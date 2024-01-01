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Поставщики бизнес-финансирования - Самые популярные приложения - Армения

«Поставщики бизнес-финансов» являются неотъемлемой частью корпоративного финансового ландшафта, охватывая множество организаций и частных лиц, предлагающих разнообразные финансовые услуги для поддержки деловых операций. Эти поставщики предлагают продукты и финансовые услуги, такие как кредитование, финансовая помощь, управление финансовыми рисками и различные другие формы поддержки, чтобы помочь предприятиям укрепить капитал и эффективно управлять финансами.

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Revolut

Revolut

revolut.com

Одно приложение для всех денег. От повседневных расходов до планирования своего будущего с помощью сбережений и инвестиций — Revolut поможет вам получить больше от своих денег.

Revolut Business

Revolut Business

revolut.com

Учетная запись без границ с мощными персонализированными инструментами в одном месте, дающая вам полный контроль над финансами вашего бизнеса.

Gusto

Gusto

gusto.com

Независимо от того, начинаете ли вы или расширяете свой быстрорастущий бизнес, Gusto — это партнер, который вам нужен для роста и развития вашей команды. С Gusto вы получаете современные функции управления персоналом, такие как расчет заработной платы, льготы, найм, ресурсы управления и многое друго...

ANZ Australia

ANZ Australia

anz.com.au

The Australia and New Zealand Banking Group Limited — австралийская многонациональная компания, предоставляющая банковские и финансовые услуги, со штаб-квартирой в Мельбурне, штат Виктория. Это второй по величине банк Австралии по размеру активов и четвертый по величине банк по рыночной капитализаци...

Carta

Carta

carta.com

Готовые к аудиту оценки, быстро Оценки от профессионалов, которые выполнили больше 409A, чем кто-либо в отрасли. Carta — ведущий независимый поставщик услуг 409A для частных сценических компаний любого размера. Обладая более чем 60 000 профессиональными оценками, Carta располагает крупнейшим набором...

ANZ New Zealand

ANZ New Zealand

anz.co.nz

The Australia and New Zealand Banking Group Limited — австралийская многонациональная компания, предоставляющая банковские и финансовые услуги, со штаб-квартирой в Мельбурне, штат Виктория. Это второй по величине банк Австралии по размеру активов и четвертый по величине банк по рыночной капитализаци...

Paro.ai

Paro.ai

paro.ai

Paro — это платформа роста, которая объединяет экспертное сообщество талантов и предприятия для решения неотложных задач и разработки плана долгосрочного успеха. Благодаря запатентованной технологии искусственного интеллекта и глубокому отраслевому опыту Paro предлагает предприятиям наиболее подходя...

Holvi

Holvi

holvi.com

Ваш универсальный аккаунт для самозанятости. Банковское дело, выставление счетов и бухгалтерский учет – плюс новая бизнес-кредитная карта. Все в одном месте, чтобы вы могли сосредоточиться на важном. Это упрощенная трудовая жизнь.

Lendio

Lendio

lendio.com

Lendio (ранее Funding Universe), базирующаяся в штате Юта, основанная в 2011 году Броком Блейком и Трентом Мискином, представляет собой бесплатную онлайн-рынок кредитов в США, ориентированную на владельцев малого бизнеса.

Wikifolio

Wikifolio

wikifolio.com

Таланты и эксперты рынка капитала могут поделиться своими торговыми идеями так, чтобы это было видно всем. Каждый может выбрать свои фавориты независимо от имеющегося у него капитала и получить прибыль от этих торговых идей с помощью биржевого финансового продукта.

Wolters Kluwer

Wolters Kluwer

wolterskluwer.com

Являясь мировым лидером в области экспертных решений, мы помогаем профессионалам оказывать глубокое влияние, когда это наиболее важно, в секторах здравоохранения, налогообложения, бухгалтерского учета, финансов и права.

Zeni

Zeni

zeni.ai

Zeni — первый финансовый консьерж на базе искусственного интеллекта для стартапов, обеспечивающий высокую скорость принятия решений. Благодаря интеллектуальным услугам Zeni в области бухгалтерского учета, бухгалтерского учета, налогообложения и финансового управления стартапы получают доступ к финан...

Fidor Bank

Fidor Bank

fidor.de

Fidor Bank — это лицензированный в Германии прямой интернет-банк со штаб-квартирой в Мюнхене. Благодаря текущему счету Fidor Smart банк ориентирован на частных и бизнес-клиентов. Концепция Fidor Bank основана на принципах и механизмах цифрового банкинга.

