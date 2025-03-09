Найдите подходящее программное обеспечение и услуги.
Превратите веб-сайты в приложения с помощью WebCatalog Desktop и пользуйтесь множеством эксклюзивных приложений для Mac, Windows. Пространства помогают упорядочивать приложения, легко переключаться между аккаунтами и повышать продуктивность.
Программное обеспечение для обмена мгновенными сообщениями для бизнеса функционирует как инструмент внутренней связи для компаний через приложение для обмена текстовыми сообщениями. Это программное обеспечение поддерживает прямой обмен сообщениями один на один, а также групповой и командный обмен сообщениями. Быстрый характер обмена мгновенными сообщениями устраняет необходимость в пересылке электронных писем по простым вопросам или проблемам, предлагая выделенное пространство для быстрого обращения к коллегам, не прибегая к неформальным методам, таким как личные текстовые сообщения по телефону. Компании всех размеров и типов используют бизнес-решения для обмена мгновенными сообщениями либо вместе с другими продуктами, либо посредством интеграции. Эти инструменты часто встроены в другое программное обеспечение, например, в корпоративную сеть сотрудников или платформы взаимодействия. Тем не менее, доступны многочисленные автономные решения для обмена мгновенными сообщениями для бизнеса, предлагающие широкие возможности интеграции с различными другими категориями.
Отправить новое приложение
Zoom
zoom.us
Zoom — программа для видеоконференций, позволяющая общаться с участниками онлайн на разных устройствах. Поддерживает до 100 участников с ограничением по времени.
Slack
slack.com
Slack - это платформа для бизнес-коммуникации, позволяющая обмениваться сообщениями, создавать каналы и интегрироваться с другими приложениями.
Microsoft Teams
microsoft.com
Microsoft Teams - платформа для общения и сотрудничества, объединяющая чат, видео встречи и интеграцию приложений.
monday.com
monday.com
Monday.com — инструмент управления проектами, позволяющий организациям эффективно управлять задачами, проектами и сотрудничеством команд.
Rainbow
openrainbow.com
Решения Rainbow для делового общения — это удобные онлайн-инструменты, предназначенные для поддержки совместной работы, управления временем, безопасности и конфиденциальности.
Assembly
joinassembly.com
Ассамблея-это современная платформа для взаимодействия с ИИ, которая оптимизирует признание, вознаграждения, внутреннее общение и сотрудничество по всей организации. Этот единственный, удобный концентратор предлагает комплексные и универсальные решения для взаимодействия, включая объявления, помощники на рабочем месте, конкурсы, опросы и многое другое. Ассамблея предоставляет обширный каталог вознаграждений, таких как подарочные карты, пользовательские добычи, культурные вознаграждения и благотворительные пожертвования, способствующие культуре рабочего места, где сотрудники чувствуют себя ценными, ценившись и связаны. Мощная аналитика позволяет менеджерам получить представление о настроениях компании, обеспечивая среду, в которой сотрудники чувствуют себя услышанными и понятными. Признайте свою команду значимым способом, согласованные основные ценности с признанием, чтобы поощрять ежедневные объятия командой. Улучшить признание с помощью обширного каталога вознаграждений, включая подарочные карты, индивидуальные добычи, культурные вознаграждения и благотворительные пожертвования. Автоматизируйте вехи и юбилейное признание празднуют день рождения каждого товарища по команде или годовщину с автоматическими индивидуальными криками. Бесплатная интеграция с командами Microsoft и Slack беспрепятственно вовлекается там, где вы уже работаете, с безопасной интеграцией и обновлениями данных в реальном времени. Входные данные один раз для немедленной синхронизации между платформами. Усовершенствование вовлечения сотрудников Используйте обновления генерального директора и исполнительных директоров, различные опросы сотрудников, еженедельные проверки и обследования удовлетворенности для улучшения вовлеченности. Упрощенная внутренняя коммуникация использует инструменты, такие как шаблоны AMA, новостные каналы, шаблоны помощи, групповые каналы, ледоколы, управление идеями, внутренние вики и инструменты встречи для улучшения рабочих процессов связи. Повышение производительности команды используют ежедневные резюме, повестки дня, примечания к собранию, обратную связь с продуктом, списки побед и легкий CRM продаж для повышения производительности. Упростите HR и рекрутинг внедрения опросов о льготах сотрудниках, выходящих интервью, оценках, внутренних рефералах, вопросах интервью и новой обратной связи с наймом, наряду с отслеживанием времени подрядчика и другими шаблонами HR.
