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Программное обеспечение для проектирования зданий и информационного моделирования зданий (BIM) - Самые популярные приложения - Босния и Герцеговина Самые популярные Недавно добавленные

Программное обеспечение для проектирования зданий и информационного моделирования зданий (BIM) включает в себя инструменты автоматизированного проектирования (САПР), широко используемые в архитектурном и строительном секторах. Эти продукты часто содержат специализированные инструменты и библиотеки для архитектурного проектирования и строительства, включая механические, электрические и сантехнические системы (MEP), а также BIM. Программное обеспечение BIM упрощает модельный подход к проектированию и управлению зданиями и инфраструктурой, предлагая цифровое представление функциональных свойств объекта, выходящее за рамки традиционных строительных чертежей. Хотя некоторые продукты в этой категории служат более широким целям САПР, их рейтинг здесь основан исключительно на их применении при проектировании зданий.