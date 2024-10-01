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Поставщики бизнес-финансирования - Самые популярные приложения - Новая Каледония
«Поставщики бизнес-финансов» являются неотъемлемой частью корпоративного финансового ландшафта, охватывая множество организаций и частных лиц, предлагающих разнообразные финансовые услуги для поддержки деловых операций. Эти поставщики предлагают продукты и финансовые услуги, такие как кредитование, финансовая помощь, управление финансовыми рисками и различные другие формы поддержки, чтобы помочь предприятиям укрепить капитал и эффективно управлять финансами.
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Revolut
revolut.com
Одно приложение для всех денег. От повседневных расходов до планирования своего будущего с помощью сбережений и инвестиций — Revolut поможет вам получить больше от своих денег.
Revolut Business
revolut.com
Учетная запись без границ с мощными персонализированными инструментами в одном месте, дающая вам полный контроль над финансами вашего бизнеса.
Gusto
gusto.com
Независимо от того, начинаете ли вы или расширяете свой быстрорастущий бизнес, Gusto — это партнер, который вам нужен для роста и развития вашей команды. С Gusto вы получаете современные функции управления персоналом, такие как расчет заработной платы, льготы, найм, ресурсы управления и многое друго...
ANZ Australia
anz.com.au
The Australia and New Zealand Banking Group Limited — австралийская многонациональная компания, предоставляющая банковские и финансовые услуги, со штаб-квартирой в Мельбурне, штат Виктория. Это второй по величине банк Австралии по размеру активов и четвертый по величине банк по рыночной капитализаци...
Carta
carta.com
Готовые к аудиту оценки, быстро Оценки от профессионалов, которые выполнили больше 409A, чем кто-либо в отрасли. Carta — ведущий независимый поставщик услуг 409A для частных сценических компаний любого размера. Обладая более чем 60 000 профессиональными оценками, Carta располагает крупнейшим набором...
ANZ New Zealand
anz.co.nz
The Australia and New Zealand Banking Group Limited — австралийская многонациональная компания, предоставляющая банковские и финансовые услуги, со штаб-квартирой в Мельбурне, штат Виктория. Это второй по величине банк Австралии по размеру активов и четвертый по величине банк по рыночной капитализаци...
Paro.ai
paro.ai
Paro — это платформа роста, которая объединяет экспертное сообщество талантов и предприятия для решения неотложных задач и разработки плана долгосрочного успеха. Благодаря запатентованной технологии искусственного интеллекта и глубокому отраслевому опыту Paro предлагает предприятиям наиболее подходя...
Holvi
holvi.com
Ваш универсальный аккаунт для самозанятости. Банковское дело, выставление счетов и бухгалтерский учет – плюс новая бизнес-кредитная карта. Все в одном месте, чтобы вы могли сосредоточиться на важном. Это упрощенная трудовая жизнь.
Wikifolio
wikifolio.com
Таланты и эксперты рынка капитала могут поделиться своими торговыми идеями так, чтобы это было видно всем. Каждый может выбрать свои фавориты независимо от имеющегося у него капитала и получить прибыль от этих торговых идей с помощью биржевого финансового продукта.
Wolters Kluwer
wolterskluwer.com
Являясь мировым лидером в области экспертных решений, мы помогаем профессионалам оказывать глубокое влияние, когда это наиболее важно, в секторах здравоохранения, налогообложения, бухгалтерского учета, финансов и права.
Lendio
lendio.com
Lendio (ранее Funding Universe), базирующаяся в штате Юта, основанная в 2011 году Броком Блейком и Трентом Мискином, представляет собой бесплатную онлайн-рынок кредитов в США, ориентированную на владельцев малого бизнеса.
OurCrowd
ourcrowd.com
Опытная инвестиционная команда OurCrowds выявляет и проводит тщательное исследование тысяч компаний, чтобы использовать передовые возможности в разных секторах и на разных этапах.
Zeni
zeni.ai
Zeni — первый финансовый консьерж на базе искусственного интеллекта для стартапов, обеспечивающий высокую скорость принятия решений. Благодаря интеллектуальным услугам Zeni в области бухгалтерского учета, бухгалтерского учета, налогообложения и финансового управления стартапы получают доступ к финан...
