Программное обеспечение для отслеживания ошибок - Самые популярные приложения - Суринам

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Программное обеспечение для отслеживания ошибок или программное обеспечение для отслеживания проблем — это программное обеспечение, используемое группами обеспечения качества (QA) и разработчиками программного обеспечения для сообщения об ошибках и проблемах программного обеспечения. Тщательное отслеживание ошибок необходимо для хорошей разработки программного обеспечения. Программное обеспечение для отслеживания ошибок предоставляет хранилище, в котором объясняется, как воспроизвести ошибку и насколько широко распространена проблема, а также позволяет бизнесу разделять, расставлять приоритеты, упорядочивать и предоставлять информацию о различных ошибках во многих проектах или приложениях. Программное обеспечение для отслеживания ошибок обычно управляется командой (QA) и позволяет им быстро сообщать разработчикам, бизнесу и часто клиентам о том, нужно ли, как и когда исправлять ошибки. Программное обеспечение для отслеживания ошибок может интегрироваться с инструментами управления проектами, разработки и автоматизации тестирования.
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Embrace
embrace.io
Embrace дает инженерам возможность управлять сложными мобильными устройствами для создания более качественного и смелого опыта. В то время, когда мобильность важна как никогда, команды часто сталкиваются с фрагментированными решениями, отсутствием данных и неспособностью выявить проблемы. С помощью Embrace инженеры могут выявлять и приоритизировать влияние любых проблем с подробным техническим контекстом и мгновенно решать их. Избегая догадок, Embrace открывает возможности для улучшения производительности и создания наилучшего опыта.
TrackJS
trackjs.com
Отслеживание ошибок для мониторинга и регистрации ошибок на ваших рабочих веб-сайтах и в приложениях. TrackJS записывает телеметрию о вашем приложении, сети, консоли и пользователях, чтобы вы могли легко понять и воссоздать ошибки. Мониторинг вашего рабочего приложения выявляет проблемы с непроверенным кодом, несовместимыми браузерами, сторонними изменениями и сбоями в инфраструктуре. TrackJS сообщает о вашем реальном опыте конечного пользователя. Разработчики, специалисты по контролю качества и администраторы используют TrackJS для понимания производственной среды и улучшения качества своих сайтов. TrackJS поддерживает все фреймворки и библиотеки как на клиенте, так и на сервере. TrackJS используется тысячами разработчиков и веб-сайтов по всему миру в таких отраслях, как электронная коммерция, информационные технологии, программное обеспечение, гостиничный бизнес и предпринимательство.
Iteration X
iterationx.com
Iteration X позволяет командам комментировать и редактировать любой действующий веб-сайт или веб-приложение непосредственно в Chrome. Больше не нужно тратить время и энергию на снимки экрана, видеозвонки, бесконечную электронную почту и чаты. Улучшите любую страницу и поделитесь результатом со своей командой за считанные секунды. Iteration X — это контекстно-зависимое приложение для управления проектами с поддержкой искусственного интеллекта, которое помогает вашей команде быстрее выпускать красивые и безошибочные продукты. ITX Copilot использует базу знаний, документы и историю проектов вашей команды, чтобы помочь создавать и решать все типы задач: от проектирования до программного обеспечения и управления продуктами.
Airbrake
airbrake.io
Бесстрашно развертывайте и устраняйте ошибки быстрее с помощью Airbrake Error & Performance Monitoring. Уведомители Airbrake доступны для всех основных языков программирования и платформ и устанавливаются за считанные минуты. Тратьте меньше времени на поиск ошибок и больше времени на разработку. Airbrake обеспечивает удобный мониторинг ошибок и анализ производительности всего стека приложений. Детализируйте повторяющиеся исключения или фильтруйте по параметрам, пользователям или переменным среды. Предусмотрены интеллектуальная группировка и обнаружение дубликатов, чтобы пользователи не были перегружены тривиальными ошибками или массой электронных писем.
Dashbird
dashbird.io
Мониторинг бессерверных приложений на AWS. Посмотрите на свои бессерверные приложения. Обеспечьте безупречный пользовательский опыт с помощью видимости в реальном времени, оповещений и устранения неполадок для приложений, созданных на AWS Lambda. Dashbird позволяет вам быстрее разрабатывать и уверенно управлять производственными нагрузками без изменений кода. Полная наблюдаемость обеспечивается для сервисов AWS: Lambda, API Gateway, DynamoDB, SQS, ECS, Step Functions, Kinesis, HTTP API Gateway, RDS, SNS, OpenSearch, ELB.
Inspectiv
inspectiv.com
Пентестирование Inspectiv и полностью управляемое вознаграждение за ошибки как услуга помогают командам безопасности обнаруживать серьезные уязвимости до того, как они будут использованы, без сложностей, затрат и хлопот, связанных с традиционным вознаграждением за обнаружение ошибок и ручным тестированием. Платформа Inspectiv позволяет вам просматривать приоритетные выводы об уязвимостях, фильтровать шум, получать важный для вас сигнал и плавно координировать свои действия. Узнайте больше на сайте Inspectiv.com.
BugBase
bugbase.ai
BugBase — это платформа непрерывной оценки уязвимостей, которая проводит комплексные операции по обеспечению безопасности, такие как программы поиска ошибок и пентесты следующего поколения (VAPT), чтобы помочь стартапам и предприятиям эффективно выявлять, управлять и смягчать уязвимости.
YesWeHack
yeswehack.com
YesWeHack, основанная в 2015 году, представляет собой глобальную платформу Bug Bounty и VDP. YesWeHack предлагает компаниям инновационный подход к кибербезопасности с помощью Bug Bounty (плата за обнаруженную уязвимость), объединяя более 45 000 экспертов по кибербезопасности (этических хакеров) из 170 стран с организациями для защиты своих открытых областей и сообщения об уязвимостях на своих веб-сайтах, в мобильных приложениях, инфраструктура и подключенные устройства. YesWeHack запускает частные (только по приглашению) и публичные программы для сотен организаций по всему миру в соответствии со строжайшими европейскими правилами. В дополнение к платформе Bug Bounty YesWeHack также предлагает: решение для создания и управления политикой раскрытия уязвимостей (VDP), платформу управления пентестами, платформу обучения для этических хакеров под названием Dojo и платформу обучения для образовательных учреждений YesWeHackEDU.
