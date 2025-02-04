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Самые популярные Недавно добавленные Программное обеспечение для изоляции браузера - Самые популярные приложения - о-в Св. Елены

Программное обеспечение для изоляции браузера позволяет компаниям защищать конечные точки, предоставляя пользователям виртуальные абстрактные веб-браузеры. Эти изолированные браузеры отделяют активность просмотра веб-страниц от конечной точки, поэтому в случае взлома или внедрения вредоносного ПО будет скомпрометирован только браузер, а не само устройство. Компании внедряют эти инструменты для обеспечения соблюдения политик безопасности на нескольких удаленных конечных точках, предоставляя администраторам расширенный контроль над доступом и улучшенную видимость угроз в пользовательских сетях и устройствах. Эти продукты обеспечивают бесперебойную работу браузера, упрощая пользователям доступ к веб-приложениям и потенциально опасным сайтам, одновременно обеспечивая безопасность их конечных устройств. Хотя некоторые из этих инструментов могут напоминать безопасные веб-шлюзы, которые в первую очередь контролируют доступность сайтов и фильтрацию URL-адресов, решения по изоляции браузера идут дальше, создавая полностью изолированные среды веб-исполнения.