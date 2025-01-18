Программное обеспечение для обмена мгновенными сообщениями для бизнеса - Самые популярные приложения - Катар

Assembly

joinassembly.com

Ассамблея — это современная платформа взаимодействия на основе искусственного интеллекта, которая оптимизирует признание, вознаграждение, внутреннюю коммуникацию и сотрудничество во всей организации. Этот единый удобный центр предлагает комплексные и универсальные решения для взаимодействия, включая объявления, помощников на рабочем месте с искусственным интеллектом, конкурсы, опросы и многое другое. Ассамблея предоставляет обширный каталог вознаграждений, таких как подарочные карты, специальные сувениры, культурные награды и благотворительные пожертвования, способствуя созданию культуры на рабочем месте, где сотрудники чувствуют себя ценными, оцененными и связанными. Мощная аналитика позволяет менеджерам получить представление о настроениях в компании, создавая среду, в которой сотрудники чувствуют себя услышанными и понятыми. Признавайте свою команду значимым образом. Совместите основные ценности с признанием, чтобы поощрять ежедневную поддержку команды. Повысьте узнаваемость с помощью обширного каталога наград, включая подарочные карты, сувениры, культурные награды и благотворительные пожертвования. Автоматизируйте этапы и распознавание юбилеев. Отпразднуйте день рождения или годовщину каждого товарища по команде с помощью автоматизированных настраиваемых сообщений. Полная интеграция с Microsoft Teams и Slack Engage там, где вы уже работаете, с безопасной интеграцией и обновлением данных в реальном времени. Введите данные один раз для немедленной синхронизации между платформами. Повысьте вовлеченность сотрудников. Используйте обновления для генеральных директоров и руководителей, различные опросы сотрудников, еженедельные проверки и опросы удовлетворенности для повышения вовлеченности. Оптимизируйте внутренние коммуникации. Используйте такие инструменты, как шаблоны AMA, ленты новостей, шаблоны справки, групповые каналы, ледоколы, средства управления идеями, внутренние вики-страницы и инструменты для встреч, чтобы улучшить рабочие процессы общения. Повысьте производительность команды. Используйте ежедневные отчеты, повестки дня, заметки о встречах, отзывы о продуктах, списки побед и облегченную CRM для продаж, чтобы повысить производительность. Упрощение HR и рекрутинга. Внедряйте опросы по льготам для сотрудников, собеседования при увольнении, оценки eNPS, внутренние рекомендации, вопросы на собеседованиях и отзывы о новых сотрудниках, а также отслеживание рабочего времени подрядчиков и другие шаблоны HR.