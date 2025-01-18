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Программное обеспечение для обмена мгновенными сообщениями для бизнеса - Самые популярные приложения - Катар
Программное обеспечение для обмена мгновенными сообщениями для бизнеса функционирует как инструмент внутренней связи для компаний через приложение для обмена текстовыми сообщениями. Это программное обеспечение поддерживает прямой обмен сообщениями один на один, а также групповой и командный обмен сообщениями. Быстрый характер обмена мгновенными сообщениями устраняет необходимость в пересылке электронных писем по простым вопросам или проблемам, предлагая выделенное пространство для быстрого обращения к коллегам, не прибегая к неформальным методам, таким как личные текстовые сообщения по телефону. Компании всех размеров и типов используют бизнес-решения для обмена мгновенными сообщениями либо вместе с другими продуктами, либо посредством интеграции. Эти инструменты часто встроены в другое программное обеспечение, например, в корпоративную сеть сотрудников или платформы взаимодействия. Тем не менее, доступны многочисленные автономные решения для обмена мгновенными сообщениями для бизнеса, предлагающие широкие возможности интеграции с различными другими категориями.
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Zoom Web
zoom.us
Zoom — это программа для видеотелефонии, разработанная Zoom Video Communications. Бесплатная версия предоставляет услугу видеочата, которая позволяет одновременно использовать до 100 устройств с ограничением по времени 40 минут для бесплатных учетных записей, в которых встречаются три и более участников. Пользователи имеют возможность обновиться, подписавшись на один из планов, самый высокий из которых позволяет одновременно использовать до 1000 человек без ограничений по времени. Во время пандемии COVID-19 значительно возросло использование Zoom и аналогичных продуктов для удаленная работа, дистанционное образование и социальные отношения в Интернете.
Microsoft Teams
microsoft.com
Microsoft Teams — это платформа для общения и совместной работы, которая сочетает в себе чат на рабочем месте, видеоконференции, хранилище файлов и интеграцию приложений. Служба интегрируется с офисным пакетом повышения производительности по подписке Office 365 и включает расширения, которые можно интегрировать с продуктами сторонних производителей. Microsoft Teams является конкурентом таких сервисов, как Slack, и представляет собой путь развития и обновления Microsoft Skype для бизнеса. Microsoft анонсировала Teams на мероприятии в Нью-Йорке и запустила эту службу по всему миру 14 марта 2017 года. Она была создана в ходе внутреннего хакатон в штаб-квартире компании, и в настоящее время его возглавляет Брайан Макдональд, корпоративный вице-президент Microsoft.
Otter
otter.ai
Otter — это умное приложение для создания заметок, которое позволяет вам запоминать, искать и делиться своими голосовыми разговорами. Otter создает умные голосовые заметки, которые сочетают в себе звук, транскрипцию, идентификацию говорящего, встроенные фотографии и ключевые фразы. Это помогает деловым людям, журналистам и студентам быть более сосредоточенными, совместными и эффективными на встречах, интервью, лекциях и везде, где происходят важные разговоры.
Zoho Cliq
zoho.com
Zoho Cliq — это программное обеспечение для делового общения, которое помогает упростить и оптимизировать ваше общение с помощью организованных разговоров и легкодоступной информации. Cliq разработан для обеспечения гибридного стиля работы, при котором вы можете войти в систему и работать через любое устройство из любой точки мира. Это помогает повысить общую производительность вашей команды и, в свою очередь, положительно влияет на эффективность вашего бизнеса.
Webex
webex.com
Webex Webinars (ранее Webex Events) — это масштабируемая платформа для вебинаров, которая может создавать увлекательные и эффективные мероприятия для всех: от небольших сеансов до массовой глобальной аудитории. Сделайте вебинары инклюзивными, интересными и интерактивными: • Поощряйте активное участие с помощью модерируемых вопросов и ответов, опросов в реальном времени, чата, реакций на смайлы и распознавания жестов. • Позвольте участникам слушать на предпочитаемом ими языке с помощью живых переводчиков, включенных в сеанс. • Углубляйтесь в темы или поощряйте связи. с секционными сессиями. Проводите профессиональные и индивидуальные вебинары в большом масштабе. • Управляйте сценой и контентом, который ваша аудитория видит до, во время и после мероприятия. • Управляйте процессом регистрации участников с помощью индивидуальных вариантов брендинга и тем. • Отрепетируйте всю презентацию с другими участниками дискуссии, прежде чем начать ее трансляцию. • Привлеките до 100 000 участников. • Охватите глобальную аудиторию с помощью переводов в реальном времени на более чем 100 языков.
Slack
slack.com
Slack — это собственная платформа делового общения, разработанная американской компанией-разработчиком программного обеспечения Slack Technologies. Slack предлагает множество функций в стиле IRC, включая постоянные чаты (каналы), организованные по темам, частные группы и прямой обмен сообщениями.
Intercom
intercom.com
Intercom — единственное комплексное решение для обслуживания клиентов, которое обеспечивает бесперебойное обслуживание клиентов за счет автоматизации и человеческой поддержки, повышая удовлетворенность клиентов при одновременном снижении затрат. Мы строим будущее, в котором большинство разговоров с клиентами успешно разрешаются без необходимости человеческой поддержки, что освобождает команду для работы над более ценными разговорами с клиентами. Более 25 000 организаций по всему миру, включая Atlassian, Amazon и Lyft Business, полагаются на Intercom, чтобы обеспечить беспрецедентный пользовательский опыт в любом масштабе. Платформа Intercom используется для отправки более 500 миллионов сообщений в месяц и позволяет взаимодействовать с более чем 600 миллионами активных конечных пользователей в месяц. Компания Intercom, основанная в 2011 году при поддержке ведущих венчурных капиталистов, в том числе Kleiner Perkins, Bessemer Venture Partners и Social Capital, ставит перед собой задачу сделать интернет-бизнес персонализированным.