Intigriti
intigriti.com
Intigriti — быстрорастущая компания в области кибербезопасности, специализирующаяся на краудсорсинговых услугах безопасности, которые помогают организациям защитить себя от киберпреступлений и утечек данных. Наша ведущая в отрасли платформа кибербезопасности позволяет компаниям подключиться к нашему глобальному сообществу, состоящему из 70 000 исследователей безопасности, которые используют свой уникальный опыт для поиска и сообщения об уязвимостях для защиты бизнеса. Intigriti доверяют некоторые крупнейшие и наиболее интересные компании мира, в том числе Intel, Yahoo! и Red Bull, которые доверяют нашей платформе в снижении риска кибератак и утечки данных. Наш спектр дополнительных услуг по тестированию безопасности помогает компаниям обеспечить безопасность своих цифровых активов и снизить риск ущерба в результате взломов. Наши решения охватывают: - Bug Bounty - Программы раскрытия уязвимостей (VDP) - Гибридное пентестирование - Хакерские мероприятия в реальном времени - Вознаграждающие услуги Компания Intigriti, основанная в 2016 году, теперь имеет глобальную команду, насчитывающую более 100 сотрудников по всему миру.
QA Touch
qatouch.com
QA Touch — это сложный инструмент управления тестированием для команд контроля качества по всему миру. Мы верим в то, что ваша работа станет проще и мы предоставим все необходимое на одной платформе. Благодаря нашему комплексному инструменту управления тестовыми примерами ускорить тестирование и проекты станет проще простого. QA Touch предлагает естественный и интуитивно понятный метод выполнения. Мы знаем, что приспосабливаться к новым процессам раздражает, и создали инструмент, который адаптируется к вашим системам и способу работы. Распределение и отслеживание проблем — это встроенная функция, которая позволяет публиковать проблемы во время выполнения тестового примера, устраняя необходимость переключения между программами. Копировать и перемещать тестовые примеры из одного проекта в другой или между модулями внутри проекта еще никогда не было так просто. Этот инструмент был создан, чтобы помочь выровнять правила игры и предложить компаниям возможность по-настоящему конкурировать с гигантами в своей отрасли, не прожигая при этом дыру в их карманах. Благодаря QA Touch вы получаете: 1. Единый общий репозиторий для всех ваших тестовых ресурсов. 2. Корпоративные функции включают производительность проекта и журналы аудита для отслеживания вашего рабочего прогресса и проекта. 3. Управление проблемами стало проще благодаря бесшовной двусторонней интеграции с JIRA. 4. Доски Microsoft Azure упрощают управление проектами, как никогда. 5. Управление тестированием превратилось в легкую прогулку благодаря нашим интуитивно понятным функциям, таким как возможность закрепления проекта, обновления статуса, справка, журналы и отчеты прямо с панели управления. 6. Одним из моментов является интеграция с Jenkin для выполнения всех действий CI/CD. 7. Удобная интеграция репортера QA Touch-Cypress для синхронизации результатов автоматизированных тестов cypress.io с QA Touch. 8. Простой в использовании Reporter для комплексного бесплатного инструмента автоматизации с открытым исходным кодом Test Cafe. 9. Используйте сенсорные панели контроля качества, чтобы упростить гибкое управление проектами. Доски Организуйте, настраивайте, визуализируйте и отслеживайте ход своей работы. QA Touch предлагает доступное решение для тестирования с простыми возможностями создания тестовых примеров, объединения наборов тестов, выполнения тестовых прогонов, интеграции сторонних инструментов и создания безупречных отчетов о тестировании, требований, встроенного отслеживания ошибок, интеллектуальных карт, досок, производительности. и люди могут управлять своими операциями по тестированию из единого интерфейса (панели мониторинга). Пользователям понравится широкий спектр доступных удобных функций, которые варьируются от картографирования и разработки тестовых примеров до отслеживания действий команды. QA Touch способствует совершенству в реализации высококачественных проектов.
Scout APM
scoutapm.com
Scout APM — это мониторинг производительности приложений, который упрощает устранение неполадок, помогая разработчикам находить и устранять проблемы с производительностью до того, как их заметят клиенты. Благодаря оповещениям в реальном времени, пользовательскому интерфейсу, ориентированному на разработчиков, и логике отслеживания, которая связывает узкие места непосредственно с исходным кодом, Scout APM помогает вам тратить меньше времени на отладку и больше времени на создание отличного продукта. Быстро выявляйте, расставляйте приоритеты и решайте проблемы с производительностью (раздувание памяти, запросы N+1, медленные запросы к базе данных и т. д.) с помощью агента, который инструментирует необходимые вам зависимости с минимальными затратами. Scout APM создан разработчиками для разработчиков и отслеживает приложения Ruby, PHP, Python и Elixir.
Essembi
essembi.com
Essembi — это центр инноваций в области программного обеспечения, который помогает компаниям-разработчикам программного обеспечения ускорить цикл инноваций, чтобы стать лидером на своем рынке. В современном быстро меняющемся мире программного обеспечения потребность в создании отличного программного обеспечения выше, чем когда-либо. Скорость вашего цикла инноваций в области программного обеспечения играет решающую роль в вашем успехе. Успешные лидеры отрасли часто имеют самый быстрый цикл инноваций в программном обеспечении: быстро собирают ценные отзывы, принимают обоснованные решения по новым функциям продуктов и предоставляют высококачественные обновления продуктов быстрее, чем их конкуренты. Essembi помогает командам разработчиков программного обеспечения ускорить цикл инноваций в области программного обеспечения, предоставляя функциональные возможности для управления этим циклом в одной системе. Когда ваши команды по управлению продуктами, разработке, поддержке клиентов, продажам и маркетингу органично взаимодействуют на одной платформе, выигрывают все: ваши клиенты получают новые функции быстрее, ваш продукт растет быстрее, а ваш бизнес быстрее масштабируется.
