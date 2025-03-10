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Программное обеспечение для отслеживания ошибок
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Программное обеспечение для отслеживания ошибок - Самые популярные приложения

Программное обеспечение для отслеживания ошибок или программное обеспечение для отслеживания проблем — это программное обеспечение, используемое группами обеспечения качества (QA) и разработчиками программного обеспечения для сообщения об ошибках и проблемах программного обеспечения. Тщательное отслеживание ошибок необходимо для хорошей разработки программного обеспечения. Программное обеспечение для отслеживания ошибок предоставляет хранилище, в котором объясняется, как воспроизвести ошибку и насколько широко распространена проблема, а также позволяет бизнесу разделять, расставлять приоритеты, упорядочивать и предоставлять информацию о различных ошибках во многих проектах или приложениях. Программное обеспечение для отслеживания ошибок обычно управляется командой (QA) и позволяет им быстро сообщать разработчикам, бизнесу и часто клиентам о том, нужно ли, как и когда исправлять ошибки. Программное обеспечение для отслеживания ошибок может интегрироваться с инструментами управления проектами, разработки и автоматизации тестирования.

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GitHub

GitHub

github.com

GitHub - платформа для хостинга проектов программирования и управления версиями с поддержкой совместной работы, включая функции отслеживания проблем и вики.

Jira

Jira

atlassian.com

JIRA - это приложение для управления проектами, которое помогает командам отслеживать задачи, проблемы и прогресс в работе.

ClickUp

ClickUp

clickup.com

ClickUp - это облачная платформа для управления проектами, предлагающая инструменты для планирования, организации и сотрудничества в командах.

GitLab

GitLab

about.gitlab.com

GitLab — это веб-инструмент для DevOps, который управляет репозиториями Git, ведет трекинг задач и автоматизирует интеграцию и развертывание программного обеспечения.

Backlog

Backlog

backlog.com

Backlog - это онлайн-инструмент для управления проектами, отслеживания задач и контроля версий, предлагающий функции для совместной работы команд.

YouTrack

YouTrack

jetbrains.com

YouTrack — инструмент для управления проектами, который позволяет отслеживать задачи, настраивать рабочие процессы и поддерживать сотрудничество в командах.

Sentry

Sentry

sentry.io

Sentry - это платформа для мониторинга ошибок и производительности приложений, помогающая разработчикам выявлять и управлять проблемами кода в реальном времени.

Shortcut

Shortcut

shortcut.com

Shortcut (ранее Clubhouse) - инструмент для управления проектами, который помогает командам разработчиков планировать и сотрудничать в работе над программным обеспечением.

Linear

Linear

linear.app

Linear — это приложение для управления проектами, которое помогает командам отслеживать задачи, ошибки и планировать спринты.

Teamwork

Teamwork

teamwork.com

Teamwork — платформа для управления проектами, позволяющая командам планировать, отслеживать и управлять задачами и ресурсами.

HackerOne

HackerOne

hackerone.com

HackerOne — платформа для связи компаний с этическими хакерами для выявления и устранения уязвимостей в программном обеспечении.

Wrike

Wrike

wrike.com

Wrike - это платформа для управления проектами и совместной работы, обеспечивающая создание, отслеживание и организацию задач для повышения продуктивности команды.

todo.vu

todo.vu

todo.vu

todo.vu - приложение для управления задачами, проектами, отслеживания времени и выставления счетов для фрилансеров и команд.

Zoho BugTracker

Zoho BugTracker

zoho.com

Zoho BugTracker — это онлайн-сервис для совместного отслеживания и управления ошибками в разработке программного обеспечения от Zoho.

LogRocket

LogRocket

logrocket.com

LogRocket — инструмент для анализа пользовательского опыта и мониторинга производительности веб и мобильных приложений, предлагающий запись сеансов и отслеживание ошибок.

Rollbar

Rollbar

rollbar.com

Rollbar — инструмент для отслеживания и отладки ошибок в реальном времени, позволяющий разработчикам эффективно обнаруживать и исправлять ошибки в приложениях.

Bugsnag

Bugsnag

bugsnag.com

Bugsnag — это инструмент для мониторинга и диагностики ошибок в приложениях, позволяющий выявлять и исправлять проблемы в реальном времени.

