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«Поставщики бизнес-финансов» являются неотъемлемой частью корпоративного финансового ландшафта, охватывая множество организаций и частных лиц, предлагающих разнообразные финансовые услуги для поддержки деловых операций. Эти поставщики предлагают продукты и финансовые услуги, такие как кредитование, финансовая помощь, управление финансовыми рисками и различные другие формы поддержки, чтобы помочь предприятиям укрепить капитал и эффективно управлять финансами.
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Revolut
revolut.com
Revolut — приложение для управления финансами, позволяющее оплачивать, тратить, инвестировать и обменивать валюту с упрощением международных транзакций.
Revolut Business
revolut.com
Revolut Business - приложение для управления финансовым управлением бизнеса с поддержкой международных переводов и инструментами контроля расходов.
Gusto
gusto.com
Gusto — это онлайн-платформа для управления заработной платой, льготами и кадровыми ресурсами для бизнеса любого размера.
ANZ Australia
anz.com.au
Приложение ANZ Australia позволяет пользователям управлять банковскими счетами, проводить транзакции и отслеживать финансовую деятельность безопасным образом.
ANZ New Zealand
anz.co.nz
Приложение ANZ New Zealand позволяет пользователям управлять финансами, отслеживать счета, транзакции и выполнять платежи удобно и безопасно.
Carta
carta.com
Carta - это платформа для управления акциями стартапов и частных компаний, предлагающая инструменты для оценки, выпуска акций и соблюдения нормативных требований.
Paro.ai
paro.ai
Paro.ai - это платформа для соединения бизнеса с квалифицированными фрилансерами в области финансов и бухгалтерии для решения финансовых задач.
Wikifolio
wikifolio.com
WikiFolio - социальная платформа для обмена торговыми идеями, позволяющая трейдерам публиковать стратегии и следить за эффективностью других.
Wolters Kluwer
wolterskluwer.com
Приложение Wolters Kluwer предоставляет доступ к решениям для здравоохранения, юриспруденции и финансов, улучшая производительность и сотрудничество в этих областях.
OurCrowd
ourcrowd.com
OurCrowd — платформа для инвестиций в стартапы и альтернативные активы, предлагающая доступ к новостям, профилям компаний и инвестиционным стратегиям.
Holvi
holvi.com
Holvi - приложение для самозанятых, объединяющее банковские услуги, выставление счетов и бухгалтерский учет на одной платформе.
Lendio
lendio.com
Lendio - это онлайн-платформа для малого бизнеса, предлагающая доступ к различным финансовым решениям и упрощающая процесс подачи заявок на кредиты.
Zeni
zeni.ai
Zeni - это платформа для бухгалтерии и финансов стартапов, предлагающая услуги учета, налогообложения и финансового планирования с помощью ИИ.
Crowdcube
crowdcube.com
Crowdcube — это платформа краудфандинга, соединяющая стартапы с инвесторами, позволяя получать акции в финансируемых компаниях.
Checkflo
checkflo.com
Checkflo – это приложение для автоматизации обработки платежей, печати и отправки чеков с интеграцией в финансовые системы.
Fincent
fincent.com
Fincent - платформа для управления финансами, которая оптимизирует бухгалтерский учет, налоговое планирование и выставление счетов для предприятий.
Fundbox
fundbox.com
Fundbox предоставляет малым предприятиям доступ к кредитной линии до 150 000 долларов США для финансирования оборотного капитала.
Minveo
minveo.de
Minveo - приложение для управления цифровыми активами, использующее ИИ для автоматизации инвестирования и перераспределения портфелей.
Block Advisors
blockadvisors.com
Приложение Block Advisors помогает пользователям подготовить налоги, управлять налоговыми обязательствами и обеспечивать соответствие налоговым законам.
Pilot
pilot.com
Pilot — это крупнейшая бухгалтерская фирма в США, предлагающая услуги бухгалтерии, CFO и налогообложения для стартапов и малых бизнесов.
Neo.Tax
neo.tax
Neo.Tax — это приложение для стартапов, позволяющее быстро и точно подать заявку на налоговый кредит на НИОКР и вернуть средства с комиссией 10%.
