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«Поставщики бизнес-финансов» являются неотъемлемой частью корпоративного финансового ландшафта, охватывая множество организаций и частных лиц, предлагающих разнообразные финансовые услуги для поддержки деловых операций. Эти поставщики предлагают продукты и финансовые услуги, такие как кредитование, финансовая помощь, управление финансовыми рисками и различные другие формы поддержки, чтобы помочь предприятиям укрепить капитал и эффективно управлять финансами.
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Paro.ai
paro.ai
Paro — это платформа роста, которая объединяет экспертное сообщество талантов и предприятия для решения неотложных задач и разработки плана долгосрочного успеха. Благодаря запатентованной технологии искусственного интеллекта и глубокому отраслевому опыту Paro предлагает предприятиям наиболее подходящего эксперта и решение для решения проблем и стимулирования роста. Наше элитное сообщество экспертов в области финансов и бухгалтерского учета предоставляет клиентам широкий спектр услуг: от бухгалтерского учета и бухгалтерского учета до узкоспециализированного корпоративного развития и стратегического консультирования. Используя силу людей и технологий, Paro дает предприятиям и специалистам возможность выполнять осмысленную работу и превосходить даже самые высокие цели.
Revolut
revolut.com
Одно приложение для всех денег. От ваших повседневных расходов до планирования вашего будущего с экономией и инвестициями Revolut помогает вам получить больше от ваших денег.
Revolut Business
revolut.com
Учетная запись без границ с мощными персонализированными инструментами в одном месте, дающая вам полный контроль над финансами вашего бизнеса.
Carta
carta.com
Оценки, готовые к аудиту, быстрая оценка от профессионалов, которые предоставили больше 409AS, чем кто-либо в отрасли. Carta является ведущим независимым поставщиком 409A для частных компаний всех размеров. При более чем 60 000 профессиональных оценках Carta имеет самый большой набор данных для точной оценки справедливой рыночной стоимости компаний с предварительного семени до поздней стадии. Команда оценки хартией состоит из предметных и отраслевых экспертов, которые могут справиться с сложными оценками с повышенными потребностями в регулировании и соответствии.
Kiva
kiva.org
Кива представляет собой финансово инклюзивный мир, в котором все люди имеют возможность улучшить свою жизнь.
Gusher
gusher.co
Gusher — это простой, быстрый и легкий способ создать и построить стартап. Без необходимости в инвесторах. Без необходимости капитала. Как? Gusher помогает предпринимателям создавать и запускать стартапы, используя капитал, основанный на результатах. Все: от технологий, средств массовой информации и здравоохранения до дизайна, финансов и игр.
StackSource
stacksource.com
StackSource — это технологичная платформа для кредитования коммерческой недвижимости. Мы связываем инвесторов, которые строят или приобретают коммерческую недвижимость, с такими вариантами финансирования, как банки, страховые компании и частные кредиторы, посредством простого и прозрачного процесса.
RateSetter
ratesetter.com
Отмеченный наградами поставщик потребительских кредитов, который позволит вам контролировать ситуацию. Получите мгновенную персонализированную ставку онлайн с ценой, которая не повлияет на ваш кредитный рейтинг.
ProNvest
pronvest.com
ProNvest специализируется на пенсионном планировании и управлении счетами. Мы делаем за вас тяжелую работу, управляя вашим пенсионным счетом и контролируя рынок от вашего имени.
OurCrowd
ourcrowd.com
Опытная инвестиционная команда OurCrowds выявляет и проводит тщательное исследование тысяч компаний, чтобы использовать передовые возможности в разных секторах и на разных этапах.
MySIPonline
mysiponline.com
MySIPonline — это самая передовая инвестиционная платформа взаимных фондов в Индии, объединяющая все AMC под одной крышей и командой из более чем 50 высококвалифицированных отраслевых экспертов и фондовых аналитиков. Это автоматизированная платформа, которая понимает потребности каждого инвестора и предлагает им удобство, позволяющее сочетать комфорт инвестирования с риском безбумажным способом.
Moula
moula.com.au
Moula — лучший способ занять деньги для развития вашего бизнеса. Они используют сочетание ума и сердца, чтобы определить хороший бизнес, и могут одобрить и профинансировать кредиты в течение 24 часов.
