Магазин приложений для веб-приложений
Найдите подходящее программное обеспечение и услуги.
Превратите веб-сайты в приложения с помощью WebCatalog Desktop и пользуйтесь множеством эксклюзивных приложений для Mac, Windows, Linux. Пространства помогают упорядочивать приложения, легко переключаться между аккаунтами и повышать продуктивность.
Поставщики бизнес-финансирования - Самые популярные приложения
«Поставщики бизнес-финансов» являются неотъемлемой частью корпоративного финансового ландшафта, охватывая множество организаций и частных лиц, предлагающих разнообразные финансовые услуги для поддержки деловых операций. Эти поставщики предлагают продукты и финансовые услуги, такие как кредитование, финансовая помощь, управление финансовыми рисками и различные другие формы поддержки, чтобы помочь предприятиям укрепить капитал и эффективно управлять финансами.
Отправить новое приложение
Revolut
revolut.com
Одно приложение для всех денег. От повседневных расходов до планирования будущего с помощью сбережений и инвестиций — Revolut поможет вам получить больше от своих денег.
Revolut Business
revolut.com
Учетная запись без границ с мощными персонализированными инструментами в одном месте, дающая вам полный контроль над финансами вашего бизнеса.
Gusto
gusto.com
Людская платформа Gusto помогает таким компаниям, как ваша, присоединиться, платить, страховать и поддерживать вашу трудолюбивую команду. Заработная плата, льготы и многое другое.
ANZ Australia
anz.com.au
The Australia and New Zealand Banking Group Limited — австралийская многонациональная компания, предоставляющая банковские и финансовые услуги, со штаб-квартирой в Мельбурне, штат Виктория. Это второй по величине банк Австралии по размеру активов и четвертый по величине банк по рыночной капитализаци...
Carta
carta.com
Carta (ранее eShares) — это платформа управления собственностью и капиталом, которой доверяют тысячи основателей, инвесторов и сотрудников.
ANZ New Zealand
anz.co.nz
The Australia and New Zealand Banking Group Limited — австралийская многонациональная компания, предоставляющая банковские и финансовые услуги, со штаб-квартирой в Мельбурне, штат Виктория. Это второй по величине банк Австралии по размеру активов и четвертый по величине банк по рыночной капитализаци...
Holvi
holvi.com
Ваш универсальный аккаунт для самозанятости. Банковское дело, выставление счетов и бухгалтерский учет – плюс новая бизнес-кредитная карта. Все в одном месте, чтобы вы могли сосредоточиться на важном. Это упрощенная трудовая жизнь.
Paro.ai
paro.ai
Paro — это платформа роста, которая объединяет экспертное сообщество талантов и предприятия для решения неотложных задач и разработки плана долгосрочного успеха. Благодаря запатентованной технологии искусственного интеллекта и глубокому отраслевому опыту Paro предлагает предприятиям наиболее подходя...
Wolters Kluwer
wolterskluwer.com
Являясь мировым лидером в области экспертных решений, мы помогаем профессионалам оказывать глубокое влияние, когда это наиболее важно, в секторах здравоохранения, налогообложения, бухгалтерского учета, финансов и права.
Lendio
lendio.com
Lendio (ранее Funding Universe), базирующаяся в штате Юта, основанная в 2011 году Броком Блейком и Трентом Мискином, представляет собой бесплатную онлайн-рынок кредитов в США, ориентированную на владельцев малого бизнеса.
Zeni
zeni.ai
Финансовая команда на базе искусственного интеллекта для стартапов. Получите финансовую информацию в режиме реального времени и получите финансовую команду с полным спектром услуг с помощью интеллектуальных услуг Zeni по ведению бухгалтерского учета, бухгалтерского учета и финансового директора.
Moonfare
moonfare.com
Moonfare — это платформа для прямых инвестиций, предоставляющая средства высшего уровня розничным и институциональным инвесторам по более низким минимальным ценам.
Fidor Bank
fidor.de
Фидор. Просто. Гибкий. Цифровой. Банковское дело на новом уровне. Получите бонус за активность прямо сейчас.
