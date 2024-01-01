Магазин приложений для веб-приложений

Найдите подходящее программное обеспечение и услуги.

WebCatalog Desktop

Превратите веб-сайты в приложения с помощью WebCatalog Desktop и пользуйтесь множеством эксклюзивных приложений для Mac, Windows, Linux. Пространства помогают упорядочивать приложения, легко переключаться между аккаунтами и повышать продуктивность.

Скачать WebCatalog Desktop
Узнать больше
Категории

Программное обеспечение для проектирования зданий и информационного моделирования зданий (BIM) - Самые популярные приложения - Бермудские о-ва

Программное обеспечение для проектирования зданий и информационного моделирования зданий (BIM) включает в себя инструменты автоматизированного проектирования (САПР), широко используемые в архитектурном и строительном секторах. Эти продукты часто содержат специализированные инструменты и библиотеки для архитектурного проектирования и строительства, включая механические, электрические и сантехнические системы (MEP), а также BIM. Программное обеспечение BIM упрощает модельный подход к проектированию и управлению зданиями и инфраструктурой, предлагая цифровое представление функциональных свойств объекта, выходящее за рамки традиционных строительных чертежей. Хотя некоторые продукты в этой категории служат более широким целям САПР, их рейтинг здесь основан исключительно на их применении при проектировании зданий.

Отправить новое приложение


SketchUp

SketchUp

sketchup.com

SketchUp — это компьютерная программа для 3D-моделирования, предназначенная для широкого спектра приложений для рисования, таких как архитектура, дизайн интерьера, ландшафтная архитектура, гражданское и машиностроение, дизайн фильмов и видеоигр. Он доступен в виде веб-приложения SketchUp Free, беспл...

AutoCAD Web

AutoCAD Web

autodesk.com

Автокад. Где угодно. Получите быстрый и в любое время доступ к чертежам САПР с помощью веб-приложения AutoCAD. AutoCAD — коммерческое программное обеспечение для автоматизированного проектирования и черчения. AutoCAD, разработанный и продаваемый компанией Autodesk, был впервые выпущен в декабре 198...

SOLIDWORKS

SOLIDWORKS

solidworks.com

SOLIDWORKS предлагает комплексные программные инструменты для 3D-графики, которые позволяют создавать, моделировать, публиковать данные и управлять ими. Продукты SOLIDWORKS просты в освоении и использовании и помогают лучше проектировать продукты.

TestFit

TestFit

testfit.io

TestFit — это платформа технико-экономического обоснования недвижимости, которая упрощает планирование объекта для застройщиков, архитекторов и подрядчиков, которые хотят максимизировать потенциал объекта и быстрее заключать правильные сделки. TestFit берет на себя утомительные задачи, такие как под...

Vectorworks Cloud

Vectorworks Cloud

vectorworks.net

Vectorworks Architect, созданный для демонстрации ваших навыков и творческих способностей, позволяет вам создавать эскизы, моделировать и документировать в рамках полностью интегрированного рабочего процесса с помощью самого ориентированного на дизайн BIM-решения в мире. Благодаря превосходным инстр...

Snaptrude

Snaptrude

snaptrude.com

Snaptrume — это веб-программное обеспечение для 3D-моделирования (BIM) для архитекторов и дизайнеров. Проектировщики используют Snaptrume, чтобы быстрее создавать лучшие здания с помощью данных и автоматизации. В отличие от других инструментов проектирования, Snaptrume обеспечивает многопользователь...

Trimble Connect

Trimble Connect

connect.trimble.com

Trimble Connect для HoloLens использует смешанную реальность для координации проекта, обеспечивая точное выравнивание голографических данных на рабочей площадке, позволяя работникам просматривать свои модели, наложенные на них, в контексте физической среды.

cmBuilder.io

cmBuilder.io

cmbuilder.io

Новая отраслевая платформа логистики на строительной площадке cmBuilder демократизирует 4D-логистику на строительной площадке с помощью быстрых и простых облачных рабочих процессов, мощных возможностей моделирования последовательности и беспрецедентной совместной работы в режиме реального времени.

Hypar

Hypar

hypar.io

Hypar — первая в мире облачная платформа генеративного проектирования. Оказывая поддержку на каждом этапе реализации проекта, Hypar предоставляет мировой опыт в области строительства, чтобы создавать более качественные здания и помогать командам быстрее принимать лучшие решения.

Revizto

Revizto

revizto.com

Revizto — это программное обеспечение для отслеживания проблем в сфере архитектуры, проектирования и строительства в режиме реального времени, ориентированное на сотрудничество и координацию проектов BIM. Revizto использует интеллект BIM и делает его доступным и полезным для всей проектной группы.

IrisVR Prospect

IrisVR Prospect

irisvr.com

IrisVR, входящая в состав The Wild, является ведущим брендом, предлагающим иммерсивный обзор дизайна и сотрудничество в виртуальной реальности. Флагманский продукт IrisVR, Prospect, используется командами BIM и VDC, проектными фирмами и инженерами, которые координируют 3D-модели и реализуют процессы...

Imerso

Imerso

imerso.com

Imerso AI анализирует качество и ход строительства непосредственно в соответствии с вашими планами строительства, поэтому ваши команды могут строить быстрее с меньшим риском.

StreamBIM

StreamBIM

streambim.com

STREAMBIM BASIC ПОВЫСИТ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВАШИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ, НО ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ ЕЩЕ БОЛЬШЕ ФУНКЦИЙ.

Fohlio

Fohlio

fohlio.com

Fohlio — это мощное, интуитивно понятное и простое в использовании программное обеспечение для спецификации FF&E, управления данными и закупок. Управляйте своим бюджетом, спецификациями, закупками, запасами и процессом управления данными о продуктах от начала до конца.

Higharc

Higharc

higharc.com

Higharc была основана в 2018 году и базируется в Дареме, Северная Каролина. Higharc — компания, занимающаяся технологиями жилищного строительства, специализирующаяся на преобразовании процесса проектирования, продаж и строительства домов. В компании работает разнообразная команда экспертов в США, Юж...

Обзор

Desktop

Скачать

Поддержка

Компания

Юридическая информация

WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:

WebCatalog
WebCatalog Desktop
Singlebox
Switchbar
Translatium

© 2024 WebCatalog, Inc.

Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

Политика конфиденциальности