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Программное обеспечение для отслеживания ошибок или программное обеспечение для отслеживания проблем — это программное обеспечение, используемое группами обеспечения качества (QA) и разработчиками программного обеспечения для сообщения об ошибках и проблемах программного обеспечения. Тщательное отслеживание ошибок необходимо для хорошей разработки программного обеспечения. Программное обеспечение для отслеживания ошибок предоставляет хранилище, в котором объясняется, как воспроизвести ошибку и насколько широко распространена проблема, а также позволяет бизнесу разделять, расставлять приоритеты, упорядочивать и предоставлять информацию о различных ошибках во многих проектах или приложениях. Программное обеспечение для отслеживания ошибок обычно управляется командой (QA) и позволяет им быстро сообщать разработчикам, бизнесу и часто клиентам о том, нужно ли, как и когда исправлять ошибки. Программное обеспечение для отслеживания ошибок может интегрироваться с инструментами управления проектами, разработки и автоматизации тестирования.
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GitHub
github.com
GitHub - платформа для хостинга проектов программирования и управления версиями с поддержкой совместной работы, включая функции отслеживания проблем и вики.
Jira
atlassian.com
JIRA - это приложение для управления проектами, которое помогает командам отслеживать задачи, проблемы и прогресс в работе.
ClickUp
clickup.com
ClickUp - это облачная платформа для управления проектами, предлагающая инструменты для планирования, организации и сотрудничества в командах.
GitLab
about.gitlab.com
GitLab — это веб-инструмент для DevOps, который управляет репозиториями Git, ведет трекинг задач и автоматизирует интеграцию и развертывание программного обеспечения.
Backlog
backlog.com
Backlog - это онлайн-инструмент для управления проектами, отслеживания задач и контроля версий, предлагающий функции для совместной работы команд.
YouTrack
jetbrains.com
YouTrack — инструмент для управления проектами, который позволяет отслеживать задачи, настраивать рабочие процессы и поддерживать сотрудничество в командах.
Sentry
sentry.io
Sentry - это платформа для мониторинга ошибок и производительности приложений, помогающая разработчикам выявлять и управлять проблемами кода в реальном времени.
Shortcut
shortcut.com
Shortcut (ранее Clubhouse) - инструмент для управления проектами, который помогает командам разработчиков планировать и сотрудничать в работе над программным обеспечением.
Linear
linear.app
Linear — это приложение для управления проектами, которое помогает командам отслеживать задачи, ошибки и планировать спринты.
Teamwork
teamwork.com
Teamwork — платформа для управления проектами, позволяющая командам планировать, отслеживать и управлять задачами и ресурсами.
HackerOne
hackerone.com
HackerOne — платформа для связи компаний с этическими хакерами для выявления и устранения уязвимостей в программном обеспечении.
Wrike
wrike.com
Wrike - это платформа для управления проектами и совместной работы, обеспечивающая создание, отслеживание и организацию задач для повышения продуктивности команды.
todo.vu
todo.vu
todo.vu - приложение для управления задачами, проектами, отслеживания времени и выставления счетов для фрилансеров и команд.
Zoho BugTracker
zoho.com
Zoho BugTracker — это онлайн-сервис для совместного отслеживания и управления ошибками в разработке программного обеспечения от Zoho.
LogRocket
logrocket.com
LogRocket — инструмент для анализа пользовательского опыта и мониторинга производительности веб и мобильных приложений, предлагающий запись сеансов и отслеживание ошибок.
Rollbar
rollbar.com
Rollbar — инструмент для отслеживания и отладки ошибок в реальном времени, позволяющий разработчикам эффективно обнаруживать и исправлять ошибки в приложениях.
Bugsnag
bugsnag.com
Bugsnag — это инструмент для мониторинга и диагностики ошибок в приложениях, позволяющий выявлять и исправлять проблемы в реальном времени.
Raygun
raygun.com
Raygun - инструмент мониторинга для повышения производительности и надежности веб-приложений, позволяющий отслеживать пользовательские сеансы и диагностировать проблемы.