Kroolo
kroolo.com
Kroolo меняет способ работы людей с помощью полностью интегрированной платформы продуктивности в сочетании с передовым искусственным интеллектом. Мы верим в то, что производительность должна быть быстрой, умной и красивой. Kroolo — это не просто платформа; это динамическое рабочее пространство, созданное для объединения всех необходимых инструментов в одном централизованном рабочем пространстве — больше не нужно переходить от приложения к приложению. Наша платформа органично интегрирует проекты, цели, задачи, документы и сотрудничество, обеспечивая целостное решение для того, как работает бизнес сегодня. Ключевые особенности: * Эффективность на основе искусственного интеллекта. В основе Kroolo лежит мощный механизм оркестрации искусственного интеллекта Kroo AI. Kroo AI, оснащенный более чем 1000 шаблонами, гарантирует, что создание проектов, целей и документов происходит не только молниеносно, но и результаты очень актуальны и сразу полезны, устанавливая новый стандарт производительности на основе искусственного интеллекта. * Бесшовная интеграция: мы понимаем важность взаимосвязанности в современной цифровой трудовой жизни. Kroolo обеспечивает полную интеграцию с наиболее популярными инструментами повышения производительности. Попрощайтесь с дублированием записей и потерей данных, поскольку Kroolo обеспечивает бесперебойную и консолидированную работу пользователей. * Интуитивное рабочее пространство: мы создали Kroolo таким образом, чтобы его было легко настроить и использовать. Меньше времени, потраченного на изучение того, как работают инструменты, означает больше времени на продуктивность. Мы думаем, что это имеет значение.
Bugcrowd
bugcrowd.com
Bugcrowd — это больше, чем просто краудсорсинговая компания по обеспечению безопасности; мы — сообщество энтузиастов кибербезопасности, объединенных общей целью: защитить организации от злоумышленников. Связывая наших клиентов с нужными доверенными хакерами для их нужд через нашу платформу на базе искусственного интеллекта, мы даем им возможность вернуть себе контроль и опережать даже самые сложные угрозы. Платформа знаний Bugcrowd Security заменяет стоимость/сложность нескольких инструментов унифицированным решением для краудсорсингового тестирования на проникновение как услуги, управляемого вознаграждения за обнаружение ошибок, управляемого приема/раскрытия уязвимостей и управления поверхностью атаки (доступны цены по меню) - с возможностью совместного использования всего одна и та же инфраструктура для масштабирования, согласованности и эффективности. Bugcrowd имеет более чем 10-летний опыт работы и сотни клиентов во всех отраслях, включая OpenAI, National Australia Bank, Indeed, USAA, Twilio и Министерство внутренней безопасности США.
UNGUESS
unguess.io
UNGUESS — это краудсорсинговая платформа для эффективного тестирования и получения реальной информации. Запустите эффективное тестирование. Привлеките настоящую толпу опытных людей. Получите ценную информацию и ответы в любое время. UNGUESS — это нечто большее, чем просто платформа для краудтестинга: это все, чего заслуживают ваши цифровые решения, в одном месте.
ReplayBird
replaybird.com
ReplayBird — это инструмент анализа продуктов, позволяющий находить и улучшать качество обслуживания конечных пользователей. С помощью ReplayBird компании могут понять, как и почему люди вовлекаются, конвертируются и удерживаются в режиме реального времени на разных устройствах, чтобы улучшить их пользовательский опыт. Предоставьте своим командам комплексную аналитику продуктов для принятия обоснованных решений на основе данных.
Dynatrace
dynatrace.com
Dynatrace существует для того, чтобы программное обеспечение работало идеально. Наша платформа сочетает в себе широкую и глубокую наблюдаемость и непрерывную безопасность приложений во время работы с расширенными AIOps для предоставления ответов и интеллектуальной автоматизации на основе данных. Это позволяет новаторам модернизировать и автоматизировать облачные операции, быстрее и безопаснее доставлять программное обеспечение, а также обеспечивать безупречный цифровой опыт.
Lightrun
lightrun.com
Компания Lightrun, получившая награду Gartner Cool Vendor 2021, создает платформу наблюдения и отладки на основе IDE, которая позволяет разработчикам безопасно добавлять журналы, метрики и трассировки в производственные и промежуточные среды в режиме реального времени по требованию. Никаких исправлений, передислокаций или перезапусков не требуется. Разработчики используют Lightrun для различных задач наблюдения на уровне кода, включая: * Оповещения на уровне кода (Java, Node.js, Python, .NET) * Проверка функций * Тестирование/отладка в рабочей среде * Устранение неполадок в облачных приложениях, бессерверных приложениях и т. д. * Возможности оптимизации журналов с помощью Log Optimizer™. Устраняя необходимость локального воспроизведения ошибок или выпуска новой версии программного обеспечения для добавления новых журналов или показателей для устранения производственных проблем, клиенты Lightrun последовательно сокращают свои затраты. MTTR на 50-60% и существенно повысить производительность разработки. Проблемы, на решение которых раньше требовалось 1–2 недели, теперь нашим клиентам требуется в среднем менее часа на решение. Lightrun расширяет возможности разработчиков наших клиентов, устраняя необходимость в дорогостоящих операциях жизненного цикла разработчиков, таких как локальное воспроизведение или выпуск новой версии программного обеспечения только для добавления новых журналов или показателей. В число наших клиентов, выполняющих рабочие нагрузки петабайтного масштаба с QPS в 100 тысяч на тысячах рабочих серверов, входят компании, которые охватывают 44,5% населения Интернета, а также крупные публичные компании, занимающиеся кибербезопасностью.
Bugasura
bugasura.io
Bugasura — это самое простое программное обеспечение для отслеживания ошибок, созданное для быстро развивающихся современных технологических команд. Легко отслеживайте, сообщайте и управляйте проблемами. Сотрудничайте с командами, поставщиками и клиентами, чтобы быстрее устранять ошибки.