Minveo
minveo.de
Платформа для управления цифровыми активами. Технологические и количественные. На основе машинного обучения.
Lendino
lendino.dk
Lendino — это рынок кредитов, где частные и профессиональные инвесторы могут кредитовать напрямую кредитоспособные компании в интересах обеих сторон. Использование кредитного рынка экономит время, деньги и хлопоты как кредитора, так и заемщика.
Swish Funding
swishfunding.com
Типы: Предложения без обязательств, Финансирование оборудования, Расширение бизнеса, Быстрое финансирование, Подача заявки онлайн
growney
growney.de
Созданная технология Robo-Advice будет доступна банкам, страховым компаниям и другим поставщикам финансовых услуг.
FlexFunding
flexfunding.com
С Flex Funding вы можете инвестировать в кредиты для здоровых датских компаний. Они получают деньги на свое развитие и рост, вы получаете привлекательную прибыль.
Finhaven
finhaven.com
Применяя криптографические технологии к традиционно фрагментированным и неэффективным рынкам капитала, платформа Finhaven предоставляет инновации, приносящие пользу как глобальным эмитентам, так и инвесторам на ее рынке.
Equitise
equitise.com
Equitise — ведущая австралийская краудфандинговая платформа для акций. Его миссия — повысить доступность капитала для частных австралийских и новозеландских компаний, чтобы помочь им добиться успеха.
Dividend Finance
dividendfinance.com
Мы сотрудничаем с установщиками солнечной энергии в жилых домах по всей стране, чтобы обеспечить финансирование солнечной энергии и хранения энергии с помощью оптимизированных технологий и команды, которая поможет вам развивать ваш бизнес.
Debexpert
debexpert.com
Мы помогаем банкам и другим кредиторам эффективно и по лучшей рыночной цене продавать свой долговой портфель через нашу онлайн-рынок кредитов. Мы специализируемся на продаже долгов коллекторским агентствам, компаниям по покупке долгов, покупателям недвижимости, покупателям медицинских долгов, покупателям портфеля автокредитов, хедж-фондам, семейным офисам и другим институциональным покупателям долгов. На нашем кредитном рынке они покупают и продают все виды долговых портфелей: векселя на недвижимость, авто векселя, портфели до зарплаты, портфели в рассрочку, медицинские долги, коммерческие векселя, долг MCA, портфели по кредитным картам, портфели судебных решений, портфели банкротств, портфели студенческих ссуд и другие. .
GOAT.tax
goat.tax
GOAT.tax дает возможность стартапам и предприятиям, включая производителей, компании по производству программного обеспечения, игр и Интернета вещей, претендовать на налоговые льготы на НИОКР через онлайн-платформу. GOAT.tax избавляет от всех догадок при сложном стимулировании налоговых льгот, предлагая простой в использовании и самостоятельный опыт, а также интеграцию с системами расчета заработной платы. SmartCreditEngine от GOAT помогает гарантировать, что каждая компания получит максимальную налоговую выгоду.
TaxHub
gettaxhub.com
Taxhub — это виртуальная платформа для подготовки подоходного налога для физических лиц и предприятий, которая подбирает подателей деклараций со специальным CPA. Мы стремимся объединить удобство и низкую цену подачи налоговой декларации онлайн на дому с гарантией профессионально подготовленной налоговой декларации. Наша платформа позволяет пользователям виртуально общаться и обмениваться налоговыми документами с налоговыми специалистами, избавляя их от необходимости заполнять длинные сложные анкеты, связанные с традиционными онлайн-платформами «сделай сам». Наша уникальная бизнес-модель с низкими накладными расходами позволяет нам предложить экономию примерно 50% по сравнению с традиционными франшизами по подготовке налогов, что позволяет нам предложить нашим клиентам реальное и узнаваемое ценностное предложение.
TaxBasket
taxbasket.com
TaxBasket — это фирма, которая предоставляет услуги по подготовке налогов онлайн.
Collective
collective.com
Collective — это первая онлайн-платформа для бэк-офиса, предназначенная для единого бизнеса. Технологии Collective и команда доверенных консультантов дают нашим участникам свободу сосредоточиться на том, что важно, взяв на себя все заботы: от регистрации бизнеса до бухгалтерского учета, бухгалтерского учета, налоговых услуг и доступа к процветающему сообществу — и все это на одной платформе. Наши участники экономят в среднем 10 000 долларов США в первый год при присоединении. С Collective мы хотим, чтобы ведение собственного бизнеса было таким же простым, как и работа на полную ставку. Нами управляет группа серийных предпринимателей и индивидуальных предпринимателей, которые верят в то, что самозанятые люди могут пользоваться той же налоговой экономией, которую получают крупные компании.
