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Программное обеспечение для обмена мгновенными сообщениями для бизнеса функционирует как инструмент внутренней связи для компаний через приложение для обмена текстовыми сообщениями. Это программное обеспечение поддерживает прямой обмен сообщениями один на один, а также групповой и командный обмен сообщениями. Быстрый характер обмена мгновенными сообщениями устраняет необходимость в пересылке электронных писем по простым вопросам или проблемам, предлагая выделенное пространство для быстрого обращения к коллегам, не прибегая к неформальным методам, таким как личные текстовые сообщения по телефону. Компании всех размеров и типов используют бизнес-решения для обмена мгновенными сообщениями либо вместе с другими продуктами, либо посредством интеграции. Эти инструменты часто встроены в другое программное обеспечение, например, в корпоративную сеть сотрудников или платформы взаимодействия. Тем не менее, доступны многочисленные автономные решения для обмена мгновенными сообщениями для бизнеса, предлагающие широкие возможности интеграции с различными другими категориями.
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Zoom
zoom.us
Zoom - это программа VideoTelephony, разработанная Zoom Video Communications. Бесплатная версия предоставляет услугу видеочата, которая позволяет одновременно до 100 устройств, с 40-минутным ограничением времени для бесплатных счетов, имеющих встречи из трех или более участников. У пользователей есть возможность обновляться, подписываясь на один из своих планов, причем максимально высочайший допускает до 1000 человек, без ограничения времени. Отдаленная работа, дистанционное обучение и онлайн -социальные отношения.
Microsoft Teams
microsoft.com
Microsoft Teams - это платформа связи и совместной работы, которая объединяет чат на рабочем месте, видео встречи, хранение файлов и интеграцию приложений. Сервис интегрируется с набором производительности Office Office Office Office Office и оснащена расширениями, которые могут интегрироваться с не Microsoft Products. Microsoft Teams является конкурентом в таких услугах, как Slack, и это Evolution и Pathrage от Microsoft Skype для бизнеса. Microsoft объявила команды на мероприятии в Нью -Йорке и запустила услугу по всему миру 14 марта 2017 года. Он был создан во время внутреннего Хакатон в штаб -квартире компании, и в настоящее время возглавляет Брайан Макдональд, корпоративный вице -президент Microsoft.
Otter
otter.ai
Otter-это умное приложение для сделки, которое дает вам возможность запомнить, искать и делиться своими голосовыми разговорами. Оттер создает умные ноты голоса, которые объединяют аудио, транскрипцию, идентификацию динамиков, встроенные фотографии и ключевые фразы. Это помогает деловым людям, журналистам и студентам быть более сосредоточенными, совместными и эффективными на встречах, интервью, лекциях и везде, где бы ни происходили важные разговоры.
Slack
slack.com
Slack - это проприетарная коммуникационная платформа, разработанная американской компанией Slack Technologies. Slack предлагает множество функций в стиле IRC, в том числе постоянные чаты (каналы), организованные по темам, частным группам и прямым сообщениям.
Lark
larksuite.com
Lark — это универсальная платформа для совместной работы для команд, стремящихся оптимизировать рабочие процессы и быстрее достигать бизнес-результатов. Благодаря удобному пользовательскому интерфейсу на настольных и мобильных устройствах Lark гарантирует, что команды могут эффективно работать где угодно. Lark — это супер-приложение для работы, которое объединяет чаты, рабочие процессы, электронную почту, документы, таблицы, управление проектами и встречи в одном месте. Ваша команда может планировать, выполнять и синхронизировать работу без сбоев и сосредоточиться на том, что важно для вашего бизнеса.
Spike
spikenow.com
Spike решает хаос общения команд и отдельных лиц, объединяя электронную почту, командный чат, совместные документы и встречи, в один канал. Spike для личного использования: получите лучший опыт электронной почты с приложением Spike's Collecting Email, которое превращает ваши электронные письма в чат. Это похоже на платформу обмена сообщениями, которая распределяет ваши самые важные сообщения, поэтому вы можете сосредоточиться на самых важных вещах. Используйте существующую электронную почту и наслаждайтесь бессмысленным опытом электронной почты. Спайк для команд: ясность общения для команд! Spike предлагает комплексный набор производительности для команд. Он сочетает в себе командный чат, электронную почту, видео встречи, инструменты искусственного интеллекта и совместные документы в единый канал. Общайтесь и сотрудничайте без особых усилий с внутренними командами и внешними заинтересованными сторонами, включая коллег, партнеров, клиентов и поставщиков, независимо от того, используют ли они Spike или нет. Spike - это первая услуга по электронной почте бизнеса, предназначенная для значимых командных взаимодействий. Поддерживайте последовательность бренда, используя свой собственный домен электронной почты или приобретая пользовательский домен из Spike. Наслаждайтесь безопасными, надежными и архивными электронными письмами и сообщениями, которые обеспечивают плавное общение.
monday.com
monday.com
Monday.com - это инструмент управления проектами, который позволяет организациям управлять задачами, проектами и командной работой. По состоянию на 2020 год компания обслуживает 100 000 организаций, в том числе многие нетехнические организации. В июле 2019 года компания собрала 150 миллионов долларов, исходя из оценки в 1,9 миллиарда долларов. Понедельник.
ClickUp
clickup.com
Clickup-это платформа производительности в одном. Это центр, где команды собираются вместе, чтобы планировать, организовать и сотрудничать по работе, используя задачи, документы, чат, цели, доски и многое другое. Clickup Lets Lets Lets Lets Leks Leams всех типов и размеров выполняет работу более эффективно, повышая производительность до новой высоты.