Disbug
disbug.io
Disbug — это расширение Chrome, которое позволяет записывать экран с голосовым сопровождением и публиковать сообщения в jira вместе с техническими журналами одним нажатием кнопки. От контроля качества до исправления: сэкономьте массу времени, затрачиваемого на исправление ошибок. Проще для тестировщиков, эффективно для разработчиков!
W3Dart
w3dart.com
W3Dart — это инструмент визуальной обратной связи, который упрощает отправку отчетов об ошибках на веб-сайте. Сэкономьте 20 % своего времени на обратной связи на веб-сайте и отслеживании ошибок.
Shake
shakebugs.com
Получите нереальные данные, чтобы исправить реальные проблемы в вашем приложении или в Интернете. Shake — это не просто инструмент для отчетов об ошибках и сбоях — он объединяет всех разработчиков, технических директоров и тестировщиков на одной странице.
Seagence
seagence.com
Seagence — это решение для мониторинга производства. Используя технологию «Путь выполнения» в сочетании с машинным обучением, компания Seagence выявляет все производственные дефекты с указанием первопричины по мере их возникновения и предупреждает об этом. Благодаря предоставленным компанией Seagence дефектам и их первопричинам вы исправляете сломанный код и экономите огромное количество времени на отладку, сокращая MTTR. Устраняя необходимость отладки и устранения неполадок, Seagence не только помогает улучшить качество вашего кода, но и улучшает взаимодействие с пользователем. Seagence не требует внесения изменений в код клиентского приложения, находит дефекты без необходимости каких-либо знаний, таких как правила оповещений, пороговые значения и конфигурации подозрительных исключений. Seagence также предоставляет подробные сведения об отладке на случай, если отладка станет необходимой.
PageShare
pageshare.dev
PageShare — это инструмент визуального просмотра и проверки ошибок в веб-приложениях. Он позволяет вам комментировать любой веб-сайт или веб-приложение и видеть ошибки в правильном контексте с помощью интерактивных записей. Вы можете использовать его всей своей командой прямо из браузера. Вам больше не нужно делать снимки экрана, чтобы сделать видимыми отзывы о реализации кода. Вы можете просто открыть ссылку и закрепить свой комментарий на сайте. Нажав на булавку, ваша команда перейдет непосредственно к предварительному просмотру и отобразит комментарий в правильном контексте. Вы также можете отслеживать ошибки в режиме визуальной проверки. Теперь вы можете отслеживать сеанс пользователя и выполнять действия, которые привели к ошибке. Благодаря инструменту визуальной проверки вы можете легко отслеживать и устранять проблемы. Вы можете пригласить членов своей команды или внешних гостей и хранить все общение в одном месте. Решите, кто может активно комментировать или только просматривать ход вашего проекта.
Owltics
owltics.com
Мы создали приложение B2B, которое поможет вашей команде быстрее сообщать об ошибках всего в два клика. Для каждой ошибки мы записываем журналы, такие как консоль, сеть, события, локальное хранилище и информация об устройстве. Эти журналы можно отправить в Jira/Slack. Благодаря этим данным разработчики теперь могут быстрее исправлять ошибки. Для кого это? -Инженеры по контролю качества сообщают о большем количестве ошибок -Разработчики могут выполнять отладку без боли -Поддержка/клиенты делают клиентов счастливее -Менеджеры по продуктам ускоряют доставку https://owltics.com/
LogMill
logmill.io
Если вы разработчик, тестировщик или член группы поддержки клиентов, LogMill — ваш новый лучший инструмент. LogMill использует интеллектуальные датчики для мониторинга работоспособности вашего приложения и уведомляет вас при обнаружении каких-либо ошибок, позволяя вам быстро действовать для их исправления. Поддержка группового использования и доступа на основе ролей обеспечивает бесперебойную совместную работу в команде, а Simple Mail Transfer Protocol означает, что журналы поступают непосредственно к вам. Вся необходимая информация будет в одном месте, сгруппирована для удобства анализа. Начните работу бесплатно с нашей 30-дневной бесплатной пробной версией.
Finotes
finotes.com
Finotes — это продукт корпорации Finotes Inc, штата Делавэр, созданной в 2018 году. Этот продукт помогает разработчикам мобильных приложений обнаруживать ошибки и собирать все возможные данные для их воспроизведения. Это помогает разработчикам быстрее их исправлять. ⦿ Фиксирует утечки памяти, ANR, зависания приложений, проблемы с частотой кадров, зависшие кадры, проблемы HTTP, исключения, задержки загрузки экрана, сбои и многое другое. ⦿ Беспрепятственно работает на этапах разработки, тестирования и эксплуатации. ⦿ Android SDK доступен для Java и Kotlin. ⦿ Платформы iOS и watchOS доступны для Objective-C и Swift. ⦿ Плагин Flutter
errsole
errsole.com
Errsole Cloud — это решение для отслеживания ошибок, которое помогает оптимизировать ведение журнала и отладку работающих приложений Node.js. Платформа предлагает различные функции, такие как отслеживание ошибок, медленную регистрацию запросов и централизованную регистрацию. Errsole также предоставляет уведомления об ошибках в режиме реального времени и ежедневные сводки по электронной почте или Slack. Кроме того, это решение помогает разработчикам отлаживать работающие приложения непосредственно из веб-браузеров. Он предназначен для серверных сред и предоставляет несколько функций, включая анализ первопричин, уведомления в реальном времени и инструменты для совместной работы.
Errorception
errorception.com
Errorception помогает находить ошибки JavaScript и группировать их.