Bench Accounting
bench.co
Bench — крупнейшая в Америке профессиональная бухгалтерская служба для малого бизнеса. Начните бесплатную пробную версию сегодня, и мы будем вести вашу бухгалтерию в течение одного месяца.
Pilot
pilot.com
Сосредоточьтесь на своем бизнесе, зная, что наши опытные бухгалтеры при помощи суперспособностей программного обеспечения позаботятся о ваших бухгалтерских книгах.
Fincent
fincent.com
Испытайте бесшовное управление финансами. Оптимизация ✓ Бухгалтерский учет ✓ Подача налоговых деклараций ✓ Выставление счетов и платежи ✓ Отслеживание расходов и многое другое. Закажите демо!
Neo.Tax
neo.tax
Налоговые льготы на НИОКР для стартапов на ранней стадии. neo.tax — это самое простое и точное программное обеспечение для подачи налоговых деклараций из когда-либо созданных. Стартапы на ранней стадии могут получить налоговый кредит на НИОКР за 10 минут и выплатить всего 10% от суммы возврата ден...
Fundbox
fundbox.com
Fundbox предлагает быстрый и простой доступ к финансированию бизнеса на сумму до 150 000 долларов США. Узнайте, как наши варианты кредитной линии и срочного кредита могут обеспечить рост вашего бизнеса.
Moula
moula.com.au
Moula — лучший способ занять деньги для развития вашего бизнеса. Они используют сочетание ума и сердца, чтобы определить хороший бизнес, и могут одобрить и профинансировать кредиты в течение 24 часов.
Vouch
vouch.us
Vouch — это новый вид цифрового страховщика, который защищает стартапы от ошибок, судебных разбирательств и атак.
inDinero
indinero.com
inDinero — компания, занимающаяся программным обеспечением и услугами по бухгалтерскому учету, предоставляющая программное обеспечение для бухгалтерского и финансового учета. Компания inDinero, основанная в 2009 году Джессикой Мах, Энди Су и Андреа Баррика, в 2010 году окончила инкубатор стартапов Y...
Wikifolio
wikifolio.com
Таланты и эксперты рынка капитала могут поделиться своими торговыми идеями так, чтобы это было видно всем. Каждый может выбрать свои фавориты независимо от имеющегося у него капитала и получить прибыль от этих торговых идей с помощью биржевого финансового продукта.
Uplyft Capital
uplyftcapital.com
Uplyft Capital — это компания, финансирующая малый бизнес, основанная в 2012 году. Мы верим в расширение прав и возможностей успешных владельцев малого бизнеса путем быстрого и эффективного предоставления оборотного капитала. Наша технологическая платформа оценивает денежный поток, рост и характер и...
Minveo
minveo.de
Платформа для управления цифровыми активами. Технологические и количественные. На основе машинного обучения.
Lendino
lendino.dk
Lendino — это рынок кредитов, где частные и профессиональные инвесторы могут кредитовать напрямую кредитоспособные компании в интересах обеих сторон. Использование кредитного рынка экономит время, деньги и хлопоты как кредитора, так и заемщика.
Kriya
kriya.co
Получите конфиденциальную возможность дисконтирования счетов-фактур всей бухгалтерской книги. Он отлично подходит для предприятий с регулярными потребностями в денежных потоках, поскольку он защищен от всех ваших неоплаченных счетов.
Hedonova
hedonova.io
Hedonova — это альтернативный инвестиционный фонд, регулируемый SEC, который позволяет вам инвестировать в более чем 12 экзотических альтернативных классов активов, просто инвестируя в один фонд. Наши эксперты по инвестициям вкладывают ваши деньги в такие активы, как вино, искусство, стартапы, крипт...
Ivory Consulting
ivorycc.com
Ivory Consulting Corporation является ведущим поставщиком программного обеспечения для аренды и кредитования оборудования, настройки программного обеспечения и консультационных услуг для индустрии финансирования оборудования.
