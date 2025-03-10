Launchable

launchableinc.com

Интеллектуальная диагностика сбоев тестов Launchable устраняет традиционные препятствия сортировки ошибок, выявляя и концентрируясь на наиболее критических проблемах. Думайте о Launchable как о втором пилоте искусственного интеллекта, который упрощает процесс выявления, классификации и обработки неудачных тестов, что в конечном итоге ускоряет рабочий процесс сортировки ошибок. Интеллектуальная диагностика сбоев тестов обеспечивает комплексное представление о сеансах тестирования, независимо от того, хотите ли вы выявить сбои, связанные с кластером, обнаружить повторяющиеся проблемы или отслеживать шаблоны тестирования. Избавьтесь от проблем с сортировкой ошибок с помощью Launchable: https://www.launchableinc.com/topics/intelligent-bug-triage/ Запускайте без страха. 80% тестов ПО бессмысленны. Launchable — это уровень Dev Intelligence Platform, который показывает наиболее важные 20 %. Launchable ускоряет цикл обратной связи при разработке, решая проблемы с доставкой с помощью аналитических данных и действий по тестированию на основе данных. Благодаря машинному обучению Launchable оптимизирует конвейеры CI, выявляя и запуская тесты с наибольшей вероятностью неудачи, а также отслеживая аналитические данные о наборах тестов, чтобы сократить время ожидания для разработчиков. Ведущие бренды из списка Fortune 100 полагаются на Launchable, чтобы быстрее предоставлять больше функций, тестируя то, что важно. Функция прогнозируемого выбора тестов Launchable использует машинное обучение для выбора правильных тестов для запуска конкретного изменения кода. Это открывает возможность запускать гораздо меньший набор тестов на различных этапах жизненного цикла разработки программного обеспечения, ускоряя доставку. Благодаря прогнозирующему выбору тестов Launchable фактически сообщает вашему исполнителю тестов, какие именно тесты следует запускать на основе тестируемых изменений. Launchable также анализирует ваши тестовые данные в совокупности, чтобы получить результаты Test Insights. Вы можете использовать эту информацию, чтобы улучшить работоспособность вашего набора тестов и получить максимальную отдачу от выполнения тестов.