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Программное обеспечение для проектирования зданий и информационного моделирования зданий (BIM) - Самые популярные приложения - Науру
Программное обеспечение для проектирования зданий и информационного моделирования зданий (BIM) включает в себя инструменты автоматизированного проектирования (САПР), широко используемые в архитектурном и строительном секторах. Эти продукты часто содержат специализированные инструменты и библиотеки для архитектурного проектирования и строительства, включая механические, электрические и сантехнические системы (MEP), а также BIM. Программное обеспечение BIM упрощает модельный подход к проектированию и управлению зданиями и инфраструктурой, предлагая цифровое представление функциональных свойств объекта, выходящее за рамки традиционных строительных чертежей. Хотя некоторые продукты в этой категории служат более широким целям САПР, их рейтинг здесь основан исключительно на их применении при проектировании зданий.
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SketchUp
sketchup.com
SketchUp - это компьютерная программа 3D -моделирования для широкого спектра приложений для рисования, таких как архитектурный, дизайн интерьера, ландшафтная архитектура, гражданская и машиностровая инженерия, дизайн кино и видеоигр. Он доступен в виде веб-приложения, SketchUp Free, бесплатной верси...
AutoCAD Web
autodesk.com
Автокад. Где угодно. Получите быстрый и в любое время доступ к чертежам САПР с помощью веб-приложения AutoCAD. AutoCAD — коммерческое программное обеспечение для автоматизированного проектирования и черчения. AutoCAD, разработанный и продаваемый компанией Autodesk, был впервые выпущен в декабре 198...
SOLIDWORKS
solidworks.com
SOLIDWORKS предлагает комплексные программные инструменты для 3D-графики, которые позволяют создавать, моделировать, публиковать данные и управлять ими. Продукты SOLIDWORKS просты в освоении и использовании и помогают лучше проектировать продукты.
Trimble Connect
connect.trimble.com
Trimble Connect для HoloLens использует смешанную реальность для координации проекта, обеспечивая точное выравнивание голографических данных на рабочей площадке, позволяя работникам просматривать свои модели, наложенные на контекст физической среды.
TestFit
testfit.io
TestFit — это платформа технико-экономического обоснования недвижимости, которая упрощает планирование объекта для застройщиков, архитекторов и подрядчиков, которые хотят максимизировать потенциал объекта и быстрее заключать правильные сделки. TestFit берет на себя утомительные задачи, такие как под...
Snaptrude
snaptrude.com
Snaptrume — это веб-программное обеспечение для 3D-моделирования (BIM) для архитекторов и дизайнеров. Проектировщики используют Snaptrume, чтобы быстрее создавать лучшие здания с помощью данных и автоматизации. В отличие от других инструментов проектирования, Snaptrume обеспечивает многопользователь...
Vectorworks Cloud
vectorworks.net
Vectorworks Architect, созданный для демонстрации ваших навыков и творческих способностей, позволяет вам создавать эскизы, моделировать и документировать в рамках полностью интегрированного рабочего процесса с помощью самого ориентированного на дизайн BIM-решения в мире. Благодаря превосходным инстр...
Hypar
hypar.io
Hypar — первая в мире облачная платформа генеративного проектирования. Оказывая поддержку на каждом этапе реализации проекта, Hypar предоставляет мировой опыт в области строительства, чтобы создавать более качественные здания и помогать командам быстрее принимать лучшие решения.
cmBuilder.io
cmbuilder.io
Новая отраслевая платформа логистики на строительной площадке cmBuilder демократизирует 4D-логистику на строительной площадке с помощью быстрых и простых облачных рабочих процессов, мощных возможностей моделирования последовательности и беспрецедентной совместной работы в режиме реального времени.
StreamBIM
streambim.com
STREAMBIM BASIC ПОВЫСИТ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВАШИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ, НО ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ ЕЩЕ БОЛЬШЕ ФУНКЦИЙ.
Fohlio
fohlio.com
Fohlio — это мощное, интуитивно понятное и простое в использовании программное обеспечение для спецификации FF&E, управления данными и закупок. Управляйте своим бюджетом, спецификациями, закупками, запасами и процессом управления данными о продуктах от начала до конца.
Revizto
revizto.com
Revizto — это программное обеспечение для отслеживания проблем в сфере архитектуры, проектирования и строительства в режиме реального времени, ориентированное на сотрудничество и координацию проектов BIM. Revizto использует интеллект BIM и делает его доступным и полезным для всей проектной группы.
Imerso
imerso.com
Imerso AI анализирует качество и ход строительства непосредственно в соответствии с вашими планами строительства, поэтому ваши команды могут строить быстрее с меньшим риском.
Higharc
higharc.com
Higharc была основана в 2018 году и базируется в Дареме, Северная Каролина. Higharc — компания, занимающаяся технологиями жилищного строительства, ориентированная на преобразование процесса проектирования, продаж и строительства домов. В компании работает разнообразная команда экспертов в США, Южной...
IrisVR Prospect
irisvr.com
IrisVR, входящая в состав The Wild, является ведущим брендом, предлагающим иммерсивный обзор дизайна и сотрудничество в виртуальной реальности. Флагманский продукт IrisVR, Prospect, используется командами BIM и VDC, проектными фирмами и инженерами, которые координируют 3D-модели и реализуют процессы...