Lark
larksuite.com
Lark — это универсальная платформа для совместной работы для команд, стремящихся оптимизировать рабочие процессы и быстрее достигать бизнес-результатов. Благодаря удобному пользовательскому интерфейсу на настольных и мобильных устройствах Lark гарантирует, что команды могут эффективно работать где угодно. Lark — это супер-приложение для работы, которое объединяет чаты, рабочие процессы, электронную почту, документы, таблицы, управление проектами и встречи в одном месте. Ваша команда может планировать, выполнять и синхронизировать работу без сбоев и сосредоточиться на том, что важно для вашего бизнеса.
Microsoft Kaizala
microsoft.com
Microsoft Kaizala — это мобильное приложение и служба, предназначенные для общения в больших группах и управления работой. Kaizala позволяет легко подключать и координировать работу всей вашей цепочки создания стоимости, включая сотрудников на местах, поставщиков, партнеров и клиентов, где бы они ни находились. С Kaizala вы эффективно назначаете и отслеживаете задачи или собираете данные с отдельными людьми или большими группами, даже если они не входят в вашу организацию.
monday.com
monday.com
monday.com — это инструмент управления проектами, который позволяет организациям управлять задачами, проектами и командной работой. По состоянию на 2020 год компания обслуживает 100 000 организаций, в том числе множество нетехнических организаций. В июле 2019 года компания привлекла $150 млн при оценке в $1,9 млрд. Monday.com выиграл премию Webby Award 2020 за продуктивность в категории «Приложения, мобильные устройства и голосовая связь».
Rainbow
openrainbow.com
Решения Rainbow для делового общения — это удобные онлайн-инструменты, предназначенные для поддержки совместной работы, управления временем, безопасности и конфиденциальности.
Assembly
joinassembly.com
Ассамблея — это современная платформа взаимодействия на основе искусственного интеллекта, которая оптимизирует признание, вознаграждение, внутреннюю коммуникацию и сотрудничество во всей организации. Этот единый удобный центр предлагает комплексные и универсальные решения для взаимодействия, включая объявления, помощников на рабочем месте с искусственным интеллектом, конкурсы, опросы и многое другое. Ассамблея предоставляет обширный каталог вознаграждений, таких как подарочные карты, специальные сувениры, культурные награды и благотворительные пожертвования, способствуя созданию культуры на рабочем месте, где сотрудники чувствуют себя ценными, оцененными и связанными. Мощная аналитика позволяет менеджерам получить представление о настроениях в компании, создавая среду, в которой сотрудники чувствуют себя услышанными и понятыми. Признавайте свою команду значимым образом. Совместите основные ценности с признанием, чтобы поощрять ежедневную поддержку команды. Повысьте узнаваемость с помощью обширного каталога наград, включая подарочные карты, сувениры, культурные награды и благотворительные пожертвования. Автоматизируйте этапы и распознавание юбилеев. Отпразднуйте день рождения или годовщину каждого товарища по команде с помощью автоматизированных настраиваемых сообщений. Полная интеграция с Microsoft Teams и Slack Engage там, где вы уже работаете, с безопасной интеграцией и обновлением данных в реальном времени. Введите данные один раз для немедленной синхронизации между платформами. Повысьте вовлеченность сотрудников. Используйте обновления для генеральных директоров и руководителей, различные опросы сотрудников, еженедельные проверки и опросы удовлетворенности для повышения вовлеченности. Оптимизируйте внутренние коммуникации. Используйте такие инструменты, как шаблоны AMA, ленты новостей, шаблоны справки, групповые каналы, ледоколы, средства управления идеями, внутренние вики-страницы и инструменты для встреч, чтобы улучшить рабочие процессы общения. Повысьте производительность команды. Используйте ежедневные отчеты, повестки дня, заметки о встречах, отзывы о продуктах, списки побед и облегченную CRM для продаж, чтобы повысить производительность. Упрощение HR и рекрутинга. Внедряйте опросы по льготам для сотрудников, собеседования при увольнении, оценки eNPS, внутренние рекомендации, вопросы на собеседованиях и отзывы о новых сотрудниках, а также отслеживание рабочего времени подрядчиков и другие шаблоны HR.
Atolia
atolia.com
Быстро и легко начните успешную командную работу с единого цифрового рабочего места. Легко общайтесь посредством видеозвонков и обмена мгновенными сообщениями. Управляйте своими проектами и завершайте их быстрее. Делитесь своими календарями и синхронизируйте их с коллегами. Делитесь и совместно редактируйте свои документы в режиме реального времени. Все это на одной платформе. Несмотря на то, что его очень легко использовать и внедрить (не нужно загружать, не требуется сложная настройка), у нас есть прекрасная команда поддержки, готовая вам помочь. Вишенка на высоте, Атолия в 10 раз дешевле, чем подписка на Slack + Asana + Dropbox + Zoom (все равно отличные инструменты ;))
Basecamp
basecamp.com
Basecamp — американская компания по разработке веб-программного обеспечения, базирующаяся в Чикаго, штат Иллинойс. Фирма была основана в 1999 году Джейсоном Фридом, Карлосом Сегурой и Эрнестом Кимом как компания веб-дизайна под названием 37signals. С середины 2004 года фокус компании сместился с веб-дизайна на разработку веб-приложений. Его первым коммерческим приложением был Basecamp, за ним последовали Backpack, Campfire и Highrise. Платформа веб-приложений с открытым исходным кодом Ruby on Rails изначально была создана для внутреннего использования в 37signals, а затем была публично выпущена в 2004 году. В феврале 2014 года компания приняла новую стратегию, полностью сосредоточившись на своем флагманском продукте, пакете программного обеспечения, также называемом Basecamp. и переименование компании из 37signals в Basecamp. Джейсон Фрид и Дэвид Хайнемайер Ханссон опубликовали несколько книг под названием 37signals.
