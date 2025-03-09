Программное обеспечение для моделирования взломов и атак (BAS) - Самые популярные приложения - Ватикан

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Программное обеспечение для моделирования взломов и атак (BAS) воспроизводит реальные угрозы безопасности, помогая предприятиям подготовить планы реагирования на инциденты и выявить потенциальные уязвимости в своих системах безопасности. Эти симуляции могут включать отправку сотрудникам поддельных фишинговых писем или попытку взлома брандмауэра веб-приложений компании. Многие инструменты BAS предлагают автоматизированное моделирование с логикой угроз на основе искусственного интеллекта и непрерывным тестированием, гарантируя, что команды всегда готовы эффективно реагировать на инциденты безопасности. Эти симуляции обычно доступны круглосуточно, и компании часто запускают их периодически, особенно когда обновляются системы безопасности или пересматриваются политики. Без этих симулированных атак может быть сложно оценить эффективность операций по обеспечению безопасности. Индивидуальное моделирование может имитировать различные угрозы, нацеленные на разные области или в конкретных средах, помогая предприятиям оценить и укрепить их.
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Sophos Central
sophos.com
Sophos Central — это платформа кибербезопасности для управления и защиты устройств от кибератак с использованием AI и автоматизированных процессов.
Cymulate
cymulate.com
Cymulate — это ведущая платформа проверки безопасности, основанная на наиболее полной и удобной в отрасли технологии моделирования взломов и атак. Мы даем возможность командам безопасности постоянно тестировать и укреплять защиту в динамичной среде угроз, принимая во внимание точку зрения злоумышленника. Cymulate развертывается в течение часа, интегрируясь с обширным технологическим альянсом средств управления безопасностью, от EDR до шлюзов электронной почты, веб-шлюзов, SIEM, WAF и т. д. в локальных, облачных средах и средах Kubernetes. Клиенты видят повышение эффективности предотвращения, обнаружения и улучшения общего состояния безопасности благодаря сквозной оптимизации существующих инвестиций в оборону с помощью платформы MITRE ATT&CK®. Платформа предоставляет готовые экспертные оценки рисков на основе анализа угроз, которые легко развернуть и использовать для всех уровней зрелости и которые постоянно обновляются. Он также предоставляет открытую структуру для создания и автоматизации объединения красных и фиолетовых путем создания сценариев проникновения и расширенных кампаний атак, адаптированных к их уникальным средам и политикам безопасности.
Defendify
defendify.com
Defendify — это платформа кибербезопасности, предлагающая различные инструменты для защиты, обучения и оценки уязвимостей организаций.
Pentera
pentera.io
Pentera - это платформа для автоматической проверки безопасности, позволяющая организациям оценивать и улучшать свои позиции в области кибербезопасности.
Picus Security
picussecurity.com
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Validato
validato.io
Validato — это платформа непрерывной проверки безопасности, которая использует безопасное в использовании моделирование нарушений и атак, имитируя методы наступательных кибератак для тестирования и проверки конфигураций контроля безопасности.
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