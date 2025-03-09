Программное обеспечение для проектирования зданий и информационного моделирования зданий (BIM) - Самые популярные приложения - Ватикан

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Программное обеспечение для проектирования зданий и информационного моделирования зданий (BIM) включает в себя инструменты автоматизированного проектирования (САПР), широко используемые в архитектурном и строительном секторах. Эти продукты часто содержат специализированные инструменты и библиотеки для архитектурного проектирования и строительства, включая механические, электрические и сантехнические системы (MEP), а также BIM. Программное обеспечение BIM упрощает модельный подход к проектированию и управлению зданиями и инфраструктурой, предлагая цифровое представление функциональных свойств объекта, выходящее за рамки традиционных строительных чертежей. Хотя некоторые продукты в этой категории служат более широким целям САПР, их рейтинг здесь основан исключительно на их применении при проектировании зданий.
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AutoCAD Web
autodesk.com
AutoCAD Web — это онлайн-приложение для создания и редактирования CAD-чертежей в 2D и 3D, доступное через веб-браузер без установки.
SketchUp
sketchup.com
SketchUp — это программа для 3D-моделирования, используемая в архитектуре, дизайне интерьеров и инженерии, доступная в различных версиях для разных платформ.
Vectorworks Cloud
vectorworks.net
Построенный для демонстрации ваших навыков и творчества, Architect VectorWorks позволяет вам набросать, моделировать и документировать в полностью интегрированном рабочем процессе с самым в мире дизайнерским решением BIM. Благодаря превосходной 2D -графике, 3D -моделированию и инструментам визуализации, архитектор создан для обеспечения абсолютного творческого выражения и максимальной эффективности. С улучшениями, которые вызывают безграничное творчество, VectorWorks Architect 2024 предлагает комплексные решения для рабочих процессов, которые автоматизируют процессы, снижают риск и сэкономили время, включая модернизированный пользовательский интерфейс, возможность сохранить настройки пользовательского порта в виде стилей и надежные параметрические объекты, переопределенные для решения вашего конкретного потребности. Расширение возможностей для дизайна без ограничений.
Trimble Connect
connect.trimble.com
Trimble Connect — облачная платформа для совместной работы, обеспечивающая управление данными и координацию проектов в реальном времени.
SOLIDWORKS
solidworks.com
SOLIDWORKS - это программное обеспечение для 3D моделирования, позволяющее создавать, симулировать и управлять проектами в инженерии и дизайне.
IrisVR Prospect
irisvr.com
IrisVR, входящая в состав The Wild, является ведущим брендом, предлагающим иммерсивный обзор дизайна и сотрудничество в виртуальной реальности. Флагманский продукт IrisVR, Prospect, используется командами BIM и VDC, проектными фирмами и инженерами, которые координируют 3D-модели и реализуют процессы проектирования и строительства. Поскольку IrisVR изначально интегрируется с Revit, Rhino, Navisworks, SketchUp и другими 3D-инструментами, вы можете мгновенно создать захватывающий опыт виртуальной реальности, который позволит вам проводить презентации клиентам и более эффективно работать с вашей командой. IrisVR работает с гарнитурами Oculus Quest, HTC Vive, Oculus Rift и Windows MR. У IrisVR есть 14-дневная бесплатная пробная версия, которую вы можете начать на сайте www.irisvr.com.
Revizto
revizto.com
Revizto — это программное обеспечение для отслеживания проблем в сфере архитектуры, проектирования и строительства в режиме реального времени, ориентированное на сотрудничество и координацию проектов BIM. Revizto использует интеллект BIM и делает его доступным и полезным для всей проектной группы.
Higharc
higharc.com
Higharc была основана в 2018 году и базируется в Дареме, Северная Каролина. Higharc — компания, занимающаяся технологиями жилищного строительства, ориентированная на преобразование процесса проектирования, продаж и строительства домов. В компании работает разнообразная команда экспертов в США, Южной Америке и Европе в области архитектуры, строительства и разработки программного обеспечения, которые вместе работают над модернизацией процесса жилищного строительства. Higharc сотрудничает с застройщиками, чтобы предоставить комплексную платформу для домашнего проектирования, использующую 3D-моделирование и генеративное проектирование, оценку затрат в реальном времени и захватывающий опыт онлайн-продаж для покупателей жилья. Удобный интерфейс позволяет легко настраивать и мгновенно вносить изменения, что делает процесс проектирования доступным и эффективным для пользователей. Веб-платформа Higharc упрощает рабочий процесс проектирования, продаж и строительства дома, предоставляя единый источник достоверной информации в начале процесса строительства и беспрепятственно передавая данные и обновления по всей организации. Строители получают выгоду от оптимизации рабочих процессов, повышения точности и более быстрого выхода на рынок.
cmBuilder.io
cmbuilder.io
Новая отраслевая платформа логистики на строительной площадке cmBuilder демократизирует 4D-логистику на строительной площадке с помощью быстрых и простых облачных рабочих процессов, мощных возможностей моделирования последовательности и беспрецедентной совместной работы в режиме реального времени.
TestFit
testfit.io
TestFit - платформа для быстрого планирования недвижимости, позволяющая разработчикам и архитекторам генерировать проектные итерации и оптимизировать процессы разработки.
Fohlio
fohlio.com
Fohlio — это мощное, интуитивно понятное и простое в использовании программное обеспечение для спецификации FF&E, управления данными и закупок. Управляйте своим бюджетом, спецификациями, закупками, запасами и процессом управления данными о продуктах от начала до конца.
StreamBIM
streambim.com
STREAMBIM BASIC ПОВЫСИТ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВАШИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ, НО ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ ЕЩЕ БОЛЬШЕ ФУНКЦИЙ.
Hypar
hypar.io
Hypar - это облачная платформа для автоматизации дизайна, которая помогает архитекторам оптимизировать проекты и улучшить процессы проектирования.
Imerso
imerso.com
Imerso AI анализирует качество и ход строительства непосредственно в соответствии с вашими планами строительства, поэтому ваши команды могут строить быстрее с меньшим риском.
Snaptrude
snaptrude.com
Snaptrude - облачное 3D-моделирование для архитекторов и дизайнеров, позволяющее совместное проектирование и автоматизацию задач в реальном времени.
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