Beekeeper
beekeeper.io
Beekeeper предоставляет передовым предприятиям и их работникам цифровые решения, необходимые им для максимально эффективной работы. Основанная в 2012 году мобильная платформа Beekeeper была спроектирована и создана для сотрудников, не работающих за рабочим столом, которые, несмотря на то, что составляют 80% мировой рабочей силы, хронически недооценены, когда дело касается технологий на рабочем месте. С помощью системы Frontline Success от Beekeeper компании могут автоматизировать бумажные процессы, общаться с сотрудниками в режиме реального времени из любой точки мира, а также повышать вовлеченность, производительность и безопасность команд, работающих на передовой.
Bitrix24
bitrix24.com
Битрикс24 — это программное обеспечение, которое помогает компаниям и предпринимателям повысить свою эффективность внутри и снаружи. Наша платформа предлагает CRM, Контакт-центр, конструктор сайтов, интернет-магазин, маркетинговые кампании и другие инструменты продаж. Кроме того, есть безопасный интранет, управление задачами и проектами, обмен и хранение файлов в реальном времени, инструменты связи и организация. HR-основы и AI встроены в структуру Битрикс24. Битрикс24 — это инициатива компании Bitrix, Inc., запущенная как облачный сервис в апреле 2012 года. Теперь он доступен в облаке и локально. В 2024 году у нашей компании более 12 миллионов организаций. Битрикс24 гордится тем, что обслуживает клиентов от небольших организаций до компаний из списка Fortune 500.
Blink
joinblink.com
Blink — это приложение для рядовых и ключевых сотрудников, объединяющее интранет, корпоративную социальную сеть и безопасный мессенджер в одном оптимизированном пакете.
Chanty
chanty.com
Chanty — это облачная платформа для совместной работы, которая сочетает в себе коммуникацию, управление проектами и автоматизацию, помогая командам работать более эффективно. Этот инструмент позволяет вам: · Общаться с членами вашей команды; · Общайтесь с помощью групповых аудио/видеозвонков и 1 на 1 и делитесь своим экраном; · Делитесь мгновенными сообщениями, файлами или любым другим контентом, который вам нравится; · Создавайте, назначайте, устанавливайте сроки и обсуждайте задачи прямо в Chanty; · Интегрируйте обмен сообщениями с различными приложениями, такими как Google Drive, Dropbox, Trello, GitHub, Zapier, Jira, Asana и многими другими; · Отслеживайте рабочий процесс команды с помощью Kanban Board; · Смотрите видео на YouTube, GIF-файлы и контент из социальных сетей; · Получите быстрый доступ ко всем вашим чатам, задачам и файлам через Teambook. Chanty помогает командам повысить производительность и деловое общение. Неограниченная история сообщений, управление задачами, обмен файлами и мощные уведомления организуют и экономят ваш день. Эффективно сотрудничайте и общайтесь в одном месте.
Chatwork
chatwork.com
Chatwork — приложение для группового чата для бизнеса. Безопасный обмен сообщениями, видеочат, управление задачами и обмен файлами. Общение в режиме реального времени и повышение производительности команд.
ClickUp
clickup.com
ClickUp — это универсальная платформа для повышения производительности. Это центр, где команды собираются вместе для планирования, организации и совместной работы с использованием задач, документов, чата, целей, досок и многого другого. ClickUp, легко настраиваемый всего за несколько щелчков мышью, позволяет командам всех типов и размеров выполнять работу более эффективно, поднимая производительность на новый уровень.
Clinked
clinked.com
Clinked — это облачный клиентский портал и инструмент для совместной работы. Оно позволяет командам, проектным группам и бизнес-клиентам эффективно сотрудничать над документами и файлами в безопасной облачной среде. Мы предлагаем 3 основных варианта портала: 1. Простота (готовый легко настраиваемый портал). 2. Индивидуальный (индивидуальный портал, созданный на основе инфраструктуры Clinked в соответствии с вашими конкретными требованиями). 3. Виртуальная комната данных. Все порталы предлагают широкий спектр функций, некоторые из которых перечислены ниже. Улучшите свой бизнес-имидж * Клиентский портал Clinked может быть настроен и снабжен белой маркировкой. * Используйте свой собственный URL-адрес, например. https://clients.yourcompany.com. * Фирменные мобильные приложения доступны для Android и iOS. Сотрудничать и общаться * Обновляйте клиентов с помощью потоков активности в реальном времени и управления ходом проекта. * Назначайте задачи отдельным членам команды или делите рабочую нагрузку с несколькими пользователями. * Проводите эффективные дискуссии, общайтесь с помощью @mentions, мгновенных 1-2-1, группового чата и микроблогов. * Полнотекстовый поиск. Безопасный клиентский портал * 256-битный SSL при передаче и шифрование AES в состоянии покоя. * Двухфакторная аутентификация для безопасного доступа к вашему решению. * Администраторы учетных записей могут просматривать всю активность пользователей в журнале аудита. Альтернатива FTP №1 * Перетаскивайте файлы и папки, чтобы делиться большими файлами. * Находите и открывайте файлы и папки с помощью универсальной панели поиска. * Просматривайте свои документы в режиме реального времени без необходимости их загрузки. Интеграции * Встроенная интеграция с Google Workspace. * Встроенная интеграция с AdobeSign, DocuSign и JotForm. * Автоматизируйте задачи и действия с помощью более чем 3000 приложений через Zapier. * Публичный API. Полностью индивидуальный портал, созданный по вашим спецификациям * Построен на надежной инфраструктуре, сертифицированной Clinked ISO. * Выбирайте из огромного множества существующих функций. * Добавляйте новые уникальные функции, необходимые вашему бизнесу. * Пользовательский интерфейс, соответствующий вашему варианту использования и рабочему процессу. * Простой процесс проектирования. * Быстрая доставка.