Fidor Bank
fidor.de
Fidor Bank — это лицензированный в Германии прямой интернет-банк со штаб-квартирой в Мюнхене. Благодаря текущему счету Fidor Smart банк ориентирован на частных и бизнес-клиентов. Концепция Fidor Bank основана на принципах и механизмах цифрового банкинга.
Moonfare
moonfare.com
Moonfare — это платформа для прямых инвестиций, предоставляющая средства высшего уровня розничным и институциональным инвесторам по более низким минимальным ценам.
Neo.Tax
neo.tax
Налоговые льготы на НИОКР для стартапов на ранней стадии. neo.tax — это самое простое и точное программное обеспечение для подачи налоговых деклараций, когда-либо созданное. Стартапы на ранней стадии могут получить налоговый кредит на НИОКР за 10 минут и выплатить всего 10 % от полученной суммы во...
Pilot
pilot.com
Мы — крупнейшая в США аудиторская фирма, ориентированная на стартапы, с командой из более чем 350 сотрудников в США. Наши бухгалтеры, финансовые директора и специалисты по налогообложению стремятся создать прочную финансовую основу для вашего бизнеса. Мы предлагаем бухгалтерские, финансовые, налогов...
Checkflo
checkflo.com
Оптимизированная служба выполнения чеков Checkflo — это универсальный источник всех необходимых вам услуг по обработке, печати и отправке чеков. Мы можем сократить ваши административные расходы и повысить эффективность вашей работы, и все это с меньшими усилиями и документацией. Checkflo предлагает ...
Fincent
fincent.com
Опыт бесперебойного финансового управления. Оптимизация ✓ Бухгалтерский учет ✓ Подача налоговых деклараций ✓ Выставление счетов и платежи ✓ Отслеживание расходов и многое другое. Закажите демо!
Bench Accounting
bench.co
Bench подготовит для вас книги по малому бизнесу. Мы свяжем вас с одним из наших штатных бухгалтеров. Затем они подготовят ваши финансовые отчеты за месяц и на конец года, так что вам не придется этого делать. Специальные бухгалтеры специально для вас: настоящие люди. Идеальные книги. Ваша бухгалтер...
Block Advisors
blockadvisors.com
Block Advisors — это фирма, которая предоставляет услуги по подготовке и планированию налогов, чтобы помочь частным лицам и предприятиям в любой сложной налоговой ситуации.
Fundbox
fundbox.com
Fundbox предлагает быстрый и легкий доступ к финансированию бизнеса на сумму до 150 000 долларов США. Узнайте, как наши варианты кредитной линии и срочного кредита могут обеспечить рост вашего бизнеса.
Moula
moula.com.au
Moula — лучший способ занять деньги для развития вашего бизнеса. Они используют сочетание ума и сердца, чтобы определить хороший бизнес, и могут одобрить и профинансировать кредиты в течение 24 часов.
Lendino
lendino.dk
Lendino — это рынок кредитов, где частные и профессиональные инвесторы могут кредитовать напрямую кредитоспособные компании в интересах обеих сторон. Использование кредитного рынка экономит время, деньги и хлопоты как кредитора, так и заемщика.
Crowdcube
crowdcube.com
Crowdcube — это краудфандинговая платформа, позволяющая предпринимателям стартапов и растущих предприятий общаться с потенциальными инвесторами. Crowdcube дает инвесторам реальную долю в компаниях, которые они финансируют. Crowdcube использует веб-концепцию краудфандинга, когда сообщество единомышле...
KPMG Spark
kpmgspark.com
KPMG Spark предлагает онлайн-бухгалтерский учет, который включает в себя автоматизированный учет с доступом к специальной команде по работе с клиентами для упрощенной подготовки налогов, выставления счетов, платежей, отслеживания расходов и многого другого.
Vouch
vouch.us
Vouch Insurance — это новый вид страховой компании для стартапов. Созданная основателями для основателей, мы с нуля переработали все, что касается страхования бизнеса, чтобы вы могли действовать быстрее.
inDinero
indinero.com
inDinero — компания, занимающаяся бухгалтерским программным обеспечением и услугами, предоставляющая бухгалтерское и финансовое программное обеспечение. Компания inDinero, основанная в 2009 году Джессикой Мах, Энди Су и Андреа Баррика, в 2010 году окончила инкубатор стартапов Y Combinator. 8 мая 201...
