Программное обеспечение для отслеживания ошибок - Самые популярные приложения - Тунис

Bugpilot

bugpilot.com

Bugpilot помогает командам SaaS быстрее избавиться от ошибок, с которыми сталкиваются пользователи. С помощью Bugpilot служба поддержки клиентов и инженеры получают всю необходимую информацию для понимания, устранения и исправления ошибок за считанные секунды. Благодаря нашему автопилоту на базе искусственного интеллекта даже нетехнические люди могут понять, в чем дело. ### Получите **подробности** Служба поддержки клиентов может мгновенно понять, что происходит на экране конечного пользователя, не задавая никаких вопросов и не дожидаясь их ответа; благодаря интеллектуальной записи сеансов Bugpilot каждый член команды получает записи экрана и множество технических подробностей всякий раз, когда пользователь начинает разговор со службой поддержки. **Автоматизируйте скучные задачи!** Если вы и ваша команда все еще вручную заполняете формы отчетов об ошибках, спорите о недостающих деталях, ведете бессмысленные разговоры «работает на моем компьютере» и просите пользователей присылать вам снимки экрана, то Bugpilot для вас. . Bugpilot предоставляет стандартизированный отраслевой отчет, в котором всегда есть все, что нужно вам и вашей команде. ### Поймите, что не так, за считанные секунды Каждый член команды может определить, что не так, просто просмотрев отчет Bugpilot в течение 5 секунд; наш автопилот на базе искусственного интеллекта выявляет потенциальные проблемы на странице и в пользовательской среде; неясные проблемы, вызванные блокировщиками рекламы, медленным интернет-соединением, прокси-серверами, остались в прошлом. Все на одной странице: запись видео; четкие шаги по воспроизведению; журналы консоли и сетевая активность. **Понять, что не так, за считанные секунды** Каждый член команды может определить, что не так, просто просматривая отчет Bugpilot в течение 5 секунд; наш автопилот на базе искусственного интеллекта выявляет потенциальные проблемы на странице и в пользовательской среде; указывает на неясные проблемы, вызванные блокировщиками рекламы, медленным подключением к Интернету и прокси-серверами, остались в прошлом. Все на одной странице: запись видео; четкие шаги по воспроизведению; журналы консоли и сетевая активность. ### Сделайте свою команду более эффективной. Тратьте меньше времени на исправление ошибок. Инженеры могут сразу же приступить к устранению проблем, при этом все детали будут красиво отформатированы в стандартном формате отчета об ошибках. Ни одна деталь больше никогда не будет упущена: инженеры сэкономят часы общения и избавятся от общения с конечными пользователями и службой поддержки клиентов. С помощью гибкого API Bugpilot вы можете собирать всю необходимую дополнительную информацию, такую ​​как версия приложения, дата выпуска и любую информацию о пользователе.