Honeycomb
honeycomb.io
Honeycomb — платформа для наблюдения, позволяющая инженерным командам находить и решать проблемы в облачных приложениях, обеспечивая быстрое объединение данных.
Marker.io
marker.io
Marker.io - инструмент для сбора и управления обратной связью в веб-разработке, позволяющий делать аннотированные скриншоты и интегрироваться с проектными системами.
Assembla
assembla.com
Assembla — это платформa для управления версиями и совместной работы над проектами разработки ПО с поддержкой различных систем и стандартов безопасности.
Dynatrace
dynatrace.com
Dynatrace - платформа для мониторинга производительности и безопасности ИТ-систем, автоматизации задач и соблюдения нормативных требований.
Usersnap
usersnap.com
Usersnap — платформа для сбора обратной связи пользователей, оптимизации тестирования и улучшения общения внутри продуктовых команд.
YesWeHack
yeswehack.com
YesWeHack — платформа для обнаружения уязвимостей в системах организаций, соединяющая их с экспертов по безопасности для ответственного раскрытия проблем.
Bugcrowd
bugcrowd.com
Bugcrowd - это платформа для краудсорсинга в области кибербезопасности, связывающая организации с хакерами для выявления уязвимостей.
Userback
userback.io
Userback — платформа для сбора обратной связи от пользователей, позволяющая анализировать поведение и получать упреждающие отзывы через анкетирование.
DoneDone
donedone.com
Donedone — это приложение для управления задачами и совместной работы, позволяющее командам эффективно отслеживать и выполнять задачи.
BugHerd
bugherd.com
BugHerd — это инструмент визуальной обратной связи и отслеживания ошибок для веб-сайтов, упрощающий сбор и управление отзывами от команд и клиентов.
BugBase
bugbase.ai
BugBase — платформа для оценки уязвимостей, которая помогает выявлять и управлять проблемами безопасности через программы вознаграждения и тестирование на проникновение.
Bugasura
bugasura.io
Bugasura — простое программное обеспечение для отслеживания ошибок, позволяющее командам легко управлять и решать проблемы в разработке ПО.
Ruttl
ruttl.com
Ruttl — это инструмент для визуальной обратной связи, упрощающий сбор комментариев и управление изменениями на веб-сайтах и приложениях.
Shake
shakebugs.com
Shake — это инструмент для отслеживания ошибок и сбоев, который помогает разработчикам, главным технологиям и тестировщикам работать вместе.
Webvizio
webvizio.com
Webvizio - это бесплатный инструмент для обратной связи по веб-сайтам, позволяющий командам оставлять комментарии и аннотации на живых страницах для эффективного сотрудничества.
JunoOne
juno.one
JunoOne - приложение для управления проектами, оптимизации рабочих процессов и повышения эффективности тестирования в разработке ПО.
Bugzilla
bugzilla.org
Bugzilla - система отслеживания ошибок с открытым исходным кодом, помогающая командам разработки управлять ошибками и улучшать совместную работу.
ReQtest
reqtest.com
ReQtest - облачное решение для управления тестированием, требованиями и отслеживанием ошибок в проектах разработки программного обеспечения.
Inspectiv
inspectiv.com
Inspectiv - платформа для пентестинга и управления программами поощрения за уязвимости, помогающая находить их до эксплуатации.
Errorception
errorception.com
Errorception помогает разработчикам находить и группировать ошибки JavaScript, предоставляя отчеты в реальном времени и подробную диагностику для эффективного решения проблем.
BetterBugs
betterbugs.io
BetterBugs - инструмент для отслеживания ошибок, позволяющий командам быстро создавать отчёты и эффективно управлять задачами.
Iteration X
iterationx.com
Iteration X позволяет командам аннотировать и редактировать любые веб-сайты или веб-приложения в Chrome без скриншотов и видеозвонков.
Kroolo
kroolo.com
Kroolo - платформа для управления проектами с AI. Она объединяет инструменты для задач, документов и сотрудничества в одном пространстве.
