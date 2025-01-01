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Программное обеспечение для обмена мгновенными сообщениями для бизнеса
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Программное обеспечение для обмена мгновенными сообщениями для бизнеса - Самые популярные приложения

Программное обеспечение для обмена мгновенными сообщениями для бизнеса функционирует как инструмент внутренней связи для компаний через приложение для обмена текстовыми сообщениями. Это программное обеспечение поддерживает прямой обмен сообщениями один на один, а также групповой и командный обмен сообщениями. Быстрый характер обмена мгновенными сообщениями устраняет необходимость в пересылке электронных писем по простым вопросам или проблемам, предлагая выделенное пространство для быстрого обращения к коллегам, не прибегая к неформальным методам, таким как личные текстовые сообщения по телефону. Компании всех размеров и типов используют бизнес-решения для обмена мгновенными сообщениями либо вместе с другими продуктами, либо посредством интеграции. Эти инструменты часто встроены в другое программное обеспечение, например, в корпоративную сеть сотрудников или платформы взаимодействия. Тем не менее, доступны многочисленные автономные решения для обмена мгновенными сообщениями для бизнеса, предлагающие широкие возможности интеграции с различными другими категориями.

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Zoom

Zoom

zoom.us

Zoom — программа для видеоконференций, позволяющая общаться с участниками онлайн на разных устройствах. Поддерживает до 100 участников с ограничением по времени.

Microsoft Teams

Microsoft Teams

microsoft.com

Microsoft Teams - платформа для общения и сотрудничества, объединяющая чат, видео встречи и интеграцию приложений.

Slack

Slack

slack.com

Slack - это платформа для бизнес-коммуникации, позволяющая обмениваться сообщениями, создавать каналы и интегрироваться с другими приложениями.

Otter

Otter

otter.ai

Otter - умное приложение для записи заметок, которое синхронизирует аудиозаписи, транскрипцию и идентификацию говорящих для ведения важных разговоров.

ClickUp

ClickUp

clickup.com

ClickUp - это облачная платформа для управления проектами, предлагающая инструменты для планирования, организации и сотрудничества в командах.

monday.com

monday.com

monday.com

Monday.com — инструмент управления проектами, позволяющий организациям эффективно управлять задачами, проектами и сотрудничеством команд.

Intercom

Intercom

intercom.com

Intercom - это платформа для обслуживания клиентов, которая объединяет автоматизацию и человеческую поддержку для улучшения взаимодействия с клиентами и оптимизации процессов.

Odoo

Odoo

odoo.com

Odoo - это программное обеспечение для управления бизнесом, включая CRM, бухгалтерию, управление проектами и запасами.

Zoho Cliq

Zoho Cliq

zoho.com

Zoho Cliq — это платформа для делевой коммуникации, позволяющая организовывать чаты, видеозвонки и обмен файлами для повышения продуктивности команд.

Verizon

Verizon

verizon.com

Приложение Verizon позволяет пользователям управлять учетными записями и услугами, оплачивать счета, переключать планы и получать поддержку.

Basecamp

Basecamp

basecamp.com

Basecamp — платформа для управления проектами, обеспечивающая централизованную коммуникацию, задачи и обмен файлами для удаленных команд.

Workplace

Workplace

workplace.com

Workplace - это платформа для коммуникации и совместной работы, обеспечивающая общение и сотрудничество сотрудников, работающих как в офисе, так и удаленно.

Element

Element

element.io

Element - это безопасная платформа для общения, основанная на децентрализованном протоколе Matrix, предлагающая чат, видеозвонки и управление данными.

FuseBase

FuseBase

nimbusweb.me

FuseBase - это платформа для сотрудничества с клиентами, которая упрощает управление проектами и общение через клиентские порталы и инструменты ИИ.

Microsoft Kaizala

Microsoft Kaizala

microsoft.com

Microsoft Kaizala — это мобильное приложение для общения в больших группах и управления рабочими процессами.

Spike

Spike

spikenow.com

Spike - приложение для управления электронной почтой, чатом и совместной работой в едином интерфейсе, упрощающее общение и сотрудничество для пользователей и команд.

