Программное обеспечение для отслеживания ошибок - Самые популярные приложения

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Программное обеспечение для отслеживания ошибок или программное обеспечение для отслеживания проблем — это программное обеспечение, используемое группами обеспечения качества (QA) и разработчиками программного обеспечения для сообщения об ошибках и проблемах программного обеспечения. Тщательное отслеживание ошибок необходимо для хорошей разработки программного обеспечения. Программное обеспечение для отслеживания ошибок предоставляет хранилище, в котором объясняется, как воспроизвести ошибку и насколько широко распространена проблема, а также позволяет бизнесу разделять, расставлять приоритеты, упорядочивать и предоставлять информацию о различных ошибках во многих проектах или приложениях. Программное обеспечение для отслеживания ошибок обычно управляется командой (QA) и позволяет им быстро сообщать разработчикам, бизнесу и часто клиентам о том, нужно ли, как и когда исправлять ошибки. Программное обеспечение для отслеживания ошибок может интегрироваться с инструментами управления проектами, разработки и автоматизации тестирования.
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GitHub
github.com
GitHub - платформа для хостинга проектов программирования и управления версиями с поддержкой совместной работы, включая функции отслеживания проблем и вики.
Jira
atlassian.com
JIRA - это приложение для управления проектами, которое помогает командам отслеживать задачи, проблемы и прогресс в работе.
ClickUp
clickup.com
ClickUp - это облачная платформа для управления проектами, предлагающая инструменты для планирования, организации и сотрудничества в командах.
GitLab
about.gitlab.com
GitLab — это веб-инструмент для DevOps, который управляет репозиториями Git, ведет трекинг задач и автоматизирует интеграцию и развертывание программного обеспечения.
Backlog
backlog.com
Backlog - это онлайн-инструмент для управления проектами, отслеживания задач и контроля версий, предлагающий функции для совместной работы команд.
YouTrack
jetbrains.com
YouTrack — инструмент для управления проектами, который позволяет отслеживать задачи, настраивать рабочие процессы и поддерживать сотрудничество в командах.
Sentry
sentry.io
Sentry - это платформа для мониторинга ошибок и производительности приложений, помогающая разработчикам выявлять и управлять проблемами кода в реальном времени.
Shortcut
shortcut.com
Shortcut (ранее Clubhouse) - инструмент для управления проектами, который помогает командам разработчиков планировать и сотрудничать в работе над программным обеспечением.
Linear
linear.app
Linear — это приложение для управления проектами, которое помогает командам отслеживать задачи, ошибки и планировать спринты.
Teamwork
teamwork.com
Teamwork — платформа для управления проектами, позволяющая командам планировать, отслеживать и управлять задачами и ресурсами.
HackerOne
hackerone.com
HackerOne — платформа для связи компаний с этическими хакерами для выявления и устранения уязвимостей в программном обеспечении.
Wrike
wrike.com
Wrike - это платформа для управления проектами и совместной работы, обеспечивающая создание, отслеживание и организацию задач для повышения продуктивности команды.
todo.vu
todo.vu
todo.vu - приложение для управления задачами, проектами, отслеживания времени и выставления счетов для фрилансеров и команд.
Zoho BugTracker
zoho.com
Zoho BugTracker — это онлайн-сервис для совместного отслеживания и управления ошибками в разработке программного обеспечения от Zoho.
LogRocket
logrocket.com
LogRocket — инструмент для анализа пользовательского опыта и мониторинга производительности веб и мобильных приложений, предлагающий запись сеансов и отслеживание ошибок.
Rollbar
rollbar.com
Rollbar — инструмент для отслеживания и отладки ошибок в реальном времени, позволяющий разработчикам эффективно обнаруживать и исправлять ошибки в приложениях.
Bugsnag
bugsnag.com
Bugsnag — это инструмент для мониторинга и диагностики ошибок в приложениях, позволяющий выявлять и исправлять проблемы в реальном времени.
Raygun
raygun.com
Raygun - инструмент мониторинга для повышения производительности и надежности веб-приложений, позволяющий отслеживать пользовательские сеансы и диагностировать проблемы.
Honeycomb
honeycomb.io
Honeycomb — платформа для наблюдения, позволяющая инженерным командам находить и решать проблемы в облачных приложениях, обеспечивая быстрое объединение данных.
Marker.io
marker.io
Marker.io - инструмент для сбора и управления обратной связью в веб-разработке, позволяющий делать аннотированные скриншоты и интегрироваться с проектными системами.
Assembla
assembla.com
Assembla — это платформa для управления версиями и совместной работы над проектами разработки ПО с поддержкой различных систем и стандартов безопасности.
Dynatrace
dynatrace.com
Dynatrace - платформа для мониторинга производительности и безопасности ИТ-систем, автоматизации задач и соблюдения нормативных требований.
Usersnap
usersnap.com
Usersnap — платформа для сбора обратной связи пользователей, оптимизации тестирования и улучшения общения внутри продуктовых команд.
YesWeHack
yeswehack.com
YesWeHack — платформа для обнаружения уязвимостей в системах организаций, соединяющая их с экспертов по безопасности для ответственного раскрытия проблем.
Bugcrowd
bugcrowd.com
Bugcrowd - это платформа для краудсорсинга в области кибербезопасности, связывающая организации с хакерами для выявления уязвимостей.
Userback
userback.io
Userback — платформа для сбора обратной связи от пользователей, позволяющая анализировать поведение и получать упреждающие отзывы через анкетирование.
DoneDone
donedone.com
Donedone — это приложение для управления задачами и совместной работы, позволяющее командам эффективно отслеживать и выполнять задачи.