Memfault
memfault.com
Memfault - это инструмент для наблюдения за встраиваемыми устройствами, который собирает данные о сбоях и метрики производительности, а также управляет OTA обновлениями.
Zipy.ai
zipy.ai
Zipy.ai - это платформа для отслеживания ошибок и анализа поведения пользователей в веб и мобильных приложениях, упрощая процесс отладки и улучшая пользовательский опыт.
W3Dart
w3dart.com
W3Dart — инструмент визуальной обратной связи, упрощающий отчетность о ошибках на сайте и отслеживание отзывов.
errsole
errsole.com
Errsole – решение для отслеживания ошибок в приложениях на Node.js. Позволяет фиксировать ошибки, замедленные запросы и отправлять уведомления о сбоях.
Bugpilot
bugpilot.com
Bugpilot помогает командам SaaS быстро устранять ошибки, предоставляя всю необходимую информацию для диагностики и исправления, включая записи экрана и техдетали.
zipBoard
zipboard.co
Zipboard - это инструмент для визуального обзора, обратной связи и совместной работы с веб-контентом, позволяющий аннотировать, отслеживать задачи и управлять проектами.
Scout APM
scoutapm.com
Scout APM – это инструмент мониторинга производительности приложений, который помогает разработчикам находить и устранять проблемы до их появления у пользователей.
Keypup
keypup.io
Keypup - SaaS решение для команд разработчиков, объединяющее данные из Git и систем тикетов, обеспечивая аналитику и кастомизацию отчетов для улучшения процессов разработки.
Sifter
sifterapp.com
Sifter — это приложение для простого отслеживания ошибок и проблем в разработке программного обеспечения и сайтов, упрощая рабочий процесс команды.
Aiveo
aiveo.ca
Aiveo — это простой трекер задач, который можно настроить под уникальные процессы вашей команды, от планирования до отчетности.
PageShare
pageshare.dev
PageShare — это инструмент визуального просмотра и проверки ошибок в веб-приложениях. Он позволяет вам комментировать любой веб-сайт или веб-приложение и видеть ошибки в правильном контексте с помощью интерактивных записей. Вы можете использовать его всей своей командой прямо из браузера. Вам больше не нужно делать снимки экрана, чтобы сделать видимыми отзывы о реализации кода. Вы можете просто открыть ссылку и закрепить свой комментарий на сайте. Нажав на булавку, ваша команда перейдет непосредственно к предварительному просмотру и отобразит комментарий в правильном контексте. Вы также можете отслеживать ошибки в режиме визуальной проверки. Теперь вы можете отслеживать сеанс пользователя и выполнять действия, которые привели к ошибке. Благодаря инструменту визуальной проверки вы можете легко отслеживать и устранять проблемы. Вы можете пригласить членов своей команды или внешних гостей и хранить все общение в одном месте. Решите, кто может активно комментировать или только просматривать ход вашего проекта.
Owltics
owltics.com
Мы создали приложение B2B, которое поможет вашей команде быстрее сообщать об ошибках всего в два клика. Для каждой ошибки мы записываем журналы, такие как консоль, сеть, события, локальное хранилище и информация об устройстве. Эти журналы можно отправить в Jira/Slack. Благодаря этим данным разработчики теперь могут быстрее исправлять ошибки. Для кого это? -Инженеры по контролю качества сообщают о большем количестве ошибок -Разработчики могут выполнять отладку без боли -Поддержка/клиенты делают клиентов счастливее -Менеджеры по продуктам ускоряют доставку https://owltics.com/
LogMill
logmill.io
Если вы разработчик, тестировщик или член группы поддержки клиентов, LogMill — ваш новый лучший инструмент. LogMill использует интеллектуальные датчики для мониторинга работоспособности вашего приложения и уведомляет вас при обнаружении каких-либо ошибок, позволяя вам быстро действовать для их исправления. Поддержка группового использования и доступа на основе ролей обеспечивает бесперебойную совместную работу в команде, а Simple Mail Transfer Protocol означает, что журналы поступают непосредственно к вам. Вся необходимая информация будет в одном месте, сгруппирована для удобства анализа. Начните работу бесплатно с нашей 30-дневной бесплатной пробной версией.