Bitrix24

Bitrix24

bitrix24.com

Bitrix24 – это облачная платформа для управления проектами, CRM, создания сайтов и интернет-магазинов, а также коммуникации и автоматизации бизнес-процессов.

WorkJam

WorkJam

workjam.com

WorkJam - платформа для управления рабочими процессами сотрудников без рабочего места, улучшает общение, управление задачами и обучение.

Chatwork

Chatwork

chatwork.com

Chatwork — это приложение для группового чата, которое позволяет безопасно обмениваться сообщениями, управлять задачами, проводить видеоконференции и делиться файлами.

Webex

Webex

webex.com

Webex Webinars - платформа для вебинаров, позволяющая проводить интерактивные мероприятия с участниками до 100,000 человек и поддержкой многопоточности.

RingCentral

RingCentral

ringcentral.com

RingCentral Contact Center — это омниканальное решение для взаимодействия с клиентами, включая голосовые и цифровые каналы, а также инструменты для самообслуживания.

Lark

Lark

larksuite.com

Lark - это платформа для совместной работы, объединяющая чаты, документы, задачи и видеозвонки для эффективного выполнения рабочих процессов.

Workplace Chat

Workplace Chat

workplace.com

Workplace Chat - это приложение для общения и сотрудничества, позволяющее командам обмениваться сообщениями и файлами в группах и личных чатах.

Teamwork

Teamwork

teamwork.com

Teamwork — платформа для управления проектами, позволяющая командам планировать, отслеживать и управлять задачами и ресурсами.

Keeper

Keeper

keepersecurity.com

Keeper — это приложение для управления паролями и защиты конфиденциальной информации с возможностями генерации паролей и безопасного обмена данными.

Beekeeper

Beekeeper

beekeeper.io

Пчеловод - это мобильное приложение для общения и автоматизации процессов, предназначенное для работников без рабочего места в разных отраслях.

IRCClou‪d‬

IRCClou‪d‬

irccloud.com

IRCCloud - современный клиент IRC, который обеспечивает синхронизацию и уведомления на мобильных и веб-приложениях для общения на различных платформах.

Copilot

Copilot

copilot.com

Приложение Copilot предоставляет бизнесу решения для общения с клиентами, платежей, обмена файлами и управления контрактами через единый портал.

Mattermost

Mattermost

mattermost.com

Mattermost - платформа с открытым исходным кодом для безопасного совместного управления проектами и коммуникацией в командах разработчиков.

Chatway

Chatway

chatway.app

Chatway — приложение для живого чата, позволяющее работать с клиентами в реальном времени и обеспечивающее поддержку на веб-сайтах через настраиваемые виджеты.

Nifty

Nifty

nifty.pm

Nifty — это приложение для управления проектами, объединяющее задачи, цели, документы и общение в одном месте для повышения продуктивности команд.

Blink

Blink

joinblink.com

Blink – это платформа для сотрудников, улучшающая коммуникацию и взаимодействие, объединяющая ресурсы и инструменты в одном приложении.

Threema Work

Threema Work

threema.ch

Threema Work - безопасный мессенджер для бизнеса, обеспечивающий шифрование, управление пользователями и совместимость с GDPR.

Rocket.Chat

Rocket.Chat

rocket.chat

Rocket.Chat - это платформа для безопасного сотрудничества и обмена сообщениями в реальном времени, обеспечивающая контроль над данными и высокой степенью настройки.

Missive

Missive

missiveapp.com

Missive – приложение для управления командными почтовыми ящиками и чатом, объединившее общение и автоматизацию рабочих процессов.

ProofHub

ProofHub

proofhub.com

ProofHub — облачная платформа для управления проектами и командного сотрудничества с возможностями аннотации, отслеживания задач и интеграции с другими инструментами.

Gitter

Gitter

gitter.im

Gitter — это платформа для мгновенного обмена сообщениями и чатов для разработчиков GitHub и GitLab, позволяющая создавать публичные и приватные чаты для репозиториев.

