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Программное обеспечение для проектирования зданий и информационного моделирования зданий (BIM)
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Программное обеспечение для проектирования зданий и информационного моделирования зданий (BIM) - Самые популярные приложения

Программное обеспечение для проектирования зданий и информационного моделирования зданий (BIM) включает в себя инструменты автоматизированного проектирования (САПР), широко используемые в архитектурном и строительном секторах. Эти продукты часто содержат специализированные инструменты и библиотеки для архитектурного проектирования и строительства, включая механические, электрические и сантехнические системы (MEP), а также BIM. Программное обеспечение BIM упрощает модельный подход к проектированию и управлению зданиями и инфраструктурой, предлагая цифровое представление функциональных свойств объекта, выходящее за рамки традиционных строительных чертежей. Хотя некоторые продукты в этой категории служат более широким целям САПР, их рейтинг здесь основан исключительно на их применении при проектировании зданий.

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SketchUp

SketchUp

sketchup.com

SketchUp — это программа для 3D-моделирования, используемая в архитектуре, дизайне интерьеров и инженерии, доступная в различных версиях для разных платформ.

AutoCAD Web

AutoCAD Web

autodesk.com

AutoCAD Web — это онлайн-приложение для создания и редактирования CAD-чертежей в 2D и 3D, доступное через веб-браузер без установки.

SOLIDWORKS

SOLIDWORKS

solidworks.com

SOLIDWORKS - это программное обеспечение для 3D моделирования, позволяющее создавать, симулировать и управлять проектами в инженерии и дизайне.

Trimble Connect

Trimble Connect

connect.trimble.com

Trimble Connect — облачная платформа для совместной работы, обеспечивающая управление данными и координацию проектов в реальном времени.

TestFit

TestFit

testfit.io

TestFit - платформа для быстрого планирования недвижимости, позволяющая разработчикам и архитекторам генерировать проектные итерации и оптимизировать процессы разработки.

Snaptrude

Snaptrude

snaptrude.com

Snaptrude - облачное 3D-моделирование для архитекторов и дизайнеров, позволяющее совместное проектирование и автоматизацию задач в реальном времени.

Hypar

Hypar

hypar.io

Hypar - это облачная платформа для автоматизации дизайна, которая помогает архитекторам оптимизировать проекты и улучшить процессы проектирования.

Higharc

Higharc

higharc.com

Higharc — это приложение для проектирования и продажи жилых домов, упрощающее процесс дизайна, оценки стоимости и строительства в онлайн-формате.

Vectorworks Cloud

Vectorworks Cloud

vectorworks.net

Vectorworks Cloud - это приложение для проектирования и документирования с интегрированным рабочим процессом, позволяющее эффективно создавать 2D и 3D модели.

cmBuilder.io

cmBuilder.io

cmbuilder.io

cmBuilder.io — это платформа для логистики строительных площадок, которая упрощает рабочие процессы и обеспечивает совместную работу в реальном времени.

StreamBIM

StreamBIM

streambim.com

StreamBIM — платформа для управления данными и сотрудничества в строительных проектах с функционалом BIM и интеграцией с другими программами.

Revizto

Revizto

revizto.com

Revizto - это программа для отслеживания проблем в реальном времени для архитектуры, инженерии и строительства, обеспечивающая совместную работу и координацию BIM-проектов.

Imerso

Imerso

imerso.com

Imerso - приложение для анализа качества строительства и контроля прогресса по проектам, сравнивающее фактические данные с проектными планами.

Fohlio

Fohlio

fohlio.com

Fohlio - это приложение для управления спецификациями, закупками и данными продуктов, оптимизирующее процессы в дизайне и архитектуре интерьера.

IrisVR Prospect

IrisVR Prospect

irisvr.com

IrisVR Prospect — это приложение для обзора дизайна и сотрудничества в виртуальной реальности, поддерживающее интеграцию с популярными 3D инструментами.

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