Atolia
atolia.com
Быстро и легко начните успешную командную работу с единого цифрового рабочего места. Легко общайтесь посредством видеозвонков и обмена мгновенными сообщениями. Управляйте своими проектами и завершайте их быстрее. Делитесь своими календарями и синхронизируйте их с коллегами. Делитесь и совместно редактируйте свои документы в режиме реального времени. Все это на одной платформе. Несмотря на то, что его очень легко использовать и внедрить (не нужно загружать, не требуется сложная настройка), у нас есть прекрасная команда поддержки, готовая вам помочь. Вишенка на высоте, Атолия в 10 раз дешевле, чем подписка на Slack + Asana + Dropbox + Zoom (все равно отличные инструменты ;))
Basecamp
basecamp.com
Basecamp — платформа для управления проектами, обеспечивающая централизованную коммуникацию, задачи и обмен файлами для удаленных команд.
Beekeeper
beekeeper.io
Пчеловод - это мобильное приложение для общения и автоматизации процессов, предназначенное для работников без рабочего места в разных отраслях.
Bitrix24
bitrix24.com
Bitrix24 – это облачная платформа для управления проектами, CRM, создания сайтов и интернет-магазинов, а также коммуникации и автоматизации бизнес-процессов.
Blink
joinblink.com
Blink – это платформа для сотрудников, улучшающая коммуникацию и взаимодействие, объединяющая ресурсы и инструменты в одном приложении.
Chanty
chanty.com
Chanty - облачная платформа для совместной работы, объединяющая общение, управление проектами и автоматизацию для эффективного сотрудничества команд.
Chatwork
chatwork.com
Chatwork — это приложение для группового чата, которое позволяет безопасно обмениваться сообщениями, управлять задачами, проводить видеоконференции и делиться файлами.
ClickUp
clickup.com
ClickUp - это облачная платформа для управления проектами, предлагающая инструменты для планирования, организации и сотрудничества в командах.
Clinked
clinked.com
Clinked — это облачный клиентский портал и инструмент для совместной работы. Оно позволяет командам, проектным группам и бизнес-клиентам эффективно сотрудничать над документами и файлами в безопасной облачной среде. Мы предлагаем 3 основных варианта портала: 1. Простота (готовый легко настраиваемый портал). 2. Индивидуальный (индивидуальный портал, созданный на основе инфраструктуры Clinked в соответствии с вашими конкретными требованиями). 3. Виртуальная комната данных. Все порталы предлагают широкий спектр функций, некоторые из которых перечислены ниже. Улучшите свой бизнес-имидж * Клиентский портал Clinked может быть настроен и снабжен белой маркировкой. * Используйте свой собственный URL-адрес, например. https://clients.yourcompany.com. * Фирменные мобильные приложения доступны для Android и iOS. Сотрудничать и общаться * Обновляйте клиентов с помощью потоков активности в реальном времени и управления ходом проекта. * Назначайте задачи отдельным членам команды или делите рабочую нагрузку с несколькими пользователями. * Проводите эффективные дискуссии, общайтесь с помощью @mentions, мгновенных 1-2-1, группового чата и микроблогов. * Полнотекстовый поиск. Безопасный клиентский портал * 256-битный SSL при передаче и шифрование AES в состоянии покоя. * Двухфакторная аутентификация для безопасного доступа к вашему решению. * Администраторы учетных записей могут просматривать всю активность пользователей в журнале аудита. Альтернатива FTP №1 * Перетаскивайте файлы и папки, чтобы делиться большими файлами. * Находите и открывайте файлы и папки с помощью универсальной панели поиска. * Просматривайте свои документы в режиме реального времени без необходимости их загрузки. Интеграции * Встроенная интеграция с Google Workspace. * Встроенная интеграция с AdobeSign, DocuSign и JotForm. * Автоматизируйте задачи и действия с помощью более чем 3000 приложений через Zapier. * Публичный API. Полностью индивидуальный портал, созданный по вашим спецификациям * Построен на надежной инфраструктуре, сертифицированной Clinked ISO. * Выбирайте из огромного множества существующих функций. * Добавляйте новые уникальные функции, необходимые вашему бизнесу. * Пользовательский интерфейс, соответствующий вашему варианту использования и рабочему процессу. * Простой процесс проектирования. * Быстрая доставка.
