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Поставщики бизнес-финансирования - Самые популярные приложения - Дания

«Поставщики бизнес-финансов» являются неотъемлемой частью корпоративного финансового ландшафта, охватывая множество организаций и частных лиц, предлагающих разнообразные финансовые услуги для поддержки деловых операций. Эти поставщики предлагают продукты и финансовые услуги, такие как кредитование, финансовая помощь, управление финансовыми рисками и различные другие формы поддержки, чтобы помочь предприятиям укрепить капитал и эффективно управлять финансами.

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Revolut

Revolut

revolut.com

Одно приложение для всех денег. От повседневных расходов до планирования своего будущего с помощью сбережений и инвестиций — Revolut поможет вам получить больше от своих денег.

ANZ Australia

ANZ Australia

anz.com.au

The Australia and New Zealand Banking Group Limited — австралийская многонациональная компания, предоставляющая банковские и финансовые услуги, со штаб-квартирой в Мельбурне, штат Виктория. Это второй по величине банк Австралии по размеру активов и четвертый по величине банк по рыночной капитализаци...

ANZ New Zealand

ANZ New Zealand

anz.co.nz

The Australia and New Zealand Banking Group Limited — австралийская многонациональная компания, предоставляющая банковские и финансовые услуги, со штаб-квартирой в Мельбурне, штат Виктория. Это второй по величине банк Австралии по размеру активов и четвертый по величине банк по рыночной капитализаци...

Revolut Business

Revolut Business

revolut.com

Учетная запись без границ с мощными персонализированными инструментами в одном месте, дающая вам полный контроль над финансами вашего бизнеса.

Gusto

Gusto

gusto.com

Независимо от того, начинаете ли вы или расширяете свой быстрорастущий бизнес, Gusto — это партнер, который вам нужен для роста и развития вашей команды. С Gusto вы получаете современные функции управления персоналом, такие как расчет заработной платы, льготы, найм, ресурсы управления и многое друго...

Carta

Carta

carta.com

Готовые к аудиту оценки, быстро Оценки от профессионалов, которые выполнили больше 409A, чем кто-либо в отрасли. Carta — ведущий независимый поставщик услуг 409A для частных сценических компаний любого размера. Обладая более чем 60 000 профессиональными оценками, Carta располагает крупнейшим набором...

Paro.ai

Paro.ai

paro.ai

Paro — это платформа роста, которая объединяет экспертное сообщество талантов и предприятия для решения неотложных задач и разработки плана долгосрочного успеха. Благодаря запатентованной технологии искусственного интеллекта и глубокому отраслевому опыту Paro предлагает предприятиям наиболее подходя...

Holvi

Holvi

holvi.com

Ваш универсальный аккаунт для самозанятости. Банковское дело, выставление счетов и бухгалтерский учет – плюс новая бизнес-кредитная карта. Все в одном месте, чтобы вы могли сосредоточиться на важном. Это упрощенная трудовая жизнь.

Wikifolio

Wikifolio

wikifolio.com

Таланты и эксперты рынка капитала могут поделиться своими торговыми идеями так, чтобы это было видно всем. Каждый может выбрать свои фавориты независимо от имеющегося у него капитала и получить прибыль от этих торговых идей с помощью биржевого финансового продукта.

Wolters Kluwer

Wolters Kluwer

wolterskluwer.com

Являясь мировым лидером в области экспертных решений, мы помогаем профессионалам оказывать глубокое влияние, когда это наиболее важно, в секторах здравоохранения, налогообложения, бухгалтерского учета, финансов и права.

Lendio

Lendio

lendio.com

Lendio (ранее Funding Universe), базирующаяся в штате Юта, основанная в 2011 году Броком Блейком и Трентом Мискином, представляет собой бесплатную онлайн-рынок кредитов в США, ориентированную на владельцев малого бизнеса.

Zeni

Zeni

zeni.ai

Zeni — первый финансовый консьерж на базе искусственного интеллекта для стартапов, обеспечивающий высокую скорость принятия решений. Благодаря интеллектуальным услугам Zeni в области бухгалтерского учета, бухгалтерского учета, налогообложения и финансового управления стартапы получают доступ к финан...

Fidor Bank

Fidor Bank

fidor.de

Fidor Bank — это лицензированный в Германии прямой интернет-банк со штаб-квартирой в Мюнхене. Благодаря текущему счету Fidor Smart банк ориентирован на частных и бизнес-клиентов. Концепция Fidor Bank основана на принципах и механизмах цифрового банкинга.

