Программное обеспечение для обмена мгновенными сообщениями для бизнеса - Самые популярные приложения - Токелау

Team Engine

teamengine.io

Работодатели выбора используют командный двигатель для набора, удержания, привлечения и улучшения своей полевой рабочей силы. Team Engine - это HR Automation Suite, который помогает растущим компаниям переходить к лучшим талантам и внедрить передовые практики в области вовлечения сотрудников. Организации могут попрощаться с ручными, разрозненными, трудоемкими процессами и привет интуитивно понятному, настраиваемому программному обеспечению, которое автоматически выполняет критические, чувствительные ко времени компоненты исключительной стратегии талантов. В настоящее время используется сотнями растущих компаний, коммуникационная платформа Team Engine, перенапряженная коммуникационная платформа, обслуживает уникальные потребности организаций с распределенной рабочей силой в этой области. Это потому, что полевые работники ищут скорость и простоту, как в процессе найма, так и в своей повседневной работе. С помощью командного двигателя организации могут преодолеть проблемы взаимодействия, уникальные для своей отрасли, чтобы сначала нанимать лучших людей и нанимать лучших людей, а затем привести к удержанию и взаимодействию с постоянным общением и возможностями обратной связи. Командный двигатель поможет организациям: * Найдите и нанимайте великих людей: автоматизируйте избыточные задачи в процессе найма, чтобы они могли добавить ценность, где это важно. * Мотивируйте и удерживают качественных сотрудников: получите новые наймы в хорошем начале со структурированным один на один и возможность предоставить отзыв о опыте. * Выполнить и постоянно улучшать: построить связанность всей компании, чтобы выполнить работу, создавать эффективные процессы и развивать культуру роста и развития. Взгляд на то, как помогает командный двигатель: * Текстовые сообщения с сотрудниками без стола и соискателями. * Автоматизированный обмен сообщениями для чувствительных ко времени связи (например, напоминания об интервью и сроки открытой регистрации) * Встроенная реклама набора персонала на Craigslist, Facebook и Instagram * Переведенные коммуникации для носителей испанского языка * Централизованный центр для организации всей рекрутинговой деятельности и деталей заявителя * Диверсификация поиска кандидатов для большего охвата