Disbug
disbug.io
Disbug — это расширение Chrome, которое позволяет записывать экран с голосовым сопровождением и публиковать сообщения в jira вместе с техническими журналами одним нажатием кнопки. От контроля качества до исправления: сэкономьте массу времени, затрачиваемого на исправление ошибок. Проще для тестировщиков, эффективно для разработчиков!
Shakebug
shakebug.com
Shakebug — это инструмент отчетности об ошибках и сбоях, который также известен как инструмент отслеживания проблем, который позволяет разработчикам видеть ошибки и сбои. Этот инструмент поможет разработчикам избавиться от сложной и трудоемкой задачи по составлению отчетов об ошибках и сбоях.
Launchable
launchableinc.com
Интеллектуальная диагностика сбоев тестов Launchable устраняет традиционные препятствия сортировки ошибок, выявляя и концентрируясь на наиболее критических проблемах. Думайте о Launchable как о втором пилоте искусственного интеллекта, который упрощает процесс выявления, классификации и обработки неудачных тестов, что в конечном итоге ускоряет рабочий процесс сортировки ошибок. Интеллектуальная диагностика сбоев тестов обеспечивает комплексное представление о сеансах тестирования, независимо от того, хотите ли вы выявить сбои, связанные с кластером, обнаружить повторяющиеся проблемы или отслеживать шаблоны тестирования. Избавьтесь от проблем с сортировкой ошибок с помощью Launchable: https://www.launchableinc.com/topics/intelligent-bug-triage/ Запускайте без страха. 80% тестов ПО бессмысленны. Launchable — это уровень Dev Intelligence Platform, который показывает наиболее важные 20 %. Launchable ускоряет цикл обратной связи при разработке, решая проблемы с доставкой с помощью аналитических данных и действий по тестированию на основе данных. Благодаря машинному обучению Launchable оптимизирует конвейеры CI, выявляя и запуская тесты с наибольшей вероятностью неудачи, а также отслеживая аналитические данные о наборах тестов, чтобы сократить время ожидания для разработчиков. Ведущие бренды из списка Fortune 100 полагаются на Launchable, чтобы быстрее предоставлять больше функций, тестируя то, что важно. Функция прогнозируемого выбора тестов Launchable использует машинное обучение для выбора правильных тестов для запуска конкретного изменения кода. Это открывает возможность запускать гораздо меньший набор тестов на различных этапах жизненного цикла разработки программного обеспечения, ускоряя доставку. Благодаря прогнозирующему выбору тестов Launchable фактически сообщает вашему исполнителю тестов, какие именно тесты следует запускать на основе тестируемых изменений. Launchable также анализирует ваши тестовые данные в совокупности, чтобы получить результаты Test Insights. Вы можете использовать эту информацию, чтобы улучшить работоспособность вашего набора тестов и получить максимальную отдачу от выполнения тестов.
Gleap
gleap.io
Ваш универсальный инструмент обратной связи с клиентами для приложений и веб-сайтов. Исправляйте ошибки в 10 раз быстрее с помощью подробных отчетов, общайтесь со своими пользователями один на один, узнавайте, чего действительно хотят ваши пользователи, с помощью запросов функций и опросов.
Dashbird
dashbird.io
Мониторинг бессерверных приложений на AWS. Посмотрите на свои бессерверные приложения. Обеспечьте безупречный пользовательский опыт с помощью видимости в реальном времени, оповещений и устранения неполадок для приложений, созданных на AWS Lambda. Dashbird позволяет вам быстрее разрабатывать и уверенно управлять производственными нагрузками без изменений кода. Полная наблюдаемость обеспечивается для сервисов AWS: Lambda, API Gateway, DynamoDB, SQS, ECS, Step Functions, Kinesis, HTTP API Gateway, RDS, SNS, OpenSearch, ELB.
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