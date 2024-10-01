Магазин приложений для веб-приложений
Найдите подходящее программное обеспечение и услуги.
Превратите веб-сайты в приложения с помощью WebCatalog Desktop и пользуйтесь множеством эксклюзивных приложений для Mac, Windows. Пространства помогают упорядочивать приложения, легко переключаться между аккаунтами и повышать продуктивность.
Программное обеспечение для бизнес-аналитики - Самые популярные приложения - Германия
Внедрение аналитического программного обеспечения стало ключевым направлением для бизнеса в условиях его цифровой эволюции, при этом основное внимание уделяется развертыванию инструментов бизнес-аналитики (BI). Эти решения BI играют решающую роль в предоставлении понимания ландшафта данных компании. Обеспечивая визуализацию и понимание бизнес-данных, они дают сотрудникам возможность принимать обоснованные решения, которые приводят к положительным результатам для компании. Учитывая огромный объем данных, доступных сегодня предприятиям, интеграция той или иной формы программного обеспечения BI стала практически необходимой для улучшения понимания и практической реализации таких данных.
Отправить новое приложение
Canva
canva.com
Canva — это платформа графического дизайна, которая позволяет пользователям создавать графику, презентации, плакаты, документы и другой визуальный контент для социальных сетей. Пользователи могут выбирать из множества профессиональных шаблонов, редактировать дизайны и загружать свои собственные фото...
Kittl
kittl.com
Kittl AI — это инструмент дизайна, который использует модели глубокого обучения, которые понимают текст пользователя и преобразуют его в визуально привлекательные изображения или клипарты за считанные секунды. Инструмент идеально подходит для создания дизайна, будь то привлекательный дизайн товаров...
Zoho Analytics
zoho.com
Программное обеспечение для бизнес-аналитики и аналитики. Zoho Analytics — это программное обеспечение самообслуживания для бизнес-аналитики и анализа данных, которое позволяет вам визуально анализировать ваши данные, создавать потрясающие визуализации данных и обнаруживать скрытую информацию за сч...
Looker Studio
cloud.google.com
Looker Studio, ранее известная как Google Data Studio, — это онлайн-инструмент для преобразования данных в настраиваемые информативные отчеты и информационные панели, представленный Google 15 марта 2016 года как часть корпоративного пакета Google Analytics 360. Раскройте потенциал своих данных с по...
Genially
genial.ly
Genially — мировой лидер в области интерактивных визуальных коммуникаций. Используйте Genially в качестве универсального онлайн-инструмента для создания потрясающих презентаций, интерактивных изображений, инфографики, досье, викторин, резюме и т. д. и обогащайте их интерактивными и анимационными эфф...
Mapbox
mapbox.com
Mapbox — это платформа для определения местоположения в режиме реального времени, которую предпочитают более 4 миллионов разработчиков. Mapbox предоставляет точные данные о местоположении и гибкие инструменты разработчика, которые позволяют любому бизнесу добавлять геопространственные функции в свои...
Litmaps
litmaps.com
Litmaps — это инструмент для открытия исследований, который сочетает в себе интерактивные карты цитирования, современные инструменты поиска и целевые обновления, помогающие исследователям и группам исследований и разработок разобраться в обширном научном массиве. Он может визуализировать тему вашего...
Grist
getgrist.com
Grist сочетает в себе лучшее из электронных таблиц, баз данных и конструкторов приложений. Используя знакомый интерфейс электронных таблиц, организуйте свою информацию в виде реляционной базы данных и создавайте информационные панели с возможностью перетаскивания за считанные минуты. Получите максим...
Looker
looker.com
Looker заново изобретает бизнес-аналитику для современной компании. Looker работает так же, как Интернет: его уникальный язык моделирования на основе браузера позволяет любому сотруднику использовать работу ваших лучших аналитиков данных. Работая на 100% в базе данных, Looker использует новейшие и с...
Domo
domo.com
Domo использует данные для всех, чтобы они могли увеличить свое влияние на бизнес. Наша облачная платформа обработки данных выходит за рамки традиционной бизнес-аналитики и аналитики, делая данные видимыми и пригодными для принятия мер с помощью удобных панелей мониторинга и приложений. Опираясь на ...
Glympse
corp.glympse.com
Glympse — пионер в области технологий определения местоположения и ведущая платформа отслеживания геолокации со встроенными уведомлениями и средствами связи для клиентов. Мы предоставляем лучшую в своем классе технологию определения местоположения для сбора, обработки и обработки данных для прогнозн...
Tableau
tableau.com
Tableau — это аналитическая платформа, которая меняет способы использования данных для решения проблем, позволяя людям и организациям максимально эффективно использовать свои данные. Tableau — это самая широкая и глубокая платформа комплексных данных и аналитики. Обеспечьте ответственное использован...
