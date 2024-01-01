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Программное обеспечение для бизнес-аналитики - Самые популярные приложения - Боливия
Внедрение аналитического программного обеспечения стало ключевым направлением для бизнеса в условиях его цифровой эволюции, при этом основное внимание уделяется развертыванию инструментов бизнес-аналитики (BI). Эти решения BI играют решающую роль в предоставлении понимания ландшафта данных компании. Обеспечивая визуализацию и понимание бизнес-данных, они дают сотрудникам возможность принимать обоснованные решения, которые приводят к положительным результатам для компании. Учитывая огромный объем данных, доступных сегодня предприятиям, интеграция той или иной формы программного обеспечения BI стала практически необходимой для улучшения понимания и практической реализации таких данных.
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Canva
canva.com
Canva — это платформа графического дизайна, которая позволяет пользователям создавать графику, презентации, плакаты, документы и другой визуальный контент для социальных сетей. Пользователи могут выбирать из множества профессиональных шаблонов, редактировать дизайны и загружать свои собственные фото...
Genially
genial.ly
Genially — мировой лидер в области интерактивных визуальных коммуникаций. Используйте Genially в качестве универсального онлайн-инструмента для создания потрясающих презентаций, интерактивных изображений, инфографики, досье, викторин, резюме и т. д. и обогащайте их интерактивными и анимационными эфф...
Kittl
kittl.com
Kittl AI — это инструмент дизайна, который использует модели глубокого обучения, которые понимают текст пользователя и преобразуют его в визуально привлекательные изображения или клипарты за считанные секунды. Инструмент идеально подходит для создания дизайна, будь то привлекательный дизайн товаров...
Litmaps
litmaps.com
Litmaps — это инструмент для открытия исследований, который сочетает в себе интерактивные карты цитирования, современные инструменты поиска и целевые обновления, помогающие исследователям и группам исследований и разработок разобраться в обширном научном массиве. Он может визуализировать тему вашего...
Infogram
infogram.com
Infogram — простой в использовании инструмент для создания инфографики и диаграмм. Создавайте и делитесь красивой инфографикой, онлайн-отчетами и интерактивными картами. Сделайте здесь свой собственный.
Looker Studio
cloud.google.com
Looker Studio, ранее известная как Google Data Studio, — это онлайн-инструмент для преобразования данных в настраиваемые информативные отчеты и информационные панели, представленный Google 15 марта 2016 года как часть корпоративного пакета Google Analytics 360. Раскройте потенциал своих данных с по...
Tableau
tableau.com
Tableau — это аналитическая платформа, которая меняет способы использования данных для решения проблем, позволяя людям и организациям максимально эффективно использовать свои данные. Tableau — это самая широкая и глубокая платформа комплексных данных и аналитики. Обеспечьте ответственное использован...
Looker
looker.com
Looker заново изобретает бизнес-аналитику для современной компании. Looker работает так же, как Интернет: его уникальный язык моделирования на основе браузера позволяет любому сотруднику использовать работу ваших лучших аналитиков данных. Работая на 100% в базе данных, Looker использует новейшие и с...
Flourish
flourish.studio
Красивая и простая визуализация данных и рассказывание историй
Zoho Analytics
zoho.com
Программное обеспечение для бизнес-аналитики и аналитики. Zoho Analytics — это программное обеспечение самообслуживания для бизнес-аналитики и анализа данных, которое позволяет вам визуально анализировать ваши данные, создавать потрясающие визуализации данных и обнаруживать скрытую информацию за сч...
Grow
grow.com
Grow — это полнофункциональная платформа бизнес-аналитики (BI) без программирования, которая позволяет каждому сотруднику вашей организации принимать решения на основе данных. Объединив ETL, хранилища данных и визуализацию в одной простой в использовании платформе, любая организация может подключить...
Rose AI
rose.ai
Rose — это инструмент на базе искусственного интеллекта, который оптимизирует процесс исследования данных, предлагая эффективное решение для поиска, очистки, визуализации и преобразования данных. Уделяя особое внимание простоте использования, Rose использует передовые LLM с открытым исходным кодом ...
Visme
visme.co
Visme — это универсальная платформа, позволяющая профессионалам, не связанным с дизайном, из ведущих компаний изменить способы создания, обмена и публикации привлекательных презентаций, документов, визуальных отчетов, визуализации данных и других визуальных форматов за меньшее время. Пользователи из...
SafetyCulture
safetyculture.com
SafetyCulture — это мобильная операционная платформа, которая дает вам знания, инструменты и процессы, необходимые для безопасной работы, соответствия более высоким стандартам и улучшения с каждым днем, предлагая лучший способ работы. То, что начиналось как приложение с цифровым контрольным списком,...