Crugo
crugo.com
Crugo - платформа для безопасного общения, совместного использования файлов, организации задач и календарей с функцией чата в реальном времени.
Diligent Administrator
diligent.com
Приложение Diligent Administrator помогает специалистам и организациям в управлении административными задачами, включая создание повесток, управление политиками и организация собраний.
Diligent Director
diligent.com
Приложение Diligent Director поддерживает эффективное управление для советов и лидеров, предлагая инструменты для работы с повестками, голосования и документами.
Element
element.io
Element - это безопасная платформа для общения, основанная на децентрализованном протоколе Matrix, предлагающая чат, видеозвонки и управление данными.
Fleep
fleep.io
Приложение Fleep позволяет общаться внутри и между организациями, предлагая функции обмена сообщениями, файлами и управления задачами.
Flock
flock.com
Flock — это приложение для общения и совместной работы, позволяющее командам управлять задачами, общаться и интегрироваться с другими инструментами.
Front
front.com
Front — это платформа для обслуживания клиентов, которая централизует общение и улучшает командную работу, используя автоматизацию и аналитику.
Gitter
gitter.im
Gitter — это платформа для мгновенного обмена сообщениями и чатов для разработчиков GitHub и GitLab, позволяющая создавать публичные и приватные чаты для репозиториев.
Gmelius
gmelius.com
Gmelius — платформа для совместной работы, интегрированная в Gmail, которая упрощает управление электронной почтой и автоматизирует рабочие процессы внутри команд.
Grape Messenger
chatgrape.com
Grape позволяет вашей команде безопасно общаться на всех устройствах. Он использует глубокую интеграцию сервисов, поэтому вы можете получить доступ ко всем данным компании в одном месте, что делает его самым эффективным бизнес-чатом на рынке.
Happeo
happeo.com
Happeo — интранет-платформа для управления знаниями и внутренними коммуникациями в компаниях, с инструментами для совместной работы и интеграций.
heycollab
heycollab.com
Heycollab - это инструмент для организации работы команд, управления задачами, совместной работы и отслеживания проектов.
Hibox
hibox.co
Hibox — это инструмент управления задачами, который объединяет командную работу, планирование и коммуникацию в одном приложении.
Hive
hive.com
Улей помогает командам двигаться быстрее. Лучшая в своем классе платформа управления проектами Hive включает в себя все необходимые вам инструменты-а если нет, то она построит их для вас. Благодаря гибким представлениям о проектах и бесконечными настройками, Hive предлагает управление проектами на ваших условиях, гарантированный успех. С такими функциями, как задание задач, отслеживание сроков и общение в реальном времени, Hive помогает тысячам команд по всему миру сделать свою работу более эффективно и вовремя. Используйте мобильное приложение, чтобы легко просмотреть проекты, комментировать задачи, товарищей по команде сообщений и управлять своим списком дел. Ключевые функции: - Прямая и постоянная синхронизация с приложением для настольного компьютера -Создать задачи и проекты на ходу - Прямой и групповой чат для простоты общения - вложения, которые позволяют загружать файлы непосредственно с вашего телефона - Возможность комментировать и отмечать товарищи по команде напрямую на картах действий - Настройте свой опыт работы в рамках ваших проектов Улей используется тысячами быстро движущихся команд, чтобы помочь: - Управление проектом - Интеграция инструментов - ресурсы - отслеживание во времени - Утверждение и разрешения - Примечание - Управление задачами - Отчеты и аналитика
Intercom
intercom.com
Intercom - это платформа для обслуживания клиентов, которая объединяет автоматизацию и человеческую поддержку для улучшения взаимодействия с клиентами и оптимизации процессов.