Crugo
crugo.com
Crugo — это платформа, которая позволяет безопасно общаться, делиться и организовывать что-либо с помощью групп, общаться в чате в режиме реального времени, обмениваться файлами, отслеживать RSS-каналы, создавать списки дел и даже организовывать календари.
Diligent Administrator
diligent.com
Diligent, ведущий SaaS-провайдер управления, управления рисками и соблюдением требований (GRC), ускоряет успех организаций и руководителей.
Diligent Director
diligent.com
Diligent, ведущий SaaS-провайдер управления, управления рисками и соблюдением требований (GRC), ускоряет успех организаций и руководителей.
Element
element.io
Element — это безопасная коммуникационная платформа, построенная на Matrix: децентрализованном протоколе со сквозным шифрованием. Объедините свои команды, повысьте производительность и удовлетворенность работой, сохраняя при этом полное право собственности на свои данные. Element является лидером в отчете Forrester Wave: Secure Communications. Легко сотрудничайте со своими партнерами, поставщиками или клиентами с помощью видеозвонков и обмена мгновенными сообщениями: как электронная почта в 21 веке. Вы даже можете подключить свои учетные записи Slack, MS Teams, WhatsApp. С другой стороны, Element можно закрыть для сред с высоким уровнем безопасности, используя безопасные пограничные и междоменные шлюзы, а также даже развертывания с воздушным зазором. В сети, построенной на базе Matrix, не существует единой точки отказа благодаря децентрализованной сетевой архитектуре, что делает ее идеальной для критически важных сред. Пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы узнать, какую выгоду ваш бизнес может получить от Element.
Fleep
fleep.io
Мессенджер Fleep обеспечивает общение внутри и между организациями — будь то командные чаты, общение по проекту или разговоры один на один.
Flock
flock.com
Flock — это приложение для общения и совместной работы для современных команд и предприятий. Flock расширяет возможности команд, предоставляя им множество встроенных инструментов повышения производительности, таких как общие заметки, напоминания, задачи и опросы. Пользователи могут общаться с удаленными командами посредством аудио- и видеозвонков. Совместное использование экрана позволяет командам лучше сотрудничать и обмениваться информацией. Flock также глубоко интегрирован с Google Drive. Другие популярные сторонние интеграции включают в себя Календарь Google, Analytics, JIRA, Asana, Github, Twitter, Facebook и многие другие. Магазин приложений Flock позволяет командам подключать приложения к Flock и устранять необходимость переключения между несколькими инструментами для выполнения работы. Такие функции Flock, как всплывающее окно недавних разговоров, простые сочетания клавиш и предварительный просмотр последнего сообщения, позволяют командам легко использовать чаты, а не индивидуально нажимать на вкладки чата. Волшебный поиск Flock автоматически отображает важные частные каналы и контакты без необходимости ввода текста. Flock позволяет легко переключаться между командами, беседами, приложениями и многим другим. Приложения Flock органично сочетаются с основным продуктом, обеспечивая более интегрированный опыт.
Front
front.com
Front — это современная платформа обслуживания клиентов, которая помогает компаниям радовать своих клиентов, вовлекать их команды и укреплять бизнес. Они переосмыслили службу поддержки для совместной работы команд в режиме реального времени по каждому каналу связи с клиентами, а затем снабдили ее искусственным интеллектом и автоматизацией, чтобы решать проблемы и помогать командам работать быстрее. Клиенты получают исключительный сервис независимо от того, ищут ли они простой, мгновенный ответ или персонализированную помощь по самым сложным вопросам, а также аналитику и идеи, необходимые их бизнесу для оптимизации обслуживания клиентов. Более 8500 компаний всех форм и размеров, от ClickUp до Branch Insurance, от Echo Global Logistics до Reed & Mackay, полагаются на Front, чтобы предоставить революционные услуги, которые завоевывают и удерживают клиентов на всю жизнь.
Gitter
gitter.im
Gitter — это система обмена мгновенными сообщениями и чатами с открытым исходным кодом для разработчиков и пользователей репозиториев GitLab и GitHub. Gitter предоставляется как программное обеспечение как услуга, с бесплатной опцией, предоставляющей все основные функции и возможность создания единого частного чата, а также платной подпиской для частных лиц и организаций, которая позволяет им создавать произвольное количество частных чатов. комнаты. Для отдельных репозиториев git на GitHub можно создать отдельные чаты. Конфиденциальность чата соответствует настройкам конфиденциальности соответствующего репозитория GitHub: таким образом, чат для частного (т. е. только для участников) репозитория GitHub также является частным для тех, у кого есть доступ к репозиторию. Графический значок, ссылающийся на чат, можно затем поместить в файл README репозитория git, привлекая к нему внимание всех пользователей и разработчиков проекта. Пользователи могут общаться в чатах или получать доступ к частным чатам для репозиториев, к которым у них есть доступ, войдя в Gitter через GitHub (что не предполагает передачу пароля пользователя GitHub Gitter). Gitter похож на Slack. Как и Slack, он автоматически регистрирует все сообщения в облаке.