Raygun
raygun.com
Получите мгновенную информацию о состоянии вашего программного обеспечения, чтобы заранее выявлять и устранять проблемы до того, как они повлияют на ваших клиентов. Набор инструментов цифрового мониторинга Raygun предоставляет действенную, ориентированную на клиента информацию по всему вашему технологическому стеку. Отслеживайте и улучшайте качество и производительность программного обеспечения, чтобы обеспечить быструю и безошибочную работу, которая порадует ваших клиентов и позволит развивать ваш бизнес. Продукты Raygun охватывают три основные области, все они полностью интегрированы друг с другом, что позволяет получить глубокую ценную информацию, не похожую ни на что, с чем ваша команда сталкивалась раньше. Отчеты о сбоях. Исправляйте ошибки с большей скоростью и точностью. Выясните причину сбоев и ошибок с помощью детальной диагностики вплоть до строки кода. Репликация и решение проблем быстрее, повышение надежности и высвобождение времени для более значимой работы. Реальный мониторинг пользователей. Обеспечьте безупречную работу с программным обеспечением. Изучите цифровой опыт вашего клиента с помощью информации о реальных пользователях, которой вы можете доверять в отношении каждого пользователя, сеанса и устройства. Отслеживайте ошибки и тенденции производительности в режиме реального времени и активно решайте критически важные для бизнеса проблемы до того, как они повлияют на ваших клиентов и ваш доход. APM — необычный мониторинг производительности приложений. Получите непревзойденный обзор производительности на стороне сервера. Получите подробную информацию о производительности на стороне сервера на уровне кода с помощью комплексной разбивки трассировки сеансов, которая точно расскажет вам, как выполнялся ваш код, с точностью до миллисекунды. Raygun — это самый быстрый способ улучшить цифровое взаимодействие ваших клиентов. Попробуйте бесплатно сегодня!
Bugpilot
bugpilot.com
Bugpilot помогает командам SaaS быстрее избавиться от ошибок, с которыми сталкиваются пользователи. С помощью Bugpilot служба поддержки клиентов и инженеры получают всю необходимую информацию для понимания, устранения и исправления ошибок за считанные секунды. Благодаря нашему автопилоту на базе искусственного интеллекта даже нетехнические люди могут понять, в чем дело. ### Получите **подробности** Служба поддержки клиентов может мгновенно понять, что происходит на экране конечного пользователя, не задавая никаких вопросов и не дожидаясь их ответа; благодаря интеллектуальной записи сеансов Bugpilot каждый член команды получает записи экрана и множество технических подробностей всякий раз, когда пользователь начинает разговор со службой поддержки. **Автоматизируйте скучные задачи!** Если вы и ваша команда все еще вручную заполняете формы отчетов об ошибках, спорите о недостающих деталях, ведете бессмысленные разговоры «работает на моем компьютере» и просите пользователей присылать вам снимки экрана, то Bugpilot для вас. . Bugpilot предоставляет стандартизированный отраслевой отчет, в котором всегда есть все, что нужно вам и вашей команде. ### Поймите, что не так, за считанные секунды Каждый член команды может определить, что не так, просто просмотрев отчет Bugpilot в течение 5 секунд; наш автопилот на базе искусственного интеллекта выявляет потенциальные проблемы на странице и в пользовательской среде; неясные проблемы, вызванные блокировщиками рекламы, медленным интернет-соединением, прокси-серверами, остались в прошлом. Все на одной странице: запись видео; четкие шаги по воспроизведению; журналы консоли и сетевая активность. **Понять, что не так, за считанные секунды** Каждый член команды может определить, что не так, просто просматривая отчет Bugpilot в течение 5 секунд; наш автопилот на базе искусственного интеллекта выявляет потенциальные проблемы на странице и в пользовательской среде; указывает на неясные проблемы, вызванные блокировщиками рекламы, медленным подключением к Интернету и прокси-серверами, остались в прошлом. Все на одной странице: запись видео; четкие шаги по воспроизведению; журналы консоли и сетевая активность. ### Сделайте свою команду более эффективной. Тратьте меньше времени на исправление ошибок. Инженеры могут сразу же приступить к устранению проблем, при этом все детали будут красиво отформатированы в стандартном формате отчета об ошибках. Ни одна деталь больше никогда не будет упущена: инженеры сэкономят часы общения и избавятся от общения с конечными пользователями и службой поддержки клиентов. С помощью гибкого API Bugpilot вы можете собирать всю необходимую дополнительную информацию, такую как версия приложения, дата выпуска и любую информацию о пользователе.
Shakebug
shakebug.com
Shakebug — это инструмент отчетности об ошибках и сбоях, который также известен как инструмент отслеживания проблем, который позволяет разработчикам видеть ошибки и сбои. Этот инструмент поможет разработчикам избавиться от сложной и трудоемкой задачи по составлению отчетов об ошибках и сбоях.
Launchable
launchableinc.com
Интеллектуальная диагностика сбоев тестов Launchable устраняет традиционные препятствия сортировки ошибок, выявляя и концентрируясь на наиболее критических проблемах. Думайте о Launchable как о втором пилоте искусственного интеллекта, который упрощает процесс выявления, классификации и обработки неудачных тестов, что в конечном итоге ускоряет рабочий процесс сортировки ошибок. Интеллектуальная диагностика сбоев тестов обеспечивает комплексное представление о сеансах тестирования, независимо от того, хотите ли вы выявить сбои, связанные с кластером, обнаружить повторяющиеся проблемы или отслеживать шаблоны тестирования. Избавьтесь от проблем с сортировкой ошибок с помощью Launchable: https://www.launchableinc.com/topics/intelligent-bug-triage/ Запускайте без страха. 80% тестов ПО бессмысленны. Launchable — это уровень Dev Intelligence Platform, который показывает наиболее важные 20 %. Launchable ускоряет цикл обратной связи при разработке, решая проблемы с доставкой с помощью аналитических данных и действий по тестированию на основе данных. Благодаря машинному обучению Launchable оптимизирует конвейеры CI, выявляя и запуская тесты с наибольшей вероятностью неудачи, а также отслеживая аналитические данные о наборах тестов, чтобы сократить время ожидания для разработчиков. Ведущие бренды из списка Fortune 100 полагаются на Launchable, чтобы быстрее предоставлять больше функций, тестируя то, что важно. Функция прогнозируемого выбора тестов Launchable использует машинное обучение для выбора правильных тестов для запуска конкретного изменения кода. Это открывает возможность запускать гораздо меньший набор тестов на различных этапах жизненного цикла разработки программного обеспечения, ускоряя доставку. Благодаря прогнозирующему выбору тестов Launchable фактически сообщает вашему исполнителю тестов, какие именно тесты следует запускать на основе тестируемых изменений. Launchable также анализирует ваши тестовые данные в совокупности, чтобы получить результаты Test Insights. Вы можете использовать эту информацию, чтобы улучшить работоспособность вашего набора тестов и получить максимальную отдачу от выполнения тестов.