Odoo
odoo.com
Odoo — это программное обеспечение для управления бизнесом, включая CRM, электронную коммерцию, выставление счетов, бухгалтерский учет, производство, склад, управление проектами и управление запасами. Версия Community представляет собой бесплатное программное обеспечение под лицензией GNU LGPLv3. Существует также проприетарная версия Enterprise с дополнительными функциями и услугами. Исходный код структуры и основных модулей ERP курируется бельгийской компанией Odoo S.A.
Rainbow
openrainbow.com
Решения Rainbow для делового общения — это удобные онлайн-инструменты, предназначенные для поддержки совместной работы, управления временем, безопасности и конфиденциальности.
Assembly
joinassembly.com
Ассамблея-это современная платформа для взаимодействия с ИИ, которая оптимизирует признание, вознаграждения, внутреннее общение и сотрудничество по всей организации. Этот единственный, удобный концентратор предлагает комплексные и универсальные решения для взаимодействия, включая объявления, помощники на рабочем месте, конкурсы, опросы и многое другое. Ассамблея предоставляет обширный каталог вознаграждений, таких как подарочные карты, пользовательские добычи, культурные вознаграждения и благотворительные пожертвования, способствующие культуре рабочего места, где сотрудники чувствуют себя ценными, ценившись и связаны. Мощная аналитика позволяет менеджерам получить представление о настроениях компании, обеспечивая среду, в которой сотрудники чувствуют себя услышанными и понятными. Признайте свою команду значимым способом, согласованные основные ценности с признанием, чтобы поощрять ежедневные объятия командой. Улучшить признание с помощью обширного каталога вознаграждений, включая подарочные карты, индивидуальные добычи, культурные вознаграждения и благотворительные пожертвования. Автоматизируйте вехи и юбилейное признание празднуют день рождения каждого товарища по команде или годовщину с автоматическими индивидуальными криками. Бесплатная интеграция с командами Microsoft и Slack беспрепятственно вовлекается там, где вы уже работаете, с безопасной интеграцией и обновлениями данных в реальном времени. Входные данные один раз для немедленной синхронизации между платформами. Усовершенствование вовлечения сотрудников Используйте обновления генерального директора и исполнительных директоров, различные опросы сотрудников, еженедельные проверки и обследования удовлетворенности для улучшения вовлеченности. Упрощенная внутренняя коммуникация использует инструменты, такие как шаблоны AMA, новостные каналы, шаблоны помощи, групповые каналы, ледоколы, управление идеями, внутренние вики и инструменты встречи для улучшения рабочих процессов связи. Повышение производительности команды используют ежедневные резюме, повестки дня, примечания к собранию, обратную связь с продуктом, списки побед и легкий CRM продаж для повышения производительности. Упростите HR и рекрутинг внедрения опросов о льготах сотрудниках, выходящих интервью, оценках, внутренних рефералах, вопросах интервью и новой обратной связи с наймом, наряду с отслеживанием времени подрядчика и другими шаблонами HR.
Atolia
atolia.com
Быстро и легко начните успешную командную работу с единого цифрового рабочего места. Легко общайтесь посредством видеозвонков и обмена мгновенными сообщениями. Управляйте своими проектами и завершайте их быстрее. Делитесь своими календарями и синхронизируйте их с коллегами. Делитесь и совместно редактируйте свои документы в режиме реального времени. Все это на одной платформе. Несмотря на то, что его очень легко использовать и внедрить (не нужно загружать, не требуется сложная настройка), у нас есть прекрасная команда поддержки, готовая вам помочь. Вишенка на высоте, Атолия в 10 раз дешевле, чем подписка на Slack + Asana + Dropbox + Zoom (все равно отличные инструменты ;))
Basecamp
basecamp.com
Basecamp - американская компания веб -программного обеспечения, базирующаяся в Чикаго, штат Иллинойс. Фирма была соучредителем в 1999 году Джейсоном Фридом, Карлосом Сегурой и Эрнестом Ким в качестве компании веб -дизайна под названием 37Signals. Его первым коммерческим применением был Basecamp, за которым последовал рюкзак, костров и высокий уровень. Структура веб -приложений с открытым исходным кодом Ruby on Rails была первоначально создана для внутреннего использования в 37Signals, прежде чем публично выпустила в 2004 году. и переименование компании с 37 подписаний до базового лагеря. Джейсон Фрид и Дэвид Хейнемиер Ханссон опубликовали несколько книг под названием 37Signals.
Beekeeper
beekeeper.io
Пчеловод расширяет возможности передового бизнеса и их работников цифровыми решениями, которые им необходимы для выполнения своей наилучшей возможной работы. Основанная в 2012 году, платформа Beekeeper's Mobile-Prirst была разработана и построена для работников без столов, которые, несмотря на 80% глобальной рабочей силы, были хронически недостаточно обслуживались, когда дело доходит до технологии рабочего места. Благодаря системе успеха пчеловода, компании могут автоматизировать бумажные процессы, общаться с сотрудниками в режиме реального времени из любого места и улучшать взаимодействие, производительность и безопасность фронт-команд.
Bitrix24
bitrix24.com
Bitrix24 - это программное обеспечение, которое помогает компаниям и предпринимателям повысить свою эффективность внутренне и снаружи. Наша платформа предлагает CRM, контакт -центр, строитель веб -сайтов, интернет -магазин, маркетинговые кампании и другие инструменты продаж. Кроме того, существуют безопасные интрасети, управление задачами и проектами, обмен и хранение файлов в реальном времени, инструменты связи и организация. HR Essentials и AI встроены в структуру Bitrix24. Bitrix24-это инициатива инициативы Bitrix, Inc., запущенная в качестве облачной службы в апреле 2012 года. Теперь она доступна в облаке и локальном. В 2024 году в нашей компании более 12 миллионов организаций. Bitrix24 гордится обслуживанием клиентов от небольших организаций в компании из списка Fortune 500.