Gmelius
gmelius.io
Gmelius обеспечивает отличную командную работу прямо из вашего почтового ящика Gmail. Gmelius предлагает уникальную платформу для совместной работы, которая интегрируется с остальными вашими повседневными приложениями, начиная с мощных общих почтовых ящиков, общих ярлыков Gmail, визуальных досок канбана и интеллектуальной автоматизации рабочих процессов прямо внутри Gmail. Объедините свои любимые инструменты с помощью нашей уникальной двусторонней интеграции (включая Slack и Trello), общедоступного API или через Zapier. • Упростите управление электронной почтой • Повысьте прозрачность и подотчетность • Автоматизируйте и оптимизируйте распределение вашей рабочей нагрузки • Оптимизируйте рабочие процессы и автоматизируйте любую рутинную работу Gmelius предлагает ведущее решение для общего доступа к почтовым ящикам на рынке, и вот почему: 1. Gmelius легко интегрируется с вашим существующим почтовым ящиком. инструменты. Gmelius живет прямо в вашем почтовом ящике Gmail, позволяя вашим товарищам по команде работать в удобной для них экосистеме. Вы экономите время и деньги на миграции, администрировании и обучении. 2. Gmelius масштабируется в соответствии с вашими потребностями. Наша уникальная архитектура ежедневно поддерживает малые и крупные организации. Наши крупнейшие клиенты насчитывают более 8000 активных общих почтовых ящиков и десятки тысяч пользователей. 3. Gmelius применяет строгую модель конфиденциальности. Наша штаб-квартира находится в Швейцарии, Европе, и конфиденциальность всегда активно интегрировалась в нашу платформу. В отличие от других сервисов, Gmelius никогда не сохраняет содержимое ваших писем.
Grape Messenger
chatgrape.com
Grape позволяет вашей команде безопасно общаться на всех устройствах. Он использует глубокую интеграцию сервисов, поэтому вы можете получить доступ ко всем данным компании в одном месте, что делает его самым эффективным бизнес-чатом на рынке.
Happeo
happeo.com
Happeo — это интранет на базе искусственного интеллекта, который занимает первое место среди организаций Google Workspace. Мы создаем цифровые дома, где организации остаются на связи и повышают эффективность, наводя порядок в информационный хаос, обеспечивая структурированное управление знаниями и объединяясь в одну команду. Мы создаем эти цифровые дома, уникальные для каждого клиента, и предоставляем им пространство для решения проблем, с которыми сталкиваются внутренние операции. Затем мы сочетаем это с нашими возможностями искусственного интеллекта, которые интуитивно обучаются и растут вместе с компанией и каждым пользователем, автоматизируют трудоемкие процессы, требующие ручного управления, и обеспечивают организационную согласованность посредством быстрого и интеллектуального обнаружения информации.
heycollab
heycollab.com
Heycollab — это инструмент, который помогает вам оставаться организованными, управлять задачами и помогает сотрудникам сотрудничать, предоставляя командам возможность работать вместе. Это универсальный инструмент управления производительностью для команд и фрилансеров, который сочетает в себе совместную работу с обширными функциями, которые помогут вам управлять ресурсами и поддерживать прозрачность проектов. Вы можете общаться в режиме реального времени, обмениваться файлами, управлять рабочим процессом и поддерживать организованность своей команды. С Heycollab вы можете легко разбивать проекты на задачи, устанавливать сроки выполнения, отслеживать рабочую нагрузку команды, а также обмениваться файлами и изображениями с членами команды. Используйте один инструмент с первого дня до крайнего срока, чтобы планировать и организовывать проекты, общаться и сотрудничать.
Hibox
hibox.co
Hibox — это инструмент управления задачами, который меняет представление о совместной работе команд. Hibox позволяет создавать проекты, просматривать статус задач, визуализировать и планировать сроки выполнения с помощью календаря, создавать подзадачи и повторяющиеся задачи, получать уведомления о задачах и многое другое. Hibox объединяет командный обмен сообщениями и видеоконференции в одном инструменте, поэтому вы можете сотрудничать со своими коллегами в режиме реального времени без необходимости брать трубку телефона или координировать личные встречи. У Hibox есть мобильное приложение для Android и iOS, благодаря которому вы можете управлять своими задачами и проектами откуда угодно.
Hive
hive.com
Hive помогает командам двигаться быстрее. Лучшая в своем классе платформа управления проектами Hive включает в себя все инструменты, которые вам нужны и нужны, а если нет, мы создадим их для вас. Благодаря гибкому представлению проектов и бесконечным возможностям настройки Hive предлагает управление проектами на ваших условиях с гарантией успеха. Hive используется тысячами быстро развивающихся команд, чтобы помочь: - Управление проектом - Интеграция инструментов - Ресурсы - Учет времени - Проверка и одобрение - Ведение заметок - Управление задачами - Отчетность и аналитика
IRCCloud
irccloud.com
IRCCloud — это современный IRC-клиент, который позволяет вам оставаться на связи без лишнего багажа. Оставайтесь синхронизированными и получайте уведомления, где бы вы ни находились, с помощью наших веб-приложений и мобильных приложений.
Jandi
jandi.com
JANDI — это групповая платформа обмена сообщениями на рабочем месте, помогающая командам оставаться на связи и лучше работать вместе. Команды могут настраивать групповые чаты по темам, делиться файлами и комментировать их, преобразовывать сообщения в список дел, запускать опросы или видеоконференции. JANDI, насчитывающая более 2 миллионов зарегистрированных пользователей по всему миру, является ведущим корпоративным коммуникационным приложением, позволяющим командам эффективно общаться и сотрудничать.
