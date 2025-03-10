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Поставщики бизнес-финансирования
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Поставщики бизнес-финансирования - Самые популярные приложения

«Поставщики бизнес-финансов» являются неотъемлемой частью корпоративного финансового ландшафта, охватывая множество организаций и частных лиц, предлагающих разнообразные финансовые услуги для поддержки деловых операций. Эти поставщики предлагают продукты и финансовые услуги, такие как кредитование, финансовая помощь, управление финансовыми рисками и различные другие формы поддержки, чтобы помочь предприятиям укрепить капитал и эффективно управлять финансами.

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Revolut

Revolut

revolut.com

Revolut — приложение для управления финансами, позволяющее оплачивать, тратить, инвестировать и обменивать валюту с упрощением международных транзакций.

Revolut Business

Revolut Business

revolut.com

Revolut Business - приложение для управления финансовым управлением бизнеса с поддержкой международных переводов и инструментами контроля расходов.

Gusto

Gusto

gusto.com

Gusto — это онлайн-платформа для управления заработной платой, льготами и кадровыми ресурсами для бизнеса любого размера.

ANZ Australia

ANZ Australia

anz.com.au

Приложение ANZ Australia позволяет пользователям управлять банковскими счетами, проводить транзакции и отслеживать финансовую деятельность безопасным образом.

ANZ New Zealand

ANZ New Zealand

anz.co.nz

Приложение ANZ New Zealand позволяет пользователям управлять финансами, отслеживать счета, транзакции и выполнять платежи удобно и безопасно.

Carta

Carta

carta.com

Carta - это платформа для управления акциями стартапов и частных компаний, предлагающая инструменты для оценки, выпуска акций и соблюдения нормативных требований.

Paro.ai

Paro.ai

paro.ai

Paro.ai - это платформа для соединения бизнеса с квалифицированными фрилансерами в области финансов и бухгалтерии для решения финансовых задач.

Wikifolio

Wikifolio

wikifolio.com

WikiFolio - социальная платформа для обмена торговыми идеями, позволяющая трейдерам публиковать стратегии и следить за эффективностью других.

Wolters Kluwer

Wolters Kluwer

wolterskluwer.com

Приложение Wolters Kluwer предоставляет доступ к решениям для здравоохранения, юриспруденции и финансов, улучшая производительность и сотрудничество в этих областях.

OurCrowd

OurCrowd

ourcrowd.com

OurCrowd — платформа для инвестиций в стартапы и альтернативные активы, предлагающая доступ к новостям, профилям компаний и инвестиционным стратегиям.

Holvi

Holvi

holvi.com

Holvi - приложение для самозанятых, объединяющее банковские услуги, выставление счетов и бухгалтерский учет на одной платформе.

Lendio

Lendio

lendio.com

Lendio - это онлайн-платформа для малого бизнеса, предлагающая доступ к различным финансовым решениям и упрощающая процесс подачи заявок на кредиты.

Zeni

Zeni

zeni.ai

Zeni - это платформа для бухгалтерии и финансов стартапов, предлагающая услуги учета, налогообложения и финансового планирования с помощью ИИ.

Crowdcube

Crowdcube

crowdcube.com

Crowdcube — это платформа краудфандинга, соединяющая стартапы с инвесторами, позволяя получать акции в финансируемых компаниях.

Checkflo

Checkflo

checkflo.com

Checkflo – это приложение для автоматизации обработки платежей, печати и отправки чеков с интеграцией в финансовые системы.

Fincent

Fincent

fincent.com

Fincent - платформа для управления финансами, которая оптимизирует бухгалтерский учет, налоговое планирование и выставление счетов для предприятий.

Fundbox

Fundbox

fundbox.com

Fundbox предоставляет малым предприятиям доступ к кредитной линии до 150 000 долларов США для финансирования оборотного капитала.

Minveo

Minveo

minveo.de

Minveo - приложение для управления цифровыми активами, использующее ИИ для автоматизации инвестирования и перераспределения портфелей.

Block Advisors

Block Advisors

blockadvisors.com

Приложение Block Advisors помогает пользователям подготовить налоги, управлять налоговыми обязательствами и обеспечивать соответствие налоговым законам.

Pilot

Pilot

pilot.com

Pilot — это крупнейшая бухгалтерская фирма в США, предлагающая услуги бухгалтерии, CFO и налогообложения для стартапов и малых бизнесов.