Blink
joinblink.com
Blink-это платформа опыта работы в первом мобильном телефоне, которая соединяет ваших людей, системы и культуры в одном супер-приложении. Он соединяет цифровой разрыв между работниками без рабочих и работников настольных и настольных работников, перегружая общение и взаимодействие сотрудников в ведущих отрасли компаниях, таких как McDonald's, Nokia, Domino's, JD Sports, RATP Dev и Stagecoach.
Chanty
chanty.com
Shanty-это облачная платформа для совместной работы, которая объединяет коммуникацию, управление проектами и автоматизацию, чтобы помочь командам работать вместе более эффективно. Этот инструмент позволяет вам: * Общайтесь с членами вашей команды; * Сообщайте, используя группу и 1 на 1 аудио/видеозвонки и поделитесь своим экраном; * Поделиться мгновенными сообщениями, файлами или любого другого контента, который вам нравится; * Создать, назначить, установить сроки и обсудить задачи непосредственно в печени; * Интегрируйте обмен сообщениями с различными приложениями, такими как Google Drive, Dropbox, Trello, Github, Zapier, Jira, Asana и многие другие; * Отслеживать рабочий процесс команды с помощью Kanban Board; * Смотреть видео, GIF -файлы и контент в социальных сетях YouTube; * Иметь быстрый доступ ко всем чатам, задачам и файлам через Teambook. Пелени помогает командам повысить производительность и деловую связь. Неограниченная история сообщений, управление задачами, обмен файлами и мощные уведомления организуют и сохраняют ваш день. Сотрудничать и эффективно общаться в одном месте.
Chatwork
chatwork.com
Chatwork - это приложение группового чата для бизнеса. Безопасный обмен сообщениями, видеочат, управление задачами и обмен файлами. Общение в реальном времени и повысить производительность для команд.
Clinked
clinked.com
Clinked — это облачный клиентский портал и инструмент для совместной работы. Оно позволяет командам, проектным группам и бизнес-клиентам эффективно сотрудничать над документами и файлами в безопасной облачной среде. Мы предлагаем 3 основных варианта портала: 1. Простота (готовый легко настраиваемый портал). 2. Индивидуальный (индивидуальный портал, созданный на основе инфраструктуры Clinked в соответствии с вашими конкретными требованиями). 3. Виртуальная комната данных. Все порталы предлагают широкий спектр функций, некоторые из которых перечислены ниже. Улучшите свой бизнес-имидж * Клиентский портал Clinked может быть настроен и снабжен белой маркировкой. * Используйте свой собственный URL-адрес, например. https://clients.yourcompany.com. * Фирменные мобильные приложения доступны для Android и iOS. Сотрудничать и общаться * Обновляйте клиентов с помощью потоков активности в реальном времени и управления ходом проекта. * Назначайте задачи отдельным членам команды или делите рабочую нагрузку с несколькими пользователями. * Проводите эффективные дискуссии, общайтесь с помощью @mentions, мгновенных 1-2-1, группового чата и микроблогов. * Полнотекстовый поиск. Безопасный клиентский портал * 256-битный SSL при передаче и шифрование AES в состоянии покоя. * Двухфакторная аутентификация для безопасного доступа к вашему решению. * Администраторы учетных записей могут просматривать всю активность пользователей в журнале аудита. Альтернатива FTP №1 * Перетаскивайте файлы и папки, чтобы делиться большими файлами. * Находите и открывайте файлы и папки с помощью универсальной панели поиска. * Просматривайте свои документы в режиме реального времени без необходимости их загрузки. Интеграции * Встроенная интеграция с Google Workspace. * Встроенная интеграция с AdobeSign, DocuSign и JotForm. * Автоматизируйте задачи и действия с помощью более чем 3000 приложений через Zapier. * Публичный API. Полностью индивидуальный портал, созданный по вашим спецификациям * Построен на надежной инфраструктуре, сертифицированной Clinked ISO. * Выбирайте из огромного множества существующих функций. * Добавляйте новые уникальные функции, необходимые вашему бизнесу. * Пользовательский интерфейс, соответствующий вашему варианту использования и рабочему процессу. * Простой процесс проектирования. * Быстрая доставка.
Crugo
crugo.com
Crugo — это платформа, которая позволяет безопасно общаться, делиться и организовывать что-либо с помощью групп, общаться в чате в режиме реального времени, обмениваться файлами, отслеживать RSS-каналы, создавать списки дел и даже организовывать календари.
Diligent Administrator
diligent.com
Diligent, ведущий SaaS-провайдер управления, управления рисками и соблюдением требований (GRC), ускоряет успех организаций и руководителей.
Diligent Director
diligent.com
Diligent, ведущий SaaS-провайдер управления, управления рисками и соблюдением требований (GRC), ускоряет успех организаций и руководителей.
Element
element.io
Element — это безопасная коммуникационная платформа, построенная на Matrix: децентрализованном протоколе со сквозным шифрованием. Объедините свои команды, повысьте производительность и удовлетворенность работой, сохраняя при этом полное право собственности на свои данные. Element является лидером в отчете Forrester Wave: Secure Communications. Легко сотрудничайте со своими партнерами, поставщиками или клиентами с помощью видеозвонков и обмена мгновенными сообщениями: как электронная почта в 21 веке. Вы даже можете подключить свои учетные записи Slack, MS Teams, WhatsApp. С другой стороны, Element можно закрыть для сред с высоким уровнем безопасности, используя безопасные пограничные и междоменные шлюзы, а также даже развертывания с воздушным зазором. В сети, построенной на базе Matrix, не существует единой точки отказа благодаря децентрализованной сетевой архитектуре, что делает ее идеальной для критически важных сред. Пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы узнать, какую выгоду ваш бизнес может получить от Element.
