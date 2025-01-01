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Программное обеспечение для отслеживания ошибок
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Программное обеспечение для отслеживания ошибок - Самые популярные приложения

Программное обеспечение для отслеживания ошибок или программное обеспечение для отслеживания проблем — это программное обеспечение, используемое группами обеспечения качества (QA) и разработчиками программного обеспечения для сообщения об ошибках и проблемах программного обеспечения. Тщательное отслеживание ошибок необходимо для хорошей разработки программного обеспечения. Программное обеспечение для отслеживания ошибок предоставляет хранилище, в котором объясняется, как воспроизвести ошибку и насколько широко распространена проблема, а также позволяет бизнесу разделять, расставлять приоритеты, упорядочивать и предоставлять информацию о различных ошибках во многих проектах или приложениях. Программное обеспечение для отслеживания ошибок обычно управляется командой (QA) и позволяет им быстро сообщать разработчикам, бизнесу и часто клиентам о том, нужно ли, как и когда исправлять ошибки. Программное обеспечение для отслеживания ошибок может интегрироваться с инструментами управления проектами, разработки и автоматизации тестирования.

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GitHub

GitHub

github.com

GitHub - платформа для хостинга проектов программирования и управления версиями с поддержкой совместной работы, включая функции отслеживания проблем и вики.

Jira

Jira

atlassian.com

JIRA - это приложение для управления проектами, которое помогает командам отслеживать задачи, проблемы и прогресс в работе.

ClickUp

ClickUp

clickup.com

ClickUp - это облачная платформа для управления проектами, предлагающая инструменты для планирования, организации и сотрудничества в командах.

GitLab

GitLab

about.gitlab.com

GitLab — это веб-инструмент для DevOps, который управляет репозиториями Git, ведет трекинг задач и автоматизирует интеграцию и развертывание программного обеспечения.

Backlog

Backlog

backlog.com

Backlog - это онлайн-инструмент для управления проектами, отслеживания задач и контроля версий, предлагающий функции для совместной работы команд.

YouTrack

YouTrack

jetbrains.com

YouTrack — инструмент для управления проектами, который позволяет отслеживать задачи, настраивать рабочие процессы и поддерживать сотрудничество в командах.

Sentry

Sentry

sentry.io

Sentry - это платформа для мониторинга ошибок и производительности приложений, помогающая разработчикам выявлять и управлять проблемами кода в реальном времени.

Shortcut

Shortcut

shortcut.com

Shortcut (ранее Clubhouse) - инструмент для управления проектами, который помогает командам разработчиков планировать и сотрудничать в работе над программным обеспечением.

Teamwork

Teamwork

teamwork.com

Teamwork — платформа для управления проектами, позволяющая командам планировать, отслеживать и управлять задачами и ресурсами.

Linear

Linear

linear.app

Linear — это приложение для управления проектами, которое помогает командам отслеживать задачи, ошибки и планировать спринты.

HackerOne

HackerOne

hackerone.com

HackerOne — платформа для связи компаний с этическими хакерами для выявления и устранения уязвимостей в программном обеспечении.

Wrike

Wrike

wrike.com

Wrike - это платформа для управления проектами и совместной работы, обеспечивающая создание, отслеживание и организацию задач для повышения продуктивности команды.

todo.vu

todo.vu

todo.vu

todo.vu - приложение для управления задачами, проектами, отслеживания времени и выставления счетов для фрилансеров и команд.

Zoho BugTracker

Zoho BugTracker

zoho.com

Zoho BugTracker — это онлайн-сервис для совместного отслеживания и управления ошибками в разработке программного обеспечения от Zoho.

LogRocket

LogRocket

logrocket.com

LogRocket — инструмент для анализа пользовательского опыта и мониторинга производительности веб и мобильных приложений, предлагающий запись сеансов и отслеживание ошибок.

Rollbar

Rollbar

rollbar.com

Rollbar — инструмент для отслеживания и отладки ошибок в реальном времени, позволяющий разработчикам эффективно обнаруживать и исправлять ошибки в приложениях.

