Программное обеспечение для обмена мгновенными сообщениями для бизнеса - Самые популярные приложения

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Программное обеспечение для обмена мгновенными сообщениями для бизнеса функционирует как инструмент внутренней связи для компаний через приложение для обмена текстовыми сообщениями. Это программное обеспечение поддерживает прямой обмен сообщениями один на один, а также групповой и командный обмен сообщениями. Быстрый характер обмена мгновенными сообщениями устраняет необходимость в пересылке электронных писем по простым вопросам или проблемам, предлагая выделенное пространство для быстрого обращения к коллегам, не прибегая к неформальным методам, таким как личные текстовые сообщения по телефону. Компании всех размеров и типов используют бизнес-решения для обмена мгновенными сообщениями либо вместе с другими продуктами, либо посредством интеграции. Эти инструменты часто встроены в другое программное обеспечение, например, в корпоративную сеть сотрудников или платформы взаимодействия. Тем не менее, доступны многочисленные автономные решения для обмена мгновенными сообщениями для бизнеса, предлагающие широкие возможности интеграции с различными другими категориями.
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Zoom
zoom.us
Zoom — программа для видеоконференций, позволяющая общаться с участниками онлайн на разных устройствах. Поддерживает до 100 участников с ограничением по времени.
Microsoft Teams
microsoft.com
Microsoft Teams - платформа для общения и сотрудничества, объединяющая чат, видео встречи и интеграцию приложений.
Slack
slack.com
Slack - это платформа для бизнес-коммуникации, позволяющая обмениваться сообщениями, создавать каналы и интегрироваться с другими приложениями.
Otter
otter.ai
Otter - умное приложение для записи заметок, которое синхронизирует аудиозаписи, транскрипцию и идентификацию говорящих для ведения важных разговоров.
ClickUp
clickup.com
ClickUp - это облачная платформа для управления проектами, предлагающая инструменты для планирования, организации и сотрудничества в командах.
monday.com
monday.com
Monday.com — инструмент управления проектами, позволяющий организациям эффективно управлять задачами, проектами и сотрудничеством команд.
Intercom
intercom.com
Intercom - это платформа для обслуживания клиентов, которая объединяет автоматизацию и человеческую поддержку для улучшения взаимодействия с клиентами и оптимизации процессов.
Odoo
odoo.com
Odoo - это программное обеспечение для управления бизнесом, включая CRM, бухгалтерию, управление проектами и запасами.
Zoho Cliq
zoho.com
Zoho Cliq — это платформа для делевой коммуникации, позволяющая организовывать чаты, видеозвонки и обмен файлами для повышения продуктивности команд.
Verizon
verizon.com
Приложение Verizon позволяет пользователям управлять учетными записями и услугами, оплачивать счета, переключать планы и получать поддержку.
Basecamp
basecamp.com
Basecamp — платформа для управления проектами, обеспечивающая централизованную коммуникацию, задачи и обмен файлами для удаленных команд.
Workplace
workplace.com
Workplace - это платформа для коммуникации и совместной работы, обеспечивающая общение и сотрудничество сотрудников, работающих как в офисе, так и удаленно.
Element
element.io
Element - это безопасная платформа для общения, основанная на децентрализованном протоколе Matrix, предлагающая чат, видеозвонки и управление данными.
Microsoft Kaizala
microsoft.com
Microsoft Kaizala — это мобильное приложение для общения в больших группах и управления рабочими процессами.
FuseBase
nimbusweb.me
FuseBase - это платформа для сотрудничества с клиентами, которая упрощает управление проектами и общение через клиентские порталы и инструменты ИИ.
Spike
spikenow.com
Spike - приложение для управления электронной почтой, чатом и совместной работой в едином интерфейсе, упрощающее общение и сотрудничество для пользователей и команд.
Bitrix24
bitrix24.com
Bitrix24 – это облачная платформа для управления проектами, CRM, создания сайтов и интернет-магазинов, а также коммуникации и автоматизации бизнес-процессов.
Chatwork
chatwork.com
Chatwork — это приложение для группового чата, которое позволяет безопасно обмениваться сообщениями, управлять задачами, проводить видеоконференции и делиться файлами.
WorkJam
workjam.com
WorkJam - платформа для управления рабочими процессами сотрудников без рабочего места, улучшает общение, управление задачами и обучение.
Webex
webex.com
Webex Webinars - платформа для вебинаров, позволяющая проводить интерактивные мероприятия с участниками до 100,000 человек и поддержкой многопоточности.
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral Contact Center — это омниканальное решение для взаимодействия с клиентами, включая голосовые и цифровые каналы, а также инструменты для самообслуживания.
Lark
larksuite.com
Lark - это платформа для совместной работы, объединяющая чаты, документы, задачи и видеозвонки для эффективного выполнения рабочих процессов.
Workplace Chat
workplace.com
Workplace Chat - это приложение для общения и сотрудничества, позволяющее командам обмениваться сообщениями и файлами в группах и личных чатах.
Teamwork
teamwork.com
Teamwork — платформа для управления проектами, позволяющая командам планировать, отслеживать и управлять задачами и ресурсами.
Keeper
keepersecurity.com
Keeper — это приложение для управления паролями и защиты конфиденциальной информации с возможностями генерации паролей и безопасного обмена данными.
Beekeeper
beekeeper.io
Пчеловод - это мобильное приложение для общения и автоматизации процессов, предназначенное для работников без рабочего места в разных отраслях.