BetterBugs
betterbugs.io
BetterBugs — это инструмент отслеживания и управления ошибками, помогающий техническим и нетехническим группам — разработчикам, специалистам по контролю качества, дизайнерам, службе поддержки и другим — создавать подробные отчеты об ошибках за считанные секунды, чтобы экспоненциально сократить время обработки проблем.
ReQtest
reqtest.com
Reqtest — это облачный инструмент, который помогает оптимизировать проекты внедрения и обслуживание системы. Благодаря функциям тестирования, составления требований, отслеживания ошибок и отчетов это единственный инструмент, который вам нужен для достижения успеха в обеспечении качества. У Reqtest более 12 000 пользователей по всему миру. Это облачный инструмент №1 для управления всем жизненным циклом сложных систем, таких как ERP или CRM. Этот инструмент позволяет вам: - Выпускать новое программное обеспечение с полной уверенностью благодаря функции комплексного управления тестированием со 100% отслеживаемостью. - Легко поддерживать и улучшать качество ваших систем с течением времени. - Стандартизировать и масштабировать ваши цифровые проекты.
Gleap
gleap.io
Ваш универсальный инструмент обратной связи с клиентами для приложений и веб-сайтов. Исправляйте ошибки в 10 раз быстрее с помощью подробных отчетов, общайтесь со своими пользователями один на один, узнавайте, чего действительно хотят ваши пользователи, с помощью запросов функций и опросов.
Webvizio
webvizio.com
Webvizio — это бесплатный инструмент обратной связи и программное обеспечение для проверки веб-сайтов, предназначенное для менеджеров и команд, позволяющее легко совместно работать над изменениями веб-сайта в режиме реального времени. Совместная работа над разработкой веб-сайта может оказаться затруднительной. Получите контроль и дайте своим командам ясность! Используйте единую платформу для клиентов, менеджеров и команд разработчиков, чтобы оставлять визуальные отзывы и эффективно сотрудничать в проектах веб-разработки.
zipBoard
zipboard.co
Визуальная проверка, утверждение и отслеживание проблем с цифровым контентом. Размечайте, записывайте экран и сотрудничайте быстрее. Зарегистрируйтесь бесплатно!
ClickUp
clickup.com
ClickUp — это универсальная платформа для повышения производительности. Это центр, где команды собираются вместе для планирования, организации и совместной работы с использованием задач, документов, чата, целей, досок и многого другого. ClickUp, легко настраиваемый всего за несколько щелчков мышью, позволяет командам всех типов и размеров выполнять работу более эффективно, поднимая производительность на новый уровень.
Marker.io
marker.io
Marker.io: идеальное решение для обратной связи для команд веб-разработчиков. Обзор: Marker.io — это революционный инструмент, меняющий способы сбора, управления и реагирования команд веб-разработчиков на основе обратной связи. Независимо от того, являетесь ли вы оживленным веб-агентством, динамичной SaaS-компанией или управляете сложными платформами электронной коммерции, Marker.io — это идеальное решение для более организованного, эффективного и совместного процесса обратной связи. Ключевые особенности: * Виджет обратной связи: легко сохраняйте отзывы с помощью аннотированных снимков экрана. * Сбор метаданных: автоматически собирает важные данные, такие как тип устройства, версия браузера и URL-адрес обратной связи. * Видео повторов сеанса: узнайте контекст с помощью коротких видеороликов, фиксирующих действия пользователя. * Глубокая техническая информация: собирайте журналы консоли и сетевые запросы для полного понимания обратной связи. * Страница обратной связи: пользователи могут просматривать, комментировать и загружать документы, связанные с их отзывами. * Бесшовная интеграция: подключается к популярным инструментам, таким как Asana, Trello, Jira и GitHub. Преимущества: * Оптимизированная организация: попрощайтесь с хаотичными электронными таблицами и здравствуйте с организованным управлением обратной связью. * Расширенное сотрудничество: способствует улучшению взаимодействия между разработчиками и заинтересованными сторонами. * Экономия времени: сэкономьте драгоценные часы, управляя отзывами непосредственно в ваших любимых инструментах. * Повышенная эффективность: создание веб-сайтов быстрее и точнее с меньшим количеством ошибок. Идеально подходит для: * Агентства веб-разработки: управляйте отзывами как внутренних команд, так и внешних заинтересованных сторон. * Менеджеры проектов: переход от неорганизованных инструментов, таких как электронная почта и Excel, к оптимизированной системе Marker.io. * SaaS-компании: улучшите процесс обратной связи и улучшите общение с пользователями. * Менеджеры по электронной коммерции: эффективно собирайте отзывы и действуйте на их основе для создания превосходного конечного продукта. * Разработчики веб-сайтов: прозрачная интеграция с существующими инструментами для более плавного рабочего процесса.
LogRocket
logrocket.com
Современный фронтенд-мониторинг и аналитика продуктов. LogRocket сочетает в себе воспроизведение сеансов, мониторинг производительности и аналитику продуктов, что дает командам разработчиков программного обеспечения возможность создавать идеальные веб- и мобильные продукты.
Linear
linear.app
Linear помогает оптимизировать программные проекты, спринты, задачи и отслеживание ошибок. Он создан для высокопроизводительных команд.
JunoOne
juno.one
Работайте с juno.one! Повысьте эффективность работы, как никогда раньше. juno.one — это первоклассное ADLM-решение для компаний, занимающихся разработкой программного обеспечения, компаний по доставке программного обеспечения и интеграторов программного обеспечения по всему миру. В течение 30-дневной бесплатной пробной версии вы сможете создавать всевозможные проекты, контролировать правильное управление процессами тестирования, контролировать, организовывать и быть эффективными.