Neo.Tax

Neo.Tax

neo.tax

Neo.Tax — это приложение для стартапов, позволяющее быстро и точно подать заявку на налоговый кредит на НИОКР и вернуть средства с комиссией 10%.

Fidor Bank

Fidor Bank

fidor.de

Приложение Fidor Bank позволяет пользователям управлять финансами, отслеживать транзакции, выполнять платежи и получать доступ к счетам для удобного банковского обслуживания.

Moonfare

Moonfare

moonfare.com

Moonfare - платформа для инвестиций в частный капитал, упрощает доступ к инвестиционным возможностям для розничных и институциональных инвесторов.

RateSetter

RateSetter

ratesetter.com

RateSetter - это приложение для получения персонализированных кредитов с мгновенными онлайн-цитатами, не влияющими на кредитную оценку.

Moula

Moula

moula.com.au

Moula — это приложение для быстрого займа на развитие бизнеса. Оно одобряет и финансирует кредиты в течение 24 часов.

Lendino

Lendino

lendino.dk

Lendino — это площадка для кредитования, где инвесторы могут напрямую предоставлять займы надежным компаниям, упрощая процесс для обеих сторон.

Hedonova

Hedonova

hedonova.io

Hedonova — это зарегистрированный фонд альтернативных инвестиций, позволяющий инвестировать в более 12 экзотических активов, управляемый экспертами.

Clara

Clara

clarafinds.com

Приложение Clara помогает найти и сравнить финтех-продукты для управления финансами, включая POS-системы и кредиты, с использованием расширенных фильтров.

KPMG Spark

KPMG Spark

kpmgspark.com

KPMG Spark – это онлайн-платформа для автоматизированного бухгалтерского учета с поддержкой специалиста, предлагающая услуги по налогам, выставлению счетов и управлению расходами.

inDinero

inDinero

indinero.com

inDinero - программа для бухгалтерского учета и финансового управления, предлагающая малым предприятиям услуги по ведению отчетности, налогообложению и управлению зарплатой.

Tipigo

Tipigo

tipigo.com

Tipigo объединяет данные и опыт аналитиков для создания индивидуальных портфелей акций, которые, как показано, превышают рыночные показатели.

StackSource

StackSource

stacksource.com

StackSource — платформа для получения кредитов на коммерческую недвижимость, связывающая инвесторов с финансированием от банков и частных кредиторов.

Kriya

Kriya

kriya.co

Приложение Kriya предлагает конфиденциальное финансирование на основе счетов. Подходит для компаний с регулярными денежными потоками.

FundThrough

FundThrough

fundthrough.com

FundThrough обеспечивает предприятия мгновенным доступом к финансированию на основе неоплаченных счетов через онлайн-платформу.

Rehmann

Rehmann

rehmann.com

Приложение Rehmann предлагает инструменты для управления финансами, включая планирование, аудит и бухгалтерский учет, помогая пользователям оптимизировать финансовые операции.

Crowe

Crowe

crowe.com

Crowe — это приложение для бухгалтерского учета и консалтинга, которое соединяет отраслевые знания и технологии для решения бизнес-проблем клиентов.

Seedrs

Seedrs

seedrs.com

Seedrs - краудфандинговая платформа для привлечения инвестиций в стартапы через продажу акций, соединяющая предпринимателей и инвесторов.

Bench Accounting

Bench Accounting

bench.co

Bench Accounting – это приложение, которое ведет бухгалтерию для малого бизнеса, предоставляя ежемесячные финансовые отчеты и отчеты о расходах.

Vouch

Vouch

vouch.us

Приложение Vouch предлагает страховку для стартапов, разработанную основателями для удобства бизнеса и быстрого получения страховых услуг.

Kiva

Kiva

kiva.org

Kiva - платформа для прямого кредитования, позволяющая поддерживать малые предприятия и предпринимателей по всему миру без доступа к традиционным банкам.

TaxHub

TaxHub

gettaxhub.com

Taxhub — это виртуальная платформа для подготовки подоходного налога для физических лиц и предприятий, которая подбирает подателей деклараций со специальным CPA. Мы стремимся объединить удобство и низкую цену подачи налоговой декларации онлайн на дому с гарантией профессионально подготовленной налоговой декларации. Наша платформа позволяет пользователям виртуально общаться и обмениваться налоговыми документами с налоговыми специалистами, избавляя их от необходимости заполнять длинные сложные анкеты, связанные с традиционными онлайн-платформами «сделай сам». Наша уникальная бизнес-модель с низкими накладными расходами позволяет нам предложить экономию примерно 50% по сравнению с традиционными франшизами по подготовке налогов, что позволяет нам предложить нашим клиентам реальное и узнаваемое ценностное предложение.