BugHerd
bugherd.com
BugHerd — это инструмент визуальной обратной связи и отслеживания ошибок для веб-сайтов, упрощающий сбор и управление отзывами от команд и клиентов.
BugBase
bugbase.ai
BugBase — платформа для оценки уязвимостей, которая помогает выявлять и управлять проблемами безопасности через программы вознаграждения и тестирование на проникновение.
Bugasura
bugasura.io
Bugasura — простое программное обеспечение для отслеживания ошибок, позволяющее командам легко управлять и решать проблемы в разработке ПО.
Ruttl
ruttl.com
Ruttl — это инструмент для визуальной обратной связи, упрощающий сбор комментариев и управление изменениями на веб-сайтах и приложениях.
Webvizio
webvizio.com
Webvizio - это бесплатный инструмент для обратной связи по веб-сайтам, позволяющий командам оставлять комментарии и аннотации на живых страницах для эффективного сотрудничества.
Shake
shakebugs.com
Shake — это инструмент для отслеживания ошибок и сбоев, который помогает разработчикам, главным технологиям и тестировщикам работать вместе.
JunoOne
juno.one
JunoOne - приложение для управления проектами, оптимизации рабочих процессов и повышения эффективности тестирования в разработке ПО.
Bugzilla
bugzilla.org
Bugzilla - система отслеживания ошибок с открытым исходным кодом, помогающая командам разработки управлять ошибками и улучшать совместную работу.
ReQtest
reqtest.com
ReQtest - облачное решение для управления тестированием, требованиями и отслеживанием ошибок в проектах разработки программного обеспечения.
Inspectiv
inspectiv.com
Inspectiv - платформа для пентестинга и управления программами поощрения за уязвимости, помогающая находить их до эксплуатации.
Errorception
errorception.com
Errorception помогает разработчикам находить и группировать ошибки JavaScript, предоставляя отчеты в реальном времени и подробную диагностику для эффективного решения проблем.
BetterBugs
betterbugs.io
BetterBugs - инструмент для отслеживания ошибок, позволяющий командам быстро создавать отчёты и эффективно управлять задачами.
Iteration X
iterationx.com
Iteration X позволяет командам аннотировать и редактировать любые веб-сайты или веб-приложения в Chrome без скриншотов и видеозвонков.
Kroolo
kroolo.com
Kroolo - платформа для управления проектами с AI. Она объединяет инструменты для задач, документов и сотрудничества в одном пространстве.
Memfault
memfault.com
Memfault - это инструмент для наблюдения за встраиваемыми устройствами, который собирает данные о сбоях и метрики производительности, а также управляет OTA обновлениями.
Zipy.ai
zipy.ai
Zipy.ai - это платформа для отслеживания ошибок и анализа поведения пользователей в веб и мобильных приложениях, упрощая процесс отладки и улучшая пользовательский опыт.
W3Dart
w3dart.com
W3Dart — инструмент визуальной обратной связи, упрощающий отчетность о ошибках на сайте и отслеживание отзывов.
errsole
errsole.com
Errsole – решение для отслеживания ошибок в приложениях на Node.js. Позволяет фиксировать ошибки, замедленные запросы и отправлять уведомления о сбоях.
Bugpilot
bugpilot.com
Bugpilot помогает командам SaaS быстро устранять ошибки, предоставляя всю необходимую информацию для диагностики и исправления, включая записи экрана и техдетали.
Gleap
gleap.io
Gleap — универсальный инструмент для обратной связи от пользователей для приложений и сайтов. Позволяет быстрее исправлять ошибки и собирать запросы и опросы от пользователей.
zipBoard
zipboard.co
Zipboard - это инструмент для визуального обзора, обратной связи и совместной работы с веб-контентом, позволяющий аннотировать, отслеживать задачи и управлять проектами.
Scout APM
scoutapm.com
Scout APM – это инструмент мониторинга производительности приложений, который помогает разработчикам находить и устранять проблемы до их появления у пользователей.
Keypup
keypup.io
Keypup - SaaS решение для команд разработчиков, объединяющее данные из Git и систем тикетов, обеспечивая аналитику и кастомизацию отчетов для улучшения процессов разработки.
Sifter
sifterapp.com
Sifter — это приложение для простого отслеживания ошибок и проблем в разработке программного обеспечения и сайтов, упрощая рабочий процесс команды.
Aiveo
aiveo.ca
Aiveo — это простой трекер задач, который можно настроить под уникальные процессы вашей команды, от планирования до отчетности.
PageShare
pageshare.dev
PageShare — инструмент для визуального обзора и проверки ошибок веб-приложений, позволяющий комментировать сайты и отслеживать ошибки с помощью интерактивных записей.
Owltics
owltics.com
Приложение Owltics помогает командам быстро сообщать о багах за 2 клика, собирая логи и отправляя их в Jira/Slack для ускорения процесса исправления.
LogMill
logmill.io
LogMill — приложение для мониторинга приложений, которое уведомляет о ошибках и упрощает анализ данных журналов с поддержкой командного использования.
Disbug
disbug.io
Disbug — это расширение для Chrome, позволяющее записывать экран с голосом и отправлять баги в Jira с техническими логами одним кликом.
Shakebug
shakebug.com
Shakebug - инструмент для отчета об ошибках и сбоях, позволяющий разработчикам эффективно отслеживать и решать проблемы с программным обеспечением.
Launchable
launchableinc.com
Launchable — платформа для диагностики неудач тестирования, оптимизирующая процесс выявления и обработки ошибок с помощью машинного обучения.
Dashbird
dashbird.io
Dashbird - инструмент для мониторинга безсерверных приложений на AWS, обеспечивающий отслеживание и анализ производительности AWS Lambda и других сервисов.
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