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Программное обеспечение для отслеживания ошибок или программное обеспечение для отслеживания проблем — это программное обеспечение, используемое группами обеспечения качества (QA) и разработчиками программного обеспечения для сообщения об ошибках и проблемах программного обеспечения. Тщательное отслеживание ошибок необходимо для хорошей разработки программного обеспечения. Программное обеспечение для отслеживания ошибок предоставляет хранилище, в котором объясняется, как воспроизвести ошибку и насколько широко распространена проблема, а также позволяет бизнесу разделять, расставлять приоритеты, упорядочивать и предоставлять информацию о различных ошибках во многих проектах или приложениях. Программное обеспечение для отслеживания ошибок обычно управляется командой (QA) и позволяет им быстро сообщать разработчикам, бизнесу и часто клиентам о том, нужно ли, как и когда исправлять ошибки. Программное обеспечение для отслеживания ошибок может интегрироваться с инструментами управления проектами, разработки и автоматизации тестирования.