Moonfare

Moonfare

moonfare.com

Moonfare — это платформа для прямых инвестиций, предоставляющая средства высшего уровня розничным и институциональным инвесторам по более низким минимальным ценам.

Pilot

Pilot

pilot.com

Мы — крупнейшая в США аудиторская фирма, ориентированная на стартапы, с командой из более чем 350 сотрудников в США. Наши бухгалтеры, финансовые директора и специалисты по налогообложению стремятся создать прочную финансовую основу для вашего бизнеса. Мы предлагаем бухгалтерские, финансовые, налогов...

OurCrowd

OurCrowd

ourcrowd.com

Опытная инвестиционная команда OurCrowds выявляет и проводит тщательное исследование тысяч компаний, чтобы использовать передовые возможности в разных секторах и на разных этапах.

Fincent

Fincent

fincent.com

Опыт бесперебойного финансового управления. Оптимизация ✓ Бухгалтерский учет ✓ Подача налоговых деклараций ✓ Выставление счетов и платежи ✓ Отслеживание расходов и многое другое. Закажите демо!

Bench Accounting

Bench Accounting

bench.co

Bench подготовит для вас книги по малому бизнесу. Мы свяжем вас с одним из наших штатных бухгалтеров. Затем они подготовят ваши финансовые отчеты за месяц и на конец года, так что вам не придется этого делать. Специальные бухгалтеры специально для вас: настоящие люди. Идеальные книги. Ваша бухгалтер...

Checkflo

Checkflo

checkflo.com

Оптимизированная служба выполнения чеков Checkflo — это универсальный источник всех необходимых вам услуг по обработке, печати и отправке чеков. Мы можем сократить ваши административные расходы и повысить эффективность вашей работы, и все это с меньшими усилиями и документацией. Checkflo предлагает ...

Neo.Tax

Neo.Tax

neo.tax

Налоговые льготы на НИОКР для стартапов на ранней стадии. neo.tax — это самое простое и точное программное обеспечение для подачи налоговых деклараций, когда-либо созданное. ‍ Стартапы на ранней стадии могут получить налоговый кредит на НИОКР за 10 минут и выплатить всего 10 % от полученной суммы во...

Block Advisors

Block Advisors

blockadvisors.com

Block Advisors — это фирма, которая предоставляет услуги по подготовке и планированию налогов, чтобы помочь частным лицам и предприятиям в любой сложной налоговой ситуации.

Fundbox

Fundbox

fundbox.com

Fundbox предлагает быстрый и легкий доступ к финансированию бизнеса на сумму до 150 000 долларов США. Узнайте, как наши варианты кредитной линии и срочного кредита могут обеспечить рост вашего бизнеса.

inDinero

inDinero

indinero.com

inDinero — компания, занимающаяся бухгалтерским программным обеспечением и услугами, предоставляющая бухгалтерское и финансовое программное обеспечение. Компания inDinero, основанная в 2009 году Джессикой Мах, Энди Су и Андреа Баррика, в 2010 году окончила инкубатор стартапов Y Combinator. 8 мая 201...

RateSetter

RateSetter

ratesetter.com

Отмеченный наградами поставщик потребительских кредитов, который позволит вам контролировать ситуацию. Получите мгновенную персонализированную ставку онлайн с ценой, которая не повлияет на ваш кредитный рейтинг.

Moula

Moula

moula.com.au

Moula — лучший способ занять деньги для развития вашего бизнеса. Они используют сочетание ума и сердца, чтобы определить хороший бизнес, и могут одобрить и профинансировать кредиты в течение 24 часов.

Lendino

Lendino

lendino.dk

Lendino — это рынок кредитов, где частные и профессиональные инвесторы могут кредитовать напрямую кредитоспособные компании в интересах обеих сторон. Использование кредитного рынка экономит время, деньги и хлопоты как кредитора, так и заемщика.

Rehmann

Rehmann

rehmann.com

Rehmann — это полностью интегрированная фирма по оказанию финансовых услуг, состоящая из CPA и консультантов, консультантов по вопросам благосостояния и корпоративных следователей.

Crowdcube

Crowdcube

crowdcube.com

Crowdcube — это краудфандинговая платформа, позволяющая предпринимателям стартапов и растущих предприятий общаться с потенциальными инвесторами. Crowdcube дает инвесторам реальную долю в компаниях, которые они финансируют. Crowdcube использует веб-концепцию краудфандинга, когда сообщество единомышле...

Vouch

Vouch

vouch.us

Vouch Insurance — это новый вид страховой компании для стартапов. Созданная основателями для основателей, мы с нуля переработали все, что касается страхования бизнеса, чтобы вы могли действовать быстрее.