Raygun

Raygun

raygun.com

Raygun - инструмент мониторинга для повышения производительности и надежности веб-приложений, позволяющий отслеживать пользовательские сеансы и диагностировать проблемы.

Honeycomb

Honeycomb

honeycomb.io

Honeycomb — платформа для наблюдения, позволяющая инженерным командам находить и решать проблемы в облачных приложениях, обеспечивая быстрое объединение данных.

Marker.io

Marker.io

marker.io

Marker.io - инструмент для сбора и управления обратной связью в веб-разработке, позволяющий делать аннотированные скриншоты и интегрироваться с проектными системами.

Assembla

Assembla

assembla.com

Assembla — это платформa для управления версиями и совместной работы над проектами разработки ПО с поддержкой различных систем и стандартов безопасности.

Dynatrace

Dynatrace

dynatrace.com

Dynatrace - платформа для мониторинга производительности и безопасности ИТ-систем, автоматизации задач и соблюдения нормативных требований.

Usersnap

Usersnap

usersnap.com

Usersnap — платформа для сбора обратной связи пользователей, оптимизации тестирования и улучшения общения внутри продуктовых команд.

YesWeHack

YesWeHack

yeswehack.com

YesWeHack — платформа для обнаружения уязвимостей в системах организаций, соединяющая их с экспертов по безопасности для ответственного раскрытия проблем.

Bugcrowd

Bugcrowd

bugcrowd.com

Bugcrowd - это платформа для краудсорсинга в области кибербезопасности, связывающая организации с хакерами для выявления уязвимостей.

Userback

Userback

userback.io

Userback — платформа для сбора обратной связи от пользователей, позволяющая анализировать поведение и получать упреждающие отзывы через анкетирование.

DoneDone

DoneDone

donedone.com

Donedone — это приложение для управления задачами и совместной работы, позволяющее командам эффективно отслеживать и выполнять задачи.

BugHerd

BugHerd

bugherd.com

BugHerd — это инструмент визуальной обратной связи и отслеживания ошибок для веб-сайтов, упрощающий сбор и управление отзывами от команд и клиентов.

BugBase

BugBase

bugbase.ai

BugBase — платформа для оценки уязвимостей, которая помогает выявлять и управлять проблемами безопасности через программы вознаграждения и тестирование на проникновение.

Bugasura

Bugasura

bugasura.io

Bugasura — простое программное обеспечение для отслеживания ошибок, позволяющее командам легко управлять и решать проблемы в разработке ПО.

Ruttl

Ruttl

ruttl.com

Ruttl — это инструмент для визуальной обратной связи, упрощающий сбор комментариев и управление изменениями на веб-сайтах и приложениях.

Shake

Shake

shakebugs.com

Shake — это инструмент для отслеживания ошибок и сбоев, который помогает разработчикам, главным технологиям и тестировщикам работать вместе.

Webvizio

Webvizio

webvizio.com

Webvizio - это бесплатный инструмент для обратной связи по веб-сайтам, позволяющий командам оставлять комментарии и аннотации на живых страницах для эффективного сотрудничества.

JunoOne

JunoOne

juno.one

JunoOne - приложение для управления проектами, оптимизации рабочих процессов и повышения эффективности тестирования в разработке ПО.

Bugzilla

Bugzilla

bugzilla.org

Bugzilla - система отслеживания ошибок с открытым исходным кодом, помогающая командам разработки управлять ошибками и улучшать совместную работу.

ReQtest

ReQtest

reqtest.com

ReQtest - облачное решение для управления тестированием, требованиями и отслеживанием ошибок в проектах разработки программного обеспечения.

Inspectiv

Inspectiv

inspectiv.com

Inspectiv - платформа для пентестинга и управления программами поощрения за уязвимости, помогающая находить их до эксплуатации.

Errorception

Errorception

errorception.com

Errorception помогает разработчикам находить и группировать ошибки JavaScript, предоставляя отчеты в реальном времени и подробную диагностику для эффективного решения проблем.

BetterBugs

BetterBugs

betterbugs.io

BetterBugs - инструмент для отслеживания ошибок, позволяющий командам быстро создавать отчёты и эффективно управлять задачами.

Iteration X

Iteration X

iterationx.com

Iteration X позволяет командам аннотировать и редактировать любые веб-сайты или веб-приложения в Chrome без скриншотов и видеозвонков.