Scribble Maps
scribblemaps.com
Простое в использовании онлайн-решение для визуализации ГИС и веб-карт. Аннотируйте карты, рисуйте территории, фильтруйте данные, анализируйте данные, оптимизируйте маршруты и многое другое. Отлично подходит для команд, которым необходимо управлять большим количеством карт и создавать их. Низкая пот...
ArcGIS Online
arcgis.com
ArcGIS Online — облачное программное обеспечение для создания и публикации интерактивных веб-карт. Составляйте карту и взаимодействуйте с данными о вашем местоположении Создавайте интерактивные веб-карты с помощью ArcGIS Online, веб-картографического программного обеспечения Esri. Получите новые п...
Metabase
metabase.com
Самый быстрый и простой способ поделиться данными и аналитикой внутри вашей компании. Сервер бизнес-аналитики с открытым исходным кодом, который вы можете установить за 5 минут и который подключается к MySQL, PostgreSQL, MongoDB и многим другим! Любой может использовать его для создания диаграмм, ин...
AgencyAnalytics
agencyanalytics.com
AgencyAnalytics — единственная платформа отчетности, разработанная специально для маркетинговых агентств. Простая в использовании платформа экономит ваше время, улучшает процессы отчетности и впечатляет ваших клиентов информативными отчетами и интерактивными настраиваемыми маркетинговыми информацион...
Domo
domo.com
Domo использует данные для всех, чтобы они могли увеличить свое влияние на бизнес. Наша облачная платформа обработки данных выходит за рамки традиционной бизнес-аналитики и аналитики, делая данные видимыми и пригодными для принятия мер с помощью удобных панелей мониторинга и приложений. Опираясь на ...
Mapbox
mapbox.com
Mapbox — это платформа для определения местоположения в режиме реального времени, которую предпочитают более 4 миллионов разработчиков. Mapbox предоставляет точные данные о местоположении и гибкие инструменты разработчика, которые позволяют любому бизнесу добавлять геопространственные функции в свои...
Venngage
venngage.com
Venngage — это платформа информационного дизайна, которая предоставляет ряд шаблонов, специально предназначенных для b2b, которые позволяют легко и без дизайнера передавать сложную информацию внутри и за пределами вашей организации. Продукт Venngage предоставляет привлекательные визуальные материалы...
Observable
observablehq.com
Observable — это комплексное решение, которое помогает разработчикам создавать и развертывать выразительные и производительные приложения для работы с данными, информационные панели и отчеты. В отличие от устаревших инструментов BI, Observable позволяет разработчикам создавать информационные панели ...
Whatagraph
whatagraph.com
У маркетологов есть несколько маркетинговых источников, сотни текущих кампаний, а также клиенты или заинтересованные стороны, которыми можно управлять и отчитываться перед ними. Это непростая задача — соединить все данные, обработать их, получить ценную информацию и продемонстрировать рентабельность...
Sisense
sisense.com
Sisense выходит за рамки традиционной бизнес-аналитики, предоставляя организациям возможность повсеместно внедрять аналитику, встроенную в приложения и рабочие процессы как для клиентов, так и для сотрудников. Клиенты Sisense преодолевают барьеры внедрения аналитики, выходя за рамки информационной п...
Grist
getgrist.com
Grist сочетает в себе лучшее из электронных таблиц, баз данных и конструкторов приложений. Используя знакомый интерфейс электронных таблиц, организуйте свою информацию в виде реляционной базы данных и создавайте информационные панели с возможностью перетаскивания за считанные минуты. Получите максим...
Mode Analytics
mode.com
Mode — это первая платформа BI, которая использует методы работы современных групп обработки данных, что позволяет руководителям данных проводить более эффективный и эффективный анализ, а также повышать зрелость данных за счет настоящего самообслуживания. Являясь уровнем единого интеллекта, Mode мак...
GeoComply
geocomply.com
Компания GeoComply, основанная в 2011 году, предоставляет решения для предотвращения мошенничества и кибербезопасности, которые обнаруживают мошенничество с местоположением и помогают подтвердить истинную цифровую личность пользователя. Решения компании по борьбе с мошенничеством и соблюдением требо...
Nearmap
nearmap.com
Изучите карты с высоты птичьего полета, качество которых лучше, чем у спутниковых изображений и 3D-данных, а также автоматизированную аналитику для правительств и предприятий.
Hex
hex.tech
Hex — это платформа для совместной аналитики и анализа данных. Он сочетает в себе блокноты кода, приложения для обработки данных и управление знаниями, что упрощает использование данных и обмен результатами. Hex объединяет лучшее из блокнотов, бизнес-аналитики и документов в единый пользовательский ...