Block Advisors
blockadvisors.com
Block Advisors — это фирма, которая предоставляет услуги по подготовке и планированию налогов, чтобы помочь частным лицам и предприятиям в любой сложной налоговой ситуации.
1-800Accountant
1800accountant.com
1-800 Accountant — крупнейшая в Америке виртуальная бухгалтерская фирма для малого бизнеса. Наша миссия — предоставлять финансовую экспертизу малому бизнесу во всех отраслях. Наши услуги основаны на сочетании экспертных CPA и технологий, что позволяет предприятиям минимизировать задачи и максимизировать налоговую экономию. Это позволяет владельцам сосредоточить свое время и силы на развитии своего бизнеса, а мы позаботимся обо всем остальном.
Crowe
crowe.com
Crowe — это бухгалтерская, консалтинговая и технологическая фирма, которая объединяет глубокие отраслевые и специализированные знания с инновационными технологиями, чтобы создавать ценность для клиентов честно и объективно, прислушиваясь к их бизнесу, тенденциям в своих отраслях и проблемам, с которыми они сталкиваются.
inDinero
indinero.com
inDinero — компания, занимающаяся бухгалтерским программным обеспечением и услугами, предоставляющая бухгалтерское и финансовое программное обеспечение. Компания inDinero, основанная в 2009 году Джессикой Мах, Энди Су и Андреа Баррика, в 2010 году окончила инкубатор стартапов Y Combinator. 8 мая 2018 года inDinero приобрела компанию tempCFO из Сан-Хосе. 1 февраля 2019 года inDinero приобрела вторую компанию, mAccounting, бухгалтерскую и налоговую фирму из Индианаполиса.
TaxCredible
taxcredible.com
TaxCredible — это мощная SaaS-платформа, которая позволяет CPA быстро определять и предоставлять своим клиентам налоговые льготы для бизнеса на уровне штата и на федеральном уровне. После 20 лет партнерства с CPA мы осознали необходимость упростить и оптимизировать процесс налоговых льгот. TaxCredible повышает эффективность трудоемкого процесса и улучшает вашу способность обслуживать клиентов, одновременно получая дополнительный доход.
Anaxago
anaxago.com
Anaxago объединяет инвесторов, которые ищут новые способы инвестирования и уникальные инвестиционные возможности в недвижимость и стартапы. Anaxago способствует развитию финансовой модели, которая помогает экономике предоставить людям прямой доступ к бизнесу завтрашнего дня. Направляя часть своих сбережений на финансирование стартапов, сообщество участвует в развитии экономики, инноваций и занятости.
TaxRobot
taxrobot.com
TaxRobot — это самый быстрый, простой и доступный способ автоматизировать расчет кредитов на НИОКР и получить свои деньги. Мы предоставляем лучшие в своем классе отчеты с обоснованием, проводим аудит защиты без дополнительной оплаты и, что самое приятное, не взимаем плату, если не выявляем выгоду.
Clarus R+D
clarusrd.com
Приложение Clarus R+D автоматизирует процесс получения налоговых льгот на исследования и разработки. Предприятия всех размеров и типов могут претендовать на налоговый кредит на НИОКР. Однако подавляющее большинство кредитов претендуют на очень крупные производственные компании. Почему? Потому что традиционно налоговые исследования в области НИОКР сложны и дороги. Наша миссия в Clarus R+D — сделать налоговые льготы на НИОКР более доступными для малого и среднего бизнеса, в том числе для стартапов, еще не имеющих дохода. А также расширить свою ценность в таких отраслях, как программное обеспечение, инженерия, биотехнологии и медицинские технологии. Возвращайте деньги в свой бизнес, чтобы нанимать сотрудников, внедрять инновации и расти. И все это за небольшую часть стоимости традиционного налогового исследования НИОКР.