Block Advisors
blockadvisors.com
Block Advisors — это фирма, которая предоставляет услуги по подготовке и планированию налогов, чтобы помочь частным лицам и предприятиям в любой сложной налоговой ситуации.
1-800Accountant
1800accountant.com
1-800 Accountant — крупнейшая в Америке виртуальная бухгалтерская фирма для малого бизнеса. Наша миссия — предоставлять финансовую экспертизу малому бизнесу во всех отраслях. Наши услуги основаны на сочетании экспертных CPA и технологий, что позволяет предприятиям минимизировать задачи и максимизиро...
Perkins & Co
perkinsaccounting.com
Perkins & Co была основана в 1986 году как альтернатива крупным национальным аудиторским фирмам, уделяя при этом внимание бизнес-потребностям закрытых компаний региона. Имея офисы в Портленде, штат Орегон, и в Ванкувере, штат Вашингтон, компания Perkins специализируется во многих отраслях, включая п...
Rehmann
rehmann.com
Rehmann — это полностью интегрированная фирма, предоставляющая финансовые услуги, состоящая из CPA и консультантов, консультантов по вопросам благосостояния и корпоративных следователей.
Crowe
crowe.com
Crowe — это бухгалтерская, консалтинговая и технологическая фирма, которая объединяет глубокие отраслевые и специализированные знания с инновационными технологиями, чтобы создавать ценность для клиентов честно и объективно, прислушиваясь к их бизнесу, тенденциям в своих отраслях и проблемам, с котор...
Accountancy Cloud
theaccountancycloud.com
Accountancy Cloud предлагает лучшие полнофункциональные финансовые функции для быстрорастущих стартапов. Финансовые менеджеры и мощное программное обеспечение обеспечивают беспрецедентный бухгалтерский учет, налоговые льготы на НИОКР и финансовые услуги для стартапов. Каждый стартап получает доступ ...
Crowdcube
crowdcube.com
Покупайте акции быстрорастущих частных предприятий Европы.
Clara
clarafinds.com
Clara помогает вам интерактивно визуализировать любой набор данных, чтобы вы могли систематизировать, понимать и совместно работать над сложными данными.
ProjectionHub
projectionhub.com
Инструмент финансового прогнозирования, который обеспечивает индивидуальную оценку доходов посредством анализа продаж.
KPMG Spark
kpmgspark.com
KPMG Spark предлагает онлайн-бухгалтерский учет, который включает в себя автоматизированный учет с доступом к специальной команде по работе с клиентами для упрощенной подготовки налогов, выставления счетов, платежей, отслеживания расходов и многого другого.
TaxHub
gettaxhub.com
Taxhub — это виртуальная платформа для подготовки подоходного налога для физических лиц и предприятий, которая подбирает подателей деклараций со специальным CPA. Мы стремимся объединить удобство и низкую цену подачи налоговой декларации онлайн на дому с гарантией профессионально подготовленной налог...
TaxBasket
taxbasket.com
TaxBasket — это фирма, которая предоставляет услуги по подготовке налогов онлайн.
Collective
collective.com
Collective — это первая онлайн-платформа для бэк-офиса, предназначенная для единого бизнеса. Технологии Collective и команда доверенных консультантов дают нашим участникам свободу сосредоточиться на том, что важно, взяв на себя все заботы: от регистрации бизнеса до бухгалтерского учета, бухгалтерско...
TaxCredible
taxcredible.com
TaxCredible — это мощная SaaS-платформа, которая позволяет CPA быстро определять и предоставлять своим клиентам налоговые льготы для бизнеса на уровне штата и на федеральном уровне. После 20 лет партнерства с CPA мы осознали необходимость упростить и оптимизировать процесс налоговых льгот. TaxCredib...
GOAT.tax
goat.tax
GOAT.tax дает возможность стартапам и предприятиям, включая производителей, компании по производству программного обеспечения, игр и Интернета вещей, претендовать на налоговые льготы на НИОКР через онлайн-платформу. GOAT.tax избавляет от всех догадок при сложном стимулировании налоговых льгот, предл...
