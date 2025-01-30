Программное обеспечение для изоляции браузера - Самые популярные приложения - Бермудские о-ва

Найдите подходящее программное обеспечение и услуги.
Превратите веб-сайты в приложения с помощью WebCatalog Desktop и пользуйтесь множеством эксклюзивных приложений для Mac, Windows. Пространства помогают упорядочивать приложения, легко переключаться между аккаунтами и повышать продуктивность.
Программное обеспечение для изоляции браузера позволяет компаниям защищать конечные точки, предоставляя пользователям виртуальные абстрактные веб-браузеры. Эти изолированные браузеры отделяют активность просмотра веб-страниц от конечной точки, поэтому в случае взлома или внедрения вредоносного ПО будет скомпрометирован только браузер, а не само устройство. Компании внедряют эти инструменты для обеспечения соблюдения политик безопасности на нескольких удаленных конечных точках, предоставляя администраторам расширенный контроль над доступом и улучшенную видимость угроз в пользовательских сетях и устройствах. Эти продукты обеспечивают бесперебойную работу браузера, упрощая пользователям доступ к веб-приложениям и потенциально опасным сайтам, одновременно обеспечивая безопасность их конечных устройств. Хотя некоторые из этих инструментов могут напоминать безопасные веб-шлюзы, которые в первую очередь контролируют доступность сайтов и фильтрацию URL-адресов, решения по изоляции браузера идут дальше, создавая полностью изолированные среды веб-исполнения.
Отправить новое приложение
Citrix Cloud
citrix.com
Citrix — ведущий поставщик безопасных масштабируемых ИТ-решений, которые позволяют организациям оптимизировать свои цифровые рабочие пространства. Платформа Citrix предлагает ряд услуг, включая виртуализацию приложений и настольных компьютеров, управление конечными точками и решения для безопасного доступа, предназначенные для повышения производительности и оптимизации управления ИТ. Ориентируясь на поддержку гибридных сотрудников, Citrix позволяет предприятиям безопасно доставлять критически важные приложения и данные на любое устройство, одновременно упрощая управление устройствами и повышая удобство работы пользователей. Платформа также уделяет особое внимание безопасности за счет доступа с нулевым доверием и наблюдаемости, помогая организациям защитить конфиденциальную информацию и обеспечить соответствие требованиям. Citrix обслуживает различные отрасли, включая здравоохранение, финансовые услуги, правительство и образование, предоставляя индивидуальные решения для удовлетворения конкретных потребностей бизнеса. Благодаря инновациям и сотрудничеству Citrix продолжает совершенствовать облачные и локальные ИТ-среды.
Proofpoint
proofpoint.com
Proofpoint, Inc. — американская компания по обеспечению корпоративной безопасности, базирующаяся в Саннивейле, Калифорния, которая предоставляет программное обеспечение как услугу и продукты для безопасности входящей электронной почты, предотвращения потери исходящих данных, социальных сетей, мобильных устройств, цифровых рисков, шифрования электронной почты, электронного обнаружения и электронной почты. архивирование.
Mimecast
mimecast.com
Расширенная безопасность электронной почты Mimecast на базе искусственного интеллекта блокирует наиболее опасные атаки по электронной почте: от фишинга и программ-вымогателей до социальной инженерии, мошенничества с платежами и выдачи себя за другое лицо. С расширенной защитой электронной почты Mimecast вы получаете: - Лучшая в отрасли защита: блокируйте угрозы, исходящие из электронной почты, с помощью лучшего в отрасли обнаружения на базе искусственного интеллекта, которому доверяют более 42 000 клиентов. - Гибкость развертывания: выберите вариант развертывания — безопасность электронной почты со шлюзом или без него. - Обнаружение мирового класса на основе искусственного интеллекта: используйте возможности искусственного интеллекта, машинного обучения и социальных графиков, чтобы повысить безопасность и расширить возможности сотрудников.
Apozy
apozy.com
Наиболее уязвимые компании по всему миру полагаются на Airlock — платформу защиты браузера Apozy — для автоматического отключения опасных веб-сайтов во время щелчка с помощью встроенной изоляции браузера.
Desktop
Поддержка
Компания
Юридическая информация
© 2025 WebCatalog, Inc.