Jostle
jostle.us
Платформа успеха сотрудников Jostle — это место, где все общаются, общаются и празднуют на работе. Это сердцебиение нашей компании, которое помогло сотрудникам более чем 1000 организаций легко присоединиться и внести свой вклад где угодно и когда угодно. Благодаря лучшим в отрасли показателям участия мы вносим радость в работу и жизнь в организации.
Keeper
keepersecurity.com
Миллионы людей и тысячи компаний зависят от платформы безопасности и управления паролями Keeper, которая позволяет управлять, защищать и обеспечивать соблюдение надежных паролей для всех учетных записей сотрудников, приложений и сайтов. Сотрудники могут получить доступ к Keeper напрямую во всех мобильных операционных системах, настольных компьютерах и браузерах. С помощью Keeper ваш бизнес может автоматически генерировать надежные пароли, защищать конфиденциальные файлы в зашифрованном цифровом хранилище, безопасно обмениваться записями с командами и легко интегрироваться с SSO, LDAP и 2FA. Начните 14-дневную бесплатную пробную версию прямо сейчас.
Leverice
leverice.com
Leverice — это платформа для обмена сообщениями о продуктивности, которая позволяет вам и вашей команде сосредоточиться на том, что важно. Большинство бизнес-процессов начинаются и заканчиваются той или иной формой обмена сообщениями. Управляйте своим бизнесом с помощью собственных приложений, созданных для платформы Leverice, ориентированной на обмен сообщениями. Наша экосистема открытого магазина приложений включает в себя богатые собственные приложения для автоматизации и оптимизации ваших рабочих процессов, заменяя тяжелые и дорогостоящие внешние сервисы. Выберите приложение из нашего магазина приложений или создайте свое собственное. Откройте для себя уникальные инновации Leverice, такие как микротемы, глубокая вложенность, интеллектуальная маршрутизация, детальное взаимодействие и выборочное отвлечение. *Уникальная архитектура потоков и функции, устраняющие хаос. Наслаждайтесь передовым управлением потоками чата и интеллектуальной маршрутизацией, которые гарантируют, что обсуждения будут вестись по конкретным каналам и подканалам, к которым они принадлежат. *Только необходимо знать. Реагируйте, когда вам нужно, а не каждый раз, когда кто-то говорит всей команде о чем-то не по теме. Отдохните от пребывания в
Maqpie
maqpie.com
Maqpie предоставляет возможности командного чата и повышает удержание пользователей вашего SaaS-приложения.
Mattermost
mattermost.com
Mattermost — это платформа с открытым исходным кодом для безопасного сотрудничества на протяжении всего жизненного цикла разработки программного обеспечения. Сотни тысяч разработчиков по всему миру доверяют Mattermost повышение своей продуктивности за счет объединения командного взаимодействия, управления задачами и проектами, а также оркестрации рабочих процессов в единую платформу для гибкой разработки программного обеспечения. Платформа Mattermost с открытым исходным кодом, основанная в 2016 году, обеспечивает работу более 800 000 рабочих мест по всему миру при поддержке более 4 000 участников из сообщества разработчиков. Компания обслуживает более 800 клиентов, включая Европейский парламент, НАСА, Nasdaq, Samsung, SAP, ВВС США и Wealthfront, и пользуется поддержкой инвесторов мирового уровня, включая Battery Ventures, Redpoint, S28 Capital, YC Continuity. Чтобы узнать больше, посетите www.mattermost.com.
Missive
missiveapp.com
Missive был запущен в 2015 году в Квебеке, Канада. В настоящее время в его состав входят 3 соучредителя и 2 сотрудника. Missive — это приложение, которое объединяет входящие сообщения и чат команды под одной крышей. Он был создан с учетом сотрудничества и централизации общения вашей команды. Среди множества функций Missive есть четыре ключевых: - Входящие команды. - Внутренний командный чат. - Правила автоматизации рабочих процессов. - Интеграции.
Nifty
nifty.pm
Nifty — это универсальное рабочее пространство, позволяющее согласовывать людей, проекты и функции в вашей организации. Благодаря чату, задачам, целям, документам и файлам в одном месте — Nifty позволяет вам сосредоточиться на работе, а не жонглировать инструментами. Nifty помогает сократить циклы разработки проектов и повысить производительность команды, объединяя все важные функции управления проектами в одном программном обеспечении. Конечным результатом является автоматизация прогресса на основе этапов, которая обеспечивает согласованность действий всех заинтересованных сторон, обеспечивая соответствие целей организации графику. Программное обеспечение Nifty позволяет вам управлять задачами с помощью представлений Канбан, Список и Временная шкала. Совместная работа над Nifty вполне естественна, поскольку у каждого проекта есть отдельная ветка обсуждения, поэтому у проектов есть специальный центр знаний. Nifty создан для поощрения межведомственного сотрудничества, как никто другой. Благодаря встроенному календарю Nifty можно интегрировать с Google, Outlook, а также обеспечить общий доступ к файлам и документам.