Fidor Bank
fidor.de
Приложение Fidor Bank позволяет пользователям управлять финансами, отслеживать транзакции, выполнять платежи и получать доступ к счетам для удобного банковского обслуживания.
Moonfare
moonfare.com
Moonfare - платформа для инвестиций в частный капитал, упрощает доступ к инвестиционным возможностям для розничных и институциональных инвесторов.
RateSetter
ratesetter.com
RateSetter - это приложение для получения персонализированных кредитов с мгновенными онлайн-цитатами, не влияющими на кредитную оценку.
Moula
moula.com.au
Moula — это приложение для быстрого займа на развитие бизнеса. Оно одобряет и финансирует кредиты в течение 24 часов.
Lendino
lendino.dk
Lendino — это площадка для кредитования, где инвесторы могут напрямую предоставлять займы надежным компаниям, упрощая процесс для обеих сторон.
Hedonova
hedonova.io
Hedonova — это зарегистрированный фонд альтернативных инвестиций, позволяющий инвестировать в более 12 экзотических активов, управляемый экспертами.
Clara
clarafinds.com
Приложение Clara помогает найти и сравнить финтех-продукты для управления финансами, включая POS-системы и кредиты, с использованием расширенных фильтров.
KPMG Spark
kpmgspark.com
KPMG Spark – это онлайн-платформа для автоматизированного бухгалтерского учета с поддержкой специалиста, предлагающая услуги по налогам, выставлению счетов и управлению расходами.
inDinero
indinero.com
inDinero - программа для бухгалтерского учета и финансового управления, предлагающая малым предприятиям услуги по ведению отчетности, налогообложению и управлению зарплатой.
Tipigo
tipigo.com
Tipigo объединяет данные и опыт аналитиков для создания индивидуальных портфелей акций, которые, как показано, превышают рыночные показатели.
StackSource
stacksource.com
StackSource — платформа для получения кредитов на коммерческую недвижимость, связывающая инвесторов с финансированием от банков и частных кредиторов.
Kriya
kriya.co
Приложение Kriya предлагает конфиденциальное финансирование на основе счетов. Подходит для компаний с регулярными денежными потоками.
FundThrough
fundthrough.com
FundThrough обеспечивает предприятия мгновенным доступом к финансированию на основе неоплаченных счетов через онлайн-платформу.
Rehmann
rehmann.com
Приложение Rehmann предлагает инструменты для управления финансами, включая планирование, аудит и бухгалтерский учет, помогая пользователям оптимизировать финансовые операции.
Crowe
crowe.com
Crowe — это приложение для бухгалтерского учета и консалтинга, которое соединяет отраслевые знания и технологии для решения бизнес-проблем клиентов.
Seedrs
seedrs.com
Seedrs - краудфандинговая платформа для привлечения инвестиций в стартапы через продажу акций, соединяющая предпринимателей и инвесторов.
Bench Accounting
bench.co
Bench Accounting – это приложение, которое ведет бухгалтерию для малого бизнеса, предоставляя ежемесячные финансовые отчеты и отчеты о расходах.
Vouch
vouch.us
Приложение Vouch предлагает страховку для стартапов, разработанную основателями для удобства бизнеса и быстрого получения страховых услуг.
Kiva
kiva.org
Kiva - платформа для прямого кредитования, позволяющая поддерживать малые предприятия и предпринимателей по всему миру без доступа к традиционным банкам.
TaxHub
gettaxhub.com
Taxhub — это виртуальная платформа для подготовки подоходного налога для физических лиц и предприятий, которая подбирает подателей деклараций со специальным CPA. Мы стремимся объединить удобство и низкую цену подачи налоговой декларации онлайн на дому с гарантией профессионально подготовленной налоговой декларации. Наша платформа позволяет пользователям виртуально общаться и обмениваться налоговыми документами с налоговыми специалистами, избавляя их от необходимости заполнять длинные сложные анкеты, связанные с традиционными онлайн-платформами «сделай сам». Наша уникальная бизнес-модель с низкими накладными расходами позволяет нам предложить экономию примерно 50% по сравнению с традиционными франшизами по подготовке налогов, что позволяет нам предложить нашим клиентам реальное и узнаваемое ценностное предложение.