IRCCloud
irccloud.com
IRCCloud - современный клиент IRC, который обеспечивает синхронизацию и уведомления на мобильных и веб-приложениях для общения на различных платформах.
Jandi
jandi.com
Jandi — это платформа для групповых сообщений, позволяющая командам общаться, обмениваться файлами, управлять задачами и проводить видеоконференции.
Jostle
jostle.us
Jostle - это платформа для внутренней связи и взаимодействия сотрудников, обеспечивающая доступ к новостям, событиям и информации о коллегах.
Keeper
keepersecurity.com
Keeper — это приложение для управления паролями и защиты конфиденциальной информации с возможностями генерации паролей и безопасного обмена данными.
Lark
larksuite.com
Lark - это платформа для совместной работы, объединяющая чаты, документы, задачи и видеозвонки для эффективного выполнения рабочих процессов.
Leverice
leverice.com
Leverice – это платформа для обмена сообщениями, позволяющая командам улучшить производительность, автоматизируя рабочие процессы и организуя коммуникацию.
Maqpie
maqpie.com
Maqpie предоставляет возможности командного чата и повышает удержание пользователей вашего SaaS-приложения.
Mattermost
mattermost.com
Mattermost - платформа с открытым исходным кодом для безопасного совместного управления проектами и коммуникацией в командах разработчиков.
Microsoft Kaizala
microsoft.com
Microsoft Kaizala — это мобильное приложение для общения в больших группах и управления рабочими процессами.
Missive
missiveapp.com
Missive – приложение для управления командными почтовыми ящиками и чатом, объединившее общение и автоматизацию рабочих процессов.
Nifty
nifty.pm
Nifty — это приложение для управления проектами, объединяющее задачи, цели, документы и общение в одном месте для повышения продуктивности команд.
FuseBase
nimbusweb.me
FuseBase - это платформа для сотрудничества с клиентами, которая упрощает управление проектами и общение через клиентские порталы и инструменты ИИ.
Nucleus
nucleusapp.io
Объедините общение на рабочем месте. Единая платформа для встреч, обмена сообщениями, задач, заметок и документов. Предназначен для улучшения концентрации внимания и продуктивности.
Odoo
odoo.com
Odoo - это программное обеспечение для управления бизнесом, включая CRM, бухгалтерию, управление проектами и запасами.
Otter
otter.ai
Otter - умное приложение для записи заметок, которое синхронизирует аудиозаписи, транскрипцию и идентификацию говорящих для ведения важных разговоров.
ProofHub
proofhub.com
ProofHub — облачная платформа для управления проектами и командного сотрудничества с возможностями аннотации, отслеживания задач и интеграции с другими инструментами.
Pumble
pumble.com
Pumble — бесплатное приложение для командного чата, позволяющее сотрудничать без ограничений по количеству пользователей и доступом к неограниченной истории чатов.
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral Contact Center-это всеканальное решение для взаимодействия с клиентами с голосовыми и 30+ цифровыми каналами, расширенные варианты ИИ для самообслуживания, такие как боты, проактивные инструменты для охвата и интеллектуальные виртуальные агенты, которые понимают намерения клиента. Он предлагает более 300 предварительно построенных интеграций (включая ведущие CRM) и полностью интегрированное решение для управления рабочей силой и аналитикой, способствующее искусственным технологиям. CringCentral Contact Center тесно интегрирован с решением RingCentral MVP, предлагая клиентам преимущества голосовой инфраструктуры корпоративного класса и интегрированные унифицированные коммуникации, которые обеспечивают беспрепятственное межфункциональное сотрудничество.