Fleep
fleep.io
Мессенджер Fleep обеспечивает общение внутри и между организациями — будь то командные чаты, общение по проекту или разговоры один на один.
Flock
flock.com
Flock — это приложение для общения и совместной работы для современных команд и предприятий. Flock расширяет возможности команд, предоставляя им множество встроенных инструментов повышения производительности, таких как общие заметки, напоминания, задачи и опросы. Пользователи могут общаться с удаленными командами посредством аудио- и видеозвонков. Совместное использование экрана позволяет командам лучше сотрудничать и обмениваться информацией. Flock также глубоко интегрирован с Google Drive. Другие популярные сторонние интеграции включают в себя Календарь Google, Analytics, JIRA, Asana, Github, Twitter, Facebook и многие другие. Магазин приложений Flock позволяет командам подключать приложения к Flock и устранять необходимость переключения между несколькими инструментами для выполнения работы. Такие функции Flock, как всплывающее окно недавних разговоров, простые сочетания клавиш и предварительный просмотр последнего сообщения, позволяют командам легко использовать чаты, а не индивидуально нажимать на вкладки чата. Волшебный поиск Flock автоматически отображает важные частные каналы и контакты без необходимости ввода текста. Flock позволяет легко переключаться между командами, беседами, приложениями и многим другим. Приложения Flock органично сочетаются с основным продуктом, обеспечивая более интегрированный опыт.
Front
front.com
Front — это современная платформа обслуживания клиентов, которая помогает компаниям радовать своих клиентов, вовлекать их команды и укреплять бизнес. Они переосмыслили службу поддержки для совместной работы команд в режиме реального времени по каждому каналу связи с клиентами, а затем снабдили ее искусственным интеллектом и автоматизацией, чтобы решать проблемы и помогать командам работать быстрее. Клиенты получают исключительный сервис независимо от того, ищут ли они простой, мгновенный ответ или персонализированную помощь по самым сложным вопросам, а также аналитику и идеи, необходимые их бизнесу для оптимизации обслуживания клиентов. Более 8500 компаний всех форм и размеров, от ClickUp до Branch Insurance, от Echo Global Logistics до Reed & Mackay, полагаются на Front, чтобы предоставить революционные услуги, которые завоевывают и удерживают клиентов на всю жизнь.
Gitter
gitter.im
Gitter — это система обмена мгновенными сообщениями и чатами с открытым исходным кодом для разработчиков и пользователей репозиториев GitLab и GitHub. Gitter предоставляется как программное обеспечение как услуга, с бесплатной опцией, предоставляющей все основные функции и возможность создания единого частного чата, а также платной подпиской для частных лиц и организаций, которая позволяет им создавать произвольное количество частных чатов. комнаты. Для отдельных репозиториев git на GitHub можно создать отдельные чаты. Конфиденциальность чата соответствует настройкам конфиденциальности соответствующего репозитория GitHub: таким образом, чат для частного (т. е. только для участников) репозитория GitHub также является частным для тех, у кого есть доступ к репозиторию. Графический значок, ссылающийся на чат, можно затем поместить в файл README репозитория git, привлекая к нему внимание всех пользователей и разработчиков проекта. Пользователи могут общаться в чатах или получать доступ к частным чатам для репозиториев, к которым у них есть доступ, войдя в Gitter через GitHub (что не предполагает передачу пароля пользователя GitHub Gitter). Gitter похож на Slack. Как и Slack, он автоматически регистрирует все сообщения в облаке.
Gmelius
gmelius.com
Gmelius - это первая платформа для совместной работы, которая объединяет изначально в Google Workspace (ранее G Suite) и соединяет ее с другими приложениями, используемыми вашей компанией, такими как Slack или Trello. Gmelius позволяет командам сотрудничать, работая над инструментами, которые они уже знают и любят. Нет необходимости переносить данные в другое стороннее решение или научиться использовать другое приложение. Gmelius делает отличную командную работу, которая происходит прямо из почтового ящика Gmail. Начиная с мощных общих внутренних ящиков, общих лейблов Gmail, визуальных канбанских плат и интеллектуальных автоматизаций рабочих процессов прямо внутри Gmail, Gmelius предлагает уникальную платформу для совместной работы, которая интегрируется с остальными приложениями пользователя. Пользователь может подключить свои любимые инструменты вместе с уникальными двусторонними интеграциями (включая Slack и Trello), публичным API или через Zapier. * Упростить управление электронной почтой * Повышение прозрачности и подотчетности * Автоматизировать и оптимизировать распределение рабочей нагрузки * Опросение рабочих процессов и автоматизируйте любую хриплую работу Gmelius предлагает ведущее общее решение для ящиков на рынке, и вот почему: 1. Gmelius плавно интегрируется с существующими инструментами. Гмелиус живет прямо в почтовом ящике Gmail, позволяя им работать в экосистеме, с которой им удобно. Это экономит время и деньги на миграцию, администрацию и обучение. 2. Gmelius масштабируется с потребностями. Его уникальная архитектура поддерживает как небольшие, так и крупные организации на ежедневной основе. Его крупнейшие клиенты насчитывают более 8000 активных общих внутренних ящиков и десятков тысяч пользователей. 3. Gmelius обеспечивает строгую конфиденциальность по модели дизайна. Его штаб -квартира находится в Швейцарии, Европе, и конфиденциальность всегда была активно интегрирована в платформу. В отличие от других сервисов, Gmelius никогда не хранит содержание электронных писем пользователя.
Grape Messenger
chatgrape.com
Grape позволяет вашей команде безопасно общаться на всех устройствах. Он использует глубокую интеграцию сервисов, поэтому вы можете получить доступ ко всем данным компании в одном месте, что делает его самым эффективным бизнес-чатом на рынке.