Pilot
pilot.com
Мы — крупнейшая в США аудиторская фирма, ориентированная на стартапы, с командой из более чем 350 сотрудников в США. Наши бухгалтеры, финансовые директора и специалисты по налогообложению стремятся создать прочную финансовую основу для вашего бизнеса. Мы предлагаем бухгалтерские, финансовые, налоговые услуги и многое другое для тысяч стартапов и малых предприятий, от двух основателей в гараже до команд из ста человек. Независимо от того, хотите ли вы повысить эффективность процесса принятия решений или хотите получить автоматическое решение по обеспечению соответствия, мы адаптируем наши услуги к вашим уникальным потребностям. Посмотрите пилотный проект в действии с помощью нашей 8-минутной демонстрации: https://pilot.com/demo Поговорите с экспертом: https://pilot.com/talk-to-expert
Neo.Tax
neo.tax
Налоговые льготы на НИОКР для стартапов на ранней стадии. neo.tax — это самое простое и точное программное обеспечение для подачи налоговых деклараций, когда-либо созданное. Стартапы на ранней стадии могут получить налоговый кредит на НИОКР за 10 минут и выплатить всего 10 % от полученной суммы возврата!
Gusto
gusto.com
Независимо от того, начинаете ли вы или расширяете свой быстрорастущий бизнес, Gusto — это партнер, который вам нужен для роста и развития вашей команды. С Gusto вы получаете современные функции управления персоналом, такие как расчет заработной платы, льготы, найм, ресурсы управления и многое другое — все в одном месте. Gusto гордится тем, что обслуживает более 300 000 предприятий по всей территории США, используя единую надежную систему, конкурентоспособные инструменты вознаграждения и экспертные рекомендации, которые помогут вам расширить возможности вашей команды. Потому что, когда процветают ваши люди, процветает и ваш бизнес. Узнайте больше на https://gusto.com.
Wikifolio
wikifolio.com
Таланты и эксперты рынка капитала могут поделиться своими торговыми идеями так, чтобы это было видно всем. Каждый может выбрать свои фавориты независимо от имеющегося у него капитала и получить прибыль от этих торговых идей с помощью биржевого финансового продукта.
Uplyft Capital
uplyftcapital.com
Uplyft Capital — компания, финансирующая малый бизнес, основанная в 2012 году. Мы верим в расширение прав и возможностей успешных владельцев малого бизнеса путем быстрого и эффективного предоставления оборотного капитала. Наша технологическая платформа оценивает денежный поток, рост и характер и не уделяет столько внимания личному кредитованию, как это делают банки и кредитные союзы. В результате мы часто получаем финансирование от владельцев быстро, часто в течение 24 часов.
Tipigo
tipigo.com
Tipigo использует возможности профессиональных аналитиков акций, синтезируя большие данные и человеческий опыт для создания индивидуальных портфелей акций, которые, как доказано, превосходят рынок.
Wolters Kluwer
wolterskluwer.com
Являясь мировым лидером в области экспертных решений, мы помогаем профессионалам оказывать глубокое влияние, когда это наиболее важно, в секторах здравоохранения, налогообложения, бухгалтерского учета, финансов и права.
Fidor Bank
fidor.de
Fidor Bank — это лицензированный в Германии прямой интернет-банк со штаб-квартирой в Мюнхене. Благодаря текущему счету Fidor Smart банк ориентирован на частных и бизнес-клиентов. Концепция Fidor Bank основана на принципах и механизмах цифрового банкинга.
Embroker
embroker.com
Страхование бизнеса – одна из старейших отраслей в мире. Оно построено на личных отношениях, а не на технологическом прогрессе. Здесь также доминируют игроки с давним опытом. До настоящего времени. Embroker — это страховая компания, работающая с цифровыми технологиями и созданная с нуля с использованием современных технологий для устранения неэффективности, которая приводит к увеличению цен и ухудшению качества обслуживания клиентов. От машинного обучения до искусственного интеллекта — мы используем новейшие технологии, чтобы сделать политику более индивидуальной, менее дорогой и простой в приобретении. Наша миссия — сделать получение подходящей бизнес-страховки по лучшей цене максимально простым.
RevOptimal
revoptimal.com
RevOptimal помогает командам использовать данные для увеличения доходов. Во-первых, мы работаем с вашей командой, чтобы выделить ваш идеальный профиль клиента и составить список потенциальных клиентов с высокими намерениями. Затем мы регулярно обеспечиваем вашей команде целевых потенциальных покупателей. Наконец, мы измеряем вашу производительность с помощью интерактивных панелей мониторинга, чтобы определить, что работает, а что нет. Позвольте нашему опыту работы с данными вывести вашу стратегию на новый уровень.
