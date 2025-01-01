Магазин приложений для веб-приложений

Найдите подходящее программное обеспечение и услуги.

WebCatalog Desktop

Превратите веб-сайты в приложения с помощью WebCatalog Desktop и пользуйтесь множеством эксклюзивных приложений для Mac, Windows. Пространства помогают упорядочивать приложения, легко переключаться между аккаунтами и повышать продуктивность.

Скачать WebCatalog Desktop
Узнать больше
Все
Книги
Бизнес
Образование
Развлечения
Финансы
Еда и напитки
Графика и дизайн
Здоровье и фитнес
Стиль жизни
Медицина
Музыка и аудио
Новости
Фото и видео
Эффективная работа
Справочники
Покупки
Социальные сети
Разработка ПО
Спорт
Путешествия
Утилиты
Погода
Программное обеспечение для изоляции браузера
Категории
Самые популярные
Недавно добавленные

Программное обеспечение для изоляции браузера - Самые популярные приложения

Программное обеспечение для изоляции браузера позволяет компаниям защищать конечные точки, предоставляя пользователям виртуальные абстрактные веб-браузеры. Эти изолированные браузеры отделяют активность просмотра веб-страниц от конечной точки, поэтому в случае взлома или внедрения вредоносного ПО будет скомпрометирован только браузер, а не само устройство. Компании внедряют эти инструменты для обеспечения соблюдения политик безопасности на нескольких удаленных конечных точках, предоставляя администраторам расширенный контроль над доступом и улучшенную видимость угроз в пользовательских сетях и устройствах. Эти продукты обеспечивают бесперебойную работу браузера, упрощая пользователям доступ к веб-приложениям и потенциально опасным сайтам, одновременно обеспечивая безопасность их конечных устройств. Хотя некоторые из этих инструментов могут напоминать безопасные веб-шлюзы, которые в первую очередь контролируют доступность сайтов и фильтрацию URL-адресов, решения по изоляции браузера идут дальше, создавая полностью изолированные среды веб-исполнения.

Отправить новое приложение


Citrix Cloud

Citrix Cloud

citrix.com

Citrix Cloud — это платформа для управления и виртуализации приложений и рабочих столов, обеспечивающая безопасный доступ с различных устройств.

Mimecast

Mimecast

mimecast.com

Mimecast - приложение для защиты от угроз электронной почты, включая фишинг и вредоносные программы, с возможностью гибкого развертывания.

Proofpoint

Proofpoint

proofpoint.com

Proofpoint - это платформа кибербезопасности, обеспечивающая защиту электронной почты, предотвращение утечек данных и соответствие нормативам.

Apozy

Apozy

apozy.com

Apozy — платформа защиты браузера Airlock, автоматически защищает от опасных сайтов в момент клика с помощью нативной изоляции браузера.

Обзор

Desktop

Поддержка

Компания

Юридическая информация

© 2025 WebCatalog, Inc.