Happeo
happeo.com
Happeo-это интранет следующего поколения, которая помогает командам управлять знаниями и внутренними коммуникациями в одном объединенном месте. Предлагая строитель страниц на основе шаблонов, а также интеграции и универсальный поиск по всем инструментам компании, Happeo прост в использовании и масштабировании для компаний любого размера. Вот почему лидеры рынка, такие как Doctolib, Gant и Marqeta, полагаются на Happeo, чтобы держать свои команды информированными, выровненными и продуктивными. С показателями усыновления 3x средний показатель в отрасли, Happsters выполняют миссию, чтобы помочь организациям расти необычайными способами.
heycollab
heycollab.com
Heycollab — это инструмент, который помогает вам оставаться организованными, управлять задачами и помогает сотрудникам сотрудничать, предоставляя командам возможность работать вместе. Это универсальный инструмент управления производительностью для команд и фрилансеров, который сочетает в себе совместную работу с обширными функциями, которые помогут вам управлять ресурсами и поддерживать прозрачность проектов. Вы можете общаться в режиме реального времени, обмениваться файлами, управлять рабочим процессом и поддерживать организованность своей команды. С Heycollab вы можете легко разбивать проекты на задачи, устанавливать сроки выполнения, отслеживать рабочую нагрузку команды, а также обмениваться файлами и изображениями с членами команды. Используйте один инструмент с первого дня до крайнего срока, чтобы планировать и организовывать проекты, общаться и сотрудничать.
Hibox
hibox.co
Hibox — это инструмент управления задачами, который меняет представление о совместной работе команд. Hibox позволяет создавать проекты, просматривать статус задач, визуализировать и планировать сроки выполнения с помощью календаря, создавать подзадачи и повторяющиеся задачи, получать уведомления о задачах и многое другое. Hibox объединяет командный обмен сообщениями и видеоконференции в одном инструменте, поэтому вы можете сотрудничать со своими коллегами в режиме реального времени без необходимости брать трубку телефона или координировать личные встречи. У Hibox есть мобильное приложение для Android и iOS, благодаря которому вы можете управлять своими задачами и проектами откуда угодно.
Hive
hive.com
Улей помогает командам двигаться быстрее. Лучшая в своем классе платформа управления проектами Hive включает в себя все необходимые вам инструменты-а если нет, то она построит их для вас. Благодаря гибким представлениям о проектах и бесконечными настройками, Hive предлагает управление проектами на ваших условиях, гарантированный успех. С такими функциями, как задание задач, отслеживание сроков и общение в реальном времени, Hive помогает тысячам команд по всему миру сделать свою работу более эффективно и вовремя. Используйте мобильное приложение, чтобы легко просмотреть проекты, комментировать задачи, товарищей по команде сообщений и управлять своим списком дел. Ключевые функции: - Прямая и постоянная синхронизация с приложением для настольного компьютера -Создать задачи и проекты на ходу - Прямой и групповой чат для простоты общения - вложения, которые позволяют загружать файлы непосредственно с вашего телефона - Возможность комментировать и отмечать товарищи по команде напрямую на картах действий - Настройте свой опыт работы в рамках ваших проектов Улей используется тысячами быстро движущихся команд, чтобы помочь: - Управление проектом - Интеграция инструментов - ресурсы - отслеживание во времени - Утверждение и разрешения - Примечание - Управление задачами - Отчеты и аналитика
Intercom
intercom.com
Intercom - единственное полное решение для обслуживания клиентов, которое обеспечивает бесшовное качество обслуживания клиентов в процессе автоматизации и поддержки человека, что обеспечивает повышение удовлетворенности клиентов при одновременном снижении затрат. Мы строим будущее, где большинство разговоров с клиентами успешно разрешаются без необходимости поддержки человека, освобождая команду для работы над более высокой стоимостью разговоров с клиентами. Более 25 000 глобальных организаций, в том числе Atlassian, Amazon и Lyft Business, полагаются на Intercom для предоставления беспрецедентного пользовательского опыта в любом масштабе. Платформа Intercom используется для отправки более 500 миллионов сообщений в месяц и обеспечивает взаимодействие с более чем 600 миллионами ежемесячных активных пользователей. Основанный в 2011 году и поддержанный ведущими венчурными капиталистами, в том числе Кляйнером Перкинсом, Bessemer Venture Partners и Social Capital, Intercom выполняет миссию по созданию интернет -бизнеса личным.
IRCCloud
irccloud.com
IRCCloud - современный клиент IRC, который поддерживает вас, без багажа. Оставайтесь синхронизированными и уведомленными, где бы вы ни находились с нашими веб -приложениями и мобильными приложениями.
Jandi
jandi.com
JANDI — это групповая платформа обмена сообщениями на рабочем месте, помогающая командам оставаться на связи и лучше работать вместе. Команды могут настраивать групповые чаты по темам, делиться файлами и комментировать их, преобразовывать сообщения в список дел, запускать опросы или видеоконференции. JANDI, насчитывающая более 2 миллионов зарегистрированных пользователей по всему миру, является ведущим корпоративным коммуникационным приложением, позволяющим командам эффективно общаться и сотрудничать.
Jostle
jostle.us
Платформа успеха сотрудников Jostle — это место, где все общаются, общаются и празднуют на работе. Это сердцебиение нашей компании, которое помогло сотрудникам более чем 1000 организаций легко присоединиться и внести свой вклад где угодно и когда угодно. Благодаря лучшим в отрасли показателям участия мы вносим радость в работу и жизнь в организации.
Keeper
keepersecurity.com
Миллионы людей и тысячи предприятий зависят от платформы безопасности паролей и управления хранителем для управления, обеспечения и обеспечения сильных паролей во всех входах на работу сотрудников, приложений и сайтов. Сотрудники могут получить доступ к Keeper на всех мобильных операционных системах, настольных компьютерах и браузерах. С Keeper ваш бизнес может автоматически генерировать высокопрочные пароли, защищать конфиденциальные файлы в зашифрованном цифровом хранилище, надежно обмениваться записями с командами и плавно интегрировать с SSO, LDAP и 2FA. Начните 14-дневную бесплатную пробную версию сейчас.
