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Программное обеспечение для отслеживания ошибок - Самые популярные приложения - Центрально-Африканская Республика
Программное обеспечение для отслеживания ошибок или программное обеспечение для отслеживания проблем — это программное обеспечение, используемое группами обеспечения качества (QA) и разработчиками программного обеспечения для сообщения об ошибках и проблемах программного обеспечения. Тщательное отслеживание ошибок необходимо для хорошей разработки программного обеспечения. Программное обеспечение для отслеживания ошибок предоставляет хранилище, в котором объясняется, как воспроизвести ошибку и насколько широко распространена проблема, а также позволяет бизнесу разделять, расставлять приоритеты, упорядочивать и предоставлять информацию о различных ошибках во многих проектах или приложениях. Программное обеспечение для отслеживания ошибок обычно управляется командой (QA) и позволяет им быстро сообщать разработчикам, бизнесу и часто клиентам о том, нужно ли, как и когда исправлять ошибки. Программное обеспечение для отслеживания ошибок может интегрироваться с инструментами управления проектами, разработки и автоматизации тестирования.
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GitHub
github.com
GitHub, Inc. — американская транснациональная корпорация, предоставляющая хостинг для разработки программного обеспечения и контроля версий с использованием Git. Он предлагает функции распределенного контроля версий и управления исходным кодом (SCM) Git, а также свои собственные функции. Он обеспечи...
Jira
atlassian.com
JIRA — это трекер для команд, планирующих и создающих отличные продукты. Тысячи команд выбирают JIRA, чтобы фиксировать и систематизировать проблемы, распределять работу и следить за командной деятельностью. На рабочем месте или в пути благодаря новому мобильному интерфейсу JIRA поможет вашей команд...
ClickUp
clickup.com
ClickUp — это универсальная платформа для повышения производительности. Это центр, где команды собираются вместе для планирования, организации и совместной работы с использованием задач, документов, чата, целей, досок и многого другого. ClickUp, легко настраиваемый всего за несколько щелчков мышью, ...
GitLab
gitlab.com
GitLab — это веб-инструмент жизненного цикла DevOps, который предоставляет менеджер Git-репозитория, обеспечивающий вики, отслеживание проблем, а также функции конвейера непрерывной интеграции и развертывания с использованием лицензии с открытым исходным кодом, разработанной GitLab Inc. Программное ...
Shortcut
shortcut.com
Ярлык (ранее Clubhouse) — работайте над программированием, а не над инструментом. Управление проектами никогда не было проще. Мы вносим поток в рабочий процесс вашей команды разработчиков программного обеспечения. Планируйте, сотрудничайте, создавайте и измеряйте успех с помощью Shortcut. 500 тыся...
YouTrack
jetbrains.com
Инструмент управления проектами, который можно адаптировать к вашим процессам и помочь вам создавать отличные продукты. Отслеживайте проекты и задачи, используйте гибкие доски, планируйте спринты и релизы, храните базу знаний, работайте с отчетами и информационными панелями, создавайте рабочие проце...
Backlog
backlog.com
Backlog — это универсальный онлайн-инструмент для управления проектами, отслеживания задач, контроля версий и отслеживания ошибок. Объединив управление проектами и кодом, команды могут планировать работу, отслеживать прогресс и выпускать код на одной платформе. Команды используют Backlog, чтобы повы...
Sentry
sentry.io
Для разработчиков программного обеспечения Sentry необходим для мониторинга работоспособности кода приложения. От отслеживания ошибок до мониторинга производительности — разработчики могут видеть яснее, решать быстрее и постоянно узнавать о своих приложениях — от внешнего интерфейса до внутреннего и...
HackerOne
hackerone.com
Hackerone - это платформа координации уязвимости и платформы Bug Bounty, которая соединяет предприятия с тестерами проникновения и исследователями кибербезопасности. Это была одна из первых компаний, наряду с Synack и Bugcrowd, чтобы принять и использовать исследователей по безопасности и кибербезоп...