Instabug
instabug.com
Instabug — компания-разработчик программного обеспечения, которая предоставляет отчеты об ошибках, мониторинг производительности приложений, отчеты о сбоях, чаты внутри приложений и опросы пользователей для мобильных приложений. Компания основана в 2014 году. По состоянию на сентябрь 2019 года Instabug охватил более 25 000 компаний, 400 миллионов сообщили о проблемах и получили отзывы, а 2 миллиарда устройств используют их SDK по всему миру. Комплект разработки программного обеспечения (SDK) Instabug, используемый Android, iOS, Cordova, Ionic, Xamarin и веб-разработчиками во время бета-тестирования, а также в рабочих версиях своих приложений. Он известен настраиваемой функцией «Встряхнуть для отправки» на стороне мобильного пользователя и подробными отчетами на стороне разработчика. Пользователи могут прикреплять аннотированные снимки экрана, видеозаписи и голосовые заметки в дополнение к своим отчетам об ошибках, которые автоматически включают журналы сети и устройств, а также этапы воспроизведения. SDK также интегрируется с рядом сторонних инструментов, используемых разработчиками, включая Slack, Zapier, JIRA, Trello, Zendesk и другие.
HackerOne
hackerone.com
Hackerone - это платформа координации уязвимости и платформы Bug Bounty, которая соединяет предприятия с тестерами проникновения и исследователями кибербезопасности. Это была одна из первых компаний, наряду с Synack и Bugcrowd, чтобы принять и использовать исследователей по безопасности и кибербезопасности краудсорсинга в качестве линхпинов своей бизнес-модели; Это крупнейшая фирма кибербезопасности в своем роде. По состоянию на май 2020 года сеть Hackerone заплатила 100 миллионов долларов в настилах.
GitHub
github.com
GitHub, Inc. — американская транснациональная корпорация, предоставляющая хостинг для разработки программного обеспечения и контроля версий с использованием Git. Он предлагает функции распределенного контроля версий и управления исходным кодом (SCM) Git, а также свои собственные функции. Он обеспечивает контроль доступа и несколько функций совместной работы, таких как отслеживание ошибок, запросы функций, управление задачами и вики для каждого проекта. Штаб-квартира компании находится в Калифорнии, а с 2018 года она является дочерней компанией Microsoft. GitHub предлагает свои основные услуги бесплатно. Его более продвинутые профессиональные и корпоративные услуги являются коммерческими. Бесплатные учетные записи GitHub обычно используются для размещения проектов с открытым исходным кодом. По состоянию на январь 2019 года GitHub предлагает неограниченное количество частных репозиториев для всех планов, включая бесплатные учетные записи, но бесплатно разрешено только до трех соавторов на каждый репозиторий. Начиная с 15 апреля 2020 г. бесплатный план позволяет неограниченное количество соавторов, но ограничивает частные репозитории до 2000 минут действий в месяц. По состоянию на январь 2020 года GitHub сообщает, что у него более 40 миллионов пользователей и более 100 миллионов репозиториев (включая не менее 28 миллионов общедоступных репозиториев), что делает его крупнейшим хранилищем исходного кода в мире.
DoneDone
donedone.com
Если вам нужны самые необходимые функции в трекере задач и общем почтовом ящике, обратите внимание на DoneDone. Мы прилагаем все усилия, чтобы сделать наш продукт простым и удобным в использовании, чтобы вы могли сосредоточиться на выполнении своей работы. Благодаря DoneDone команды поддержки клиентов и продуктовые команды могут работать вместе более эффективно, чем когда-либо прежде.
Shortcut
shortcut.com
Ярлык (ранее Clubhouse) — работайте над программированием, а не над инструментом. Управление проектами никогда не было проще. Мы вносим поток в рабочий процесс вашей команды разработчиков программного обеспечения. Планируйте, сотрудничайте, создавайте и измеряйте успех с помощью Shortcut. 500 тысяч разработчиков используют Shortcut для управления программными проектами. Бесплатно навсегда для небольших команд. Быстрый, легкий и мощный подход к планированию проектов и созданию продуктов.
Memfault
memfault.com
Memfault — это инструмент наблюдения за встроенными устройствами. Автоматически собирайте комплексные данные об отладке и сбоях, а также критические показатели работоспособности и производительности после развертывания ваших устройств в полевых условиях. Memfault также позволяет вам управлять распространением OTA-обновлений в вашем парке с помощью контролируемого, повторяемого процесса с низким уровнем риска. Memfault поддерживает любое встроенное устройство под управлением Linux, Android и MCU, работающее под управлением любой RTOS или «голого железа».
Bugzilla
bugzilla.org
Bugzilla — это «система отслеживания дефектов» или «система отслеживания ошибок». Системы отслеживания дефектов позволяют отдельным разработчикам или группам разработчиков эффективно отслеживать выдающиеся ошибки в своих продуктах. Большинство коммерческих поставщиков программного обеспечения для отслеживания дефектов взимают огромные лицензионные сборы. Несмотря на то, что
Bugsnag
bugsnag.com
BugSnag отслеживает приложения на наличие ошибок и предоставляет полезную информацию для повышения стабильности приложений, чтобы вы могли принимать основанные на данных решения о том, следует ли сосредоточиться на создании функций или исправлении ошибок. BugSnag обеспечивает видимость вашего приложения в режиме реального времени благодаря мощной сегментации и целенаправленным оповещениям для определения приоритетности важных ошибок. Благодаря более чем 30 интеграциям комплексный мониторинг BugSnag работает с вашими любимыми инструментами для быстрого расследования и маршрутизации ошибок, сводя к минимуму дальнейшее влияние на взаимодействие с пользователем.
Backlog
backlog.com
Backlog — это универсальный онлайн-инструмент для управления проектами, отслеживания задач, контроля версий и отслеживания ошибок. Объединив управление проектами и кодом, команды могут планировать работу, отслеживать прогресс и выпускать код на одной платформе. Команды используют Backlog, чтобы повысить прозрачность, устранить разрозненность, работать более эффективно и упростить сложные проекты. Примечательные функции включают управление подзадачами, настраиваемые статусы, доски в стиле Канбан, диаграммы Ганта, диаграммы сгорания, интеграцию Git и SVN и вики.