Databox
databox.com
Databox — это простая в использовании платформа бизнес-аналитики для растущего бизнеса. Это позволяет вам легко централизовать ваши данные, чтобы вы могли просматривать состояние всей вашей компании в одном месте. Затем это поможет вам использовать ваши данные для принятия более эффективных решений ...
Geckoboard
geckoboard.com
Geckoboard — это простой инструмент для создания и обмена бизнес-панелями в реальном времени. Geckoboard, созданный для того, чтобы помочь руководителям групп получать актуальные данные для своей команды и всей организации, напрямую интегрируется с более чем 80 различными инструментами и сервисами, ...
SalesRabbit
salesrabbit.com
Программное обеспечение SalesRabbit помогает командам продаж на местах работать быстрее и эффективнее. Их решения решают все основные проблемы торговых организаций с помощью цифровых инструментов. Такие функции, как управление потенциальными клиентами и областями, отслеживание эффективности работы п...
Elastic Cloud
elastic.co
Корпоративный поиск, наблюдаемость и безопасность в облаке. Быстро и легко находите информацию, получайте ценную информацию и защищайте свои инвестиции в технологии независимо от того, используете ли вы Amazon Web Services, Microsoft Azure или Google Cloud.
Reportei
reportei.com
Создавайте отчеты и информационные панели по социальным сетям и цифровому маркетингу всего за 3 секунды. Просматривайте все свои основные показатели из Instagram, Facebook, метаобъявлений, YouTube, TikTok, LinkedIn, Google Analytics, Google Ads, Mailchimp, Hotmart, RD Station, Active Campaign, Phon...
Placer.ai
placer.ai
Placer.ai расскажет вам историю любого места. Данные о посещаемости Placer.ai позволяют измерять посещаемость, просматривать тенденции, сравнивать конкуренцию, находить новую аудиторию, а также находить и выигрывать идеального арендатора или недвижимость. Розничные торговцы, специалисты CRE, компани...
Cluvio
cluvio.com
С Cluvio вы можете выполнять SQL-запросы к своей базе данных и визуализировать результаты в виде красивых интерактивных информационных панелей, которыми можно легко поделиться с вашей командой. Cluvio поддерживает все основные базы данных SQL, такие как Postgres, MySQL, Redshift, Athena, BigQuery, S...
IPinfo
ipinfo.io
Мы являемся надежным источником информации об IP-адресах, обрабатывая 40 миллиардов запросов API геолокации IP в месяц для более чем 1000 компаний и более 100 000 разработчиков.
Cyfe
cyfe.com
Cyfe, Inc. — компания-разработчик облачных приложений самообслуживания для бизнес-аналитики, расположенная в Лос-Анджелесе, Калифорния. Компания известна созданием приложения бизнес-панели, предназначенного для анализа, преобразования и составления отчетов о данных из различных интегрированных источ...
IP GeoLocation
ipgeolocation.io
Бесплатный API-интерфейс геолокации IP и точная база данных поиска IP-адресов. Бесплатный IP-API предоставляет информацию о стране, городе, штате, провинции, местной валюте, широте и долготе, сведениях о компании, поиске интернет-провайдера, языке, почтовом индексе, телефонном коде страны, информаци...
GoodData
gooddata.com
GoodData — это ведущая облачная платформа данных и аналитики, которая позволяет организациям по всему миру принимать решения на основе данных на основе искусственного интеллекта. Благодаря платформе, которая использует потенциал автоматизации и искусственного интеллекта, GoodData дает своим клиентам...
NVivo
qsrinternational.com
Откройте возможности для анализа с помощью программного обеспечения для качественного анализа данных. Узнайте больше о своих данных качественных и смешанных методов с помощью NVivo 14, ведущего решения для качественного анализа данных. С помощью NVivo 14 вы можете задавать сложные вопросы о своих да...
TravelTime
traveltime.com
TravelTime — это API, который позволяет рассчитывать время в пути любым видом транспорта до тысяч мест за миллисекунды. Он используется в корпоративном поиске и геолокации.
Vaizle
vaizle.com
Vaizle — это пакет маркетинговой аналитики, предназначенный для расширения возможностей менеджеров по маркетингу и маркетинговых агентств. Это помогает компаниям визуализировать сложные данные маркетингового анализа и принимать обоснованные решения на основе данных. Пакет предлагает набор функций дл...
DashThis
dashthis.com
Если вы ищете инструмент для создания отчетов по цифровому маркетингу ТОЛЬКО с теми функциями, которые вам нужны, и без каких-либо сложных «лишних» вещей, DashThis для вас! Мы интегрируемся с более чем 30 источниками данных, а для всего остального есть наш отличный файловый менеджер CSV, который пом...
