Программное обеспечение для обмена мгновенными сообщениями для бизнеса - Самые популярные приложения - Таиланд

Gmelius

gmelius.com

Gmelius - это первая платформа для совместной работы, которая объединяет изначально в Google Workspace (ранее G Suite) и соединяет ее с другими приложениями, используемыми вашей компанией, такими как Slack или Trello. Gmelius позволяет командам сотрудничать, работая над инструментами, которые они уже знают и любят. Нет необходимости переносить данные в другое стороннее решение или научиться использовать другое приложение. Gmelius делает отличную командную работу, которая происходит прямо из почтового ящика Gmail. Начиная с мощных общих внутренних ящиков, общих лейблов Gmail, визуальных канбанских плат и интеллектуальных автоматизаций рабочих процессов прямо внутри Gmail, Gmelius предлагает уникальную платформу для совместной работы, которая интегрируется с остальными приложениями пользователя. Пользователь может подключить свои любимые инструменты вместе с уникальными двусторонними интеграциями (включая Slack и Trello), публичным API или через Zapier. * Упростить управление электронной почтой * Повышение прозрачности и подотчетности * Автоматизировать и оптимизировать распределение рабочей нагрузки * Опросение рабочих процессов и автоматизируйте любую хриплую работу Gmelius предлагает ведущее общее решение для ящиков на рынке, и вот почему: 1. Gmelius плавно интегрируется с существующими инструментами. Гмелиус живет прямо в почтовом ящике Gmail, позволяя им работать в экосистеме, с которой им удобно. Это экономит время и деньги на миграцию, администрацию и обучение. 2. Gmelius масштабируется с потребностями. Его уникальная архитектура поддерживает как небольшие, так и крупные организации на ежедневной основе. Его крупнейшие клиенты насчитывают более 8000 активных общих внутренних ящиков и десятков тысяч пользователей. 3. Gmelius обеспечивает строгую конфиденциальность по модели дизайна. Его штаб -квартира находится в Швейцарии, Европе, и конфиденциальность всегда была активно интегрирована в платформу. В отличие от других сервисов, Gmelius никогда не хранит содержание электронных писем пользователя.