Axosoft
axosoft.com
Мы любим программное обеспечение. Нам нравится помогать другим создавать программное обеспечение. Нам нравится конкурентное преимущество, которое программное обеспечение может дать бизнесу. Нам нравится, что программное обеспечение делает нашу жизнь проще каждый день: от резервирования столика на ужин до автоматического торможения наших автомобилей и спасения жизней. Программное обеспечение просто великолепное! И мы будем рады ускорить доставку вашего программного обеспечения. У вас есть Scrum-команда? Затем попробуйте управлять своими бэклогами продуктов, спринтами и пользовательскими историями в Axosoft Scrum. Вашей команде понравятся автоматизированные диаграммы сгорания, настраиваемые рабочие процессы и возможности планирования релизов, которые сделают практику Scrum еще более эффективной. Когда ваша команда объединит Axosoft Scrum с другими компонентами, вы сможете связывать дефекты с выпусками и превращать запросы функций в элементы невыполненной работы. Для команд, которым просто нужно отслеживать ошибки, Axosoft Bug Tracker — лучший инструмент для быстрого отслеживания дефектов и проблем. Команды могут быстро добавлять новые ошибки, назначать их выпускам или пользователям и перемещать их через различные настраиваемые рабочие процессы. Когда Axosoft Bug Tracker интегрирован с другими компонентами, ваша команда может автоматически преобразовывать инциденты в дефекты и использовать диаграммы сгорания, чтобы увидеть, насколько быстро устраняются ошибки. Плюс это всего лишь 1 доллар в год! Мы также обеспечим вас билетами в службу поддержки. Служба поддержки Axosoft предоставляет возможность лучше отслеживать и решать проблемы поддержки ваших клиентов с помощью автоматизации преобразования электронной почты в заявку, готовых ответов и обсуждений в приложении. Ваши клиенты также будут иметь возможность самостоятельно сообщать о проблемах на веб-портале для клиентов. Как только ваша команда интегрирует службу поддержки с другими компонентами, служба поддержки сможет мгновенно преобразовывать инциденты в дефекты и пользовательские истории.
Atatus
atatus.com
Простая и доступная полнофункциональная платформа наблюдения. Мы обеспечиваем комплексный мониторинг с действенной информацией в режиме реального времени для диагностики и исправления ваших веб-приложений и серверных приложений. Найдите узкие места в производительности с помощью унифицированного мониторинга и начните оптимизировать свое приложение, чтобы предоставить пользователям наилучшие цифровые возможности.
Assembla
assembla.com
Assembla — самая безопасная платформа для контроля версий и совместной работы над проектами в мире. Мы предоставляем безопасный облачный хостинг для репозиториев Subversion, Perforce и Git с интегрированным управлением проектами для более чем 5500 клиентов по всему миру. Assembla помогает командам разработчиков соответствовать стандартам соответствия HIPAA, SOC 2, PCI и GDPR и даже превосходить их с помощью нашей передовой практики VCS. Используйте гибкость, соблюдайте нормативные требования и оставайтесь инновационными, управляя всеми своими проектами и исходным кодом из центральной точки управления с лучшими в отрасли требованиями соответствия и безопасности.
Aiveo
aiveo.ca
Простой трекер проблем, который можно настроить в соответствии с уникальным процессом вашей команды. От планирования до работы и отчетности — Aiveo обеспечит вас от начала и до конца вашего проекта. Aiveo — это простой, настраиваемый трекер проблем для команд любого размера.
Jira
atlassian.com
JIRA — это трекер для команд, планирующих и создающих отличные продукты. Тысячи команд выбирают JIRA, чтобы фиксировать и систематизировать проблемы, распределять работу и следить за командной деятельностью. На рабочем месте или в пути благодаря новому мобильному интерфейсу JIRA поможет вашей команде выполнить работу.
Wrike
wrike.com
Wrike — самая мощная платформа для управления работой. Wrike, созданный для команд и организаций, желающих сотрудничать, творить и превосходить каждый день, объединяет всех и вся работу в одном месте, чтобы устранить сложность, повысить производительность и освободить людей, чтобы они могли сосредоточиться на своей самой целенаправленной работе. Wrike, обладающий непревзойденной мощью, универсальностью и интуитивностью, является единственным решением для управления работой, которое когда-либо понадобится организации для масштабирования, оптимизации и быстрого развития в конкурентном мире. Более 20 000 довольных клиентов создают свое будущее и объединяются в Wrike, включая Estée Lauder, Hootsuite, Nielsen, Ogilvy, Siemens и Tiffany & Co. Для получения дополнительной информации посетите сайт www.wrike.com.
Userback
userback.io
Представляем Userback, ведущую платформу для исследования пользователей для небольших команд, стремящихся понять пользователей и создавать более качественные продукты. С помощью Userback вы можете собирать визуальную обратную связь, обогащенную метаданными, и получать глубокое понимание настроений и поведения ваших пользователей с помощью опросов в приложениях, таких как показатели NPS, CES и CSAT. Добавьте глубокий контекст к любому отзыву с помощью функций полного воспроизведения сеанса. Создавайте сегменты пользователей и отслеживайте каждого пользователя с момента его входа в систему. Опрашивайте только те когорты, которые важны для вас, и изучайте ваш пользовательский опыт на протяжении всего жизненного цикла, от пробного периода до оттока. Завершите все это фирменными порталами функций, общедоступными дорожными картами и централизованным хранилищем всех ваших отзывов, чтобы сократить накладные расходы на обратную связь на 70 % и увеличить время закрытия обратной связи в 10 раз. Нет кода? Нет проблем, начните немедленно с расширения для браузера без кода, которое идеально подходит для внутреннего контроля качества и отслеживания ошибок. Это платформа, созданная для того, чтобы сделать небольшие команды сильнее.
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