TaxRobot

TaxRobot

taxrobot.com

TaxRobot — это самый быстрый, простой и доступный способ автоматизировать расчет кредитов на НИОКР и получить свои деньги. Мы предоставляем лучшие в своем классе отчеты с обоснованием, проводим аудит защиты без дополнительной оплаты и, что самое приятное, не взимаем плату, если не выявляем выгоду.

Uplyft Capital

Uplyft Capital

uplyftcapital.com

Uplyft Capital — компания, финансирующая малый бизнес, основанная в 2012 году. Мы верим в расширение прав и возможностей успешных владельцев малого бизнеса путем быстрого и эффективного предоставления оборотного капитала. Наша технологическая платформа оценивает денежный поток, рост и характер и не ...

Tipigo

Tipigo

tipigo.com

Tipigo использует возможности профессиональных аналитиков акций, синтезируя большие данные и человеческий опыт для создания индивидуальных портфелей акций, которые, как доказано, превосходят рынок.

Minveo

Minveo

minveo.de

Платформа для управления цифровыми активами. Технологические и количественные. На основе машинного обучения.

Kriya

Kriya

kriya.co

Получите конфиденциальную возможность дисконтирования счетов-фактур всей бухгалтерской книги. Он отлично подходит для предприятий с регулярными потребностями в денежных потоках, поскольку он защищен от всех ваших неоплаченных счетов.

Hedonova

Hedonova

hedonova.io

Hedonova — это альтернативный инвестиционный фонд, регулируемый SEC, который позволяет вам инвестировать в более чем 12 экзотических альтернативных классов активов, просто инвестируя в один фонд. Наши инвестиционные эксперты вкладывают ваши деньги в такие активы, как вино, искусство, стартапы, крипт...

Ivory Consulting

Ivory Consulting

ivorycc.com

Ivory Consulting Corporation является ведущим поставщиком программного обеспечения для аренды и кредитования оборудования, настройки программного обеспечения и консультационных услуг для индустрии финансирования оборудования.

American Century Investments

American Century Investments

americancentury.com

Каждый день вы инвестируете в то, чтобы сделать мир лучше для себя, своей семьи и своего сообщества. Индивидуально вы вносите значимую разницу. Вместе мы можем стать мощной силой добра.

1-800Accountant

1-800Accountant

1800accountant.com

1-800 Accountant — крупнейшая в Америке виртуальная бухгалтерская фирма для малого бизнеса. Наша миссия — предоставлять финансовую экспертизу малому бизнесу во всех отраслях. Наши услуги основаны на сочетании экспертных CPA и технологий, что позволяет предприятиям минимизировать задачи и максимизиро...

Perkins & Co

Perkins & Co

perkinsaccounting.com

Perkins & Co была основана в 1986 году как альтернатива крупным национальным аудиторским фирмам, уделяя при этом внимание бизнес-потребностям закрытых компаний региона. Имея офисы в Портленде, штат Орегон, и Ванкувере, штат Вашингтон, компания Perkins специализируется во многих отраслях, включая про...

Crowe

Crowe

crowe.com

Crowe — это бухгалтерская, консалтинговая и технологическая фирма, которая объединяет глубокие отраслевые и специализированные знания с инновационными технологиями, чтобы создавать ценность для клиентов честно и объективно, прислушиваясь к их бизнесу, тенденциям в своих отраслях и проблемам, с котор...

Accountancy Cloud

Accountancy Cloud

theaccountancycloud.com

Accountancy Cloud предлагает лучшие полнофункциональные финансовые функции для быстрорастущих стартапов. Финансовые менеджеры и мощное программное обеспечение обеспечивают беспрецедентный бухгалтерский учет, налоговые льготы на НИОКР и финансовые услуги для стартапов. Каждый стартап получает доступ ...

Foundy

Foundy

foundy.com

Foundy — это ведущая в Европе комплексная платформа для слияний и поглощений, помогающая учредителям и покупателям бизнеса совершать сделки всего за 30 дней. Ваша комплексная платформа для покупки и продажи бизнеса. Foundy помогает учредителям и покупателям совершать приобретения в 3 раза быстрее и...

Clara

Clara

clarafinds.com

Поиск подходящих продуктов, которые помогут управлять вашими финансами, может оказаться непростой задачей, поэтому позвольте нам снять часть бремени с ваших плеч! Клара помогает людям и малому бизнесу находить и сравнивать программное и аппаратное обеспечение для финансовых технологий и выбирать луч...