FuseBase
nimbusweb.me
FuseBase (ранее Nimbus) — это универсальный инструмент для совместной работы с клиентами на базе искусственного интеллекта, призванный помочь профессиональным службам оптимизировать рабочий процесс и обеспечить превосходное качество обслуживания клиентов с помощью клиентских порталов. Эта платформа расширяет возможности профессиональных услуг с помощью сотен продвинутых, но интуитивно понятных функций для совместной работы в режиме реального времени, управления проектами и информацией и даже создания контента. Предлагайте услуги под своим брендом и обеспечивайте исключительное персонализированное обслуживание клиентов с помощью клиентских порталов с белой маркировкой, которые централизуют общение, отслеживание хода выполнения проекта и управление знаниями. Используйте инновационный конструктор документов с возможностью перетаскивания для создания интерактивных супердокументов с любыми форматами файлов и встраивания из более чем 2000 поддерживаемых интеграций. Попробуйте канбан-доски, инструменты отслеживания проектов, редактирование в реальном времени и другие функции в рабочих пространствах команд FuseBase (ранее Nimbus) для продуктивного сотрудничества. Оптимизируйте повседневные операции с помощью усовершенствованного ИИ-помощника FuseBase (ранее Nimbus), автоматизируйте такие задачи, как создание и перевод контента, получайте ценную информацию для принятия решений на основе данных и освободите время для масштабирования бизнеса.
Nucleus
nucleusapp.io
Объедините общение на рабочем месте. Единая платформа для встреч, обмена сообщениями, задач, заметок и документов. Предназначен для улучшения концентрации внимания и продуктивности.
Odoo
odoo.com
Odoo — это программное обеспечение для управления бизнесом, включая CRM, электронную коммерцию, выставление счетов, бухгалтерский учет, производство, склад, управление проектами и управление запасами. Версия Community представляет собой бесплатное программное обеспечение под лицензией GNU LGPLv3. Существует также проприетарная версия Enterprise с дополнительными функциями и услугами. Исходный код структуры и основных модулей ERP курируется бельгийской компанией Odoo S.A.
ProofHub
proofhub.com
Основанная в 2012 году, ProofHub представляет собой облачную платформу для управления проектами и совместной работы, которая используется командами по всему миру. ProofHub — это популярное приложение для управления работой, которое было разработано, чтобы помочь командам в повседневной работе и используется более чем 85 000 командами по всему миру, включая Netflix, Google, NASA, Nike и Trip Advisor. ProofHub — это удивительно простое, но мощное программное обеспечение для управления проектами, которое обеспечивает консолидированное представление задач и прогресса. Это программное обеспечение для управления проектами позволяет командам общаться во время работы из любого места, используя любое устройство. Благодаря богатому набору функций, собранных в одном месте, этот онлайн-инструмент SaaS призван помочь предприятиям быстро планировать, координировать, организовывать и реализовывать проекты любого размера. ProofHub — это экономичное решение, используемое командами и предприятиями любого размера в различных секторах. ProofHub может помочь компаниям структурировать свой рабочий процесс, экономя при этом время и ресурсы, благодаря различным функциям: от управления задачами до отслеживания времени, индивидуальных рабочих процессов до онлайн-проверки и многого другого. ProofHub предлагает множество функций совместной работы, таких как чат, обсуждения, объявления, сторонние интеграции, передача файлов и многое другое. ProofHub имеет понятный, простой макет и низкую потребность в обучении, благодаря чему пользователи чувствуют себя как дома. Помимо английского, ProofHub доступен на немецком, испанском, португальском, французском, русском, итальянском, голландском, китайском (Тайвань), турецком и польском языках. ProofHub — это экономичное решение, которое могут использовать команды и предприятия в различных секторах. ProofHub предоставляет все функции, необходимые для эффективного выполнения работы: от создания проекта до назначения задач, отслеживания прогресса, взаимодействия с командой и, в конечном итоге, своевременного завершения проектов.
Pumble
pumble.com
Pumble — это бесплатное приложение для командного чата, которое позволяет командам любого размера сотрудничать. В отличие от других приложений для командного чата, Pumble доступен бесплатно неограниченному числу пользователей. Pumble — это онлайн-приложение, которое работает в браузере, но для удобства вы можете установить его на свой компьютер или мобильный телефон.
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral Contact Center — это омниканальное решение для взаимодействия с клиентами с голосовыми и более чем 30 цифровыми каналами, расширенными возможностями искусственного интеллекта для самообслуживания, такими как боты, инструменты упреждающей работы и интеллектуальные виртуальные агенты, которые понимают намерения клиентов. Он предлагает более 300 готовых интеграций (включая ведущие CRM) и полностью интегрированное решение для управления вовлеченностью персонала и аналитики на базе искусственного интеллекта. Контакт-центр RingCentral тесно интегрирован с решением RingCentral MVP, предлагая клиентам преимущества голосовой инфраструктуры корпоративного уровня и интегрированных унифицированных коммуникаций, которые обеспечивают беспрепятственное межфункциональное сотрудничество.
Rocket.Chat
rocket.chat
Rocket.Chat — безопасное сотрудничество для строго регулируемых организаций. Созданный для организаций, которым требуется больший контроль над своими коммуникациями, он обеспечивает сотрудничество между коллегами, партнерами, клиентами, сообществами и даже платформами без компромиссов в отношении владения данными, настройки или интеграции. Десятки миллионов пользователей в более чем 150 странах и организациях, таких как Deutsche Bahn, ВМС США и Credit Suisse, каждый день доверяют Rocket.Chat, чтобы обеспечить полную конфиденциальность и безопасность своих коммуникаций.
Ryver
ryver.com
Делайте больше и экономьте деньги, сотрудничая со всей командой В ОДНОМ ПРИЛОЖЕНИИ. Групповой чат + диспетчер задач + голосовые и видеозвонки. Начните бесплатно сегодня!
Samepage
samepage.io
Samepage упрощает общение, управление проектами, проведение встреч, совместную работу в Интернете и многое другое, объединяя командный чат, видеоконференции, совместное использование экрана, управление задачами, общий доступ к файлам и... Показать больше рабочее пространство.
