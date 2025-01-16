Поставщики бизнес-финансирования - Самые популярные приложения - Португалия

Collective

collective.com

Collective — это первая онлайн-платформа для бэк-офиса, предназначенная для единого бизнеса. Технологии Collective и команда доверенных консультантов дают нашим участникам свободу сосредоточиться на том, что важно, взяв на себя все заботы: от регистрации бизнеса до бухгалтерского учета, бухгалтерского учета, налоговых услуг и доступа к процветающему сообществу — и все это на одной платформе. Наши участники экономят в среднем 10 000 долларов США в первый год при присоединении. С Collective мы хотим, чтобы ведение собственного бизнеса было таким же простым, как и работа на полную ставку. Нами управляет группа серийных предпринимателей и индивидуальных предпринимателей, которые верят в то, что самозанятые люди могут пользоваться той же налоговой экономией, которую получают крупные компании.