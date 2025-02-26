Программное обеспечение для проектирования зданий и информационного моделирования зданий (BIM) - Самые популярные приложения - Тунис

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Программное обеспечение для проектирования зданий и информационного моделирования зданий (BIM) включает в себя инструменты автоматизированного проектирования (САПР), широко используемые в архитектурном и строительном секторах. Эти продукты часто содержат специализированные инструменты и библиотеки для архитектурного проектирования и строительства, включая механические, электрические и сантехнические системы (MEP), а также BIM. Программное обеспечение BIM упрощает модельный подход к проектированию и управлению зданиями и инфраструктурой, предлагая цифровое представление функциональных свойств объекта, выходящее за рамки традиционных строительных чертежей. Хотя некоторые продукты в этой категории служат более широким целям САПР, их рейтинг здесь основан исключительно на их применении при проектировании зданий.
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AutoCAD Web
autodesk.com
Autocad. Где угодно Получите быстрый, в любое время доступ к рисункам САПР с помощью веб -приложения AutoCAD. AutoCAD-это коммерческое программное обеспечение для компьютерного проектирования и разработки. Разработанный и продаваемый Autodesk, AutoCAD был впервые выпущен в декабре 1982 года в качестве настольного приложения, работающего на микрокомпьютерах с внутренними контроллерами графики.
SketchUp
sketchup.com
SketchUp - это компьютерная программа 3D -моделирования для широкого спектра приложений для рисования, таких как архитектурный, дизайн интерьера, ландшафтная архитектура, гражданская и машиностровая инженерия, дизайн кино и видеоигр. Он доступен в виде веб-приложения, SketchUp Free, бесплатной версии, марки SketchUp и платной версии с дополнительной функциональностью, SketchUp Pro.sketchup принадлежит компании Trimble Inc., компании по съемкам, отображению и навигационному оборудованию. Существует онлайн -библиотека бесплатных модельных сборок (например, Windows, двери, автомобили), 3D Warehouse, в который пользователи могут вносить вклад модели. Программа включает в себя функциональность макета рисунка, позволяет рендеринг поверхности в переменных «стилях», поддерживает сторонние «плагин» «плагин», размещенные на сайте под названием Extension Warehouse для предоставления других возможностей (например, почти фотореалистично Модели в Google Earth.
SOLIDWORKS
solidworks.com
SOLIDWORKS предлагает комплексные программные инструменты для 3D-графики, которые позволяют создавать, моделировать, публиковать данные и управлять ими. Продукты SOLIDWORKS просты в освоении и использовании и помогают лучше проектировать продукты.
Vectorworks Cloud
vectorworks.net
Построенный для демонстрации ваших навыков и творчества, Architect VectorWorks позволяет вам набросать, моделировать и документировать в полностью интегрированном рабочем процессе с самым в мире дизайнерским решением BIM. Благодаря превосходной 2D -графике, 3D -моделированию и инструментам визуализации, архитектор создан для обеспечения абсолютного творческого выражения и максимальной эффективности. С улучшениями, которые вызывают безграничное творчество, VectorWorks Architect 2024 предлагает комплексные решения для рабочих процессов, которые автоматизируют процессы, снижают риск и сэкономили время, включая модернизированный пользовательский интерфейс, возможность сохранить настройки пользовательского порта в виде стилей и надежные параметрические объекты, переопределенные для решения вашего конкретного потребности. Расширение возможностей для дизайна без ограничений.
Trimble Connect
connect.trimble.com
Trimble Connect для HoloLens использует смешанную реальность для координации проекта, обеспечивая точное выравнивание голографических данных на рабочей площадке, позволяя работникам просматривать свои модели, наложенные на контекст физической среды.
IrisVR Prospect
irisvr.com
IrisVR, входящая в состав The Wild, является ведущим брендом, предлагающим иммерсивный обзор дизайна и сотрудничество в виртуальной реальности. Флагманский продукт IrisVR, Prospect, используется командами BIM и VDC, проектными фирмами и инженерами, которые координируют 3D-модели и реализуют процессы проектирования и строительства. Поскольку IrisVR изначально интегрируется с Revit, Rhino, Navisworks, SketchUp и другими 3D-инструментами, вы можете мгновенно создать захватывающий опыт виртуальной реальности, который позволит вам проводить презентации клиентам и более эффективно работать с вашей командой. IrisVR работает с гарнитурами Oculus Quest, HTC Vive, Oculus Rift и Windows MR. У IrisVR есть 14-дневная бесплатная пробная версия, которую вы можете начать на сайте www.irisvr.com.