SafetyCulture
safetyculture.com
SafetyCulture — это мобильная операционная платформа, которая дает вам знания, инструменты и процессы, необходимые для безопасной работы, соответствия более высоким стандартам и улучшения с каждым днем, предлагая лучший способ работы. То, что начиналось как приложение с цифровым контрольным списком,...
Infogram
infogram.com
Infogram — простой в использовании инструмент для создания инфографики и диаграмм. Создавайте и делитесь красивой инфографикой, онлайн-отчетами и интерактивными картами. Сделайте здесь свой собственный.
Chartbrew
chartbrew.com
Chartbrew — это веб-приложение с открытым исходным кодом, которое может напрямую подключаться к базам данных и API и использовать данные для создания красивых диаграмм. Он включает в себя построитель диаграмм, редактируемые информационные панели, встраиваемые диаграммы, редактор запросов и запросов,...
ArcGIS Online
arcgis.com
ArcGIS Online — облачное программное обеспечение для создания и публикации интерактивных веб-карт. Составляйте карту и взаимодействуйте с данными о вашем местоположении Создавайте интерактивные веб-карты с помощью ArcGIS Online, веб-картографического программного обеспечения Esri. Получите новые п...
Metabase
metabase.com
Самый быстрый и простой способ поделиться данными и аналитикой внутри вашей компании. Сервер бизнес-аналитики с открытым исходным кодом, который вы можете установить за 5 минут и который подключается к MySQL, PostgreSQL, MongoDB и многим другим! Любой может использовать его для создания диаграмм, ин...
Mapline
mapline.com
Подключите свои данные к реальному миру. За считанные секунды вы можете загрузить свои данные, просмотреть их на карте, создать маршруты, создать диаграммы и отчеты и объединить все это на визуальной информационной панели. Используя наши мощные аналитические инструменты, создайте новые способы визуа...
Grow
grow.com
Grow — это полнофункциональная платформа бизнес-аналитики (BI) без программирования, которая позволяет каждому сотруднику вашей организации принимать решения на основе данных. Объединив ETL, хранилища данных и визуализацию в одной простой в использовании платформе, любая организация может подключить...
Rose AI
rose.ai
Rose — это инструмент на базе искусственного интеллекта, который оптимизирует процесс исследования данных, предлагая эффективное решение для поиска, очистки, визуализации и преобразования данных. Уделяя особое внимание простоте использования, Rose использует передовые LLM с открытым исходным кодом ...
Visme
visme.co
Visme — это универсальная платформа, позволяющая профессионалам, не связанным с дизайном, из ведущих компаний изменить способы создания, обмена и публикации привлекательных презентаций, документов, визуальных отчетов, визуализации данных и других визуальных форматов за меньшее время. Пользователи из...
Scribble Maps
scribblemaps.com
Простое в использовании онлайн-решение для визуализации ГИС и веб-карт. Аннотируйте карты, рисуйте территории, фильтруйте данные, анализируйте данные, оптимизируйте маршруты и многое другое. Отлично подходит для команд, которым необходимо управлять большим количеством карт и создавать их. Низкая пот...
AgencyAnalytics
agencyanalytics.com
AgencyAnalytics — единственная платформа отчетности, разработанная специально для маркетинговых агентств. Простая в использовании платформа экономит ваше время, улучшает процессы отчетности и впечатляет ваших клиентов информативными отчетами и интерактивными настраиваемыми маркетинговыми информацион...
Nearmap
nearmap.com
Изучите карты с высоты птичьего полета, качество которых лучше, чем у спутниковых изображений и 3D-данных, а также автоматизированную аналитику для правительств и предприятий.
Databox
databox.com
Databox — это простая в использовании платформа бизнес-аналитики для растущего бизнеса. Это позволяет вам легко централизовать ваши данные, чтобы вы могли просматривать состояние всей вашей компании в одном месте. Затем это поможет вам использовать ваши данные для принятия более эффективных решений ...
Placer.ai
placer.ai
Placer.ai расскажет вам историю любого места. Данные о посещаемости Placer.ai позволяют измерять посещаемость, просматривать тенденции, сравнивать конкуренцию, находить новую аудиторию, а также находить и выигрывать идеального арендатора или недвижимость. Розничные торговцы, специалисты CRE, компани...
IP GeoLocation
ipgeolocation.io
Бесплатный API-интерфейс геолокации IP и точная база данных поиска IP-адресов. Бесплатный IP-API предоставляет информацию о стране, городе, штате, провинции, местной валюте, широте и долготе, сведениях о компании, поиске интернет-провайдера, языке, почтовом индексе, телефонном коде страны, информаци...
IPinfo
ipinfo.io
Мы являемся надежным источником информации об IP-адресах, обрабатывая 40 миллиардов запросов API геолокации IP в месяц для более чем 1000 компаний и более 100 000 разработчиков.