TaxRobot
taxrobot.com
TaxRobot — это самый быстрый, простой и доступный способ автоматизировать расчет кредитов на НИОКР и получить свои деньги. Мы предоставляем лучшие в своем классе отчеты с обоснованием, проводим аудит защиты без дополнительной оплаты и, что самое приятное, не взимаем плату, если не выявляем выгоду.
Uplyft Capital
uplyftcapital.com
Uplyft Capital — компания, финансирующая малый бизнес, основанная в 2012 году. Мы верим в расширение прав и возможностей успешных владельцев малого бизнеса путем быстрого и эффективного предоставления оборотного капитала. Наша технологическая платформа оценивает денежный поток, рост и характер и не уделяет столько внимания личному кредитованию, как это делают банки и кредитные союзы. В результате мы часто получаем финансирование от владельцев быстро, часто в течение 24 часов.
Equitise
equitise.com
Equitise — ведущая австралийская краудфандинговая платформа для акций. Его миссия — повысить доступность капитала для частных австралийских и новозеландских компаний, чтобы помочь им добиться успеха.
Anaxago
anaxago.com
Anaxago объединяет инвесторов, которые ищут новые способы инвестирования и уникальные инвестиционные возможности в недвижимость и стартапы. Anaxago способствует развитию финансовой модели, которая помогает экономике предоставить людям прямой доступ к бизнесу завтрашнего дня. Направляя часть своих сбережений на финансирование стартапов, сообщество участвует в развитии экономики, инноваций и занятости.
Invesdor
invesdor.com
Лидер рынка Северных стран в #цифровом #сборе средств, объединяющий амбициозные европейские предприятия с инвесторами по всему миру.
Ivory Consulting
ivorycc.com
Ivory Consulting Corporation является ведущим поставщиком программного обеспечения для аренды и кредитования оборудования, настройки программного обеспечения и консультационных услуг для индустрии финансирования оборудования.
American Century Investments
americancentury.com
Каждый день вы инвестируете в то, чтобы сделать мир лучшим местом для себя, своей семьи и своего сообщества. Индивидуально вы имеете значимое значение. Вместе мы можем стать мощной силой навсегда.
1-800Accountant
1800accountant.com
1-800 Accountant — крупнейшая в Америке виртуальная бухгалтерская фирма для малого бизнеса. Наша миссия — предоставлять финансовую экспертизу малому бизнесу во всех отраслях. Наши услуги основаны на сочетании экспертных CPA и технологий, что позволяет предприятиям минимизировать задачи и максимизировать налоговую экономию. Это позволяет владельцам сосредоточить свое время и силы на развитии своего бизнеса, а мы позаботимся обо всем остальном.
Perkins & Co
perkinsaccounting.com
Perkins & Co была основана в 1986 году как альтернатива крупным национальным аудиторским фирмам, уделяя при этом внимание бизнес-потребностям закрытых компаний региона. Имея офисы в Портленде, штат Орегон, и Ванкувере, штат Вашингтон, компания Perkins специализируется во многих отраслях, включая производство, оптовую торговлю, недвижимость, строительство, профессиональные и творческие услуги, технологии, продукты питания и напитки, автосалоны и некоммерческие организации. Компания Perkins, 10-летний обладатель награды ClearlyRated Best of Accounting™ за превосходное обслуживание клиентов, 16-летняя награда «Самая уважаемая компания» по версии Portland Business Journal, фирма, в которой большинство принадлежит женщинам, и одна из самых разнообразных бухгалтерских фирм в регионе, Perkins гордится этим. из толпы. Позвоните нам сегодня, чтобы узнать больше о преимуществах Perkins!
Accountancy Cloud
theaccountancycloud.com
Accountancy Cloud предлагает лучшие полнофункциональные финансовые функции для быстрорастущих стартапов. Финансовые менеджеры и мощное программное обеспечение обеспечивают беспрецедентный бухгалтерский учет, налоговые льготы на НИОКР и финансовые услуги для стартапов. Каждый стартап получает доступ к нашему программному обеспечению, которое предоставляет финансовые отчеты и управленческую информацию, помогающую принимать решения. За последние 5 лет доходы клиентов выросли в среднем в 3 раза, их стоимость превысила 500 миллионов фунтов стерлингов, и мы поддержали 10 выходов, в том числе в Facebook, Coinbase и Just Eat.