TaxRobot

TaxRobot

taxrobot.com

TaxRobot — это самый быстрый, простой и доступный способ автоматизировать расчет кредитов на НИОКР и получить свои деньги. Мы предоставляем лучшие в своем классе отчеты с обоснованием, проводим аудит защиты без дополнительной оплаты и, что самое приятное, не взимаем плату, если не выявляем выгоду.

Uplyft Capital

Uplyft Capital

uplyftcapital.com

Uplyft Capital — компания, финансирующая малый бизнес, основанная в 2012 году. Мы верим в расширение прав и возможностей успешных владельцев малого бизнеса путем быстрого и эффективного предоставления оборотного капитала. Наша технологическая платформа оценивает денежный поток, рост и характер и не уделяет столько внимания личному кредитованию, как это делают банки и кредитные союзы. В результате мы часто получаем финансирование от владельцев быстро, часто в течение 24 часов.

Equitise

Equitise

equitise.com

Equitise — ведущая австралийская краудфандинговая платформа для акций. Его миссия — повысить доступность капитала для частных австралийских и новозеландских компаний, чтобы помочь им добиться успеха.

Anaxago

Anaxago

anaxago.com

Anaxago объединяет инвесторов, которые ищут новые способы инвестирования и уникальные инвестиционные возможности в недвижимость и стартапы. Anaxago способствует развитию финансовой модели, которая помогает экономике предоставить людям прямой доступ к бизнесу завтрашнего дня. Направляя часть своих сбережений на финансирование стартапов, сообщество участвует в развитии экономики, инноваций и занятости.

Invesdor

Invesdor

invesdor.com

Лидер рынка Северных стран в #цифровом #сборе средств, объединяющий амбициозные европейские предприятия с инвесторами по всему миру.

Ivory Consulting

Ivory Consulting

ivorycc.com

Ivory Consulting Corporation является ведущим поставщиком программного обеспечения для аренды и кредитования оборудования, настройки программного обеспечения и консультационных услуг для индустрии финансирования оборудования.

American Century Investments

American Century Investments

americancentury.com

Каждый день вы инвестируете в то, чтобы сделать мир лучшим местом для себя, своей семьи и своего сообщества. Индивидуально вы имеете значимое значение. Вместе мы можем стать мощной силой навсегда.

1-800Accountant

1-800Accountant

1800accountant.com

1-800 Accountant — крупнейшая в Америке виртуальная бухгалтерская фирма для малого бизнеса. Наша миссия — предоставлять финансовую экспертизу малому бизнесу во всех отраслях. Наши услуги основаны на сочетании экспертных CPA и технологий, что позволяет предприятиям минимизировать задачи и максимизировать налоговую экономию. Это позволяет владельцам сосредоточить свое время и силы на развитии своего бизнеса, а мы позаботимся обо всем остальном.

Perkins & Co

Perkins & Co

perkinsaccounting.com

Perkins & Co была основана в 1986 году как альтернатива крупным национальным аудиторским фирмам, уделяя при этом внимание бизнес-потребностям закрытых компаний региона. Имея офисы в Портленде, штат Орегон, и Ванкувере, штат Вашингтон, компания Perkins специализируется во многих отраслях, включая производство, оптовую торговлю, недвижимость, строительство, профессиональные и творческие услуги, технологии, продукты питания и напитки, автосалоны и некоммерческие организации. Компания Perkins, 10-летний обладатель награды ClearlyRated Best of Accounting™ за превосходное обслуживание клиентов, 16-летняя награда «Самая уважаемая компания» по версии Portland Business Journal, фирма, в которой большинство принадлежит женщинам, и одна из самых разнообразных бухгалтерских фирм в регионе, Perkins гордится этим. из толпы. Позвоните нам сегодня, чтобы узнать больше о преимуществах Perkins!

Accountancy Cloud

Accountancy Cloud

theaccountancycloud.com

Accountancy Cloud предлагает лучшие полнофункциональные финансовые функции для быстрорастущих стартапов. Финансовые менеджеры и мощное программное обеспечение обеспечивают беспрецедентный бухгалтерский учет, налоговые льготы на НИОКР и финансовые услуги для стартапов. Каждый стартап получает доступ к нашему программному обеспечению, которое предоставляет финансовые отчеты и управленческую информацию, помогающую принимать решения. За последние 5 лет доходы клиентов выросли в среднем в 3 раза, их стоимость превысила 500 миллионов фунтов стерлингов, и мы поддержали 10 выходов, в том числе в Facebook, Coinbase и Just Eat.