Leverice
leverice.com
Leverice — это платформа для обмена сообщениями о продуктивности, которая позволяет вам и вашей команде сосредоточиться на том, что важно. Большинство бизнес-процессов начинаются и заканчиваются той или иной формой обмена сообщениями. Управляйте своим бизнесом с помощью собственных приложений, созданных для платформы Leverice, ориентированной на обмен сообщениями. Наша экосистема открытого магазина приложений включает в себя богатые собственные приложения для автоматизации и оптимизации ваших рабочих процессов, заменяя тяжелые и дорогостоящие внешние сервисы. Выберите приложение из нашего магазина приложений или создайте свое собственное. Откройте для себя уникальные инновации Leverice, такие как микротемы, глубокая вложенность, интеллектуальная маршрутизация, детальное взаимодействие и выборочное отвлечение. *Уникальная архитектура потоков и функции, устраняющие хаос. Наслаждайтесь передовым управлением потоками чата и интеллектуальной маршрутизацией, которые гарантируют, что обсуждения будут вестись по конкретным каналам и подканалам, к которым они принадлежат. *Только необходимо знать. Реагируйте, когда вам нужно, а не каждый раз, когда кто-то говорит всей команде о чем-то не по теме. Отдохните от пребывания в
Maqpie
maqpie.com
Maqpie предоставляет возможности командного чата и повышает удержание пользователей вашего SaaS-приложения.
Mattermost
mattermost.com
Mattermost — это платформа с открытым исходным кодом для безопасного сотрудничества на протяжении всего жизненного цикла разработки программного обеспечения. Сотни тысяч разработчиков по всему миру доверяют Mattermost повышение своей продуктивности за счет объединения командного взаимодействия, управления задачами и проектами, а также оркестрации рабочих процессов в единую платформу для гибкой разработки программного обеспечения. Платформа Mattermost с открытым исходным кодом, основанная в 2016 году, обеспечивает работу более 800 000 рабочих мест по всему миру при поддержке более 4 000 участников из сообщества разработчиков. Компания обслуживает более 800 клиентов, включая Европейский парламент, НАСА, Nasdaq, Samsung, SAP, ВВС США и Wealthfront, и пользуется поддержкой инвесторов мирового уровня, включая Battery Ventures, Redpoint, S28 Capital, YC Continuity. Чтобы узнать больше, посетите www.mattermost.com.
Microsoft Kaizala
microsoft.com
Microsoft Kaizala — это мобильное приложение и служба, предназначенные для общения в больших группах и управления работой. Kaizala позволяет легко подключать и координировать работу всей вашей цепочки создания стоимости, включая сотрудников на местах, поставщиков, партнеров и клиентов, где бы они ни находились. С Kaizala вы эффективно назначаете и отслеживаете задачи или собираете данные с отдельными людьми или большими группами, даже если они не входят в вашу организацию.
Missive
missiveapp.com
Missive был запущен в 2015 году в Квебеке, Канада. В настоящее время в его состав входят 3 соучредителя и 2 сотрудника. Missive — это приложение, которое объединяет входящие сообщения и чат команды под одной крышей. Он был создан с учетом сотрудничества и централизации общения вашей команды. Среди множества функций Missive есть четыре ключевых: - Входящие команды. - Внутренний командный чат. - Правила автоматизации рабочих процессов. - Интеграции.
Nifty
nifty.pm
Nifty — это универсальное рабочее пространство, позволяющее согласовывать людей, проекты и функции в вашей организации. Благодаря чату, задачам, целям, документам и файлам в одном месте — Nifty позволяет вам сосредоточиться на работе, а не жонглировать инструментами. Nifty помогает сократить циклы разработки проектов и повысить производительность команды, объединяя все важные функции управления проектами в одном программном обеспечении. Конечным результатом является автоматизация прогресса на основе этапов, которая обеспечивает согласованность действий всех заинтересованных сторон, обеспечивая соответствие целей организации графику. Программное обеспечение Nifty позволяет вам управлять задачами с помощью представлений Канбан, Список и Временная шкала. Совместная работа над Nifty вполне естественна, поскольку у каждого проекта есть отдельная ветка обсуждения, поэтому у проектов есть специальный центр знаний. Nifty создан для поощрения межведомственного сотрудничества, как никто другой. Благодаря встроенному календарю Nifty можно интегрировать с Google, Outlook, а также обеспечить общий доступ к файлам и документам.
FuseBase
nimbusweb.me
FuseBase (ранее Nimbus) — это универсальный инструмент для совместной работы с клиентами на базе искусственного интеллекта, призванный помочь профессиональным службам оптимизировать рабочий процесс и обеспечить превосходное качество обслуживания клиентов с помощью клиентских порталов. Эта платформа расширяет возможности профессиональных услуг с помощью сотен продвинутых, но интуитивно понятных функций для совместной работы в режиме реального времени, управления проектами и информацией и даже создания контента. Предлагайте услуги под своим брендом и обеспечивайте исключительное персонализированное обслуживание клиентов с помощью клиентских порталов с белой маркировкой, которые централизуют общение, отслеживание хода выполнения проекта и управление знаниями. Используйте инновационный конструктор документов с возможностью перетаскивания для создания интерактивных супердокументов с любыми форматами файлов и встраивания из более чем 2000 поддерживаемых интеграций. Попробуйте канбан-доски, инструменты отслеживания проектов, редактирование в реальном времени и другие функции в рабочих пространствах команд FuseBase (ранее Nimbus) для продуктивного сотрудничества. Оптимизируйте повседневные операции с помощью усовершенствованного ИИ-помощника FuseBase (ранее Nimbus), автоматизируйте такие задачи, как создание и перевод контента, получайте ценную информацию для принятия решений на основе данных и освободите время для масштабирования бизнеса.