Linear
linear.app
Linear помогает оптимизировать программные проекты, спринты, задачи и отслеживание ошибок. Он создан для высокопроизводительных команд.
Wrike
wrike.com
Wrike — самая мощная платформа для управления работой. Wrike, созданный для команд и организаций, желающих сотрудничать, творить и превосходить каждый день, объединяет всех и вся работу в одном месте, чтобы устранить сложность, повысить производительность и освободить людей, чтобы они могли сосредот...
Teamwork
teamwork.com
Teamwork.com — единственная платформа с лучшими в своем классе возможностями работы с клиентами в сочетании с простым в использовании управлением проектами, которое нравится командам. Выполняйте работу вовремя и в рамках бюджета, устраняйте хаос среди клиентов и понимайте прибыльность — и все это на...
todo.vu
todo.vu
todo.vu сочетает в себе управление задачами и проектами с отслеживанием времени и выставлением счетов, предоставляя универсальный универсальный инструмент повышения производительности для фрилансеров, консультантов и команд. Управление любым количеством клиентских или внутренних задач становится про...
Zoho BugTracker
zoho.com
Zoho BugTracker — это программное обеспечение для совместного отслеживания ошибок от Zoho, бренда, которому доверяют более 35 миллионов пользователей по всему миру. BugTracker помогает вам отслеживать жизненный цикл ошибок от начала до закрытия, гарантируя, что вы каждый раз создаете и выпускаете от...
Rollbar
rollbar.com
Упреждающее обнаружение, прогнозирование и устранение ошибок в режиме реального времени с помощью платформы непрерывного улучшения кода Rollbar. Rollbar обеспечивает полный охват всех приложений, от которых зависят и которые любят ваши пользователи. Автоматизируйте реагирование на ошибки в режиме ре...
Bugsnag
bugsnag.com
BugSnag отслеживает приложения на наличие ошибок и предоставляет полезную информацию для повышения стабильности приложений, чтобы вы могли принимать основанные на данных решения о том, следует ли сосредоточиться на создании функций или исправлении ошибок. BugSnag обеспечивает видимость вашего прилож...
LogRocket
logrocket.com
Современный фронтенд-мониторинг и аналитика продуктов. LogRocket сочетает в себе воспроизведение сеансов, мониторинг производительности и аналитику продуктов, что дает командам разработчиков программного обеспечения возможность создавать идеальные веб- и мобильные продукты.
Marker.io
marker.io
Marker.io: идеальное решение для обратной связи для команд веб-разработчиков. Обзор: Marker.io — это революционный инструмент, меняющий способы сбора, управления и реагирования команд веб-разработчиков на основе обратной связи. Независимо от того, являетесь ли вы оживленным веб-агентством, динамичн...
Assembla
assembla.com
Assembla — самая безопасная платформа для контроля версий и совместной работы над проектами в мире. Мы предоставляем безопасный облачный хостинг для репозиториев Subversion, Perforce и Git с интегрированным управлением проектами для более чем 5500 клиентов по всему миру. Assembla помогает командам р...
Usersnap
usersnap.com
Usersnap — это платформа обратной связи с пользователями, предназначенная для продуктовых команд для сбора информации по конкретному продукту, ускорения пользовательского тестирования и улучшения обратной связи с заинтересованными сторонами. Продуктовые команды стремятся к процессам, ориентированным...
DoneDone
donedone.com
Если вам нужны самые необходимые функции в трекере задач и общем почтовом ящике, обратите внимание на DoneDone. Мы прилагаем все усилия, чтобы сделать наш продукт простым и удобным в использовании, чтобы вы могли сосредоточиться на выполнении своей работы. Благодаря DoneDone команды поддержки клиент...
Honeycomb
honeycomb.io
Найдите самые сложные проблемы вашего приложения. Решение Honeycomb для наблюдения показывает закономерности и отклонения от того, как пользователи взаимодействуют с вашим кодом в сложных и непредсказуемых средах.
