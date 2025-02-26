Программное обеспечение для проектирования зданий и информационного моделирования зданий (BIM) - Самые популярные приложения - Тунис

Higharc

higharc.com

Higharc была основана в 2018 году и базируется в Дареме, Северная Каролина. Higharc — компания, занимающаяся технологиями жилищного строительства, ориентированная на преобразование процесса проектирования, продаж и строительства домов. В компании работает разнообразная команда экспертов в США, Южной Америке и Европе в области архитектуры, строительства и разработки программного обеспечения, которые вместе работают над модернизацией процесса жилищного строительства. Higharc сотрудничает с застройщиками, чтобы предоставить комплексную платформу для домашнего проектирования, использующую 3D-моделирование и генеративное проектирование, оценку затрат в реальном времени и захватывающий опыт онлайн-продаж для покупателей жилья. Удобный интерфейс позволяет легко настраивать и мгновенно вносить изменения, что делает процесс проектирования доступным и эффективным для пользователей. Веб-платформа Higharc упрощает рабочий процесс проектирования, продаж и строительства дома, предоставляя единый источник достоверной информации в начале процесса строительства и беспрепятственно передавая данные и обновления по всей организации. Строители получают выгоду от оптимизации рабочих процессов, повышения точности и более быстрого выхода на рынок.