Foundy
foundy.com
Foundy — это ведущая в Европе комплексная платформа для слияний и поглощений, помогающая учредителям и покупателям бизнеса совершать сделки всего за 30 дней. Ваша комплексная платформа для покупки и продажи бизнеса. Foundy помогает учредителям и покупателям совершать приобретения в 3 раза быстрее и с меньшими затратами, чем традиционный процесс слияний и поглощений.
Embroker
embroker.com
Страхование бизнеса – одна из старейших отраслей в мире. Оно построено на личных отношениях, а не на технологическом прогрессе. Здесь также доминируют игроки с давним опытом. До настоящего времени. Embroker — это страховая компания, работающая с цифровыми технологиями и созданная с нуля с использованием современных технологий для устранения неэффективности, которая приводит к увеличению цен и ухудшению качества обслуживания клиентов. От машинного обучения до искусственного интеллекта — мы используем новейшие технологии, чтобы сделать политику более индивидуальной, менее дорогой и простой в приобретении. Наша миссия — сделать получение подходящей бизнес-страховки по лучшей цене максимально простым.
ProjectionHub
projectionhub.com
ProjectionHub — инновационное решение для управления продажами. Предоставьте предпринимателям финансовую прозрачность посредством прогнозирования доходов, расходов, активов и обязательств. Чтобы они могли получить больше представления о бизнес-планах и инвестициях.
TaxBasket
taxbasket.com
TaxBasket — это фирма, которая предоставляет услуги по подготовке налогов онлайн.
Collective
collective.com
Collective — это первая онлайн-платформа для бэк-офиса, предназначенная для единого бизнеса. Технологии Collective и команда доверенных консультантов дают нашим участникам свободу сосредоточиться на том, что важно, взяв на себя все заботы: от регистрации бизнеса до бухгалтерского учета, бухгалтерского учета, налоговых услуг и доступа к процветающему сообществу — и все это на одной платформе. Наши участники экономят в среднем 10 000 долларов США в первый год при присоединении. С Collective мы хотим, чтобы ведение собственного бизнеса было таким же простым, как и работа на полную ставку. Нами управляет группа серийных предпринимателей и индивидуальных предпринимателей, которые верят в то, что самозанятые люди могут пользоваться той же налоговой экономией, которую получают крупные компании.
TaxCredible
taxcredible.com
TaxCredible — это мощная SaaS-платформа, которая позволяет CPA быстро определять и предоставлять своим клиентам налоговые льготы для бизнеса на уровне штата и на федеральном уровне. После 20 лет партнерства с CPA мы осознали необходимость упростить и оптимизировать процесс налоговых льгот. TaxCredible повышает эффективность трудоемкого процесса и улучшает вашу способность обслуживать клиентов, одновременно получая дополнительный доход.
GOAT.tax
goat.tax
GOAT.tax дает возможность стартапам и предприятиям, включая производителей, компании по производству программного обеспечения, игр и Интернета вещей, претендовать на налоговые льготы на НИОКР через онлайн-платформу. GOAT.tax избавляет от всех догадок при сложном стимулировании налоговых льгот, предлагая простой в использовании и самостоятельный опыт, а также интеграцию с системами расчета заработной платы. SmartCreditEngine от GOAT помогает гарантировать, что каждая компания получит максимальную налоговую выгоду.
Clarus R+D
clarusrd.com
Приложение Clarus R+D автоматизирует процесс получения налоговых льгот на исследования и разработки. Предприятия всех размеров и типов могут претендовать на налоговый кредит на НИОКР. Однако подавляющее большинство кредитов претендуют на очень крупные производственные компании. Почему? Потому что традиционно налоговые исследования в области НИОКР сложны и дороги. Наша миссия в Clarus R+D — сделать налоговые льготы на НИОКР более доступными для малого и среднего бизнеса, в том числе для стартапов, еще не имеющих дохода. А также расширить свою ценность в таких отраслях, как программное обеспечение, инженерия, биотехнологии и медицинские технологии. Возвращайте деньги в свой бизнес, чтобы нанимать сотрудников, внедрять инновации и расти. И все это за небольшую часть стоимости традиционного налогового исследования НИОКР.
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