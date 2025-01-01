Поставщики бизнес-финансирования - Самые популярные приложения

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«Поставщики бизнес-финансов» являются неотъемлемой частью корпоративного финансового ландшафта, охватывая множество организаций и частных лиц, предлагающих разнообразные финансовые услуги для поддержки деловых операций. Эти поставщики предлагают продукты и финансовые услуги, такие как кредитование, финансовая помощь, управление финансовыми рисками и различные другие формы поддержки, чтобы помочь предприятиям укрепить капитал и эффективно управлять финансами.
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Revolut
revolut.com
Revolut — приложение для управления финансами, позволяющее оплачивать, тратить, инвестировать и обменивать валюту с упрощением международных транзакций.
Revolut Business
revolut.com
Revolut Business - приложение для управления финансовым управлением бизнеса с поддержкой международных переводов и инструментами контроля расходов.
Gusto
gusto.com
Gusto — это онлайн-платформа для управления заработной платой, льготами и кадровыми ресурсами для бизнеса любого размера.
ANZ Australia
anz.com.au
Приложение ANZ Australia позволяет пользователям управлять банковскими счетами, проводить транзакции и отслеживать финансовую деятельность безопасным образом.
ANZ New Zealand
anz.co.nz
Приложение ANZ New Zealand позволяет пользователям управлять финансами, отслеживать счета, транзакции и выполнять платежи удобно и безопасно.
Carta
carta.com
Carta - это платформа для управления акциями стартапов и частных компаний, предлагающая инструменты для оценки, выпуска акций и соблюдения нормативных требований.
Paro.ai
paro.ai
Paro.ai - это платформа для соединения бизнеса с квалифицированными фрилансерами в области финансов и бухгалтерии для решения финансовых задач.
Wikifolio
wikifolio.com
WikiFolio - социальная платформа для обмена торговыми идеями, позволяющая трейдерам публиковать стратегии и следить за эффективностью других.
Wolters Kluwer
wolterskluwer.com
Приложение Wolters Kluwer предоставляет доступ к решениям для здравоохранения, юриспруденции и финансов, улучшая производительность и сотрудничество в этих областях.
OurCrowd
ourcrowd.com
OurCrowd — платформа для инвестиций в стартапы и альтернативные активы, предлагающая доступ к новостям, профилям компаний и инвестиционным стратегиям.
Holvi
holvi.com
Holvi - приложение для самозанятых, объединяющее банковские услуги, выставление счетов и бухгалтерский учет на одной платформе.
Lendio
lendio.com
Lendio - это онлайн-платформа для малого бизнеса, предлагающая доступ к различным финансовым решениям и упрощающая процесс подачи заявок на кредиты.
Zeni
zeni.ai
Zeni - это платформа для бухгалтерии и финансов стартапов, предлагающая услуги учета, налогообложения и финансового планирования с помощью ИИ.
Crowdcube
crowdcube.com
Crowdcube — это платформа краудфандинга, соединяющая стартапы с инвесторами, позволяя получать акции в финансируемых компаниях.
Checkflo
checkflo.com
Checkflo – это приложение для автоматизации обработки платежей, печати и отправки чеков с интеграцией в финансовые системы.
Fincent
fincent.com
Fincent - платформа для управления финансами, которая оптимизирует бухгалтерский учет, налоговое планирование и выставление счетов для предприятий.
Fundbox
fundbox.com
Fundbox предоставляет малым предприятиям доступ к кредитной линии до 150 000 долларов США для финансирования оборотного капитала.
Minveo
minveo.de
Minveo - приложение для управления цифровыми активами, использующее ИИ для автоматизации инвестирования и перераспределения портфелей.
Block Advisors
blockadvisors.com
Приложение Block Advisors помогает пользователям подготовить налоги, управлять налоговыми обязательствами и обеспечивать соответствие налоговым законам.
Pilot
pilot.com
Pilot — это крупнейшая бухгалтерская фирма в США, предлагающая услуги бухгалтерии, CFO и налогообложения для стартапов и малых бизнесов.
Neo.Tax
neo.tax
Neo.Tax — это приложение для стартапов, позволяющее быстро и точно подать заявку на налоговый кредит на НИОКР и вернуть средства с комиссией 10%.
Fidor Bank
fidor.de
Приложение Fidor Bank позволяет пользователям управлять финансами, отслеживать транзакции, выполнять платежи и получать доступ к счетам для удобного банковского обслуживания.
Moonfare
moonfare.com
Moonfare - платформа для инвестиций в частный капитал, упрощает доступ к инвестиционным возможностям для розничных и институциональных инвесторов.
RateSetter
ratesetter.com
RateSetter - это приложение для получения персонализированных кредитов с мгновенными онлайн-цитатами, не влияющими на кредитную оценку.
Moula
moula.com.au
Moula — это приложение для быстрого займа на развитие бизнеса. Оно одобряет и финансирует кредиты в течение 24 часов.
Lendino
lendino.dk
Lendino — это площадка для кредитования, где инвесторы могут напрямую предоставлять займы надежным компаниям, упрощая процесс для обеих сторон.
Hedonova
hedonova.io
Hedonova — это зарегистрированный фонд альтернативных инвестиций, позволяющий инвестировать в более 12 экзотических активов, управляемый экспертами.
Bench Accounting
bench.co
Bench Accounting – это приложение, которое ведет бухгалтерию для малого бизнеса, предоставляя ежемесячные финансовые отчеты и отчеты о расходах.
Kiva
kiva.org
Kiva - платформа для прямого кредитования, позволяющая поддерживать малые предприятия и предпринимателей по всему миру без доступа к традиционным банкам.