Bugsnag

Bugsnag

bugsnag.com

Bugsnag — это инструмент для мониторинга и диагностики ошибок в приложениях, позволяющий выявлять и исправлять проблемы в реальном времени.

Marker.io

Marker.io

marker.io

Marker.io - инструмент для сбора и управления обратной связью в веб-разработке, позволяющий делать аннотированные скриншоты и интегрироваться с проектными системами.

Raygun

Raygun

raygun.com

Raygun - инструмент мониторинга для повышения производительности и надежности веб-приложений, позволяющий отслеживать пользовательские сеансы и диагностировать проблемы.

Honeycomb

Honeycomb

honeycomb.io

Honeycomb — платформа для наблюдения, позволяющая инженерным командам находить и решать проблемы в облачных приложениях, обеспечивая быстрое объединение данных.

Assembla

Assembla

assembla.com

Assembla — это платформa для управления версиями и совместной работы над проектами разработки ПО с поддержкой различных систем и стандартов безопасности.

Usersnap

Usersnap

usersnap.com

Usersnap — платформа для сбора обратной связи пользователей, оптимизации тестирования и улучшения общения внутри продуктовых команд.

Dynatrace

Dynatrace

dynatrace.com

Dynatrace - платформа для мониторинга производительности и безопасности ИТ-систем, автоматизации задач и соблюдения нормативных требований.

YesWeHack

YesWeHack

yeswehack.com

YesWeHack — платформа для обнаружения уязвимостей в системах организаций, соединяющая их с экспертов по безопасности для ответственного раскрытия проблем.

Bugcrowd

Bugcrowd

bugcrowd.com

Bugcrowd - это платформа для краудсорсинга в области кибербезопасности, связывающая организации с хакерами для выявления уязвимостей.

Userback

Userback

userback.io

Userback — платформа для сбора обратной связи от пользователей, позволяющая анализировать поведение и получать упреждающие отзывы через анкетирование.

BugHerd

BugHerd

bugherd.com

BugHerd — это инструмент визуальной обратной связи и отслеживания ошибок для веб-сайтов, упрощающий сбор и управление отзывами от команд и клиентов.

BugBase

BugBase

bugbase.ai

BugBase — платформа для оценки уязвимостей, которая помогает выявлять и управлять проблемами безопасности через программы вознаграждения и тестирование на проникновение.

Bugasura

Bugasura

bugasura.io

Bugasura — простое программное обеспечение для отслеживания ошибок, позволяющее командам легко управлять и решать проблемы в разработке ПО.

Ruttl

Ruttl

ruttl.com

Ruttl — это инструмент для визуальной обратной связи, упрощающий сбор комментариев и управление изменениями на веб-сайтах и приложениях.

Webvizio

Webvizio

webvizio.com

Webvizio - это бесплатный инструмент для обратной связи по веб-сайтам, позволяющий командам оставлять комментарии и аннотации на живых страницах для эффективного сотрудничества.

Shake

Shake

shakebugs.com

Shake — это инструмент для отслеживания ошибок и сбоев, который помогает разработчикам, главным технологиям и тестировщикам работать вместе.

DoneDone

DoneDone

donedone.com

Donedone — это приложение для управления задачами и совместной работы, позволяющее командам эффективно отслеживать и выполнять задачи.

JunoOne

JunoOne

juno.one

JunoOne - приложение для управления проектами, оптимизации рабочих процессов и повышения эффективности тестирования в разработке ПО.

Bugzilla

Bugzilla

bugzilla.org

Bugzilla - система отслеживания ошибок с открытым исходным кодом, помогающая командам разработки управлять ошибками и улучшать совместную работу.

ReQtest

ReQtest

reqtest.com

ReQtest - облачное решение для управления тестированием, требованиями и отслеживанием ошибок в проектах разработки программного обеспечения.

Inspectiv

Inspectiv

inspectiv.com

Inspectiv - платформа для пентестинга и управления программами поощрения за уязвимости, помогающая находить их до эксплуатации.

Errorception

Errorception

errorception.com

Errorception помогает разработчикам находить и группировать ошибки JavaScript, предоставляя отчеты в реальном времени и подробную диагностику для эффективного решения проблем.