Kroolo

Kroolo

kroolo.com

Kroolo - платформа для управления проектами с AI. Она объединяет инструменты для задач, документов и сотрудничества в одном пространстве.

Memfault

Memfault

memfault.com

Memfault - это инструмент для наблюдения за встраиваемыми устройствами, который собирает данные о сбоях и метрики производительности, а также управляет OTA обновлениями.

Zipy.ai

Zipy.ai

zipy.ai

Zipy.ai - это платформа для отслеживания ошибок и анализа поведения пользователей в веб и мобильных приложениях, упрощая процесс отладки и улучшая пользовательский опыт.

W3Dart

W3Dart

w3dart.com

W3Dart — инструмент визуальной обратной связи, упрощающий отчетность о ошибках на сайте и отслеживание отзывов.

errsole

errsole

errsole.com

Errsole – решение для отслеживания ошибок в приложениях на Node.js. Позволяет фиксировать ошибки, замедленные запросы и отправлять уведомления о сбоях.

Bugpilot

Bugpilot

bugpilot.com

Bugpilot помогает командам SaaS быстро устранять ошибки, предоставляя всю необходимую информацию для диагностики и исправления, включая записи экрана и техдетали.

zipBoard

zipBoard

zipboard.co

Zipboard - это инструмент для визуального обзора, обратной связи и совместной работы с веб-контентом, позволяющий аннотировать, отслеживать задачи и управлять проектами.

Scout APM

Scout APM

scoutapm.com

Scout APM – это инструмент мониторинга производительности приложений, который помогает разработчикам находить и устранять проблемы до их появления у пользователей.

Keypup

Keypup

keypup.io

Keypup - SaaS решение для команд разработчиков, объединяющее данные из Git и систем тикетов, обеспечивая аналитику и кастомизацию отчетов для улучшения процессов разработки.

Sifter

Sifter

sifterapp.com

Sifter — это приложение для простого отслеживания ошибок и проблем в разработке программного обеспечения и сайтов, упрощая рабочий процесс команды.

Aiveo

Aiveo

aiveo.ca

Aiveo — это простой трекер задач, который можно настроить под уникальные процессы вашей команды, от планирования до отчетности.

PageShare

PageShare

pageshare.dev

PageShare — это инструмент визуального просмотра и проверки ошибок в веб-приложениях. Он позволяет вам комментировать любой веб-сайт или веб-приложение и видеть ошибки в правильном контексте с помощью интерактивных записей. Вы можете использовать его всей своей командой прямо из браузера. Вам больше не нужно делать снимки экрана, чтобы сделать видимыми отзывы о реализации кода. Вы можете просто открыть ссылку и закрепить свой комментарий на сайте. Нажав на булавку, ваша команда перейдет непосредственно к предварительному просмотру и отобразит комментарий в правильном контексте. Вы также можете отслеживать ошибки в режиме визуальной проверки. Теперь вы можете отслеживать сеанс пользователя и выполнять действия, которые привели к ошибке. Благодаря инструменту визуальной проверки вы можете легко отслеживать и устранять проблемы. Вы можете пригласить членов своей команды или внешних гостей и хранить все общение в одном месте. Решите, кто может активно комментировать или только просматривать ход вашего проекта.

Owltics

Owltics

owltics.com

Мы создали приложение B2B, которое поможет вашей команде быстрее сообщать об ошибках всего в два клика. Для каждой ошибки мы записываем журналы, такие как консоль, сеть, события, локальное хранилище и информация об устройстве. Эти журналы можно отправить в Jira/Slack. Благодаря этим данным разработчики теперь могут быстрее исправлять ошибки. Для кого это? -Инженеры по контролю качества сообщают о большем количестве ошибок -Разработчики могут выполнять отладку без боли -Поддержка/клиенты делают клиентов счастливее -Менеджеры по продуктам ускоряют доставку https://owltics.com/

LogMill

LogMill

logmill.io

Если вы разработчик, тестировщик или член группы поддержки клиентов, LogMill — ваш новый лучший инструмент. LogMill использует интеллектуальные датчики для мониторинга работоспособности вашего приложения и уведомляет вас при обнаружении каких-либо ошибок, позволяя вам быстро действовать для их исправления. Поддержка группового использования и доступа на основе ролей обеспечивает бесперебойную совместную работу в команде, а Simple Mail Transfer Protocol означает, что журналы поступают непосредственно к вам. Вся необходимая информация будет в одном месте, сгруппирована для удобства анализа. Начните работу бесплатно с нашей 30-дневной бесплатной пробной версией.

