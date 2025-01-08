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Программное обеспечение для изоляции браузера - Самые популярные приложения - Гамбия
Программное обеспечение для изоляции браузера позволяет компаниям защищать конечные точки, предоставляя пользователям виртуальные абстрактные веб-браузеры. Эти изолированные браузеры отделяют активность просмотра веб-страниц от конечной точки, поэтому в случае взлома или внедрения вредоносного ПО будет скомпрометирован только браузер, а не само устройство. Компании внедряют эти инструменты для обеспечения соблюдения политик безопасности на нескольких удаленных конечных точках, предоставляя администраторам расширенный контроль над доступом и улучшенную видимость угроз в пользовательских сетях и устройствах. Эти продукты обеспечивают бесперебойную работу браузера, упрощая пользователям доступ к веб-приложениям и потенциально опасным сайтам, одновременно обеспечивая безопасность их конечных устройств. Хотя некоторые из этих инструментов могут напоминать безопасные веб-шлюзы, которые в первую очередь контролируют доступность сайтов и фильтрацию URL-адресов, решения по изоляции браузера идут дальше, создавая полностью изолированные среды веб-исполнения.
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Citrix Cloud
citrix.com
Citrix — ведущий поставщик безопасных масштабируемых ИТ-решений, которые позволяют организациям оптимизировать свои цифровые рабочие пространства. Платформа Citrix предлагает ряд услуг, включая виртуализацию приложений и настольных компьютеров, управление конечными точками и решения для безопасного ...
Proofpoint
proofpoint.com
Proofpoint, Inc. — американская компания по обеспечению корпоративной безопасности, базирующаяся в Саннивейл, штат Калифорния, которая предоставляет программное обеспечение как услугу и продукты для безопасности входящей электронной почты, предотвращения потери исходящих данных, социальных сетей, мо...
Mimecast
mimecast.com
Расширенная безопасность электронной почты Mimecast на базе искусственного интеллекта блокирует наиболее опасные атаки по электронной почте: от фишинга и программ-вымогателей до социальной инженерии, мошенничества с платежами и выдачи себя за другое лицо. С расширенной защитой электронной почты Mime...
Apozy
apozy.com
Наиболее уязвимые компании по всему миру полагаются на Airlock — платформу защиты браузера Apozy — для автоматического отключения опасных веб-сайтов во время щелчка с помощью встроенной изоляции браузера.