei

Reportei

reportei.com

Создавайте отчеты и информационные панели по социальным сетям и цифровому маркетингу всего за 3 секунды. Просматривайте все свои основные показатели из Instagram, Facebook, метаобъявлений, YouTube, TikTok, LinkedIn, Google Analytics, Google Ads, Mailchimp, Hotmart, RD Station, Active Campaign, Phon...

Nearmap

Nearmap

nearmap.com

Изучите карты с высоты птичьего полета, качество которых лучше, чем у спутниковых изображений и 3D-данных, а также автоматизированную аналитику для правительств и предприятий.

GoodData

GoodData

gooddata.com

GoodData — это встроенная платформа бизнес-аналитики и аналитики, которая обеспечивает быструю, надежную и простую в использовании аналитику. Создано для всех ваших бизнес-пользователей.

Cyfe

Cyfe

cyfe.com

Cyfe, Inc. — компания-разработчик облачного программного обеспечения для самообслуживания для бизнес-аналитики, расположенная в Лос-Анджелесе, Калифорния. Компания известна созданием приложения бизнес-панели, предназначенного для анализа, преобразования и составления отчетов о данных из различных ин...

NVivo

NVivo

qsrinternational.com

Получите ценную информацию о своих данных с помощью лучшего программного обеспечения для качественного анализа данных. NVivo поможет вам узнать больше о данных качественных и смешанных методов. Раскройте более обширную информацию и сделайте четко сформулированные, обоснованные выводы, подкрепленные...

SalesRabbit

SalesRabbit

salesrabbit.com

Ведущая платформа продаж на местах теперь с геймификацией Геймификация — это революционный набор инструментов, который преобразует данные в значительно улучшенную производительность торговых представителей, повышая способность вашей команды продаж преуспевать на целых 107%. Испытайте это прямо сейч...

Radar

Radar

radar.com

Инфраструктура местоположения для каждого продукта и услуги. Самые инновационные компании используют SDK и API определения местоположения Radar для обеспечения работы на основе определения местоположения на сотнях миллионов устройств по всему миру.

Vaizle

Vaizle

vaizle.com

Vaizle — это пакет маркетинговой аналитики, предназначенный для расширения возможностей менеджеров по маркетингу и маркетинговых агентств. Это помогает компаниям визуализировать сложные данные маркетингового анализа и принимать обоснованные решения на основе данных. Пакет предлагает набор функций дл...

Cube

Cube

cubeanywhere.com

Информация, необходимая для управления вашим бизнесом! Учитывая стоимость проекта, время и расходы в режиме реального времени, управлять проектами, задачами и клиентами очень просто. Получайте подробные интерактивные диаграммы на уровне члена команды, проекта, клиента и компании. Мы знаем, что ваш б...

DashThis

DashThis

dashthis.com

Простой способ автоматизировать ваши маркетинговые отчеты! Получите красивые автоматизированные отчеты по маркетингу, аналитике, SEM и SEO за считанные секунды. Запустите бесплатную пробную версию и убедитесь!

GeoComply

GeoComply

geocomply.com

Компания GeoComply, основанная в 2011 году, предоставляет решения для предотвращения мошенничества и кибербезопасности, которые обнаруживают мошенничество с местоположением и помогают подтвердить истинную цифровую личность пользователя. Решения компании по борьбе с мошенничеством и соблюдением требо...

TravelTime

TravelTime

traveltime.com

Создавайте великолепные приложения с помощью API-интерфейсов местоположения TravelTime. Посвящается конфиденциальности данных и точности транспортных данных.

IP GeoLocation

IP GeoLocation

ipgeolocation.io

Бесплатный API-интерфейс геолокации IP и точная база данных поиска IP-адресов. Бесплатный IP-API предоставляет информацию о стране, городе, штате, провинции, местной валюте, широте и долготе, сведениях о компании, поиске интернет-провайдера, языке, почтовом индексе, телефонном коде страны, информаци...

Geo Targetly

Geo Targetly

geotargetly.com

Геотаргетинг посетителей вашего сайта с помощью наших инструментов геотаргетинга. Перенаправляйте посетителей или показывайте контент по стране, штату и городу, используя их геолокацию по IP.

Jet Admin

Jet Admin

jetadmin.io

Jet Admin — это внутренний инструмент для создания инструментов без кода. Простой интерфейс перетаскивания позволяет любому создавать инструменты, необходимые для управления ежедневными операциями, такими как отслеживание заказов, решение проблем и мониторинг платежей.

PopSQL

PopSQL

popsql.com

PopSQL — это эволюция устаревших редакторов SQL, таких как DataGrip, DBeaver, Postico. Мы предоставляем красивый, современный редактор SQL для команд, ориентированных на данные, которые хотят сэкономить время, повысить точность данных, быстрее нанимать новых сотрудников и быстрее предоставлять анали...

Reportz

Reportz

reportz.io

Инструмент отчетности, предназначенный для экономии вашего времени и денег на трудоемких периодических задачах отчетности за счет использования интерактивных панелей мониторинга.

MicroStrategy

MicroStrategy

microstrategy.com

Платформа бизнес-аналитики и мобильности MicroStrategy помогает предприятиям создавать и развертывать приложения для аналитики и мобильности для трансформации своего бизнеса.

Glympse

Glympse

corp.glympse.com

Glympse — пионер технологий определения местоположения и ведущая платформа отслеживания геолокации со встроенными уведомлениями и средствами связи для клиентов. Мы предоставляем лучшую в своем классе технологию определения местоположения для сбора, обработки и обработки данных для прогнозной визуали...

IBM

IBM

ibm.com

IBM Cognos Analytics выступает в качестве вашего надежного второго пилота для бизнеса, чтобы сделать вас умнее, быстрее и увереннее в принятии решений на основе данных. IBM Cognos Analytics дает каждому пользователю — будь то специалист по данным, бизнес-аналитик или специалист, не связанный с ИТ, —...

Chartbrew

Chartbrew

chartbrew.com

Держите свою команду и клиентов в курсе событий с помощью интерактивных и полностью подключенных информационных панелей.

Smappen

Smappen

smappen.com

Приложение карты радиуса движения. Smappen — это интерактивная карта, которую можно использовать для создания зон в зависимости от времени в пути. Быстро и легко анализируйте зоны обслуживания, оптимизируйте логистику и подготавливайте местные маркетинговые стратегии.

Holistics

Holistics

holistics.io

Целостность позволяет каждому отвечать на свои вопросы о данных, не беспокоя технические команды. Больше никаких «разочарований в очереди запросов» как для бизнес-команды, так и для группы обработки данных.

Mapline

Mapline

mapline.com

Подключите свои данные к реальному миру. За считанные секунды вы можете загрузить свои данные, просмотреть их на карте, создать маршруты, создать диаграммы и отчеты и объединить все это на визуальной информационной панели. Используя наши мощные аналитические инструменты, создайте новые способы визуа...

Aiven

Aiven

aiven.io

Полностью управляемая облачная платформа данных с открытым исходным кодом Aiven позволяет вам создавать конвейеры данных, о которых вы всегда мечтали, менее чем за 10 минут. На всех крупных облаках повсюду.

CARTO

CARTO

carto.com

Монетизация данных о транзакциях. Mastercard Advisors использует CARTO, чтобы превращать миллионы ежедневных транзакций по кредитным картам в данные о местоположении для B2B-клиентов в сфере розничной торговли, недвижимости и государственного сектора.

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