Radar
radar.com
Инфраструктура местоположения для каждого продукта и услуги. Самые инновационные компании используют SDK и API определения местоположения Radar для обеспечения возможности определения местоположения на сотнях миллионов устройств по всему миру.
Cube
cubeanywhere.com
Информация, необходимая для управления вашим бизнесом! Учитывая стоимость проекта, время и расходы в режиме реального времени, управлять проектами, задачами и клиентами очень просто. Получайте подробные интерактивные диаграммы на уровне члена команды, проекта, клиента и компании. Мы знаем, что ваш б...
Geo Targetly
geotargetly.com
Геотаргетинг посетителей вашего сайта с помощью наших инструментов геотаргетинга. Перенаправляйте посетителей или показывайте контент по стране, штату и городу, используя их геолокацию по IP.
Jet Admin
jetadmin.io
Представляем JetAdmin: ваш мощный инструмент для создания внутренних инструментов и клиентских порталов без программирования! Откройте будущее разработки программного обеспечения с помощью JetAdmin, вашего идеального конструктора без кода для создания внутренних инструментов и привлекательных клиент...
PopSQL
popsql.com
PopSQL — это эволюция устаревших редакторов SQL, таких как DataGrip, DBeaver, Postico. Мы предоставляем красивый, современный редактор SQL для команд, ориентированных на данные, которые хотят сэкономить время, повысить точность данных, быстрее нанимать новых сотрудников и быстрее предоставлять анали...
Chartbrew
chartbrew.com
Chartbrew — это веб-приложение с открытым исходным кодом, которое может напрямую подключаться к базам данных и API и использовать данные для создания красивых диаграмм. Он включает в себя построитель диаграмм, редактируемые информационные панели, встраиваемые диаграммы, редактор запросов и запросов,...
Reportz
reportz.io
Reportz — это инструмент для создания отчетов в режиме реального времени на основе информационной панели для компаний, агентств и фрилансеров цифрового маркетинга, который может помочь автоматизировать процессы отчетности клиентов. Установите правильные ключевые показатели эффективности и позвольте ...
Glympse
corp.glympse.com
Glympse — пионер в области технологий определения местоположения и ведущая платформа отслеживания геолокации со встроенными уведомлениями и средствами связи для клиентов. Мы предоставляем лучшую в своем классе технологию определения местоположения для сбора, обработки и обработки данных для прогнозн...
IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics выступает в качестве вашего надежного второго пилота для бизнеса, чтобы сделать вас умнее, быстрее и увереннее в принятии решений на основе данных. IBM Cognos Analytics дает каждому пользователю — будь то специалист по данным, бизнес-аналитик или специалист, не связанный с ИТ, —...
Aiven
aiven.io
Выступая в качестве центрального узла для всех потребностей баз данных, Aiven предлагает услуги реляционных и нереляционных баз данных, а также пакет визуализации и брокер сообщений с высокой пропускной способностью. Наше предложение услуг включает Kafka, PostgreSQL, MySQL, Opensearch, Elasticsearch...
GeoPostcodes
geopostcodes.com
По-настоящему глобальный локальный набор данных, содержащий все почтовые индексы, географические границы и данные об улицах для 247 стран. Он обновляется еженедельно, чтобы поддерживать высочайшее качество данных, включая такие сложные страны, как Китай, Бразилия, Россия и Великобритания. База данны...
Mapify IoT
mapify.ai
Mapify — это комплексная платформа для управления и обработки геопространственных данных в реальном времени, а также для получения аналитической информации в реальном времени. С Mapify вы можете быстро создавать свои решения и использовать их в «умных городах», IoT и «Индустрии 4.0». Мы заполняем пр...
datapine
datapine.com
datapine — это универсальное программное обеспечение для бизнес-аналитики, которое позволяет каждому исследовать, визуализировать, отслеживать и делиться своими данными, как никогда раньше!
ATLAS.ti
atlasti.com
ATLAS.ti, используемый как брендами, так и учеными, позволяет любому анализировать данные и получать ценную информацию — независимо от того, в каком секторе вы работаете. От задач базового анализа до самых глубоких исследовательских проектов: с помощью ATLAS.ti вы можете легко разблокировать практич...
Mapline
mapline.com
Подключите свои данные к реальному миру. За считанные секунды вы можете загрузить свои данные, просмотреть их на карте, создать маршруты, создать диаграммы и отчеты и объединить все это на визуальной информационной панели. Используя наши мощные аналитические инструменты, создайте новые способы визуа...