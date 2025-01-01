Программное обеспечение для изоляции браузера - Самые популярные приложения

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Программное обеспечение для изоляции браузера позволяет компаниям защищать конечные точки, предоставляя пользователям виртуальные абстрактные веб-браузеры. Эти изолированные браузеры отделяют активность просмотра веб-страниц от конечной точки, поэтому в случае взлома или внедрения вредоносного ПО будет скомпрометирован только браузер, а не само устройство. Компании внедряют эти инструменты для обеспечения соблюдения политик безопасности на нескольких удаленных конечных точках, предоставляя администраторам расширенный контроль над доступом и улучшенную видимость угроз в пользовательских сетях и устройствах. Эти продукты обеспечивают бесперебойную работу браузера, упрощая пользователям доступ к веб-приложениям и потенциально опасным сайтам, одновременно обеспечивая безопасность их конечных устройств. Хотя некоторые из этих инструментов могут напоминать безопасные веб-шлюзы, которые в первую очередь контролируют доступность сайтов и фильтрацию URL-адресов, решения по изоляции браузера идут дальше, создавая полностью изолированные среды веб-исполнения.
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Citrix Cloud
citrix.com
Citrix Cloud — это платформа для управления и виртуализации приложений и рабочих столов, обеспечивающая безопасный доступ с различных устройств.
Mimecast
mimecast.com
Mimecast - приложение для защиты от угроз электронной почты, включая фишинг и вредоносные программы, с возможностью гибкого развертывания.
Proofpoint
proofpoint.com
Proofpoint - это платформа кибербезопасности, обеспечивающая защиту электронной почты, предотвращение утечек данных и соответствие нормативам.
Apozy
apozy.com
Apozy — платформа защиты браузера Airlock, автоматически защищает от опасных сайтов в момент клика с помощью нативной изоляции браузера.
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