Nucleus
nucleusapp.io
Объедините общение на рабочем месте. Единая платформа для встреч, обмена сообщениями, задач, заметок и документов. Предназначен для улучшения концентрации внимания и продуктивности.
ProofHub
proofhub.com
Основанная в 2012 году, ProofHub представляет собой облачную платформу для управления проектами и совместной работы, которая используется командами по всему миру. ProofHub — это популярное приложение для управления работой, которое было разработано, чтобы помочь командам в повседневной работе и используется более чем 85 000 командами по всему миру, включая Netflix, Google, NASA, Nike и Trip Advisor. ProofHub — это удивительно простое, но мощное программное обеспечение для управления проектами, которое обеспечивает консолидированное представление задач и прогресса. Это программное обеспечение для управления проектами позволяет командам общаться во время работы из любого места, используя любое устройство. Благодаря богатому набору функций, собранных в одном месте, этот онлайн-инструмент SaaS призван помочь предприятиям быстро планировать, координировать, организовывать и реализовывать проекты любого размера. ProofHub — это экономичное решение, используемое командами и предприятиями любого размера в различных секторах. ProofHub может помочь компаниям структурировать свой рабочий процесс, экономя при этом время и ресурсы, благодаря различным функциям: от управления задачами до отслеживания времени, индивидуальных рабочих процессов до онлайн-проверки и многого другого. ProofHub предлагает множество функций совместной работы, таких как чат, обсуждения, объявления, сторонние интеграции, передача файлов и многое другое. ProofHub имеет понятный, простой макет и низкую потребность в обучении, благодаря чему пользователи чувствуют себя как дома. Помимо английского, ProofHub доступен на немецком, испанском, португальском, французском, русском, итальянском, голландском, китайском (Тайвань), турецком и польском языках. ProofHub — это экономичное решение, которое могут использовать команды и предприятия в различных секторах. ProofHub предоставляет все функции, необходимые для эффективного выполнения работы: от создания проекта до назначения задач, отслеживания прогресса, взаимодействия с командой и, в конечном итоге, своевременного завершения проектов.
Pumble
pumble.com
Pumble — это бесплатное приложение для командного чата, которое позволяет командам любого размера сотрудничать. В отличие от других приложений для командного чата, Pumble доступен бесплатно неограниченному числу пользователей. Pumble — это онлайн-приложение, которое работает в браузере, но для удобства вы можете установить его на свой компьютер или мобильный телефон.
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral Contact Center-это всеканальное решение для взаимодействия с клиентами с голосовыми и 30+ цифровыми каналами, расширенные варианты ИИ для самообслуживания, такие как боты, проактивные инструменты для охвата и интеллектуальные виртуальные агенты, которые понимают намерения клиента. Он предлагает более 300 предварительно построенных интеграций (включая ведущие CRM) и полностью интегрированное решение для управления рабочей силой и аналитикой, способствующее искусственным технологиям. CringCentral Contact Center тесно интегрирован с решением RingCentral MVP, предлагая клиентам преимущества голосовой инфраструктуры корпоративного класса и интегрированные унифицированные коммуникации, которые обеспечивают беспрепятственное межфункциональное сотрудничество.
Rocket.Chat
rocket.chat
Rocket.chat - Безопасное сотрудничество для высокорегистрированных организаций, созданных для организаций, которые нуждаются в большем контроле над их сообщением, это обеспечивает сотрудничество между коллегами, партнерами, клиентами, сообществами и даже платформами без компромиссов по владению данными, настройками или интеграциями. Десятки миллионов пользователей в более чем 150 странах и организациях, таких как Deutsche Bahn, военно -морской флот США и Credit Suisse Trust.
Ryver
ryver.com
Делайте больше и экономьте деньги, сотрудничая со всей командой В ОДНОМ ПРИЛОЖЕНИИ. Групповой чат + диспетчер задач + голосовые и видеозвонки. Начните бесплатно сегодня!
Samepage
samepage.io
Samepage упрощает общение, управление проектами, проведение встреч, совместную работу в Интернете и многое другое, объединяя командный чат, видеоконференции, совместное использование экрана, управление задачами, общий доступ к файлам и... Показать больше рабочее пространство.
Slenke
slenke.com
Мы создали Slenke, чтобы устранить барьеры между командами, чтобы ваши команды могли сосредоточиться на выполнении работы. Что можно сделать со Сленке? Организуйте проекты и управляйте ими. Общайтесь со своей командой. Управляйте задачами и назначайте их. Следите за своим временем. Управляйте всем своим бизнесом с помощью Slenke.
Speakap
speakap.com
SpeckAP предоставляет фирменные коммуникационные платформы, которые позволяют компаниям структурировать диалог со своим передним персоналом, поддержать и информировать своих работников без рабочих мест в любом месте в любое время. Решение, доступное как на мобильных, так и на рабочем столе, соединяет рабочую силу и дает сотрудникам предоставлять оптимальные впечатления от клиентов. От обмена сообщениями и новостей до частных групп и мероприятий Disceap предоставляет предприятиям возможность предоставить соответствующий и своевременный контент для их рабочей силы и поддерживает как рост бизнеса, так и удержание сотрудников. Основанная в 2011 году, DisceAP сотрудничает с более чем 400 организациями по всему миру в различных отраслях, такими как гостеприимство, розничная торговля, производство и многое другое - и имеет места в Нью -Йорке, Лондоне, Амстердаме, Барселоне, Кельне и Брюсселе.