Jet Admin
jetadmin.io
Представляем JetAdmin: ваш мощный инструмент для создания внутренних инструментов и клиентских порталов без программирования! Откройте будущее разработки программного обеспечения с помощью JetAdmin, вашего идеального конструктора без кода для создания внутренних инструментов и привлекательных клиент...
Trevor.io
trevor.io
Предоставьте всей вашей команде возможность создавать отчеты, выполнять поиск и получать специальные ответы на основе ваших данных с помощью простого и интуитивно понятного построителя запросов (или SQL). Легко создавайте красивые визуализации, информационные панели и отчеты на основе своих данных: ...
MaxMind
maxmind.com
С 2002 года MaxMind является ведущим поставщиком инструментов IP-аналитики, обнаружения прокси-серверов и онлайн-мошенничества. Компания MaxMind, известная как создатель GeoIP® и первая компания, предлагающая как данные об IP-адресах, так и услуги по обнаружению мошенничества, ставит перед собой зад...
Keen
keen.io
Keen.io — это комплексное решение для управления данными о событиях. Наша платформа может обрабатывать все аспекты управления данными о ваших мероприятиях, от сбора до применения. Передавайте, храните, запрашивайте и представляйте свои данные в одном месте и получайте конкурентное преимущество над к...
Sigma
sigmacomputing.com
Sigma — это отмеченная наградами современная платформа бизнес-аналитики (BI) и аналитики, специально созданная для облака. С помощью Sigma каждый может использовать уже известные ему функции и формулы электронных таблиц для изучения данных в реальном времени в облачном масштабе, вплоть до мельчайших...
MyDash
mydash.ai
DASH — ЭТО ЛЕГКАЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ С ПОЛНЫМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ, ПОМОГАЮЩАЯ ТОП-ОРГАНИЗАЦИЯМ БЫСТРЕЕ ПРИНИМАТЬ РЕШЕНИЯ, СДЕЛАЯ КРИТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ БОЛЕЕ ДОСТУПНЫМИ, ЧЕМ КОГДА-ЛИБО. Бесплатная информационная панель, коннекторы и визуализация. Бизнес-аналитика важна и дорога. Но это не обязательно. Мы...
Slemma
slemma.com
Slemma — это простой, но мощный инструмент отчетности, предназначенный для бизнеса. Slemma позволяет пользователям просматривать, анализировать и обмениваться всеми своими данными – из хранилищ данных, поставщиков хранилищ данных и решений облачных сервисов – в одном месте.
Mytraffic
mytraffic.io
Mytraffic — это платформа для определения местоположения любого физического места по всей Европе. Мы предоставляем наиболее точные данные для решения ваших задач. Инвестируйте в правильные места по правильной цене. Продвигайте свои активы. Привлекайте дополнительный трафик со стратегических территор...
Azira Allspark
azira.com
Azira LLC, глобальная платформа Consumer Insights, помогает руководителям маркетинга и эксплуатации повысить свою эффективность с помощью действенной аналитики для достижения бизнес-результатов. Его миссия — создать более актуальный мир, в котором бренды смогут устанавливать отношения со своими потр...
Flourish
flourish.studio
Красивая и простая визуализация данных и рассказывание историй
Venngage
venngage.com
Venngage — это платформа информационного дизайна, которая предоставляет ряд шаблонов, специально предназначенных для b2b, которые позволяют легко и без дизайнера передавать сложную информацию внутри и за пределами вашей организации. Продукт Venngage предоставляет привлекательные визуальные материалы...
GeoComply
geocomply.com
Компания GeoComply, основанная в 2011 году, предоставляет решения для предотвращения мошенничества и кибербезопасности, которые обнаруживают мошенничество с местоположением и помогают подтвердить истинную цифровую личность пользователя. Решения компании по борьбе с мошенничеством и соблюдением требо...
Observable
observablehq.com
Observable — это комплексное решение, которое помогает разработчикам создавать и развертывать выразительные и производительные приложения для работы с данными, информационные панели и отчеты. В отличие от устаревших инструментов BI, Observable позволяет разработчикам создавать информационные панели ...
Whatagraph
whatagraph.com
У маркетологов есть несколько маркетинговых источников, сотни текущих кампаний, а также клиенты или заинтересованные стороны, которыми можно управлять и отчитываться перед ними. Это непростая задача — соединить все данные, обработать их, получить ценную информацию и продемонстрировать рентабельность...
Sisense
sisense.com
Sisense выходит за рамки традиционной бизнес-аналитики, предоставляя организациям возможность повсеместно внедрять аналитику, встроенную в приложения и рабочие процессы как для клиентов, так и для сотрудников. Клиенты Sisense преодолевают барьеры внедрения аналитики, выходя за рамки информационной п...