OurCrowd

OurCrowd

ourcrowd.com

Опытная инвестиционная команда OurCrowds выявляет и проводит тщательное исследование тысяч компаний, чтобы использовать передовые возможности в разных секторах и на разных этапах.

Moonfare

Moonfare

moonfare.com

Moonfare — это платформа для прямых инвестиций, предоставляющая средства высшего уровня розничным и институциональным инвесторам по более низким минимальным ценам.

Pilot

Pilot

pilot.com

Мы — крупнейшая в США аудиторская фирма, ориентированная на стартапы, с командой из более чем 350 сотрудников в США. Наши бухгалтеры, финансовые директора и специалисты по налогообложению стремятся создать прочную финансовую основу для вашего бизнеса. Мы предлагаем бухгалтерские, финансовые, налогов...

Fincent

Fincent

fincent.com

Опыт бесперебойного финансового управления. Оптимизация ✓ Бухгалтерский учет ✓ Подача налоговых деклараций ✓ Выставление счетов и платежи ✓ Отслеживание расходов и многое другое. Закажите демо!

Neo.Tax

Neo.Tax

neo.tax

Налоговые льготы на НИОКР для стартапов на ранней стадии. neo.tax — это самое простое и точное программное обеспечение для подачи налоговых деклараций, когда-либо созданное. ‍ Стартапы на ранней стадии могут получить налоговый кредит на НИОКР за 10 минут и выплатить всего 10 % от полученной суммы во...

Bench Accounting

Bench Accounting

bench.co

Bench подготовит для вас книги по малому бизнесу. Мы свяжем вас с одним из наших штатных бухгалтеров. Затем они подготовят ваши финансовые отчеты за месяц и на конец года, так что вам не придется этого делать. Специальные бухгалтеры специально для вас: настоящие люди. Идеальные книги. Ваша бухгалтер...

Checkflo

Checkflo

checkflo.com

Оптимизированная служба выполнения чеков Checkflo — это универсальный источник всех необходимых вам услуг по обработке, печати и отправке чеков. Мы можем сократить ваши административные расходы и повысить эффективность вашей работы, и все это с меньшими усилиями и документацией. Checkflo предлагает ...

Block Advisors

Block Advisors

blockadvisors.com

Block Advisors — это фирма, которая предоставляет услуги по подготовке и планированию налогов, чтобы помочь частным лицам и предприятиям в любой сложной налоговой ситуации.

Fundbox

Fundbox

fundbox.com

Fundbox предлагает быстрый и легкий доступ к финансированию бизнеса на сумму до 150 000 долларов США. Узнайте, как наши варианты кредитной линии и срочного кредита могут обеспечить рост вашего бизнеса.

Moula

Moula

moula.com.au

Moula — лучший способ занять деньги для развития вашего бизнеса. Они используют сочетание ума и сердца, чтобы определить хороший бизнес, и могут одобрить и профинансировать кредиты в течение 24 часов.

Lendino

Lendino

lendino.dk

Lendino — это рынок кредитов, где частные и профессиональные инвесторы могут кредитовать напрямую кредитоспособные компании в интересах обеих сторон. Использование кредитного рынка экономит время, деньги и хлопоты как кредитора, так и заемщика.

Crowdcube

Crowdcube

crowdcube.com

Crowdcube — это краудфандинговая платформа, позволяющая предпринимателям стартапов и растущих предприятий общаться с потенциальными инвесторами. Crowdcube дает инвесторам реальную долю в компаниях, которые они финансируют. Crowdcube использует веб-концепцию краудфандинга, когда сообщество единомышле...

inDinero

inDinero

indinero.com

inDinero — компания, занимающаяся бухгалтерским программным обеспечением и услугами, предоставляющая бухгалтерское и финансовое программное обеспечение. Компания inDinero, основанная в 2009 году Джессикой Мах, Энди Су и Андреа Баррика, в 2010 году окончила инкубатор стартапов Y Combinator. 8 мая 201...

StackSource

StackSource

stacksource.com

StackSource — это технологичная платформа для кредитования коммерческой недвижимости. Мы связываем инвесторов, которые строят или приобретают коммерческую недвижимость, с такими вариантами финансирования, как банки, страховые компании и частные кредиторы, посредством простого и прозрачного процесса.

RateSetter

RateSetter

ratesetter.com

Отмеченный наградами поставщик потребительских кредитов, который позволит вам контролировать ситуацию. Получите мгновенную персонализированную ставку онлайн с ценой, которая не повлияет на ваш кредитный рейтинг.

Rehmann

Rehmann

rehmann.com

Rehmann — это полностью интегрированная фирма по оказанию финансовых услуг, состоящая из CPA и консультантов, консультантов по вопросам благосостояния и корпоративных следователей.