StackSource
stacksource.com
StackSource — это технологичная платформа для кредитования коммерческой недвижимости. Мы связываем инвесторов, которые строят или приобретают коммерческую недвижимость, с такими вариантами финансирования, как банки, страховые компании и частные кредиторы, посредством простого и прозрачного процесса.
RateSetter
ratesetter.com
Отмеченный наградами поставщик потребительских кредитов, который позволит вам контролировать ситуацию. Получите мгновенную персонализированную ставку онлайн с ценой, которая не повлияет на ваш кредитный рейтинг.
Kriya
kriya.co
Получите конфиденциальную возможность дисконтирования счетов-фактур всей бухгалтерской книги. Он отлично подходит для предприятий с регулярными потребностями в денежных потоках, поскольку он защищен от всех ваших неоплаченных счетов.
Hedonova
hedonova.io
Hedonova — это альтернативный инвестиционный фонд, регулируемый SEC, который позволяет вам инвестировать в более чем 12 экзотических альтернативных классов активов, просто инвестируя в один фонд. Наши инвестиционные эксперты вкладывают ваши деньги в такие активы, как вино, искусство, стартапы, крипт...
Rehmann
rehmann.com
Rehmann — это полностью интегрированная фирма по оказанию финансовых услуг, состоящая из CPA и консультантов, консультантов по вопросам благосостояния и корпоративных следователей.
Crowe
crowe.com
Crowe — это бухгалтерская, консалтинговая и технологическая фирма, которая объединяет глубокие отраслевые и специализированные знания с инновационными технологиями, чтобы создавать ценность для клиентов честно и объективно, прислушиваясь к их бизнесу, тенденциям в своих отраслях и проблемам, с котор...
Seedrs
seedrs.com
Возможности онлайн-инвестирования в лучшие новые стартапы, а также привлечение посевных и ангельских инвестиций с помощью ведущего европейского краудфандингового сайта Seedrs.
Clara
clarafinds.com
Поиск подходящих продуктов, которые помогут управлять вашими финансами, может оказаться непростой задачей, поэтому позвольте нам снять часть бремени с ваших плеч! Клара помогает людям и малому бизнесу находить и сравнивать программное и аппаратное обеспечение для финансовых технологий и выбирать луч...
TaxRobot
taxrobot.com
TaxRobot — это самый быстрый, простой и доступный способ автоматизировать расчет кредитов на НИОКР и получить свои деньги. Мы предоставляем лучшие в своем классе отчеты с обоснованием, проводим аудит защиты без дополнительной оплаты и, что самое приятное, не взимаем плату, если не выявляем выгоду.
Uplyft Capital
uplyftcapital.com
Uplyft Capital — компания, финансирующая малый бизнес, основанная в 2012 году. Мы верим в расширение прав и возможностей успешных владельцев малого бизнеса путем быстрого и эффективного предоставления оборотного капитала. Наша технологическая платформа оценивает денежный поток, рост и характер и не ...
Tipigo
tipigo.com
Tipigo использует возможности профессиональных аналитиков акций, синтезируя большие данные и человеческий опыт для создания индивидуальных портфелей акций, которые, как доказано, превосходят рынок.
Minveo
minveo.de
Платформа для управления цифровыми активами. Технологические и количественные. На основе машинного обучения.
Equitise
equitise.com
Equitise — ведущая австралийская краудфандинговая платформа для акций. Его миссия — повысить доступность капитала для частных австралийских и новозеландских компаний, чтобы помочь им добиться успеха.
FundThrough
fundthrough.com
Оборотный капитал по требованию для растущего бизнеса. FundThrough предлагает предприятиям мгновенный доступ к средствам из неоплаченных счетов на простой в использовании онлайн-платформе финансирования. Средства финансирования варьируются от 500 до более 2 миллионов долларов США, в зависимости от о...
Kiva
kiva.org
Кива представляет собой финансово инклюзивный мир, в котором все люди имеют возможность улучшить свою жизнь.
Ivory Consulting
ivorycc.com
Ivory Consulting Corporation является ведущим поставщиком программного обеспечения для аренды и кредитования оборудования, настройки программного обеспечения и консультационных услуг для индустрии финансирования оборудования.
American Century Investments
americancentury.com
Каждый день вы инвестируете в то, чтобы сделать мир лучше для себя, своей семьи и своего сообщества. Индивидуально вы вносите значимую разницу. Вместе мы можем стать мощной силой добра.