Speakap

Speakap

speakap.com

Speakap - платформа для общения, обеспечивающая связь и информацию для сотрудников, позволяющая работать как на мобильных, так и на настольных устройствах.

Moxo

Moxo

moxo.com

Moxo - это платформа для управления проектами и взаимодействиями с клиентами, партнерами и поставщиками, упрощая рабочие процессы и улучшая организацию.

Pumble

Pumble

pumble.com

Pumble — бесплатное приложение для командного чата, позволяющее сотрудничать без ограничений по количеству пользователей и доступом к неограниченной истории чатов.

Stackfield

Stackfield

stackfield.com

Stackfield - это инструмент для совместной работы и управления проектами, предлагающий задачи, видеоконференции и совместную работу в документах с высоким уровнем безопасности.

Hive

Hive

hive.com

Hive — это платформа для управления проектами, позволяющая командам эффективно назначать задачи, отслеживать дедлайны и общаться в реальном времени.

Happeo

Happeo

happeo.com

Happeo — интранет-платформа для управления знаниями и внутренними коммуникациями в компаниях, с инструментами для совместной работы и интеграций.

Front

Front

front.com

Front — это платформа для обслуживания клиентов, которая централизует общение и улучшает командную работу, используя автоматизацию и аналитику.

Zulip

Zulip

zulip.com

Zulip — это платформа для группового чата с открытым исходным кодом, поддерживающая потоковые разговоры и интеграции с различными инструментами.

Twist

Twist

twist.com

Twist — это приложение для командной коммуникации, позволяющее организовать разговоры и асинхронное общение без необходимости немедленного ответа.

Jostle

Jostle

jostle.us

Jostle - это платформа для внутренней связи и взаимодействия сотрудников, обеспечивающая доступ к новостям, событиям и информации о коллегах.

Flock

Flock

flock.com

Flock — это приложение для общения и совместной работы, позволяющее командам управлять задачами, общаться и интегрироваться с другими инструментами.

Vowel

Vowel

vowel.com

Vowel — это инструмент для видеоконференций с функциями автоматического суммирования встреч и транскрипции, который помогает командам работать эффективно и совместно.

Hibox

Hibox

hibox.co

Hibox — это инструмент управления задачами, который объединяет командную работу, планирование и коммуникацию в одном приложении.

Trengo

Trengo

trengo.com

Trengo - это платформа для общения с клиентами, объединяющая несколько каналов и упрощающая управление запросами командой.

Diligent Director

Diligent Director

diligent.com

Приложение Diligent Director поддерживает эффективное управление для советов и лидеров, предлагая инструменты для работы с повестками, голосования и документами.

Prokeep

Prokeep

prokeep.com

Prokeep - это программное обеспечение для управления взаимодействием с клиентами, помогающее оптовым дистрибьюторам улучшать связь и увеличивать продажи.

Chanty

Chanty

chanty.com

Chanty - облачная платформа для совместной работы, объединяющая общение, управление проектами и автоматизацию для эффективного сотрудничества команд.

Nucleus

Nucleus

nucleusapp.io

Приложение Nucleus объединяет рабочую коммуникацию: встречи, сообщения, задачи, заметки и документы на одной платформе для повышения продуктивности.

uShare.to

uShare.to

web.ushare.to

uShare.to - приложение для командного общения, включая групповые чаты, видеоконференции, совместные документы и взаимодействие с клиентами.

Grape Messenger

Grape Messenger

chatgrape.com

Grape - это приложение для безопасного общения команд на всех устройствах с доступом к данным компании в одном месте.

Kimoby

Kimoby

kimoby.com

Kimoby - облачная платформа для обмена сообщениями, упрощает взаимодействие между бизнесом и клиентами через SMS-уведомления и автоматизацию.

Fleep

Fleep

fleep.io

Приложение Fleep позволяет общаться внутри и между организациями, предлагая функции обмена сообщениями, файлами и управления задачами.

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Программное обеспечение для обмена мгновенными сообщениями для бизнеса - Самые популярные приложения - WebCatalog