Clara

Clara

clarafinds.com

Поиск подходящих продуктов, которые помогут управлять вашими финансами, может оказаться непростой задачей, поэтому позвольте нам снять часть бремени с ваших плеч! Клара помогает людям и малому бизнесу находить и сравнивать программное и аппаратное обеспечение для финансовых технологий и выбирать луч...

Vouch

Vouch

vouch.us

Vouch Insurance — это новый вид страховой компании для стартапов. Созданная основателями для основателей, мы с нуля переработали все, что касается страхования бизнеса, чтобы вы могли действовать быстрее.

TaxRobot

TaxRobot

taxrobot.com

TaxRobot — это самый быстрый, простой и доступный способ автоматизировать расчет кредитов на НИОКР и получить свои деньги. Мы предоставляем лучшие в своем классе отчеты с обоснованием, проводим аудит защиты без дополнительной оплаты и, что самое приятное, не взимаем плату, если не выявляем выгоду.

Uplyft Capital

Uplyft Capital

uplyftcapital.com

Uplyft Capital — компания, финансирующая малый бизнес, основанная в 2012 году. Мы верим в расширение прав и возможностей успешных владельцев малого бизнеса путем быстрого и эффективного предоставления оборотного капитала. Наша технологическая платформа оценивает денежный поток, рост и характер и не ...

Tipigo

Tipigo

tipigo.com

Tipigo использует возможности профессиональных аналитиков акций, синтезируя большие данные и человеческий опыт для создания индивидуальных портфелей акций, которые, как доказано, превосходят рынок.

Minveo

Minveo

minveo.de

Платформа для управления цифровыми активами. Технологические и количественные. На основе машинного обучения.

Kriya

Kriya

kriya.co

Получите конфиденциальную возможность дисконтирования счетов-фактур всей бухгалтерской книги. Он отлично подходит для предприятий с регулярными потребностями в денежных потоках, поскольку он защищен от всех ваших неоплаченных счетов.

FundThrough

FundThrough

fundthrough.com

Оборотный капитал по требованию для растущего бизнеса. FundThrough предлагает предприятиям мгновенный доступ к средствам из неоплаченных счетов на простой в использовании онлайн-платформе финансирования. Средства финансирования варьируются от 500 до более 2 миллионов долларов США, в зависимости от о...

Hedonova

Hedonova

hedonova.io

Hedonova — это альтернативный инвестиционный фонд, регулируемый SEC, который позволяет вам инвестировать в более чем 12 экзотических альтернативных классов активов, просто инвестируя в один фонд. Наши инвестиционные эксперты вкладывают ваши деньги в такие активы, как вино, искусство, стартапы, крипт...

Ivory Consulting

Ivory Consulting

ivorycc.com

Ivory Consulting Corporation является ведущим поставщиком программного обеспечения для аренды и кредитования оборудования, настройки программного обеспечения и консультационных услуг для индустрии финансирования оборудования.

American Century Investments

American Century Investments

americancentury.com

Каждый день вы инвестируете в то, чтобы сделать мир лучше для себя, своей семьи и своего сообщества. Индивидуально вы вносите значимую разницу. Вместе мы можем стать мощной силой добра.

1-800Accountant

1-800Accountant

1800accountant.com

1-800 Accountant — крупнейшая в Америке виртуальная бухгалтерская фирма для малого бизнеса. Наша миссия — предоставлять финансовую экспертизу малому бизнесу во всех отраслях. Наши услуги основаны на сочетании экспертных CPA и технологий, что позволяет предприятиям минимизировать задачи и максимизиро...

Perkins & Co

Perkins & Co

perkinsaccounting.com

Perkins & Co была основана в 1986 году как альтернатива крупным национальным аудиторским фирмам, уделяя при этом внимание бизнес-потребностям закрытых компаний региона. Имея офисы в Портленде, штат Орегон, и Ванкувере, штат Вашингтон, компания Perkins специализируется во многих отраслях, включая про...

Crowe

Crowe

crowe.com

Crowe — это бухгалтерская, консалтинговая и технологическая фирма, которая объединяет глубокие отраслевые и специализированные знания с инновационными технологиями, чтобы создавать ценность для клиентов честно и объективно, прислушиваясь к их бизнесу, тенденциям в своих отраслях и проблемам, с котор...

Accountancy Cloud

Accountancy Cloud

theaccountancycloud.com

Accountancy Cloud предлагает лучшие полнофункциональные финансовые функции для быстрорастущих стартапов. Финансовые менеджеры и мощное программное обеспечение обеспечивают беспрецедентный бухгалтерский учет, налоговые льготы на НИОКР и финансовые услуги для стартапов. Каждый стартап получает доступ ...