Instabug
instabug.com
Instabug — компания-разработчик программного обеспечения, которая предоставляет отчеты об ошибках, мониторинг производительности приложений, отчеты о сбоях, чаты внутри приложений и опросы пользователей для мобильных приложений. Компания основана в 2014 году. По состоянию на сентябрь 2019 года Insta...
Raygun
raygun.com
Получите мгновенную информацию о состоянии вашего программного обеспечения, чтобы заранее выявлять и устранять проблемы до того, как они повлияют на ваших клиентов. Набор инструментов цифрового мониторинга Raygun предоставляет действенную, ориентированную на клиента информацию по всему вашему технол...
Ruttl
ruttl.com
ruttl — это самый быстрый способ для групп по продуктам, маркетингу, продажам и поддержке собирать визуальные отзывы, сотрудничать и управлять идеями с помощью таких инструментов, как отзывы с веб-сайта, отслеживание ошибок, отзывы о мобильных приложениях и отзывы клиентов. В настоящее время для про...
BugHerd
bugherd.com
BugHerd — это инструмент обратной связи и отслеживания ошибок на веб-сайте, идеально подходящий для агентств, дизайнеров, веб-разработчиков, маркетологов и менеджеров проектов. BugHerd упрощает сбор отзывов на веб-сайтах и управление ими. С помощью BugHerd вы и ваши клиенты можете оставлять отзывы...
Bugcrowd
bugcrowd.com
Bugcrowd — это больше, чем просто краудсорсинговая компания по обеспечению безопасности; мы — сообщество энтузиастов кибербезопасности, объединенных общей целью: защитить организации от злоумышленников. Связывая наших клиентов с нужными доверенными хакерами для их нужд через нашу платформу на базе и...
Unfuddle STACK
unfuddle.com
Unfuddle STACK объединяет наиболее важные инструменты для любого программного проекта. Отслеживание ошибок и проблем, исходный код в Git или Subversion и справочные материалы — все это легко сосуществует в среде, знакомой всей вашей команде.
JunoOne
juno.one
Работайте с juno.one! Повысьте эффективность работы, как никогда раньше. juno.one — это первоклассное ADLM-решение для компаний, занимающихся разработкой программного обеспечения, компаний по доставке программного обеспечения и интеграторов программного обеспечения по всему миру. В течение 30-дневно...
Axosoft
axosoft.com
Мы любим программное обеспечение. Нам нравится помогать другим создавать программное обеспечение. Нам нравится конкурентное преимущество, которое программное обеспечение может дать бизнесу. Нам нравится, что программное обеспечение делает нашу жизнь проще каждый день: от резервирования столика на уж...
Webvizio
webvizio.com
Webvizio — это бесплатный инструмент обратной связи и программное обеспечение для проверки веб-сайтов, предназначенное для менеджеров и команд, позволяющее легко совместно работать над изменениями веб-сайта в режиме реального времени. Совместная работа над разработкой веб-сайта может оказаться затру...
BugBase
bugbase.ai
BugBase — это платформа непрерывной оценки уязвимостей, которая проводит комплексные операции по обеспечению безопасности, такие как программы поиска ошибок и пентесты следующего поколения (VAPT), чтобы помочь стартапам и предприятиям эффективно выявлять, управлять и смягчать уязвимости.
Dynatrace
dynatrace.com
Dynatrace существует для того, чтобы программное обеспечение работало идеально. Наша платформа сочетает в себе широкую и глубокую наблюдаемость и непрерывную безопасность приложений с расширенными возможностями AIOps для предоставления ответов и интеллектуальной автоматизации на основе данных. Это п...
Userback
userback.io
Представляем Userback, ведущую платформу для исследования пользователей для небольших команд, стремящихся понять пользователей и создавать более качественные продукты. С помощью Userback вы можете собирать визуальную обратную связь, обогащенную метаданными, и получать глубокое понимание настроений и...