BetterBugs

BetterBugs

betterbugs.io

BetterBugs - инструмент для отслеживания ошибок, позволяющий командам быстро создавать отчёты и эффективно управлять задачами.

Iteration X

Iteration X

iterationx.com

Iteration X позволяет командам аннотировать и редактировать любые веб-сайты или веб-приложения в Chrome без скриншотов и видеозвонков.

Kroolo

Kroolo

kroolo.com

Kroolo - платформа для управления проектами с AI. Она объединяет инструменты для задач, документов и сотрудничества в одном пространстве.

W3Dart

W3Dart

w3dart.com

W3Dart — инструмент визуальной обратной связи, упрощающий отчетность о ошибках на сайте и отслеживание отзывов.

Memfault

Memfault

memfault.com

Memfault - это инструмент для наблюдения за встраиваемыми устройствами, который собирает данные о сбоях и метрики производительности, а также управляет OTA обновлениями.

Zipy.ai

Zipy.ai

zipy.ai

Zipy.ai - это платформа для отслеживания ошибок и анализа поведения пользователей в веб и мобильных приложениях, упрощая процесс отладки и улучшая пользовательский опыт.

errsole

errsole

errsole.com

Errsole – решение для отслеживания ошибок в приложениях на Node.js. Позволяет фиксировать ошибки, замедленные запросы и отправлять уведомления о сбоях.

Bugpilot

Bugpilot

bugpilot.com

Bugpilot помогает командам SaaS быстро устранять ошибки, предоставляя всю необходимую информацию для диагностики и исправления, включая записи экрана и техдетали.

Gleap

Gleap

gleap.io

Gleap — универсальный инструмент для обратной связи от пользователей для приложений и сайтов. Позволяет быстрее исправлять ошибки и собирать запросы и опросы от пользователей.

zipBoard

zipBoard

zipboard.co

Zipboard - это инструмент для визуального обзора, обратной связи и совместной работы с веб-контентом, позволяющий аннотировать, отслеживать задачи и управлять проектами.

Scout APM

Scout APM

scoutapm.com

Scout APM – это инструмент мониторинга производительности приложений, который помогает разработчикам находить и устранять проблемы до их появления у пользователей.

Keypup

Keypup

keypup.io

Keypup - SaaS решение для команд разработчиков, объединяющее данные из Git и систем тикетов, обеспечивая аналитику и кастомизацию отчетов для улучшения процессов разработки.

Sifter

Sifter

sifterapp.com

Sifter — это приложение для простого отслеживания ошибок и проблем в разработке программного обеспечения и сайтов, упрощая рабочий процесс команды.

Aiveo

Aiveo

aiveo.ca

Aiveo — это простой трекер задач, который можно настроить под уникальные процессы вашей команды, от планирования до отчетности.

Dashbird

Dashbird

dashbird.io

Dashbird - инструмент для мониторинга безсерверных приложений на AWS, обеспечивающий отслеживание и анализ производительности AWS Lambda и других сервисов.

PageShare

PageShare

pageshare.dev

PageShare — инструмент для визуального обзора и проверки ошибок веб-приложений, позволяющий комментировать сайты и отслеживать ошибки с помощью интерактивных записей.

Owltics

Owltics

owltics.com

Приложение Owltics помогает командам быстро сообщать о багах за 2 клика, собирая логи и отправляя их в Jira/Slack для ускорения процесса исправления.

LogMill

LogMill

logmill.io

LogMill — приложение для мониторинга приложений, которое уведомляет о ошибках и упрощает анализ данных журналов с поддержкой командного использования.

Disbug

Disbug

disbug.io

Disbug — это расширение для Chrome, позволяющее записывать экран с голосом и отправлять баги в Jira с техническими логами одним кликом.

Shakebug

Shakebug

shakebug.com

Shakebug - инструмент для отчета об ошибках и сбоях, позволяющий разработчикам эффективно отслеживать и решать проблемы с программным обеспечением.

Launchable

Launchable

launchableinc.com

Launchable — платформа для диагностики неудач тестирования, оптимизирующая процесс выявления и обработки ошибок с помощью машинного обучения.

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