StackSource
stacksource.com
StackSource — платформа для получения кредитов на коммерческую недвижимость, связывающая инвесторов с финансированием от банков и частных кредиторов.
Clara
clarafinds.com
Приложение Clara помогает найти и сравнить финтех-продукты для управления финансами, включая POS-системы и кредиты, с использованием расширенных фильтров.
KPMG Spark
kpmgspark.com
KPMG Spark – это онлайн-платформа для автоматизированного бухгалтерского учета с поддержкой специалиста, предлагающая услуги по налогам, выставлению счетов и управлению расходами.
inDinero
indinero.com
inDinero - программа для бухгалтерского учета и финансового управления, предлагающая малым предприятиям услуги по ведению отчетности, налогообложению и управлению зарплатой.
Tipigo
tipigo.com
Tipigo объединяет данные и опыт аналитиков для создания индивидуальных портфелей акций, которые, как показано, превышают рыночные показатели.
Kriya
kriya.co
Приложение Kriya предлагает конфиденциальное финансирование на основе счетов. Подходит для компаний с регулярными денежными потоками.
FundThrough
fundthrough.com
FundThrough обеспечивает предприятия мгновенным доступом к финансированию на основе неоплаченных счетов через онлайн-платформу.
Rehmann
rehmann.com
Приложение Rehmann предлагает инструменты для управления финансами, включая планирование, аудит и бухгалтерский учет, помогая пользователям оптимизировать финансовые операции.
Crowe
crowe.com
Crowe — это приложение для бухгалтерского учета и консалтинга, которое соединяет отраслевые знания и технологии для решения бизнес-проблем клиентов.
Seedrs
seedrs.com
Seedrs - краудфандинговая платформа для привлечения инвестиций в стартапы через продажу акций, соединяющая предпринимателей и инвесторов.
Vouch
vouch.us
Приложение Vouch предлагает страховку для стартапов, разработанную основателями для удобства бизнеса и быстрого получения страховых услуг.
TaxHub
gettaxhub.com
TaxHub - приложение для подготовки налоговых деклараций, позволяющее пользователям общаться с налоговыми консультантами и управлять налоговыми документами онлайн.
TaxRobot
taxrobot.com
TaxRobot упрощает процесс расчета налоговых льгот на НИОКР, автоматизируя сбор данных и анализ, обеспечивая документацию и поддержку при аудите.
Uplyft Capital
uplyftcapital.com
Uplyft Capital — это платформа для быстрого обеспечения оборотного капитала малым бизнесам, предоставляющая финансирование, как правило, в течение 24 часов.
Equitise
equitise.com
Equitise — это платформа краудфандинга, которая облегчает взаимодействие между инвесторами и компаниями в Австралии и Новой Зеландии.
Anaxago
anaxago.com
Anaxago - краудфандинговая платформа, соединяющая инвесторов и инновационные стартапы, поддерживающая их развитие через финансирование и сеть контактов.
Invesdor
invesdor.com
Invesdor - это платформа, связывающая стартапы и инвесторов в Европе, упрощая процесс инвестирования в инновационные компании.
Ivory Consulting
ivorycc.com
Приложение Ivory Consulting предлагает программное обеспечение для лизинга оборудования и кредитования, а также услуги по кастомизации и консультации в области финансов оборудования.
American Century Investments
americancentury.com
Приложение American Century Investments помогает управлять инвестициями, предлагая анализ стратегий и инструменты для оценки активов с учетом факторов устойчивости.
1-800Accountant
1800accountant.com
1-800Accountant — это приложение для бухгалтерского учета, предлагающее услуги налоговой подготовки, управления зарплатой и финансового планирования для малого бизнеса.
Perkins & Co
perkinsaccounting.com
Приложение Perkins & Co обеспечивает безопасное управление документами и обмен финансами через облачную платформу, облегчая бухгалтерские процессы для пользователей и компаний.
Accountancy Cloud
theaccountancycloud.com
Accountancy Cloud предоставляет стартапам полный финансовый функционал, включая бухгалтерский учет и услуги по налоговым кредитам для исследований и разработок.
Foundy
foundy.com
Foundy — платформа для полного цикла сделок M&A в Европе, ускоряющая процессы покупки и продажи бизнеса до 3 раз по сравнению с традиционными методами.
Embroker
embroker.com
Embroker - это цифровая платформа для управления бизнес-страхованием, упрощая покупку полисов и управление ими полностью онлайн.
Collective
collective.com
Collective — это онлайн-платформа для малых бизнесов, предлагающая услуги по организации бизнеса, бухгалтерии и налогообложению в одном месте.
LBMC
lbmc.com
Приложение LBMC предлагает услуги бухгалтерии, финансов, человеческих ресурсов, технологий и безопасности для бизнеса и состоятельных клиентов.
ProjectionHub
projectionhub.com
ProjectionHub — это приложение для финансового планирования, позволяющее создавать прогнозы доходов, расходов и анализировать финансовые показатели бизнеса.
TaxBasket
taxbasket.com
TaxBasket — онлайн-приложение для подготовки налогов, помогающее отслеживать расходы, генерировать отчеты и управлять налоговыми обязательствами.
TaxCredible
taxcredible.com
TaxCredible — это SaaS-платформа для бухгалтеров, позволяющая быстро находить и предоставлять налоговые льготы для клиентов.
GOAT.tax
goat.tax
GOAT.tax — приложение для подачи заявок на налоговые льготы НИОКР через онлайн платформу, интегрированное с системами расчета заработной платы.
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