Revizto
revizto.com
Revizto — это программное обеспечение для отслеживания проблем в сфере архитектуры, проектирования и строительства в режиме реального времени, ориентированное на сотрудничество и координацию проектов BIM. Revizto использует интеллект BIM и делает его доступным и полезным для всей проектной группы.
Higharc
higharc.com
Higharc была основана в 2018 году и базируется в Дареме, Северная Каролина. Higharc — компания, занимающаяся технологиями жилищного строительства, ориентированная на преобразование процесса проектирования, продаж и строительства домов. В компании работает разнообразная команда экспертов в США, Южной Америке и Европе в области архитектуры, строительства и разработки программного обеспечения, которые вместе работают над модернизацией процесса жилищного строительства. Higharc сотрудничает с застройщиками, чтобы предоставить комплексную платформу для домашнего проектирования, использующую 3D-моделирование и генеративное проектирование, оценку затрат в реальном времени и захватывающий опыт онлайн-продаж для покупателей жилья. Удобный интерфейс позволяет легко настраивать и мгновенно вносить изменения, что делает процесс проектирования доступным и эффективным для пользователей. Веб-платформа Higharc упрощает рабочий процесс проектирования, продаж и строительства дома, предоставляя единый источник достоверной информации в начале процесса строительства и беспрепятственно передавая данные и обновления по всей организации. Строители получают выгоду от оптимизации рабочих процессов, повышения точности и более быстрого выхода на рынок.
cmBuilder.io
cmbuilder.io
Новая отраслевая платформа логистики на строительной площадке cmBuilder демократизирует 4D-логистику на строительной площадке с помощью быстрых и простых облачных рабочих процессов, мощных возможностей моделирования последовательности и беспрецедентной совместной работы в режиме реального времени.
TestFit
testfit.io
TestFit — это платформа технико-экономического обоснования недвижимости, которая упрощает планирование объекта для застройщиков, архитекторов и подрядчиков, которые хотят максимизировать потенциал объекта и быстрее заключать правильные сделки. TestFit берет на себя утомительные задачи, такие как подсчет парковочных мест, составление итераций и расчет рентабельности затрат, генерируя быстрые итерации концепции на основе ваших параметрических входных данных. Наши ИИ-конфигураторы оптимизируют лучшие дизайнерские решения для каждого объекта, предоставляя в режиме реального времени информацию о дизайне, конструктивности и стоимости, чтобы вы могли сэкономить время на планировании объекта, снизить риск при заключении сделок и повысить потенциал всех ваших объектов. В TestFit еженедельно оценивается более 650 сделок и 80 000 единиц.
Fohlio
fohlio.com
Fohlio — это мощное, интуитивно понятное и простое в использовании программное обеспечение для спецификации FF&E, управления данными и закупок. Управляйте своим бюджетом, спецификациями, закупками, запасами и процессом управления данными о продуктах от начала до конца.
StreamBIM
streambim.com
STREAMBIM BASIC ПОВЫСИТ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВАШИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ, НО ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ ЕЩЕ БОЛЬШЕ ФУНКЦИЙ.
Hypar
hypar.io
Hypar — первая в мире облачная платформа генеративного проектирования. Оказывая поддержку на каждом этапе реализации проекта, Hypar предоставляет мировой опыт в области строительства, чтобы создавать более качественные здания и помогать командам быстрее принимать лучшие решения.
Imerso
imerso.com
Imerso AI анализирует качество и ход строительства непосредственно в соответствии с вашими планами строительства, поэтому ваши команды могут строить быстрее с меньшим риском.
Snaptrude
snaptrude.com
Snaptrume — это веб-программное обеспечение для 3D-моделирования (BIM) для архитекторов и дизайнеров. Проектировщики используют Snaptrume, чтобы быстрее создавать лучшие здания с помощью данных и автоматизации. В отличие от других инструментов проектирования, Snaptrume обеспечивает многопользовательскую совместную работу, позволяя проектным группам работать вместе.
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