LBMC
lbmc.com
LBMC — это фирма, предоставляющая профессиональные услуги, которая предлагает бухгалтерские и финансы, человеческие ресурсы, технологии, риски и информационную безопасность, а также консультационные услуги по вопросам благосостояния как для предприятий, так и для частных лиц с высоким уровнем дохода. Их широкий спектр консультационных и бизнес-консалтинговых предложений был разработан с учетом потребностей разнообразной клиентской базы.
Ivory Consulting
ivorycc.com
Ivory Consulting Corporation является ведущим поставщиком программного обеспечения для аренды и кредитования оборудования, настройки программного обеспечения и консультационных услуг для индустрии финансирования оборудования.
American Century Investments
americancentury.com
Каждый день вы инвестируете в то, чтобы сделать мир лучше для себя, своей семьи и своего сообщества. Индивидуально вы вносите значимую разницу. Вместе мы можем стать мощной силой добра.
Rehmann
rehmann.com
Rehmann — это полностью интегрированная фирма по оказанию финансовых услуг, состоящая из CPA и консультантов, консультантов по вопросам благосостояния и корпоративных следователей.
Fincent
fincent.com
Опыт бесперебойного финансового управления. Оптимизация ✓ Бухгалтерский учет ✓ Подача налоговых деклараций ✓ Выставление счетов и платежи ✓ Отслеживание расходов и многое другое. Закажите демо!
Holvi
holvi.com
Ваш универсальный аккаунт для самозанятости. Банковское дело, выставление счетов и бухгалтерский учет – плюс новая бизнес-кредитная карта. Все в одном месте, чтобы вы могли сосредоточиться на важном. Это упрощенная трудовая жизнь.
Zeni
zeni.ai
Zeni — первый финансовый консьерж на базе искусственного интеллекта для стартапов, обеспечивающий высокую скорость принятия решений. Благодаря интеллектуальным услугам Zeni в области бухгалтерского учета, бухгалтерского учета, налогообложения и финансового управления стартапы получают доступ к финансовой информации в режиме реального времени через свою панель управления Zeni, а команда финансовых экспертов управляет всеми финансовыми функциями за фиксированную ежемесячную плату — ежедневная бухгалтерия, ежегодные налоги, выставление счетов. оплата и выставление счетов, финансовое планирование и анализ, управление заработной платой и многое другое. Zeni является финтех-компанией серии B и на сегодняшний день привлекла $47,5 млн от Elevation Capital, Saama Capital, Amit Singhal, Sierra Ventures, SVB Financial Group, Think Investments, Liquid 2 Ventures, Dragon Capital, Firebolt Ventures, Twin Ventures и других компаний. инвесторы-ангелы.
ProjectionHub
projectionhub.com
ProjectionHub — инновационное решение для управления продажами. Предоставьте предпринимателям финансовую прозрачность посредством прогнозирования доходов, расходов, активов и обязательств. Чтобы они могли получить больше представления о бизнес-планах и инвестициях.
Bench Accounting
bench.co
Bench подготовит для вас книги по малому бизнесу. Мы свяжем вас с одним из наших штатных бухгалтеров. Затем они подготовят ваши финансовые отчеты за месяц и на конец года, так что вам не придется этого делать. Специальные бухгалтеры специально для вас: настоящие люди. Идеальные книги. Ваша бухгалтерия каждый месяц импортирует банковские выписки, классифицирует транзакции и готовит финансовые отчеты. Вопросы? Бухгалтеры работают самостоятельно и отвечают в течение одного рабочего дня. Данные, без которых вы не можете обойтись: ежемесячные финансовые отчеты и обзоры расходов позволяют вам контролировать свои деньги. Краткие визуальные отчеты помогут вам увидеть общую картину и дать полезную информацию, которая поможет вам развивать свой бизнес. Ты больше никогда не будешь в темноте. Больше часов в день: Меньше времени на бухгалтерию означает больше времени, чтобы сосредоточиться на том, что вас действительно волнует, например, на том, чтобы помочь вашему бизнесу добиться успеха. Попробуйте нас бесплатно: подпишитесь на пробную версию и получите полный доступ к Bench. Сделаем за месяц вашу бухгалтерию и про
Manay CPA
manaycpa.com
Manay CPA, основанная в американском штате Джорджия и обслуживающая 50 штатов, является полностью авторизованной финансовой консультативной компанией, предоставляющей услуги во многих различных областях, таких как финансовый и стратегический консалтинг, юридические, таможенные и складские решения на рынке США, а также Услуги CPA, такие как создание нового бизнеса, налоги, бухгалтерский учет, расчет заработной платы.