Stackfield
stackfield.com
Stackfield — это универсальный инструмент для совместной работы из Германии со всеми функциями, необходимыми командам для совместной работы: управление задачами и проектами, видеоконференции, командный чат, совместная работа над документами и многое другое. Stackfield не только соответствует требованиям DSGVO, но и отвечает самым высоким стандартам конфиденциальности и безопасности данных. Все данные хранятся в Германии, доступ за пределы ЕС невозможен. Кроме того, Stackfield — единственный поставщик, который защищает все управление проектами и все рабочие процессы с помощью сквозного шифрования. Таким образом, никто не сможет увидеть содержимое сообщений чата, задач или файлов — даже сотрудники Stackfield. Более 10 000 компаний используют универсальный инструмент для совместной работы для управления своими проектами, лучшего взаимодействия в команде и достижения своих целей.
Swit
swit.io
Swit — это рабочий центр каждой команды, который объединяет в одном месте все необходимое для совместной работы: задачи, чат, цели, утверждения и интеграцию с Google Workspace и Microsoft 365. Он специально создан для обеспечения взаимодействия сотрудников там, где это важно. Объедините всю свою компанию на единой платформе, которая поддерживает общение, управление работой, отслеживание задач, постановку целей и многое другое! Swit является гибким и масштабируемым для удовлетворения потребностей любой организации любого размера. Перетаскивайте электронные письма в каналы или преобразуйте их в карточки задач. Перетащите карточки задач в каналы или личные сообщения. Прикрепляйте утверждения или OKR непосредственно к картам задач. Узнайте, почему Swit любят организации всех размеров — от малого бизнеса до корпоративных клиентов.
Talkspirit
talkspirit.com
Talkspirit — это совместная платформа для командной работы. Предоставление полного спектра функций для подключения, общения и совместной работы в одном простом обзоре. Все функции расположены именно там, где вы ожидаете, и охватывают три основные области: 1) Совместная работа. Обеспечьте совместное рабочее пространство через группы: организуйте проекты, собирайте отзывы, создавайте мероприятия и делитесь идеями, знаниями и документами. 2) Общение Обеспечьте мгновенное общение через рабочий чат: задавайте вопросы, обсуждайте идеи, формируйте решения, запускайте видеочаты, быстро отправляйте файлы и время от времени отправляйте GIF-файлы, чтобы поднять настроение. 3) Возможность подключения Обеспечьте персонализированный информационный центр через ленту новостей: каждый сотрудник всегда в курсе новой актуальной информации, как только она появляется, и готов принять меры. Talkspirit без проблем работает со всеми приложениями, инструментами и сервисами, которые уже использует ваш бизнес. Он предоставляет множество встроенных интеграций, которые легко настроить и легко использовать — доступно более 500 интеграций. Весь контент доступен для поиска, безопасен и доступен в пути через мобильное приложение для Android и iOS. Доступно на 8 языках (FR, EN, DE, IT, PT, ES, NL и PL).
Team Engine
teamengine.io
Работодатели выбора используют командный двигатель для набора, удержания, привлечения и улучшения своей полевой рабочей силы. Team Engine - это HR Automation Suite, который помогает растущим компаниям переходить к лучшим талантам и внедрить передовые практики в области вовлечения сотрудников. Организации могут попрощаться с ручными, разрозненными, трудоемкими процессами и привет интуитивно понятному, настраиваемому программному обеспечению, которое автоматически выполняет критические, чувствительные ко времени компоненты исключительной стратегии талантов. В настоящее время используется сотнями растущих компаний, коммуникационная платформа Team Engine, перенапряженная коммуникационная платформа, обслуживает уникальные потребности организаций с распределенной рабочей силой в этой области. Это потому, что полевые работники ищут скорость и простоту, как в процессе найма, так и в своей повседневной работе. С помощью командного двигателя организации могут преодолеть проблемы взаимодействия, уникальные для своей отрасли, чтобы сначала нанимать лучших людей и нанимать лучших людей, а затем привести к удержанию и взаимодействию с постоянным общением и возможностями обратной связи. Командный двигатель поможет организациям: * Найдите и нанимайте великих людей: автоматизируйте избыточные задачи в процессе найма, чтобы они могли добавить ценность, где это важно. * Мотивируйте и удерживают качественных сотрудников: получите новые наймы в хорошем начале со структурированным один на один и возможность предоставить отзыв о опыте. * Выполнить и постоянно улучшать: построить связанность всей компании, чтобы выполнить работу, создавать эффективные процессы и развивать культуру роста и развития. Взгляд на то, как помогает командный двигатель: * Текстовые сообщения с сотрудниками без стола и соискателями. * Автоматизированный обмен сообщениями для чувствительных ко времени связи (например, напоминания об интервью и сроки открытой регистрации) * Встроенная реклама набора персонала на Craigslist, Facebook и Instagram * Переведенные коммуникации для носителей испанского языка * Централизованный центр для организации всей рекрутинговой деятельности и деталей заявителя * Диверсификация поиска кандидатов для большего охвата
Teamwork
teamwork.com
Командная работа-это ведущая платформа по управлению проектами, предназначенную для организаций, чтобы свободно планировать, отслеживать, управлять и реализовать различные сложные проекты. Доверяя более 20 000 предприятий и 6000 агентств по всему миру. Команда постоянно работает с клиентами, предлагая самую передовую платформу управления продуктами на рынке. Независимо от того, являетесь ли вы владельцем компании, руководителем команды, менеджером проекта или отдельным участником, командная работа дает вам все инструменты для беспрепятственного управления повседневными мероприятиями. Приложение предлагает функции, необходимые для сотрудничества с коллегами по проектам, поддерживать целостное представление о рабочих процессах, управление задачами, отслеживание ресурсов, время журнала и, что наиболее важно, предоставить проекты вовремя.
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