Foundy

Foundy

foundy.com

Foundy — это ведущая в Европе комплексная платформа для слияний и поглощений, помогающая учредителям и покупателям бизнеса совершать сделки всего за 30 дней. Ваша комплексная платформа для покупки и продажи бизнеса. Foundy помогает учредителям и покупателям совершать приобретения в 3 раза быстрее и...

Seedrs

Seedrs

seedrs.com

Возможности онлайн-инвестирования в лучшие новые стартапы, а также привлечение посевных и ангельских инвестиций с помощью ведущего европейского краудфандингового сайта Seedrs.

Embroker

Embroker

embroker.com

Страхование бизнеса – одна из старейших отраслей в мире. Оно построено на личных отношениях, а не на технологическом прогрессе. Здесь также доминируют игроки с давним опытом. До настоящего времени. Embroker — это страховая компания, работающая с цифровыми технологиями и созданная с нуля с использова...

ProjectionHub

ProjectionHub

projectionhub.com

ProjectionHub — инновационное решение для управления продажами. Предоставьте предпринимателям финансовую прозрачность посредством прогнозирования доходов, расходов, активов и обязательств. Чтобы они могли получить больше представления о бизнес-планах и инвестициях.

KPMG Spark

KPMG Spark

kpmgspark.com

KPMG Spark предлагает онлайн-бухгалтерский учет, который включает в себя автоматизированный учет с доступом к специальной команде по работе с клиентами для упрощенной подготовки налогов, выставления счетов, платежей, отслеживания расходов и многого другого.

TaxHub

TaxHub

gettaxhub.com

Taxhub — это виртуальная платформа для подготовки подоходного налога для физических лиц и предприятий, которая подбирает подателей деклараций со специальным CPA. Мы стремимся объединить удобство и низкую цену подачи налоговой декларации онлайн на дому с гарантией профессионально подготовленной налог...

TaxBasket

TaxBasket

taxbasket.com

TaxBasket — это фирма, которая предоставляет услуги по подготовке налогов онлайн.

Collective

Collective

collective.com

Collective — это первая онлайн-платформа для бэк-офиса, предназначенная для единого бизнеса. Технологии Collective и команда доверенных консультантов дают нашим участникам свободу сосредоточиться на том, что важно, взяв на себя все заботы: от регистрации бизнеса до бухгалтерского учета, бухгалтерско...

TaxCredible

TaxCredible

taxcredible.com

TaxCredible — это мощная SaaS-платформа, которая позволяет CPA быстро определять и предоставлять своим клиентам налоговые льготы для бизнеса на уровне штата и на федеральном уровне. После 20 лет партнерства с CPA мы осознали необходимость упростить и оптимизировать процесс налоговых льгот. TaxCredib...

GOAT.tax

GOAT.tax

goat.tax

GOAT.tax дает возможность стартапам и предприятиям, включая производителей, компании по производству программного обеспечения, игр и Интернета вещей, претендовать на налоговые льготы на НИОКР через онлайн-платформу. GOAT.tax избавляет от всех догадок при сложном стимулировании налоговых льгот, предл...

Clarus R+D

Clarus R+D

clarusrd.com

Приложение Clarus R+D автоматизирует процесс получения налоговых льгот на исследования и разработки. Предприятия всех размеров и типов могут претендовать на налоговый кредит на НИОКР. Однако подавляющее большинство кредитов претендуют на очень крупные производственные компании. Почему? Потому что тр...

Swish Funding

Swish Funding

swishfunding.com

Типы: Предложения без обязательств, Финансирование оборудования, Расширение бизнеса, Быстрое финансирование, Подача заявки онлайн

ProNvest

ProNvest

pronvest.com

ProNvest специализируется на пенсионном планировании и управлении счетами. Мы делаем за вас тяжелую работу, управляя вашим пенсионным счетом и контролируя рынок от вашего имени.

MySIPonline

MySIPonline

mysiponline.com

MySIPonline — это самая передовая инвестиционная платформа взаимных фондов в Индии, объединяющая все AMC под одной крышей и командой из более чем 50 высококвалифицированных отраслевых экспертов и фондовых аналитиков. Это автоматизированная платформа, которая понимает потребности каждого инвестора и ...

Gusher

Gusher

gusher.co

Gusher — это простой, быстрый и легкий способ создать и построить стартап. Без необходимости в инвесторах. Без необходимости капитала. Как? Gusher помогает предпринимателям создавать и запускать стартапы, используя капитал, основанный на результатах. Все: от технологий, средств массовой информации и...

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