Memfault
memfault.com
Облачная отладка и наблюдение за вашими устройствами Интернета вещей. Снижайте риски, быстрее поставляйте продукты и заблаговременно решайте проблемы, обновляя свои устройства на базе Android и MCU с помощью Memfault.
Bugzilla
bugzilla.org
Bugzilla — это «система отслеживания дефектов» или «система отслеживания ошибок». Системы отслеживания дефектов позволяют отдельным разработчикам или группам разработчиков эффективно отслеживать выдающиеся ошибки в своих продуктах. Большинство коммерческих поставщиков программного обеспечения для от...
Shake
shakebugs.com
Получите нереальные данные, чтобы исправить реальные проблемы в вашем приложении или в Интернете. Shake — это не просто инструмент для отчетов об ошибках и сбоях — он объединяет всех разработчиков, технических директоров и тестировщиков на одной странице.
YesWeHack
yeswehack.com
YesWeHack, основанная в 2015 году, представляет собой глобальную платформу Bug Bounty и VDP. YesWeHack предлагает компаниям инновационный подход к кибербезопасности с помощью Bug Bounty (плата за обнаруженную уязвимость), объединяя более 45 000 экспертов по кибербезопасности (этических хакеров) из 1...
Zipy.ai
zipy.ai
Zipy — это надежная платформа цифрового взаимодействия, которая сочетает в себе воспроизведение сеансов, мониторинг ошибок внешнего интерфейса, аналитику продуктов и определение приоритетов в одно целое, обеспечивая при этом конфиденциальность и безопасность. Что вы можете сделать с Zipy? > Понимайт...
Errorception
errorception.com
Errorception помогает находить ошибки JavaScript и группировать их.
Disbug
disbug.io
Disbug — это расширение Chrome, которое позволяет записывать экран с голосовым сопровождением и публиковать сообщения в jira вместе с техническими журналами одним нажатием кнопки. От контроля качества до исправления: сэкономьте массу времени, затрачиваемого на исправление ошибок. Проще для тестировщ...
Shakebug
shakebug.com
Shakebug — это инструмент отчетности об ошибках и сбоях, который также известен как инструмент отслеживания проблем, который позволяет разработчикам видеть ошибки и сбои. Этот инструмент поможет разработчикам избавиться от сложной и трудоемкой задачи по составлению отчетов об ошибках и сбоях.
Launchable
launchableinc.com
Интеллектуальная диагностика сбоев тестов Launchable устраняет традиционные препятствия сортировки ошибок, выявляя и концентрируясь на наиболее критических проблемах. Думайте о Launchable как о втором пилоте искусственного интеллекта, который упрощает процесс выявления, классификации и обработки неу...
Gleap
gleap.io
Ваш универсальный инструмент обратной связи с клиентами для приложений и веб-сайтов. Исправляйте ошибки в 10 раз быстрее с помощью подробных отчетов, общайтесь со своими пользователями один на один, узнавайте, чего действительно хотят ваши пользователи, с помощью запросов функций и опросов.
zipBoard
zipboard.co
Визуальная проверка, утверждение и отслеживание проблем с цифровым контентом. Размечайте, записывайте экран и сотрудничайте быстрее. Зарегистрируйтесь бесплатно!
Scout APM
scoutapm.com
Scout APM — это мониторинг производительности приложений, который упрощает устранение неполадок, помогая разработчикам находить и устранять проблемы с производительностью до того, как их заметят клиенты. Благодаря оповещениям в реальном времени, пользовательскому интерфейсу, ориентированному на разр...
Iteration X
iterationx.com
Iteration X позволяет командам комментировать и редактировать любой действующий веб-сайт или веб-приложение непосредственно в Chrome. Больше не нужно тратить время и энергию на снимки экрана, видеозвонки, бесконечную электронную почту и чаты. Улучшите любую страницу и поделитесь результатом со своей...