Foundy

Foundy

foundy.com

Foundy — это ведущая в Европе комплексная платформа для слияний и поглощений, помогающая учредителям и покупателям бизнеса совершать сделки всего за 30 дней. Ваша комплексная платформа для покупки и продажи бизнеса. Foundy помогает учредителям и покупателям совершать приобретения в 3 раза быстрее и с меньшими затратами, чем традиционный процесс слияний и поглощений.

Embroker

Embroker

embroker.com

Страхование бизнеса – одна из старейших отраслей в мире. Оно построено на личных отношениях, а не на технологическом прогрессе. Здесь также доминируют игроки с давним опытом. До настоящего времени. Embroker — это страховая компания, работающая с цифровыми технологиями и созданная с нуля с использованием современных технологий для устранения неэффективности, которая приводит к увеличению цен и ухудшению качества обслуживания клиентов. От машинного обучения до искусственного интеллекта — мы используем новейшие технологии, чтобы сделать политику более индивидуальной, менее дорогой и простой в приобретении. Наша миссия — сделать получение подходящей бизнес-страховки по лучшей цене максимально простым.

ProjectionHub

ProjectionHub

projectionhub.com

ProjectionHub — инновационное решение для управления продажами. Предоставьте предпринимателям финансовую прозрачность посредством прогнозирования доходов, расходов, активов и обязательств. Чтобы они могли получить больше представления о бизнес-планах и инвестициях.

TaxBasket

TaxBasket

taxbasket.com

TaxBasket — это фирма, которая предоставляет услуги по подготовке налогов онлайн.

Collective

Collective

collective.com

Collective — это первая онлайн-платформа для бэк-офиса, предназначенная для единого бизнеса. Технологии Collective и команда доверенных консультантов дают нашим участникам свободу сосредоточиться на том, что важно, взяв на себя все заботы: от регистрации бизнеса до бухгалтерского учета, бухгалтерского учета, налоговых услуг и доступа к процветающему сообществу — и все это на одной платформе. Наши участники экономят в среднем 10 000 долларов США в первый год при присоединении. С Collective мы хотим, чтобы ведение собственного бизнеса было таким же простым, как и работа на полную ставку. Нами управляет группа серийных предпринимателей и индивидуальных предпринимателей, которые верят в то, что самозанятые люди могут пользоваться той же налоговой экономией, которую получают крупные компании.

TaxCredible

TaxCredible

taxcredible.com

TaxCredible — это мощная SaaS-платформа, которая позволяет CPA быстро определять и предоставлять своим клиентам налоговые льготы для бизнеса на уровне штата и на федеральном уровне. После 20 лет партнерства с CPA мы осознали необходимость упростить и оптимизировать процесс налоговых льгот. TaxCredible повышает эффективность трудоемкого процесса и улучшает вашу способность обслуживать клиентов, одновременно получая дополнительный доход.

GOAT.tax

GOAT.tax

goat.tax

GOAT.tax дает возможность стартапам и предприятиям, включая производителей, компании по производству программного обеспечения, игр и Интернета вещей, претендовать на налоговые льготы на НИОКР через онлайн-платформу. GOAT.tax избавляет от всех догадок при сложном стимулировании налоговых льгот, предлагая простой в использовании и самостоятельный опыт, а также интеграцию с системами расчета заработной платы. SmartCreditEngine от GOAT помогает гарантировать, что каждая компания получит максимальную налоговую выгоду.

Clarus R+D

Clarus R+D

clarusrd.com

Приложение Clarus R+D автоматизирует процесс получения налоговых льгот на исследования и разработки. Предприятия всех размеров и типов могут претендовать на налоговый кредит на НИОКР. Однако подавляющее большинство кредитов претендуют на очень крупные производственные компании. Почему? Потому что традиционно налоговые исследования в области НИОКР сложны и дороги. Наша миссия в Clarus R+D — сделать налоговые льготы на НИОКР более доступными для малого и среднего бизнеса, в том числе для стартапов, еще не имеющих дохода. А также расширить свою ценность в таких отраслях, как программное обеспечение, инженерия, биотехнологии и медицинские технологии. Возвращайте деньги в свой бизнес, чтобы нанимать сотрудников, внедрять инновации и расти. И все это за небольшую часть стоимости традиционного налогового исследования НИОКР.

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