Mode Analytics
mode.com
Mode — это первая платформа BI, которая использует методы работы современных групп обработки данных, что позволяет руководителям данных проводить более эффективный и эффективный анализ, а также повышать зрелость данных за счет настоящего самообслуживания. Являясь уровнем единого интеллекта, Mode мак...
Hex
hex.tech
Hex — это платформа для совместной аналитики и анализа данных. Он сочетает в себе блокноты кода, приложения для обработки данных и управление знаниями, что упрощает использование данных и обмен результатами. Hex объединяет лучшее из блокнотов, бизнес-аналитики и документов в единый пользовательский ...
Geckoboard
geckoboard.com
Geckoboard — это простой инструмент для создания и обмена бизнес-панелями в реальном времени. Geckoboard, созданный для того, чтобы помочь руководителям групп получать актуальные данные для своей команды и всей организации, напрямую интегрируется с более чем 80 различными инструментами и сервисами, ...
SalesRabbit
salesrabbit.com
Программное обеспечение SalesRabbit помогает командам продаж на местах работать быстрее и эффективнее. Их решения решают все основные проблемы торговых организаций с помощью цифровых инструментов. Такие функции, как управление потенциальными клиентами и областями, отслеживание эффективности работы п...
Elastic Cloud
elastic.co
Корпоративный поиск, наблюдаемость и безопасность в облаке. Быстро и легко находите информацию, получайте ценную информацию и защищайте свои инвестиции в технологии независимо от того, используете ли вы Amazon Web Services, Microsoft Azure или Google Cloud.
Cluvio
cluvio.com
С Cluvio вы можете выполнять SQL-запросы к своей базе данных и визуализировать результаты в виде красивых интерактивных информационных панелей, которыми можно легко поделиться с вашей командой. Cluvio поддерживает все основные базы данных SQL, такие как Postgres, MySQL, Redshift, Athena, BigQuery, S...
Reportei
reportei.com
Создавайте отчеты и информационные панели по социальным сетям и цифровому маркетингу всего за 3 секунды. Просматривайте все свои основные показатели из Instagram, Facebook, метаобъявлений, YouTube, TikTok, LinkedIn, Google Analytics, Google Ads, Mailchimp, Hotmart, RD Station, Active Campaign, Phon...
Cyfe
cyfe.com
Cyfe, Inc. — компания-разработчик облачных приложений самообслуживания для бизнес-аналитики, расположенная в Лос-Анджелесе, Калифорния. Компания известна созданием приложения бизнес-панели, предназначенного для анализа, преобразования и составления отчетов о данных из различных интегрированных источ...
TravelTime
traveltime.com
TravelTime — это API, который позволяет рассчитывать время в пути любым видом транспорта до тысяч мест за миллисекунды. Он используется в корпоративном поиске и геолокации.
NVivo
qsrinternational.com
Откройте возможности для анализа с помощью программного обеспечения для качественного анализа данных. Узнайте больше о своих данных качественных и смешанных методов с помощью NVivo 14, ведущего решения для качественного анализа данных. С помощью NVivo 14 вы можете задавать сложные вопросы о своих да...
GoodData
gooddata.com
GoodData — это ведущая облачная платформа данных и аналитики, которая позволяет организациям по всему миру принимать решения на основе данных на основе искусственного интеллекта. Благодаря платформе, которая использует потенциал автоматизации и искусственного интеллекта, GoodData дает своим клиентам...
DashThis
dashthis.com
Если вы ищете инструмент для создания отчетов по цифровому маркетингу ТОЛЬКО с теми функциями, которые вам нужны, и без каких-либо сложных «лишних» вещей, DashThis для вас! Мы интегрируемся с более чем 30 источниками данных, а для всего остального есть наш отличный файловый менеджер CSV, который пом...
Vaizle
vaizle.com
Vaizle — это пакет маркетинговой аналитики, предназначенный для расширения возможностей менеджеров по маркетингу и маркетинговых агентств. Это помогает компаниям визуализировать сложные данные маркетингового анализа и принимать обоснованные решения на основе данных. Пакет предлагает набор функций дл...
Radar
radar.com
Инфраструктура местоположения для каждого продукта и услуги. Самые инновационные компании используют SDK и API определения местоположения Radar для обеспечения возможности определения местоположения на сотнях миллионов устройств по всему миру.
Geo Targetly
geotargetly.com
Геотаргетинг посетителей вашего сайта с помощью наших инструментов геотаргетинга. Перенаправляйте посетителей или показывайте контент по стране, штату и городу, используя их геолокацию по IP.
Reportz
reportz.io
Reportz — это инструмент для создания отчетов в режиме реального времени на основе информационной панели для компаний, агентств и фрилансеров цифрового маркетинга, который может помочь автоматизировать процессы отчетности клиентов. Установите правильные ключевые показатели эффективности и позвольте ...