1-800Accountant
1800accountant.com
1-800 Accountant — крупнейшая в Америке виртуальная бухгалтерская фирма для малого бизнеса. Наша миссия — предоставлять финансовую экспертизу малому бизнесу во всех отраслях. Наши услуги основаны на сочетании экспертных CPA и технологий, что позволяет предприятиям минимизировать задачи и максимизиро...
Perkins & Co
perkinsaccounting.com
Perkins & Co была основана в 1986 году как альтернатива крупным национальным аудиторским фирмам, уделяя при этом внимание бизнес-потребностям закрытых компаний региона. Имея офисы в Портленде, штат Орегон, и Ванкувере, штат Вашингтон, компания Perkins специализируется во многих отраслях, включая про...
Accountancy Cloud
theaccountancycloud.com
Accountancy Cloud предлагает лучшие полнофункциональные финансовые функции для быстрорастущих стартапов. Финансовые менеджеры и мощное программное обеспечение обеспечивают беспрецедентный бухгалтерский учет, налоговые льготы на НИОКР и финансовые услуги для стартапов. Каждый стартап получает доступ ...
Foundy
foundy.com
Foundy — это ведущая в Европе комплексная платформа для слияний и поглощений, помогающая учредителям и покупателям бизнеса совершать сделки всего за 30 дней. Ваша комплексная платформа для покупки и продажи бизнеса. Foundy помогает учредителям и покупателям совершать приобретения в 3 раза быстрее и...
Embroker
embroker.com
Страхование бизнеса – одна из старейших отраслей в мире. Оно построено на личных отношениях, а не на технологическом прогрессе. Здесь также доминируют игроки с давним опытом. До настоящего времени. Embroker — это страховая компания, работающая с цифровыми технологиями и созданная с нуля с использова...
ProjectionHub
projectionhub.com
ProjectionHub — инновационное решение для управления продажами. Предоставьте предпринимателям финансовую прозрачность посредством прогнозирования доходов, расходов, активов и обязательств. Чтобы они могли получить больше представления о бизнес-планах и инвестициях.
TaxHub
gettaxhub.com
Taxhub — это виртуальная платформа для подготовки подоходного налога для физических лиц и предприятий, которая подбирает подателей деклараций со специальным CPA. Мы стремимся объединить удобство и низкую цену подачи налоговой декларации онлайн на дому с гарантией профессионально подготовленной налог...
TaxBasket
taxbasket.com
TaxBasket — это фирма, которая предоставляет услуги по подготовке налогов онлайн.
Collective
collective.com
Collective — это первая онлайн-платформа для бэк-офиса, предназначенная для единого бизнеса. Технологии Collective и команда доверенных консультантов дают нашим участникам свободу сосредоточиться на том, что важно, взяв на себя все заботы: от регистрации бизнеса до бухгалтерского учета, бухгалтерско...
TaxCredible
taxcredible.com
TaxCredible — это мощная SaaS-платформа, которая позволяет CPA быстро определять и предоставлять своим клиентам налоговые льготы для бизнеса на уровне штата и на федеральном уровне. После 20 лет партнерства с CPA мы осознали необходимость упростить и оптимизировать процесс налоговых льгот. TaxCredib...
GOAT.tax
goat.tax
GOAT.tax дает возможность стартапам и предприятиям, включая производителей, компании по производству программного обеспечения, игр и Интернета вещей, претендовать на налоговые льготы на НИОКР через онлайн-платформу. GOAT.tax избавляет от всех догадок при сложном стимулировании налоговых льгот, предл...
Clarus R+D
clarusrd.com
Приложение Clarus R+D автоматизирует процесс получения налоговых льгот на исследования и разработки. Предприятия всех размеров и типов могут претендовать на налоговый кредит на НИОКР. Однако подавляющее большинство кредитов претендуют на очень крупные производственные компании. Почему? Потому что тр...
Swish Funding
swishfunding.com
Типы: Предложения без обязательств, Финансирование оборудования, Расширение бизнеса, Быстрое финансирование, Подача заявки онлайн
ProNvest
pronvest.com
ProNvest специализируется на пенсионном планировании и управлении счетами. Мы делаем за вас тяжелую работу, управляя вашим пенсионным счетом и контролируя рынок от вашего имени.