Accountancy Cloud
theaccountancycloud.com
Accountancy Cloud предлагает лучшие полнофункциональные финансовые функции для быстрорастущих стартапов. Финансовые менеджеры и мощное программное обеспечение обеспечивают беспрецедентный бухгалтерский учет, налоговые льготы на НИОКР и финансовые услуги для стартапов. Каждый стартап получает доступ к нашему программному обеспечению, которое предоставляет финансовые отчеты и управленческую информацию, помогающую принимать решения. За последние 5 лет доходы клиентов выросли в среднем в 3 раза, их стоимость превысила 500 миллионов фунтов стерлингов, и мы поддержали 10 выходов, в том числе в Facebook, Coinbase и Just Eat.
Perkins & Co
perkinsaccounting.com
Perkins & Co была основана в 1986 году как альтернатива крупным национальным аудиторским фирмам, уделяя при этом внимание бизнес-потребностям закрытых компаний региона. Имея офисы в Портленде, штат Орегон, и Ванкувере, штат Вашингтон, компания Perkins специализируется во многих отраслях, включая производство, оптовую торговлю, недвижимость, строительство, профессиональные и творческие услуги, технологии, продукты питания и напитки, автосалоны и некоммерческие организации. Компания Perkins, 10-летний обладатель награды ClearlyRated Best of Accounting™ за превосходное обслуживание клиентов, 16-летняя награда «Самая уважаемая компания» по версии Portland Business Journal, фирма, в которой большинство принадлежит женщинам, и одна из самых разнообразных бухгалтерских фирм в регионе, Perkins гордится этим. из толпы. Позвоните нам сегодня, чтобы узнать больше о преимуществах Perkins!
KPMG Spark
kpmgspark.com
KPMG Spark предлагает онлайн-бухгалтерский учет, который включает в себя автоматизированный учет с доступом к специальной команде по работе с клиентами для упрощенной подготовки налогов, выставления счетов, платежей, отслеживания расходов и многого другого.
Seedrs
seedrs.com
Возможности онлайн-инвестирования в лучшие новые стартапы, а также привлечение посевных и ангельских инвестиций с помощью ведущего европейского краудфандингового сайта Seedrs.
Companisto
companisto.com
Companisto — это краудфандинговая платформа, основанная на акционерном капитале. Companisto — инвестиционная платформа для стартапов и растущих компаний.
Checkflo
checkflo.com
Оптимизированная служба выполнения чеков Checkflo — это универсальный источник всех необходимых вам услуг по обработке, печати и отправке чеков. Мы можем сократить ваши административные расходы и повысить эффективность вашей работы, и все это с меньшими усилиями и документацией. Checkflo предлагает удобные для бухгалтеров инструменты для управления, отслеживания и анализа платежей по чекам, поставок и многого другого с помощью нашего облачного программного обеспечения для чеков. Отчеты доступны круглосуточно и без выходных на нашем безопасном клиентском портале. Checkflo может добавить логотип вашей компании и рекламный текст как часть вашего чека, превращая обычные платежи по чекам в маркетинговые точки взаимодействия! Checkflo предлагает максимальную гибкость, позволяя отправлять чеки в любое время и в любом месте без хлопот, связанных с бумажными чеками. Наши чеки печатаются на самой современной и безопасной чековой бумаге на рынке и отправляются почтой из нашей штаб-квартиры в тот же рабочий день. Для срочных платежей у нас есть возможность отправлять чеки через FedEx, которые прибудут к полудню следующего дня. Checkflo синхронизируется напрямую с QuickBooks, поэтому вы тратите меньше времени на двойной ввод данных, когда придет время сверить ваш текущий счет, и книги всегда будут точными и актуальными с самыми последними расходами, оплаченными чеками.
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