Rocket.Chat
rocket.chat
Rocket.Chat - это платформа для безопасного сотрудничества и обмена сообщениями в реальном времени, обеспечивающая контроль над данными и высокой степенью настройки.
Ryver
ryver.com
Ryver - это приложение для группового чата и управления задачами, объединяющее общение и инструменты для выполнения проектов в одном интерфейсе.
Samepage
samepage.io
Samepage - платформа для совместной работы, объединяющая чат, видеозвонки, управление задачами и совместное редактирование файлов.
Slenke
slenke.com
Мы создали Slenke, чтобы устранить барьеры между командами, чтобы ваши команды могли сосредоточиться на выполнении работы. Что можно сделать со Сленке? Организуйте проекты и управляйте ими. Общайтесь со своей командой. Управляйте задачами и назначайте их. Следите за своим временем. Управляйте всем своим бизнесом с помощью Slenke.
Speakap
speakap.com
Speakap - платформа для общения, обеспечивающая связь и информацию для сотрудников, позволяющая работать как на мобильных, так и на настольных устройствах.
Spike
spikenow.com
Spike - приложение для управления электронной почтой, чатом и совместной работой в едином интерфейсе, упрощающее общение и сотрудничество для пользователей и команд.
Stackfield
stackfield.com
Stackfield - это инструмент для совместной работы и управления проектами, предлагающий задачи, видеоконференции и совместную работу в документах с высоким уровнем безопасности.
Swit
swit.io
Swit - это приложение для управления работой, которое объединяет задачи, чат, цели и интеграции в одном месте, улучшая командное сотрудничество.
Talkspirit
talkspirit.com
Talkspirit — это платформа для командной работы, которая обеспечивает коммуникацию, сотрудничество и доступ к информации в одном интерфейсе.
Team Engine
teamengine.io
Работодатели выбора используют командный двигатель для набора, удержания, привлечения и улучшения своей полевой рабочей силы. Team Engine - это HR Automation Suite, который помогает растущим компаниям переходить к лучшим талантам и внедрить передовые практики в области вовлечения сотрудников. Организации могут попрощаться с ручными, разрозненными, трудоемкими процессами и привет интуитивно понятному, настраиваемому программному обеспечению, которое автоматически выполняет критические, чувствительные ко времени компоненты исключительной стратегии талантов. В настоящее время используется сотнями растущих компаний, коммуникационная платформа Team Engine, перенапряженная коммуникационная платформа, обслуживает уникальные потребности организаций с распределенной рабочей силой в этой области. Это потому, что полевые работники ищут скорость и простоту, как в процессе найма, так и в своей повседневной работе. С помощью командного двигателя организации могут преодолеть проблемы взаимодействия, уникальные для своей отрасли, чтобы сначала нанимать лучших людей и нанимать лучших людей, а затем привести к удержанию и взаимодействию с постоянным общением и возможностями обратной связи. Командный двигатель поможет организациям: * Найдите и нанимайте великих людей: автоматизируйте избыточные задачи в процессе найма, чтобы они могли добавить ценность, где это важно. * Мотивируйте и удерживают качественных сотрудников: получите новые наймы в хорошем начале со структурированным один на один и возможность предоставить отзыв о опыте. * Выполнить и постоянно улучшать: построить связанность всей компании, чтобы выполнить работу, создавать эффективные процессы и развивать культуру роста и развития. Взгляд на то, как помогает командный двигатель: * Текстовые сообщения с сотрудниками без стола и соискателями. * Автоматизированный обмен сообщениями для чувствительных ко времени связи (например, напоминания об интервью и сроки открытой регистрации) * Встроенная реклама набора персонала на Craigslist, Facebook и Instagram * Переведенные коммуникации для носителей испанского языка * Централизованный центр для организации всей рекрутинговой деятельности и деталей заявителя * Диверсификация поиска кандидатов для большего охвата
Teamwork
teamwork.com
Teamwork — платформа для управления проектами, позволяющая командам планировать, отслеживать и управлять задачами и ресурсами.
Desktop
Поддержка
Компания
Юридическая информация
© 2025 WebCatalog, Inc.