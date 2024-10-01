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Программное обеспечение для сканирования визитных карточек - Самые популярные приложения - Мальта
Программное обеспечение для сканирования визитных карточек позволяет пользователям эффективно сканировать и управлять информацией с цифровых визитных карточек в больших объемах. Хотя некоторые инструменты предлагают физические устройства сканирования, наиболее распространенный метод предполагает фотографирование визитной карточки и загрузку ее в мобильное приложение продукта. После загрузки программное обеспечение оцифровывает контактную информацию и сохраняет ее в виртуальной адресной книге, позволяя пользователям просматривать свои контакты и управлять ими. Эти контакты могут быть организованы в базе данных продукта или интегрированы с программным обеспечением CRM, а пользователи могут добавлять теги и аннотации для эффективного отслеживания своих контактов. Этот тип программного обеспечения особенно полезен для отделов продаж и дополняет программное обеспечение для поиска потенциальных клиентов, поскольку оба эффективны для массового сбора информации о потенциальных клиентах после сетевых событий. Функциональность сканирования программного обеспечения для сканирования визитных карточек аналогична функциям программного обеспечения для сканирования документов, что упрощает процесс сканирования. Однако программное обеспечение для сканирования визитных карточек предлагает расширенные возможности управления контактами и обмена ими.
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Contacts+
contactsplus.com
Самое интуитивно понятное приложение для управления контактами для профессионалов, команд и малого бизнеса. Легко управляйте своими отношениями с помощью Contacts+.
Popl
popl.co
Popl — это ведущая платформа цифровых визитных карточек для команд, предоставляющая инновационные решения для миллионов компаний и специалистов по всему миру. Наша платформа позволяет командам создавать, распространять цифровые визитные карточки и управлять ими, обеспечивая согласованность бренда, о...
Sansan
sansan.com
Sansan — это многоплатформенное облачное решение для управления контактами для корпораций. Sansan, ориентированный на визитные карточки, позволяет вам легко создать полную базу данных контактов, доступную где угодно.
OnePage CRM
onepagecrm.com
OnePageCRM — это ориентированная на действия CRM-система продаж №1, которая помогает малому и среднему бизнесу контролировать свои продажи. Сосредоточьтесь на том, что нужно сделать дальше, следите за каждым лидом, держите команду в курсе событий и заключайте больше сделок, по одной продаже за раз. ...
HiHello
hihello.com
HiHello — это лучшее решение для цифровых визитных карточек для корпоративных компаний. С помощью HiHello компании могут заменить бумажные визитные карточки профессиональными цифровыми визитными карточками, которые произведут впечатление на клиентов, партнеров и потенциальных клиентов. Цифровые визи...