Inspectiv
inspectiv.com
Пентестирование Inspectiv и полностью управляемое вознаграждение за ошибки как услуга помогают командам безопасности обнаруживать серьезные уязвимости до того, как они будут использованы, без сложностей, затрат и хлопот, связанных с традиционным вознаграждением за обнаружение ошибок и ручным тестиро...
Kroolo
kroolo.com
Kroolo меняет способ работы людей с помощью полностью интегрированной платформы продуктивности в сочетании с передовым искусственным интеллектом. Мы верим в то, что производительность должна быть быстрой, умной и красивой. Kroolo — это не просто платформа; это динамическое рабочее пространство, соз...
ReplayBird
replaybird.com
ReplayBird — это инструмент анализа продуктов, позволяющий находить и улучшать качество обслуживания конечных пользователей. С помощью ReplayBird компании могут понять, как и почему люди вовлекаются, конвертируются и удерживаются в режиме реального времени на разных устройствах, чтобы улучшить их по...
Lightrun
lightrun.com
Компания Lightrun, получившая награду Gartner Cool Vendor 2021, создает платформу наблюдения и отладки на основе IDE, которая позволяет разработчикам безопасно добавлять журналы, метрики и трассировки в производственные и промежуточные среды в режиме реального времени по требованию. Никаких исправле...
Ybug
ybug.io
Ybug упрощает получение визуальных отзывов и отчетов об ошибках от пользователей или тестировщиков вашего сайта. Предоставьте своим пользователям/тестировщикам виджет обратной связи или расширение для браузера и позвольте им отправлять отзывы вместе с аннотированными скриншотами. Ybug автоматически ...
Aiveo
aiveo.ca
Простой трекер проблем, который можно настроить в соответствии с уникальным процессом вашей команды. От планирования до работы и отчетности — Aiveo обеспечит вас от начала и до конца вашего проекта. Aiveo — это простой, настраиваемый трекер проблем для команд любого размера.
W3Dart
w3dart.com
W3Dart — это инструмент визуальной обратной связи, который упрощает отправку отчетов об ошибках на веб-сайте. Сэкономьте 20 % своего времени на обратной связи на веб-сайте и отслеживании ошибок.
Seagence
seagence.com
Seagence — это решение для мониторинга производства. Используя технологию «Путь выполнения» в сочетании с машинным обучением, компания Seagence выявляет все производственные дефекты с указанием первопричины по мере их возникновения и предупреждает об этом. Благодаря предоставленным компанией Seagenc...
PageShare
pageshare.dev
PageShare — это инструмент визуального просмотра и проверки ошибок в веб-приложениях. Он позволяет вам комментировать любой веб-сайт или веб-приложение и видеть ошибки в правильном контексте с помощью интерактивных записей. Вы можете использовать его всей своей командой прямо из браузера. Вам больше...
Owltics
owltics.com
Мы создали приложение B2B, которое поможет вашей команде быстрее сообщать об ошибках всего в два клика. Для каждой ошибки мы записываем журналы, такие как консоль, сеть, события, локальное хранилище и информация об устройстве. Эти журналы можно отправить в Jira/Slack. Благодаря этим данным разработч...
LogMill
logmill.io
Если вы разработчик, тестировщик или член группы поддержки клиентов, LogMill — ваш новый лучший инструмент. LogMill использует интеллектуальные датчики для мониторинга работоспособности вашего приложения и уведомляет вас при обнаружении каких-либо ошибок, позволяя вам быстро действовать для их испра...
Finotes
finotes.com
Finotes — это продукт корпорации Finotes Inc, штата Делавэр, созданной в 2018 году. Этот продукт помогает разработчикам мобильных приложений обнаруживать ошибки и собирать все возможные данные для их воспроизведения. Это помогает разработчикам быстрее их исправлять. ⦿ Фиксирует утечки памяти, ANR, з...