IRCCloud
irccloud.com
IRCCloud - современный клиент IRC, который обеспечивает синхронизацию и уведомления на мобильных и веб-приложениях для общения на различных платформах.
Copilot
copilot.com
Приложение Copilot предоставляет бизнесу решения для общения с клиентами, платежей, обмена файлами и управления контрактами через единый портал.
Mattermost
mattermost.com
Mattermost - платформа с открытым исходным кодом для безопасного совместного управления проектами и коммуникацией в командах разработчиков.
Chatway
chatway.app
Chatway — приложение для живого чата, позволяющее работать с клиентами в реальном времени и обеспечивающее поддержку на веб-сайтах через настраиваемые виджеты.
Blink
joinblink.com
Blink – это платформа для сотрудников, улучшающая коммуникацию и взаимодействие, объединяющая ресурсы и инструменты в одном приложении.
Nifty
nifty.pm
Nifty — это приложение для управления проектами, объединяющее задачи, цели, документы и общение в одном месте для повышения продуктивности команд.
Threema Work
threema.ch
Threema Work - безопасный мессенджер для бизнеса, обеспечивающий шифрование, управление пользователями и совместимость с GDPR.
Rocket.Chat
rocket.chat
Rocket.Chat - это платформа для безопасного сотрудничества и обмена сообщениями в реальном времени, обеспечивающая контроль над данными и высокой степенью настройки.
Missive
missiveapp.com
Missive – приложение для управления командными почтовыми ящиками и чатом, объединившее общение и автоматизацию рабочих процессов.
ProofHub
proofhub.com
ProofHub — облачная платформа для управления проектами и командного сотрудничества с возможностями аннотации, отслеживания задач и интеграции с другими инструментами.
Gitter
gitter.im
Gitter — это платформа для мгновенного обмена сообщениями и чатов для разработчиков GitHub и GitLab, позволяющая создавать публичные и приватные чаты для репозиториев.
Moxo
moxo.com
Moxo - это платформа для управления проектами и взаимодействиями с клиентами, партнерами и поставщиками, упрощая рабочие процессы и улучшая организацию.
Speakap
speakap.com
Speakap - платформа для общения, обеспечивающая связь и информацию для сотрудников, позволяющая работать как на мобильных, так и на настольных устройствах.
Pumble
pumble.com
Pumble — бесплатное приложение для командного чата, позволяющее сотрудничать без ограничений по количеству пользователей и доступом к неограниченной истории чатов.
Stackfield
stackfield.com
Stackfield - это инструмент для совместной работы и управления проектами, предлагающий задачи, видеоконференции и совместную работу в документах с высоким уровнем безопасности.
Hive
hive.com
Hive — это платформа для управления проектами, позволяющая командам эффективно назначать задачи, отслеживать дедлайны и общаться в реальном времени.
Happeo
happeo.com
Happeo — интранет-платформа для управления знаниями и внутренними коммуникациями в компаниях, с инструментами для совместной работы и интеграций.
Front
front.com
Front — это платформа для обслуживания клиентов, которая централизует общение и улучшает командную работу, используя автоматизацию и аналитику.
Zulip
zulip.com
Zulip — это платформа для группового чата с открытым исходным кодом, поддерживающая потоковые разговоры и интеграции с различными инструментами.
Jostle
jostle.us
Jostle - это платформа для внутренней связи и взаимодействия сотрудников, обеспечивающая доступ к новостям, событиям и информации о коллегах.
Twist
twist.com
Twist — это приложение для командной коммуникации, позволяющее организовать разговоры и асинхронное общение без необходимости немедленного ответа.
Flock
flock.com
Flock — это приложение для общения и совместной работы, позволяющее командам управлять задачами, общаться и интегрироваться с другими инструментами.
Hibox
hibox.co
Hibox — это инструмент управления задачами, который объединяет командную работу, планирование и коммуникацию в одном приложении.
Vowel
vowel.com
Vowel — это инструмент для видеоконференций с функциями автоматического суммирования встреч и транскрипции, который помогает командам работать эффективно и совместно.
Trengo
trengo.com
Trengo - это платформа для общения с клиентами, объединяющая несколько каналов и упрощающая управление запросами командой.
Diligent Director
diligent.com
Приложение Diligent Director поддерживает эффективное управление для советов и лидеров, предлагая инструменты для работы с повестками, голосования и документами.
Prokeep
prokeep.com
Prokeep - это программное обеспечение для управления взаимодействием с клиентами, помогающее оптовым дистрибьюторам улучшать связь и увеличивать продажи.
Chanty
chanty.com
Chanty - облачная платформа для совместной работы, объединяющая общение, управление проектами и автоматизацию для эффективного сотрудничества команд.
Nucleus
nucleusapp.io
Приложение Nucleus объединяет рабочую коммуникацию: встречи, сообщения, задачи, заметки и документы на одной платформе для повышения продуктивности.
uShare.to
web.ushare.to
uShare.to - приложение для командного общения, включая групповые чаты, видеоконференции, совместные документы и взаимодействие с клиентами.
Grape Messenger
chatgrape.com
Grape - это приложение для безопасного общения команд на всех устройствах с доступом к данным компании в одном месте.
Kimoby
kimoby.com
Kimoby - облачная платформа для обмена сообщениями, упрощает взаимодействие между бизнесом и клиентами через SMS-уведомления и автоматизацию.
Fleep
fleep.io
Приложение Fleep позволяет общаться внутри и между организациями, предлагая функции обмена сообщениями, файлами и управления задачами.
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