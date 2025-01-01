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Программное обеспечение для проектирования зданий и информационного моделирования зданий (BIM) включает в себя инструменты автоматизированного проектирования (САПР), широко используемые в архитектурном и строительном секторах. Эти продукты часто содержат специализированные инструменты и библиотеки для архитектурного проектирования и строительства, включая механические, электрические и сантехнические системы (MEP), а также BIM. Программное обеспечение BIM упрощает модельный подход к проектированию и управлению зданиями и инфраструктурой, предлагая цифровое представление функциональных свойств объекта, выходящее за рамки традиционных строительных чертежей. Хотя некоторые продукты в этой категории служат более широким целям САПР, их рейтинг здесь основан исключительно на их применении при проектировании зданий.
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SketchUp
sketchup.com
SketchUp — это программа для 3D-моделирования, используемая в архитектуре, дизайне интерьеров и инженерии, доступная в различных версиях для разных платформ.
AutoCAD Web
autodesk.com
AutoCAD Web — это онлайн-приложение для создания и редактирования CAD-чертежей в 2D и 3D, доступное через веб-браузер без установки.
SOLIDWORKS
solidworks.com
SOLIDWORKS - это программное обеспечение для 3D моделирования, позволяющее создавать, симулировать и управлять проектами в инженерии и дизайне.
Trimble Connect
connect.trimble.com
Trimble Connect — облачная платформа для совместной работы, обеспечивающая управление данными и координацию проектов в реальном времени.
TestFit
testfit.io
TestFit - платформа для быстрого планирования недвижимости, позволяющая разработчикам и архитекторам генерировать проектные итерации и оптимизировать процессы разработки.
Snaptrude
snaptrude.com
Snaptrude - облачное 3D-моделирование для архитекторов и дизайнеров, позволяющее совместное проектирование и автоматизацию задач в реальном времени.
Hypar
hypar.io
Hypar - это облачная платформа для автоматизации дизайна, которая помогает архитекторам оптимизировать проекты и улучшить процессы проектирования.
Higharc
higharc.com
Higharc — это приложение для проектирования и продажи жилых домов, упрощающее процесс дизайна, оценки стоимости и строительства в онлайн-формате.
Vectorworks Cloud
vectorworks.net
Vectorworks Cloud - это приложение для проектирования и документирования с интегрированным рабочим процессом, позволяющее эффективно создавать 2D и 3D модели.
cmBuilder.io
cmbuilder.io
cmBuilder.io — это платформа для логистики строительных площадок, которая упрощает рабочие процессы и обеспечивает совместную работу в реальном времени.
StreamBIM
streambim.com
StreamBIM — платформа для управления данными и сотрудничества в строительных проектах с функционалом BIM и интеграцией с другими программами.
Revizto
revizto.com
Revizto - это программа для отслеживания проблем в реальном времени для архитектуры, инженерии и строительства, обеспечивающая совместную работу и координацию BIM-проектов.
Imerso
imerso.com
Imerso - приложение для анализа качества строительства и контроля прогресса по проектам, сравнивающее фактические данные с проектными планами.
Fohlio
fohlio.com
Fohlio - это приложение для управления спецификациями, закупками и данными продуктов, оптимизирующее процессы в дизайне и архитектуре интерьера.
IrisVR Prospect
irisvr.com
IrisVR Prospect — это приложение для обзора дизайна и сотрудничества в виртуальной реальности, поддерживающее интеграцию с популярными 3D инструментами.
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