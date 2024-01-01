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Поставщики услуг по регистрации и лицензированию бизнеса - Самые популярные приложения - Ангола
Агентства по регистрации и лицензированию бизнеса призваны помогать предприятиям соблюдать правила подачи заявок и лицензирования. Процедуры, которые они проводят, могут различаться в зависимости от отрасли и местоположения. Однако большинство предприятий обязаны получать лицензии и представлять отчеты в государственные органы. Эти агентства обычно предоставляют такие услуги, как помощь в регистрации, набор зарегистрированных агентов и содействие в подаче годовых отчетов. Эти услуги, предназначенные в первую очередь для новых предприятий или компаний, претерпевающих расширение или структурные изменения, оптимизируют процессы обеспечения соответствия. Хотя некоторые документы и лицензии доступны исключительно по государственным каналам, агентства по подаче заявок и лицензированию обычно предоставляют рекомендации по доступу к этим ресурсам. Некоторые предприятия предпочитают обращаться за консультацией в юридические службы до принятия каких-либо решений о подаче заявок или лицензировании. В случаях конфликтов интеллектуальной собственности (ИС) предприятия, столкнувшиеся с посягательствами, могут добиваться их разрешения, привлекая услуги по судебным разбирательствам в области интеллектуальной собственности.
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ZenBusiness
zenbusiness.com
ZenBusiness предлагает онлайн-платформу, которая позволяет легко создавать, управлять и развивать малый бизнес. Созданная для нового поколения, компания объединяет все для владельца бизнеса: мобильные и веб-продукты, поддержку, услуги и круглосуточную защиту бизнеса. ZenBusiness — это общественно-по...
Firstbase
firstbase.io
Firstbase помогает любому построить бизнес в США. Создайте компанию, настройте банковские операции, платежи и расчет заработной платы, а также управляйте бизнесом — онлайн, из любого места.
Rocket Lawyer
rocketlawyer.com
Rocket Lawyer делает закон доступным и простым. Создавайте и подписывайте юридические документы онлайн, получайте юридические консультации от адвокатов, регистрируйте свой бизнес и многое другое!
Incorp Services
incorp.com
InCorp Services — это фирма, предоставляющая корпоративные услуги, которая предоставляет зарегистрированным агентам, резидентным агентам, корпоративным документам, инструментам управления и сопутствующие услуги компаниям, небольшим юридическим фирмам, бухгалтерским фирмам и предприятиям по всему мир...
Incfile
incfile.com
Начните свой бизнес сегодня всего за 0 долларов США + государственные сборы. Incfile поможет вам быстро и легко создать ООО или другое юридическое лицо. Узнать больше.
Gust
gust.com
Gust Launch — это лучший способ зарегистрировать ваш стартап и управлять им от его создания до серии A. Launch управляет вашей таблицей капитализации, контрактами и сбором средств на основе лучших практик, разработанных опытными основателями и юристами, поэтому вы можете сосредоточиться на своем про...
Clemta
clemta.com
CLEMTA создает ваш бизнес/компанию в Соединенных Штатах, от регистрации до ликвидации, один партнер – одно решение. Мы также предлагаем услуги после регистрации и многое другое! Проверьте наш профиль, чтобы узнать обо всех услугах, которые мы предоставляем.
CorpNet.com
corpnet.com
Corpnet — это фирма, которая подготавливает и подает документы, необходимые для начала бизнеса, контролирует бизнес и предупреждает пользователей о предстоящих сроках подачи заявок на бизнес.
Doola
doola.com
doola — надежный партнер, помогающий предпринимателям со всего мира уверенно создавать свои компании в США. Мы помогаем нашим клиентам регистрироваться, получать доступ к платежным системам США и оставаться легальными из года в год благодаря постоянной поддержке, основам бизнеса и глобальному мышлен...
MyCompanyWorks
mycompanyworks.com
MyCompanyWorks, Inc. предоставляет клиентам по всему миру услуги по регистрации, созданию ООО и управлению бизнесом во всех 50 штатах и округе Колумбия.
Compliable
compliable.com
Наша платформа помогает легальным букмекерам, поставщикам и компаниям iGaming в США быстро управлять игровыми лицензиями своих сотрудников и эффективно подавать заявки на новые лицензии в нескольких штатах. Сотрудникам не нужно тратить недели на заполнение разных форм для каждой юрисдикции. Вместо э...
Swyft Filings
swyftfilings.com
Swyft Filings — это фирма по формированию бизнеса, которая специализируется на регистрации малых и средних предприятий.
Harbor Compliance
harborcompliance.com
Harbour Compliance упрощает соблюдение требований для организаций из нескольких штатов. Подпишитесь на наше программное обеспечение и услуги онлайн в удобное для вас время или свяжитесь с нами, чтобы узнать больше.