Disbug

Disbug

disbug.io

Disbug — это расширение Chrome, которое позволяет записывать экран с голосовым сопровождением и публиковать сообщения в jira вместе с техническими журналами одним нажатием кнопки. От контроля качества до исправления: сэкономьте массу времени, затрачиваемого на исправление ошибок. Проще для тестировщиков, эффективно для разработчиков!

Shakebug

Shakebug

shakebug.com

Shakebug — это инструмент отчетности об ошибках и сбоях, который также известен как инструмент отслеживания проблем, который позволяет разработчикам видеть ошибки и сбои. Этот инструмент поможет разработчикам избавиться от сложной и трудоемкой задачи по составлению отчетов об ошибках и сбоях.

Launchable

Launchable

launchableinc.com

Интеллектуальная диагностика сбоев тестов Launchable устраняет традиционные препятствия сортировки ошибок, выявляя и концентрируясь на наиболее критических проблемах. Думайте о Launchable как о втором пилоте искусственного интеллекта, который упрощает процесс выявления, классификации и обработки неудачных тестов, что в конечном итоге ускоряет рабочий процесс сортировки ошибок. Интеллектуальная диагностика сбоев тестов обеспечивает комплексное представление о сеансах тестирования, независимо от того, хотите ли вы выявить сбои, связанные с кластером, обнаружить повторяющиеся проблемы или отслеживать шаблоны тестирования. Избавьтесь от проблем с сортировкой ошибок с помощью Launchable: https://www.launchableinc.com/topics/intelligent-bug-triage/ Запускайте без страха. 80% тестов ПО бессмысленны. Launchable — это уровень Dev Intelligence Platform, который показывает наиболее важные 20 %. Launchable ускоряет цикл обратной связи при разработке, решая проблемы с доставкой с помощью аналитических данных и действий по тестированию на основе данных. Благодаря машинному обучению Launchable оптимизирует конвейеры CI, выявляя и запуская тесты с наибольшей вероятностью неудачи, а также отслеживая аналитические данные о наборах тестов, чтобы сократить время ожидания для разработчиков. Ведущие бренды из списка Fortune 100 полагаются на Launchable, чтобы быстрее предоставлять больше функций, тестируя то, что важно. Функция прогнозируемого выбора тестов Launchable использует машинное обучение для выбора правильных тестов для запуска конкретного изменения кода. Это открывает возможность запускать гораздо меньший набор тестов на различных этапах жизненного цикла разработки программного обеспечения, ускоряя доставку. Благодаря прогнозирующему выбору тестов Launchable фактически сообщает вашему исполнителю тестов, какие именно тесты следует запускать на основе тестируемых изменений. Launchable также анализирует ваши тестовые данные в совокупности, чтобы получить результаты Test Insights. Вы можете использовать эту информацию, чтобы улучшить работоспособность вашего набора тестов и получить максимальную отдачу от выполнения тестов.

Gleap

Gleap

gleap.io

Ваш универсальный инструмент обратной связи с клиентами для приложений и веб-сайтов. Исправляйте ошибки в 10 раз быстрее с помощью подробных отчетов, общайтесь со своими пользователями один на один, узнавайте, чего действительно хотят ваши пользователи, с помощью запросов функций и опросов.

Dashbird

Dashbird

dashbird.io

Мониторинг бессерверных приложений на AWS. Посмотрите на свои бессерверные приложения. Обеспечьте безупречный пользовательский опыт с помощью видимости в реальном времени, оповещений и устранения неполадок для приложений, созданных на AWS Lambda. Dashbird позволяет вам быстрее разрабатывать и уверенно управлять производственными нагрузками без изменений кода. Полная наблюдаемость обеспечивается для сервисов AWS: Lambda, API Gateway, DynamoDB, SQS, ECS, Step Functions, Kinesis, HTTP API Gateway, RDS, SNS, OpenSearch, ELB.

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