TaxRobot
taxrobot.com
TaxRobot — это самый быстрый, простой и доступный способ автоматизировать расчет кредитов на НИОКР и получить свои деньги. Мы предоставляем лучшие в своем классе отчеты с обоснованием, проводим аудит защиты без дополнительной оплаты и, что самое приятное, не взимаем плату, если не выявляем выгоду.
Clarus R+D
clarusrd.com
Приложение Clarus R+D автоматизирует процесс получения налоговых льгот на исследования и разработки. Предприятия всех размеров и типов могут претендовать на налоговый кредит на НИОКР. Однако подавляющее большинство кредитов претендуют на очень крупные производственные компании. Почему? Потому что тр...
Tipigo
tipigo.com
Tipigo использует возможности профессиональных аналитиков акций, синтезируя большие данные и человеческий опыт для создания индивидуальных портфелей акций, которые, как доказано, превосходят рынок.
Swish Funding
swishfunding.com
Типы: Предложения без обязательств, Финансирование оборудования, Расширение бизнеса, Быстрое финансирование, Подача заявки онлайн
StackSource
stacksource.com
StackSource — это технологичная платформа для кредитования коммерческой недвижимости. Мы связываем инвесторов, которые строят или приобретают коммерческую недвижимость, с такими вариантами финансирования, как банки, страховые компании и частные кредиторы, посредством простого и прозрачного процесса.
RateSetter
ratesetter.com
Отмеченный наградами поставщик потребительских кредитов, который позволит вам контролировать ситуацию. Получите мгновенную персонализированную ставку онлайн с ценой, которая не повлияет на ваш кредитный рейтинг.
ProNvest
pronvest.com
ProNvest специализируется на пенсионном планировании и управлении счетами. Мы делаем за вас тяжелую работу, управляя вашим пенсионным счетом и контролируя рынок от вашего имени.
OurCrowd
ourcrowd.com
Опытная инвестиционная команда OurCrowds выявляет и проводит тщательное исследование тысяч компаний, чтобы использовать передовые возможности в разных секторах и на разных этапах.
MySIPonline
mysiponline.com
MySIPonline — это самая передовая инвестиционная платформа взаимных фондов в Индии, объединяющая все AMC под одной крышей и командой из более чем 50 высококвалифицированных отраслевых экспертов и фондовых аналитиков. Это автоматизированная платформа, которая понимает потребности каждого инвестора и ...
Gusher
gusher.co
Gusher — это простой, быстрый и легкий способ создать и построить стартап. Без необходимости в инвесторах. Без необходимости капитала. Как? Gusher помогает предпринимателям создавать и запускать стартапы, используя капитал, основанный на результатах. Все: от технологий, средств массовой информации и...
growney
growney.de
Созданная технология Robo-Advice будет доступна банкам, страховым компаниям и другим поставщикам финансовых услуг.
FlexFunding
flexfunding.com
С Flex Funding вы можете инвестировать в кредиты для здоровых датских компаний. Они получают деньги на свое развитие и рост, вы получаете привлекательную прибыль.
Finhaven
finhaven.com
Применяя криптографические технологии к традиционно фрагментированным и неэффективным рынкам капитала, платформа Finhaven предоставляет инновации, приносящие пользу как глобальным эмитентам, так и инвесторам на ее рынке.
Equitise
equitise.com
Equitise — ведущая австралийская краудфандинговая платформа для акций. Его миссия — повысить доступность капитала для частных австралийских и новозеландских компаний, чтобы помочь им добиться успеха.
Dividend Finance
dividendfinance.com
Мы сотрудничаем с установщиками солнечной энергии в жилых домах по всей стране, чтобы предоставить финансирование для солнечной энергии и хранения энергии с помощью оптимизированных технологий и команды, которая поможет вам развивать ваш бизнес.
Debexpert
debexpert.com
Мы помогаем банкам и другим кредиторам эффективно и по лучшей рыночной цене продавать свой долговой портфель через нашу онлайн-рынок кредитов. Мы специализируемся на продаже долгов коллекторским агентствам, компаниям по покупке долгов, покупателям недвижимости, покупателям медицинских долгов, покупа...