Slenke
slenke.com
Мы создали Slenke, чтобы устранить барьеры между командами, чтобы ваши команды могли сосредоточиться на выполнении работы. Что можно сделать со Сленке? Организуйте проекты и управляйте ими. Общайтесь со своей командой. Управляйте задачами и назначайте их. Следите за своим временем. Управляйте всем своим бизнесом с помощью Slenke.
Speakap
speakap.com
Speakap предоставляет фирменные коммуникационные платформы, которые позволяют компаниям вести структурированный диалог со своими сотрудниками, работающими на переднем крае, поддерживать и информировать своих сотрудников из любого места и в любое время. Решение, доступное как на мобильных устройствах, так и на настольных компьютерах, объединяет рабочую силу и позволяет сотрудникам обеспечивать оптимальное качество обслуживания клиентов. От обмена сообщениями и новостями до частных групп и мероприятий — Speakap предоставляет компаниям возможность доставлять актуальный и своевременный контент своим сотрудникам и поддерживает как рост бизнеса, так и удержание сотрудников. Основанная в 2011 году, Speakap установила партнерские отношения с более чем 400 организациями по всему миру в различных отраслях, таких как гостиничный бизнес, розничная торговля, производство и т. д., и имеет офисы в Нью-Йорке, Лондоне, Амстердаме, Барселоне, Кельне и Брюсселе. Более подробную информацию можно найти на сайте www.speakap.com.
Spike
spikenow.com
Spike решает проблему коммуникационного хаоса между командами и отдельными людьми, объединяя электронную почту, командный чат, совместную документацию и собрания в один канал. Spike для личного использования: улучшите качество работы с электронной почтой с помощью диалогового приложения электронной почты Spike, которое превращает ваши электронные письма в чат. Это похоже на мощную платформу обмена сообщениями, которая отдает приоритет самым важным сообщениям, чтобы вы могли сосредоточиться на самых важных вещах. Используйте существующую электронную почту и наслаждайтесь работой с электронной почтой без помех. Spike для команд: ясность общения для команд! Spike предлагает комплексный пакет повышения производительности для команд. Он объединяет командный чат, электронную почту, видеоконференции, инструменты искусственного интеллекта и документы для совместной работы в единый канал. Легко общайтесь и сотрудничайте с внутренними командами и внешними заинтересованными сторонами, включая коллег, партнеров, клиентов и поставщиков, независимо от того, используют они Spike или нет. Spike — это первая служба деловой электронной почты, предназначенная для эффективного командного взаимодействия. Поддерживайте целостность бренда, используя собственный домен электронной почты или приобретая собственный домен у Spike. Наслаждайтесь безопасной, надежной и архивируемой электронной почтой и сообщениями, обеспечивающими бесперебойную связь.
Stackfield
stackfield.com
Stackfield — это универсальный инструмент для совместной работы из Германии со всеми функциями, необходимыми командам для совместной работы: управление задачами и проектами, видеоконференции, командный чат, совместная работа над документами и многое другое. Stackfield не только соответствует требованиям DSGVO, но и отвечает самым высоким стандартам конфиденциальности и безопасности данных. Все данные хранятся в Германии, доступ за пределы ЕС невозможен. Кроме того, Stackfield — единственный поставщик, который защищает все управление проектами и все рабочие процессы с помощью сквозного шифрования. Таким образом, никто не сможет увидеть содержимое сообщений чата, задач или файлов — даже сотрудники Stackfield. Более 10 000 компаний используют универсальный инструмент для совместной работы для управления своими проектами, лучшего взаимодействия в команде и достижения своих целей.
Swit
swit.io
Swit — это рабочий центр каждой команды, который объединяет в одном месте все необходимое для совместной работы: задачи, чат, цели, утверждения и интеграцию с Google Workspace и Microsoft 365. Он специально создан для обеспечения взаимодействия сотрудников там, где это важно. Объедините всю свою компанию на единой платформе, которая поддерживает общение, управление работой, отслеживание задач, постановку целей и многое другое! Swit является гибким и масштабируемым для удовлетворения потребностей любой организации любого размера. Перетаскивайте электронные письма в каналы или преобразуйте их в карточки задач. Перетащите карточки задач в каналы или личные сообщения. Прикрепляйте утверждения или OKR непосредственно к картам задач. Узнайте, почему Swit любят организации всех размеров — от малого бизнеса до корпоративных клиентов.
Talkspirit
talkspirit.com
Talkspirit — это совместная платформа для командной работы. Предоставление полного спектра функций для подключения, общения и совместной работы в одном простом обзоре. Все функции расположены именно там, где вы ожидаете, и охватывают три основные области: 1) Совместная работа. Обеспечьте совместное рабочее пространство через группы: организуйте проекты, собирайте отзывы, создавайте мероприятия и делитесь идеями, знаниями и документами. 2) Общение Обеспечьте мгновенное общение через рабочий чат: задавайте вопросы, обсуждайте идеи, формируйте решения, запускайте видеочаты, быстро отправляйте файлы и время от времени отправляйте GIF-файлы, чтобы поднять настроение. 3) Возможность подключения Обеспечьте персонализированный информационный центр через ленту новостей: каждый сотрудник всегда в курсе новой актуальной информации, как только она появляется, и готов принять меры. Talkspirit без проблем работает со всеми приложениями, инструментами и сервисами, которые уже использует ваш бизнес. Он предоставляет множество встроенных интеграций, которые легко настроить и легко использовать — доступно более 500 интеграций. Весь контент доступен для поиска, безопасен и доступен в пути через мобильное приложение для Android и iOS. Доступно на 8 языках (FR, EN, DE, IT, PT, ES, NL и PL).