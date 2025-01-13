Программное обеспечение для обмена мгновенными сообщениями для бизнеса - Самые популярные приложения - о-ва Питкэрн

Team Engine

teamengine.io

Чтобы выиграть войну с талантами, вам нужен молниеносный процесс найма и надежная система для последовательного общения как с кандидатами, так и с сотрудниками. Team Engine помогает вам привлекать больше кандидатов, быстрее нанимать их и, что особенно важно, поддерживать их заинтересованность на протяжении всего срока службы. Team Engine ускоряет процесс найма, автоматизируя ручные (но чувствительные ко времени) шаги, необходимые для продвижения кандидатов вперед, даже когда ваша команда не работает! Обращайтесь к кандидатам и сотрудникам там, где они предпочитают общаться (в своих сообщениях), с помощью нашей автоматизированной платформы обмена сообщениями, которая держит всех в курсе. Автоматизируя лучшие практики найма и удержания сотрудников, вы обеспечите наилучшие условия для своих кандидатов и сотрудников. Team Engine поможет вам: Находить и нанимать замечательных людей. Автоматизируйте повторяющиеся задачи в процессе найма, чтобы вы могли повысить ценность там, где это наиболее важно. Мотивируйте и удерживайте квалифицированных сотрудников. Обеспечьте новым сотрудникам хороший старт с помощью структурированных личных встреч и возможности оставить отзыв об опыте. Реализуйте и постоянно совершенствуйтесь. Обеспечьте взаимосвязь внутри вашей компании, чтобы выполнять работу, создавать эффективные процессы и развивать культуру роста и развития. Кратко о том, как мы помогаем: • отправлять текстовые сообщения сотрудникам, не имеющим рабочего стола, и соискателям • автоматический обмен сообщениями для срочного общения (например, напоминания об собеседовании и сроки открытой регистрации) • встроенная реклама по подбору персонала на Craigslist, Facebook и Instagram • перевод сообщений для испанского языка спикеры • централизованный центр для организации всей деятельности по подбору персонала и сведений о кандидатах • диверсификация источников кандидатов для большего охвата.