ProjectionHub

ProjectionHub

projectionhub.com

ProjectionHub — инновационное решение для управления продажами. Предоставьте предпринимателям финансовую прозрачность посредством прогнозирования доходов, расходов, активов и обязательств. Чтобы они могли получить больше представления о бизнес-планах и инвестициях.

KPMG Spark

KPMG Spark

kpmgspark.com

KPMG Spark предлагает онлайн-бухгалтерский учет, который включает в себя автоматизированный учет с доступом к специальной команде по работе с клиентами для упрощенной подготовки налогов, выставления счетов, платежей, отслеживания расходов и многого другого.

TaxHub

TaxHub

gettaxhub.com

Taxhub — это виртуальная платформа для подготовки подоходного налога для физических лиц и предприятий, которая подбирает подателей деклараций со специальным CPA. Мы стремимся объединить удобство и низкую цену подачи налоговой декларации онлайн на дому с гарантией профессионально подготовленной налог...

TaxBasket

TaxBasket

taxbasket.com

TaxBasket — это фирма, которая предоставляет услуги по подготовке налогов онлайн.

Collective

Collective

collective.com

Collective — это первая онлайн-платформа для бэк-офиса, предназначенная для единого бизнеса. Технологии Collective и команда доверенных консультантов дают нашим участникам свободу сосредоточиться на том, что важно, взяв на себя все заботы: от регистрации бизнеса до бухгалтерского учета, бухгалтерско...

TaxCredible

TaxCredible

taxcredible.com

TaxCredible — это мощная SaaS-платформа, которая позволяет CPA быстро определять и предоставлять своим клиентам налоговые льготы для бизнеса на уровне штата и на федеральном уровне. После 20 лет партнерства с CPA мы осознали необходимость упростить и оптимизировать процесс налоговых льгот. TaxCredib...

GOAT.tax

GOAT.tax

goat.tax

GOAT.tax дает возможность стартапам и предприятиям, включая производителей, компании по производству программного обеспечения, игр и Интернета вещей, претендовать на налоговые льготы на НИОКР через онлайн-платформу. GOAT.tax избавляет от всех догадок при сложном стимулировании налоговых льгот, предл...

Clarus R+D

Clarus R+D

clarusrd.com

Приложение Clarus R+D автоматизирует процесс получения налоговых льгот на исследования и разработки. Предприятия всех размеров и типов могут претендовать на налоговый кредит на НИОКР. Однако подавляющее большинство кредитов претендуют на очень крупные производственные компании. Почему? Потому что тр...

Swish Funding

Swish Funding

swishfunding.com

Типы: Предложения без обязательств, Финансирование оборудования, Расширение бизнеса, Быстрое финансирование, Подача заявки онлайн

StackSource

StackSource

stacksource.com

StackSource — это технологичная платформа для кредитования коммерческой недвижимости. Мы связываем инвесторов, которые строят или приобретают коммерческую недвижимость, с такими вариантами финансирования, как банки, страховые компании и частные кредиторы, посредством простого и прозрачного процесса.

ProNvest

ProNvest

pronvest.com

ProNvest специализируется на пенсионном планировании и управлении счетами. Мы делаем за вас тяжелую работу, управляя вашим пенсионным счетом и контролируя рынок от вашего имени.

MySIPonline

MySIPonline

mysiponline.com

MySIPonline — это самая передовая инвестиционная платформа взаимных фондов в Индии, объединяющая все AMC под одной крышей и командой из более чем 50 высококвалифицированных отраслевых экспертов и фондовых аналитиков. Это автоматизированная платформа, которая понимает потребности каждого инвестора и ...

Gusher

Gusher

gusher.co

Gusher — это простой, быстрый и легкий способ создать и построить стартап. Без необходимости в инвесторах. Без необходимости капитала. Как? Gusher помогает предпринимателям создавать и запускать стартапы, используя капитал, основанный на результатах. Все: от технологий, средств массовой информации и...

growney

growney

growney.de

Созданная технология Robo-Advice будет доступна банкам, страховым компаниям и другим поставщикам финансовых услуг.

FlexFunding

FlexFunding

flexfunding.com

С Flex Funding вы можете инвестировать в кредиты для здоровых датских компаний. Они получают деньги на свое развитие и рост, вы получаете привлекательную прибыль.

Finhaven

Finhaven

finhaven.com

Применяя криптографические технологии к традиционно фрагментированным и неэффективным рынкам капитала, платформа Finhaven предоставляет инновации, приносящие пользу как глобальным эмитентам, так и инвесторам на ее рынке.

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