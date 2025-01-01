Программное обеспечение для моделирования взломов и атак (BAS) - Самые популярные приложения

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Программное обеспечение для моделирования взломов и атак (BAS) воспроизводит реальные угрозы безопасности, помогая предприятиям подготовить планы реагирования на инциденты и выявить потенциальные уязвимости в своих системах безопасности. Эти симуляции могут включать отправку сотрудникам поддельных фишинговых писем или попытку взлома брандмауэра веб-приложений компании. Многие инструменты BAS предлагают автоматизированное моделирование с логикой угроз на основе искусственного интеллекта и непрерывным тестированием, гарантируя, что команды всегда готовы эффективно реагировать на инциденты безопасности. Эти симуляции обычно доступны круглосуточно, и компании часто запускают их периодически, особенно когда обновляются системы безопасности или пересматриваются политики. Без этих симулированных атак может быть сложно оценить эффективность операций по обеспечению безопасности. Индивидуальное моделирование может имитировать различные угрозы, нацеленные на разные области или в конкретных средах, помогая предприятиям оценить и укрепить их.
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Sophos Central
sophos.com
Sophos Central — это платформа кибербезопасности для управления и защиты устройств от кибератак с использованием AI и автоматизированных процессов.
Pentera
pentera.io
Pentera - это платформа для автоматической проверки безопасности, позволяющая организациям оценивать и улучшать свои позиции в области кибербезопасности.
Defendify
defendify.com
Defendify — это платформа кибербезопасности, предлагающая различные инструменты для защиты, обучения и оценки уязвимостей организаций.
Cymulate
cymulate.com
Cymulate – платформа для проверки кибербезопасности, моделирующая атаки и уязвимости, помогающая организациям укреплять защиту и управлять рисками.
Validato
validato.io
Validato — платформа для непрерывной оценки безопасности, использующая симуляции атак для проверки конфигураций защитных систем.
Picus Security
picussecurity.com
Picus Security - платформа для оценки кибербезопасности, позволяющая выявлять уязвимости и проверять их в реальном времени с автоматизированными средствами.
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